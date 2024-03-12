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شاشة الألعاب UltraGear™ Dual-Mode OLED مقاس 32 بوصة | دقة 4K UHD، وتقنية Pixel Sound
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
النوع الجديد من
شاشات الألعاب
شاهد ثورة التقنيات المبتكرة: Dual-Mode وPixel Sound.
تفتح هذه الشاشة نوعًا جديدًا من الألعاب، وترضي جميع اللاعبين وتجلب عصرًا جديدًا من الألعاب.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
الشاشة
شاشة بتقنية OLED ودقة UHD 4K مقاس 32 بوصة
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
مقاومة التوهج وانعكاس منخفض
السرعة
Dual-Mode (4K 240Hz ↔ FHD 480Hz)
زمن استجابة 0.03ms (GtG)
240Hz من DisplayPort & HDMI
التقنية
Pixel Sound with DTS® Virtual:X™
VESA ClearMR
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الشاشة أعرض من الشاشة الشائعة الاستخدام مقاس 27 بوصة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد يختلف أداء "Dual-Mode" حسب نوع اللعبة.
شاشة OLED الأكثر سطوعًا
التألق في
اللعب الرائع
ترتقي شاشة OLED الرائعة بالألوان إلى مستوى جديد من الحيوية. تتميّز هذه الشاشة بإضاءة قياسية تبلغ 275 شمعة وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة، مما يجعل مرئياتك ساطعة ونابضة بالحياة، ويضمن لك عدم اللعب في الظلام أبدًا.
لوحة OLED ساطعة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة سطوع الشاشة بالطراز السابق LG UltraGear™ 45GR95QE.
*السطوع: 250 شمعة (الحد الأدنى)، 275 شمعة (قياسي).
Micro Lens Array+
تطور تقنية OLED
تتميّز تقنية UltraGear™ OLED التي نقدّمها بتقنية Micro Lens Array+، وهي تقدّم سطوعًا أعلى بنسبة 37.5% (SDR) مقارنةً بتقنية MLA.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*1.5m:1 هي نسبة التباين عند 25% من نسبة التباين في متوسط مستوى الصورة (APL).
*تُعطَى قيمة متوسط مستوى الصورة (APL) كنسبة مئوية وتشير إلى القيمة بين المستوى الأسود والمستوى المرجعي للون الأبيض.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تصميم جديد بالكامل على طريقتك الخاصة
الكشف عن هوية UltraGear الجديدة بتصميم سداسي الشكل من Unity. افتح غرفة الألعاب الخاصة بك بتصميم انسيابي وفريد من نوعه. يحتل الحامل على شكل حرف L الخالي من الفوضى مساحة مكتبية صغيرة، مما يسمح لك بتقليل المساحة غير المُستغلّة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تجربة لعب سلسة
مقارنة بين صورة الألعاب السلسة - الصورة اليسرى مع تقطيع، والصورة اليمنى خالية من التقطيع.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
اجعل لعبك
أكثر حدة
لقد حصلت هذه الشاشة على شهادة VESA ClearMR 13000، مما يسمح لك برؤية الحركة بوضوح مثل الصور الثابتة مع تقليل ضبابية الحركة بشكل لا يصدق للألعاب.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لقد تم اعتماد لوحات على أنها Flicker-Free، والوهج المزعج (Discomfort Glare Free) والضوء الأزرق المنخفض (Low Blue Light) من UL.
*رقم الشهادة: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22)، Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.
*تدعم معدل تحديث سريع يصل إلى 4K UHD@240Hz . يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم كبل DP 1.4 أو HDMI 2.1 لتعمل بشكل صحيح.
* تشمل العبوة كبلات HDMI وHDMI.
*لا تشمل العبوة بطاقة الرسومات. يجب شراؤها بشكل منفصل.
*لا تشمل العبوة سماعة الرأس. يجب شراؤها بشكل منفصل.
*لتنزيل أحدث إصدارات برنامج OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 1.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على “عالي” (High).
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 1.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على “عالي” (High).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد يزيد استهلاك الطاقة عند اختيار الخيارات المذكورة أعلاه.
*قد يحدث احتراق للشاشة عند اختيار أي من الخيارات المذكورة أعلاه.
* هذه الميزة متوفرة فقط في عصا التحكم رباعية الاتجاهات المضمنة في العبوة.
*قد لا تتمكن من منع كل الصور اللاحقة أو احتراق الشاشة بهذه الطريقة.
مزامنة الحركة الديناميكية
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
موازن اللون الأسود
يساعد موازن اللون الأسود (Black Stabilizer) اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*ميزة Crosshair غير متاحة أثناء تنشيط عداد FPS.
*قد يعرض عداد FPS القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
* عداد الإطارات في الثانية (إطار في الثانية): قياس الإطارات في الثانية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تشمل العبوة البرنامج ومستشعر المعايرة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.
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