شاشة الألعاب ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة وبدقة UHD تأتي بمعدل تحديث 144Hz

تدعم هذه الشاشة نطاقًا واسعًا من الألوان، تُغطي %95 (قياسي) من تدرج ألوان DCI-P3، مما يمنحك ألوانًا عالية الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام VESA DisplayHDR™ 400، وهو يمكنك من الاستمتاع بالانغماس البصري الواقعي. بغض النظر عن ساحة المعركة، يمكن أن يساعد اللاعبين على رؤية الألوان الدرامية التي أرادها مطورو اللعبة.