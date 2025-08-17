Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شاشة UltraGear™ QHD IPS 180Hz مقاس 32 بوصة | 1ms (GtG), DisplayHDR™ 400 + LG Soundbar S20A

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

شاشة UltraGear™ QHD IPS 180Hz مقاس 32 بوصة | 1ms (GtG), DisplayHDR™ 400 + LG Soundbar S20A

شاشة UltraGear™ QHD IPS 180Hz مقاس 32 بوصة | 1ms (GtG), DisplayHDR™ 400 + LG Soundbar S20A

32GS75Q.S20A
  • front
  • front
  • front
front
front
front

الميزات الرئيسية

  • شاشة QHD (2560x1440) IPS مقاس 31.5 بوصة
  • 180Hz refresh rate
  • وقت استجابة IPS 1ms (GtG)
  • الباقة الصوتية الجديدة
  • AI Sound Pro
  • واجهة WOW Interface
المزيد
2 :المنتجات في هذه الباقة
صورة أمامية

32GS75Q-B

شاشة UltraGear™ QHD IPS 180Hz مقاس 32 بوصة | 1ms (GtG), DisplayHDR™ 400
left side

S20A

LG Soundbar S20A

شعار UltraGear™‎.

ولِد ليمارس الألعاب

صورة جانبية للشاشة مع وجود شخصية رامي سهام في إحدى الألعاب على صورة الشاشة.

حركة أسرع.
أقرب إلى الفوز.

ارفع من مستوى عالم ألعابك مع سرعة معدل تحديث 180Hz. أشعل اللعب بدقة QHD، وزوايا عرض عريضة IPS، ومعدل تحديث 180Hz refresh rate.

يتم وضع مكبر الصوت LG Soundbar S20A على وحدة تحكم تلفزيونية خشبية، أسفل التلفزيون وبين حامل التلفزيون. تظهر على التلفزيون سيارة حمراء مع دخان.

LG Soundbar S20A

صوت متوازن في شكل مضغوط

اختبر ما هو غير متوقع من مكبر صوت soundbar مستقل صغير الحجم. صوت أكثر وضوحًا وتوازنًا يملأ مساحتك ويرتقي بلحظاتك الخاصة.

طباعة

كل المواصفات

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا