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شاشة الألعاب UltraGear™ Dual-Mode OLED مقاس 32 بوصة | دقة 4K UHD،‏ وتقنية Pixel Sound

مميزات

المعرض

المواصفات

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الدعم

شاشة الألعاب UltraGear™ Dual-Mode OLED مقاس 32 بوصة | دقة 4K UHD،‏ وتقنية Pixel Sound

32GS95UE-B

شاشة الألعاب UltraGear™ Dual-Mode OLED مقاس 32 بوصة | دقة 4K UHD،‏ وتقنية Pixel Sound

صورة أمامية
شعار CES 2024 Innovation Awards.

CES 2024 Innovation Awards

المُكرَّم

الكماليات وملحقات الكمبيوتر

شاشة الألعاب UltraGear™ OLED.

مُصممة للألعاب

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

النوع الجديد من
شاشات الألعاب

شاهد ثورة التقنيات المبتكرة: Dual-Mode وPixel Sound. 

تفتح هذه الشاشة نوعًا جديدًا من الألعاب، وترضي جميع اللاعبين وتجلب عصرًا جديدًا من الألعاب.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

الشاشة

شاشة بتقنية OLED ودقة UHD 4K مقاس 32 بوصة

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

مقاومة التوهج وانعكاس منخفض

السرعة

Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)

زمن استجابة 0.03ms (GtG)

240Hz من DisplayPort & HDMI

التقنية

Pixel Sound with DTS® Virtual:X™

VESA ClearMR

VESA certified AdaptiveSync

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

شاشة OLED الأعرض بدقة 4K.

شاشة OLED بدقة 4K مقاس 32 بوصة

أخيرًا،
شاشة OLED الأوسع بدقة 4K مقاس 32 بوصة

انغمس في تجربة لعب أوسع مع شاشة OLED بدقة 4K مقاس 32 بوصة المصممة للاعبين المستعدين للغوص في عالم أوسع. تناسب مكتبك بشكل مثالي، فهي ستأسر ناظريك بإحساس كبير من حيث الحجم.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*الشاشة أعرض من الشاشة الشائعة الاستخدام مقاس 27 بوصة.

شاشة OLED الأعرض بدقة 4K.

أول شاشة معتمدة للوضع

Dual-Mode،
مُضاعفة الأعجوبة 

لا داعي للتردد بين معدل التحديث والدقة. بفضل VESA-certified Dual-Mode المعتمد رقم واحد عالميًا، يمكنك التعمق في ألعاب غنية بالرسوميات بدقة UHD‏ 240Hz والتبديل على الفور إلى FHD 480Hz على شاشة مقاس 24 أو 27 بوصة، أيهما تفضل، لممارسة الألعاب السريعة بمجرد الضغط على أحد مفاتيح الاختصار.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*قد يختلف أداء "Dual-Mode" حسب نوع اللعبة.

شاشة OLED الأكثر سطوعًا

التألق في
اللعب الرائع

ترتقي شاشة OLED الرائعة بالألوان إلى مستوى جديد من الحيوية. تتميّز هذه الشاشة بإضاءة قياسية تبلغ 275 شمعة وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة، مما يجعل مرئياتك ساطعة ونابضة بالحياة، ويضمن لك عدم اللعب في الظلام أبدًا.

لوحة OLED ساطعة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة سطوع الشاشة بالطراز السابق LG UltraGear™ 45GR95QE.

*السطوع: 250 شمعة (الحد الأدنى)، 275 شمعة (قياسي).

Micro Lens Array+

تطور تقنية OLED

تتميّز تقنية UltraGear™ OLED التي نقدّمها بتقنية Micro Lens Array+، وهي تقدّم سطوعًا أعلى بنسبة 37.5% (SDR) مقارنةً بتقنية MLA.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%

انفحار الألوان

تصنع شاشة VESA DisplayHDR True Black 400 كل مشهد، سواء أكان ساطعًا أم مظلمًا، ينبض بالحياة بفضل تفاصيلها الواقعية مع نسبة تباين تبلغ 1.5M ونسبة تباين DCI-P3 98.5% (قياسي).

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*1.5m:1 هي نسبة التباين عند 25% من نسبة التباين في متوسط مستوى الصورة (APL).

*تُعطَى قيمة متوسط مستوى الصورة (APL) كنسبة مئوية وتشير إلى القيمة بين المستوى الأسود والمستوى المرجعي للون الأبيض.

وقت استجابة سريع للغاية يبلغ
0.03ms

بفضل زمن الاستجابة 0.03ms (GtG) وميزة تقليل الضبابية وعرض الأجسام بوضوح، تتيح لك الشاشة الاستمتاع بلعبتك وسلاسة الحركة وانسيابية المؤثرات البصرية الخيالية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

يُظهر الفيديو الصوت من الشاشة نفسها، ويتحرك الصوت مع تحرك كل بكسل من الصورة.

Pixel Sound with DTS® Virtual:X™

تفجير الصوت
في كل حركة بكسل

انغمس في مستوى جديد كليًا من صوت اللعبة الذي يأتي من واجهة الشاشة مقاس 32 بوصة نفسها محولاً كل حركة داخل اللعبة إلى صوت. مع DTS® Virtual:X™ لما يصل إلى 7.1 قناة، يمكنك أن تشعر بصوت اللعبة يحيط بك. 

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تصميم يراعي راحة اللاعب

تصميم جديد بالكامل على طريقتك الخاصة

الكشف عن هوية UltraGear الجديدة بتصميم سداسي الشكل من Unity. افتح غرفة الألعاب الخاصة بك بتصميم انسيابي وفريد من نوعه. يحتل الحامل على شكل حرف L الخالي من الفوضى مساحة مكتبية صغيرة، مما يسمح لك بتقليل المساحة غير المُستغلّة.

تصميم جديد سداسي الشكل من Unity مع حامل على شكل حرف L.
صورة أمامية في قطع محيطي.
صورة بإضاءة خلفية في قطع محيطي.
أيقونة قابلية تعديل الدوران.

الدوران

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الارتفاع

أيقونة قابلية الدوران حول المحور.

الدوران حول المحور

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تجربة لعب سلسة

مقارنة بين صورة الألعاب السلسة - الصورة اليسرى مع تقطيع، والصورة اليمنى خالية من التقطيع.

VESA certified AdaptiveSync

إظهار شهادة شاشة VESA AdaptiveSync Display، وهي موجهة للألعاب بمعدلات تحديث أعلى ووقت استجابة منخفض بشكل ملحوظ. استمتع بمرئيات ألعاب أكثر سلاسة وخالية من التقطيع وتشغيل فيديو خالٍ من الاهتزازات.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

تم اختبار هذه الشاشة من قِبل NVIDIA ومصادق عليها رسميًا ومتوافقة مع G-SYNC® Compatible، ويمكنها أن تمنحك تجربة لعب جيدة مع تقليل التمزق أو التقطيع بشكل كبير.

AMD FreeSync™ Premium Pro

بفضل تقنية FreeSync™ Premium Pro، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسلسة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الوتيرة. إنها تحد من تقطيع الشاشة بشكل كبير.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

اجعل لعبك
أكثر حدة

لقد حصلت هذه الشاشة على شهادة VESA ClearMR 13000، مما يسمح لك برؤية الحركة بوضوح مثل الصور الثابتة مع تقليل ضبابية الحركة بشكل لا يصدق للألعاب.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

مقاومة التوهج وانعكاس منخفض

اعرض لعبتك فقط

يمكن أن توفر تقنية "مقاومة التوهج والانعكاس المنخفض" تجربة مشاهدة أفضل في أي مكان عن طريق تقليل تشتيت انتباه في الشاشة حتى في بيئة الإضاءة المحيطة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

مريحة وحيوية في نفس الوقت

حافظ على تجربة الألعاب الخاصة بك رائعة، وحافظ على راحة عينيك مع تقنية Live Color Low Blue Light من LG.

*لقد تم اعتماد لوحات على أنها Flicker-Free، والوهج المزعج (Discomfort Glare Free) والضوء الأزرق المنخفض (Low Blue Light) من UL.

*رقم الشهادة: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22)،‏ Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.

