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شاشة UltraGear™ 1000R المنحنية للألعاب مقاس 32 بوصة | بجودة QHD، و1ms (GtG)، 180Hz
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
180Hz refresh rate
رعة مطوّرة.
معيار جديد.
لقد رفعنا معيار سرعة UltraGear إلى 180Hz هرتز. يمكنك الاستمتاع بصور فائقة الوضوح والسلاسة مع معدل تحديث 180Hz refresh rate هرتز، والذي يقوم بتحميل الصور 180 مرة في الثانية.
صورة لمقارنة لعبة سريعة الإيقاع بمعدل تحديث منخفض وصورة واضحة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 180Hz هرتز.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين معدل تحديث 60Hz هرتز (الصورة اليسرى) ومعدل تحديث 180Hz refresh rate هرتز.
زمن استجابة (GtG) 1ms
سرعة هائلة،
حلِّق في عالم الألعاب
وقت استجابة (GtG) فائق السرعة يبلغ 1ms مللي ثانية يقلل من الظلال العكسية ويوفر وقت استجابة سريع، ويتيح لك الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*حدد "الوضع الأسرع - Faster Mode" لتنفيذ "وقت الاستجابة الذي يبلغ 1ms مللي ثانية". (وضع الألعاب → زمن الاستجابة → الوضع الأسرع).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
تجربة لعب سلسة
مقارنة بين صورة الألعاب السلسة - الصورة اليسرى مع تقطيع، والصورة اليمنى خالية من التقطيع.
VESA certified AdaptiveSync
إظهار شهادة شاشة VESA AdaptiveSync Display، وهي موجهة للألعاب بمعدلات تحديث أعلى ووقت استجابة منخفض بشكل ملحوظ. استمتع بمرئيات ألعاب أكثر سلاسة وخالية من التقطيع وتشغيل فيديو خالٍ من الاهتزازات.
™AMD FreeSync
بفضل تقنية FreeSync™، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسلسة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الوتيرة. إنها تقلل من تقطيع الشاشة ومن الاهتزازات بشكل كبير.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
تصميم يراعي راحة اللاعب
عزز تجربة اللعب مع تصميم بلا حدود تقريبًا من 3 جوانب لرؤية غامرة وقاعدة قابلة للإمالة قابلة للتعديل لمساعدتك على لعب اللعبة براحة أكبر. يحتل الحامل على شكل حرف L الخالي من الفوضى مساحة صغيرة من المكتب، مما يسمح لك بتقليل المساحة غير المُستغلّة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
واجهة رسومية مخصصة للألعاب
تتوافق مع أسلوب لعبك
يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.
*لتنزيل أحدث إصدارات برنامج OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
Black Stabilizer
يساعد Black Stabilizer اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) مفعّلًا.
*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.
*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.
كل المواصفات
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