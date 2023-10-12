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السرعة
165 هرتز | تقليل ضبابية الحركة (MBR) بمعدل 1 مللي ثانية
اللون
HDR10 l نطاق ألوان sRGB بمعدل 95% (المعدل النموذجي)
التقنية
توافق NVIDIA® G-SYNC® | AMD FreeSync™ Premium
حركة انسيابية للألعاب
حركة انسيابية للألعاب
*مقارنة معدل التحديث 60 هرتز (الصورة اليسرى) مع معدل التحديث 165 هرتز.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يؤدي تنشيط ميزة تقليل ضبابية الحركة (MBR) بمقدار 1 مللي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية معها: NVIDIA® G-SYNC® / AMD FreeSync™ / DAS (مزامنة الحركة الديناميكية) / الحماية من الوميض
*قد يظهر وميض في أثناء تنشيط ميزة تقليل ضبابية الحركة (MBR) بمقدار 1 مللي ثانية.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل.
احصل على ميزة مع توافق NVIDIA® G-SYNC®
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين وضع "OFF" (إيقاف التشغيل) (الصورة اليسرى) ووضع تشغيل توافق NVIDIA® G-SYNC®.
أكثر وضوحًا وسلاسة وسرعة
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل) (الصورة اليسرى) ووضع تشغيل ميزة AMD FreeSync™ Premium.
*الصور بالأعلى الموضوعة على الجانب الأيسر تبين الوضع التقليدي الذي لا يدعم الميزة.
استمتع بالأناقة والفخامة والتجربة الغامرة
استمتع بالأناقة والفخامة والتجربة الغامرة
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