يستمتع اللاعبون بمعدّل تحديث يبلغ 240 هرتز مدعومًا بـ DP 1.4 أو HDMI 2.1.

DP 1.4، وHDMI 2.1

حسِّن مخرجات الألعاب
مع شاشة OLED

تتميّز هذه الشاشة بقدرتها على معدل تحديث يصل إلى 240Hz من منفذ DisplayPort وHDMI، بحيث يمكن للاعبين الاستمتاع بدقة 4K UHD و240Hz بالكامل إما عن طريق منفذ DisplayPort أو منفذ HDMI.

*تدعم معدل تحديث سريع يصل إلى 4K UHD@240Hz . يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم كبل DP 1.4 أو HDMI 2.1 لتعمل بشكل صحيح.

* تشمل العبوة كبلات HDMI وHDMI.

*لا تشمل العبوة بطاقة الرسومات. يجب شراؤها بشكل منفصل.

يتم توصيل سلك سماعة الرأس رباعي الأقطاب بالشاشة.

مخرج سماعة رأس رباعي

مكون إضافي
لتأثير صوتي غامر

لا يقتصر الأمر على صوت Pixel Sound فحسب، بل يمكنك توصيل سماعات الرأس بسهولة مع مخرج سماعات الرأس رباعية الأقطاب والاستمتاع بالألعاب أثناء إجراء محادثة صوتية. يمكنك أيضًا تجربة الصوت الغامر من DTS Headphone:X، ما يقدم تجربة صوتية افتراضية ثلاثية الأبعاد.

*لا تشمل العبوة سماعة الرأس. يجب شراؤها بشكل منفصل.

واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب

واجهة مستخدمة رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.

*لتنزيل أحدث إصدارات برنامج OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 1.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على “عالي” (High).

صورة إعدادات واجهة المستخدم الرسومية لوضع توفير الطاقة الذكي.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية لوضع اللاعب (Gamer Mode).
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.
صورة إعدادات واجهة المستخدم الرسومية لوضع توفير الطاقة الذكي.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية لوضع اللاعب (Gamer Mode).
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.
صورة إعدادات واجهة المستخدم الرسومية لوضع توفير الطاقة الذكي.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.

صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية لوضع اللاعب (Gamer Mode).

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 1.

صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.

صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على “عالي” (High).

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*قد يزيد استهلاك الطاقة عند اختيار الخيارات المذكورة أعلاه.

*قد يحدث احتراق للشاشة عند اختيار أي من الخيارات المذكورة أعلاه.

كيفية حماية شاشة OLED

يمكنك منع حدوث الصور اللاحقة أو احتراق الشاشة من خلال تشغيل "OLED Screen Move"، الذي يحرك الشاشة قليلاً على فترات منتظمة، و"شاشة التوقف" و"تنظيف الصورة".

* هذه الميزة متوفرة فقط في عصا التحكم رباعية الاتجاهات المضمنة في العبوة.

*قد لا تتمكن من منع كل الصور اللاحقة أو احتراق الشاشة بهذه الطريقة. 

مزامنة الحركة الديناميكية

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

موازن اللون الأسود

يساعد موازن اللون الأسود (Black Stabilizer) اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

Crosshair

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.

عداد FPS

سيسمح لك عداد الإطارات FPS بمعرفة مدى جودة تحميل كل شيء. سواء كنت تقوم بالتحرير، أو تشغيل الألعاب، أو مشاهدة فيلم، فإن كل إطار مهم، ومع عداد الإطارات FPS، ستحصل على البيانات في الوقت الفعلي.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*ميزة Crosshair غير متاحة أثناء تنشيط عداد FPS.

*قد يعرض عداد FPS القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.

* عداد الإطارات في الثانية (إطار في الثانية): قياس الإطارات في الثانية.

برنامج LG Calibration Studio.

LG Calibration Studio

عرض أحدث الألوان بدقة فائقة

من خلال استخدام معايرة الأجهزة في LG Calibration Studio، يمكنك الاستمتاع بجودة ألوان متقدمة مع طيف ألوان واسع النطاق وتناسق الألوان.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي. 

*لا تشمل العبوة البرنامج ومستشعر المعايرة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.

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