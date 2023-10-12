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شاشة الألعاب ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة وبدقة UHD تأتي بمعدل تحديث 144Hz

مميزات

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المواصفات

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شاشة الألعاب ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة وبدقة UHD تأتي بمعدل تحديث 144Hz

32GR93U-B

شاشة الألعاب ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة وبدقة UHD تأتي بمعدل تحديث 144Hz

ولِد ليمارس الألعاب.

ولِد ليمارس الألعاب

السرعة

IPS 1ms (GtG) Response Time

معدل تحديث 144 هرتز

الشاشة

شاشة مقاس 32 بوصة ودقة UHD‏ (3840X2160)

VESA DisplayHDR™ 400‏ / DCI-P3 95% (قياسي)

تقنية

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium

تُظهر الشاشة سفن الفضاء في الفضاء الخارجي. الصورة حية وواضحة للغاية.

شاشة بدقة UHD 4K

صور مذهلة للألعاب

 

الشاشة التي تأتي بدقة UHD 4K تدعم اللون السريع عالي الدقة لإعادة إنتاج مشاهد حية.

*الصور الموجودة بالأعلى خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تُظهر الشاشة سفن الفضاء في الفضاء الخارجي. الصورة واضحة وملونة.

HDR400 مع DCI-P3 95% (قياسي)

جرب عمليات القتال الواقعية مع الألوان الحقيقية

 

تدعم هذه الشاشة نطاقًا واسعًا من الألوان، تُغطي %95 (قياسي) من تدرج ألوان DCI-P3، مما يمنحك ألوانًا عالية الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام VESA DisplayHDR™ 400، وهو يمكنك من الاستمتاع بالانغماس البصري الواقعي. بغض النظر عن ساحة المعركة، يمكن أن يساعد اللاعبين على رؤية الألوان الدرامية التي أرادها مطورو اللعبة.

*الصور الموجودة بالأعلى خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

IPS 1ms (GtG)

سرعة مميزة، واستغراق في تجربة اللعب

يمكنك الاستمتاع بألعاب غامرة أكثر مع أداء متقدم بفضل لوحة IPS‏ ذات زمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية، وهو ما يُقلل من الظلال العكسية ويُوفر زمن استجابة سريع.

تُظهر الشاشة صورتين للمقارنة بين الروبوت في الحالتين. تبدو الرسوم المتحركة متماثلة، لكن صورة الشاشة الأولى التي لا تشمل ميزة زمن الاستجابة 1ms(GtG) ولذلك تظهر أقل وضوحًا من الأخرى.

*حدد “الوضع الأسرع” لتتمتع بزمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية (وضع الألعاب ← زمن الاستجابة ← الوضع الأسرع).

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تُظهر الشاشة مقارنة صورتين لسيارة سباق تجري في لعبة. تبدو الرسوم المتحركة متماثلة، لكن الصورة الأولى التي لا تشمل معدل التحديث 144Hz تظهر أقل وضوحًا من الأخرى.

معدل تحديث 144 هرتز

شاشة سريعة، تجربة لعب سلسة

 

معدل التحديث السريع الذي يبلغ 144 هرتز يُمكِّن اللاعبين من رؤية الإطار التالي بسرعة ويجعل الصورة تظهر بسلاسة. يستطيع اللاعبون الاستجابة بسرعة لتهديدات خصومهم والتصويب نحو الهدف بسهولة.

*لتفعيل معدل التحديث البالغ 144 هرتز، يجب أن توفير جهاز كمبيوتر مزود بكارت رسوميات يدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1.

*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تعرض الشاشة صورًا متحركة عالية الجودة.

'UHD@144Hz من HDMI 2.1

استمتع بتجربة اللعب بكل تفاصيلها بسهولة

 

إن شاشة 32GR93U قادرة على منحك مُعدل تحديث يصل إلى 144Hz من HDMI 2.1. يعني ذلك أن اللاعبون يمكنهم الاستمتاع بدقة UHD ومُعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز إما من خلال منفذ الشاشة DisplayPort أو HDMI.

