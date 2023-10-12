أحدث ما تم التوصل إليه في شاشات الألعاب. أكمل تجهيز محطة المعركة باستخدام شاشة الألعاب UltraGear™‎ المتميزة من إل جي. توفر هذه الشاشة، التي صُممت للاعبين على وجه الخصوص، أحدث الأجهزة والمواصفات ووسائل الراحة بالإضافة إلى التصميم الأنيق والتجربة الحسية. مع الميزات التي تركز على الألعاب مثل توافق NVIDIA® G-SYNC®‎ والتخصيص على مستوى المحترفين، تيقَّن من حصولك على ميزة إضافية.