*إنها تدعم مُعدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 144 هرتز. يجب أن يتوفَّر جهاز كمبيوتر مزود بكارت رسومية يدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1 لكي يعمل بشكل جيد.

*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تقنية تركز على تقديم تجربة ألعاب سلسة

إنها صورة لسفينة فضائية. نصف الصورة ممزق ومُقطّع أكثر من الجزء الآخر.

NVIDIA® G-SYNC®Compatible

 

شاشة 32GR93U تم اختبارها من قبل NVIDIA وهي G-SYNC® Compatible، وهو ما يمنحك تجربة ألعاب رائعة مع مُعدل اهتزازات وتقطيع ضئيل جدًا.

AMD FreeSync Premium

 

يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة الحركة السلسة في الألعاب عالية الدقة ذات الوتيرة السريعة باستخدام تقنية FreeSync™ Premium. إنها تقلل من تقطيع الشاشة ومن الاهتزازات بشكل كبير.

تصميم يراعي راحة اللاعب

عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع تصمم واقعي أخّاذ وبلا حواف من ثلاثة جوانب. تدعم القاعدة القابلة للتعديل تدعم إمالة الشاشة وارتفاعها لمساعدتك على ممارسة الألعاب براحة أكبر.

تُظهر الصورة 3 أوضاع لشاشة بلا حواف من ثلاث جوانب ليتمكن اللاعبون من ممارسة الألعاب بشكل مريح، بالإضافة إلى الإمالة، وتعديل الارتفاع، والدوران على محور.

شاشة بتصميم بلا حواف.

تصميم الحواف

شاشة بلا حواف من ثلاثة جوانب

شاشة قابلة لتعديل الإمالة.

الميل

-5 ~ 15 درجة

شاشة قابلة لتعديل الارتفاع.

الارتفاع

110 ملم

شاشة مثبتة على محور قابل للتعديل.

المحور

اتجاه عقارب الساعة

تُظهر الصورة الجزء السفلي من الشاشة، وهو يحتوي على منفذ سماعة رأس ذو 4 أقطاب وكابل سماعة رأس موصُول به.

مخرج سماعة رأس رباعي الأقطاب

مكون إضافي
لتأثير صوتي غامر

 

استمتع بألعابك بينما تتسامر صوتيًا من خلال التوصيل بسهولة مع مخرج سماعة الرأس رباعي الأقطاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحظى بتجربة غامرة أكثر بفضل الصوت الواقعي ثلاثي الأبعاد (3D) باستخدام DTS Headphone:X.

*العبوة “لا” تشمل سماعات الرأس. عليك شراؤها بشكل منفصل.

يعرض الرسم المتحرك الأوضاع المخصصة للعبة.

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للألعاب

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز

 

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.

*لتنزيل أحدث إصدارات OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.

*قد تختلف واجهة المستخدم الرسومية حسب الطراز.

مزامنة الحركة الديناميكية

 

باستخدام تقنية مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync) يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.

موازن اللون الأسود

 

يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.

Crosshair

 

تم تثبيت نقطة التصويب على الهدف بالمركز لتعزيز دقة القنص.

عداد مُعدل الأطر (FPS)

 

سيُمكنك عداد مُعدل الأطر (FPS) من معرفة إلى أي مدى يتم تحميل الأطر بشكل جيد. كل إطار له قيمته سواء كنت تقوم بتعديل الفيديوهات، أو تشغيل الألعاب، أو مشاهدة فيلم، ومع عداد مُعدل الأطر (FPS) سيكون لديك بيانات في الوقت الفعلي.

*تعمل تقنية مزامنة الحركة الديناميكية (DAS) في الخلفية بدون تعيين أي إعدادات.

*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.

*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.

*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.

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32GR93U-B

شاشة الألعاب ™LG UltraGear مقاس 32 بوصة وبدقة UHD تأتي بمعدل تحديث 144Hz