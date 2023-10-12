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شاشة ألعاب منحنية 21:9 UltraGear™ Nano بسرعة استجابة 1 مللي ثانية IPS مميزة (GtG) وحجم 34 بوصة

المواصفات

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شاشة ألعاب منحنية 21:9 UltraGear™ Nano بسرعة استجابة 1 مللي ثانية IPS مميزة (GtG) وحجم 34 بوصة

34GN850-B

شاشة ألعاب منحنية 21:9 UltraGear™ Nano بسرعة استجابة 1 مللي ثانية IPS مميزة (GtG) وحجم 34 بوصة

منظر أمامي
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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

34

الوضوح

3440 x 1440

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

21:9

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

400

الانحناء

1900R

معدل التحديث (Max.) [Hz]

160 (O/C)

وقت الاستجابة

1ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UltraGear

سنة

2020

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

80W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

72W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

21:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

320

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

400

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Min.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

معدل التباين (Min.)

700:1

معدل التباين (Typ.)

1000:1

الانحناء

1900R

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2325 x 0.2325

معدل التحديث (Max.) [Hz]

160 (O/C)

الوضوح

3440 x 1440

وقت الاستجابة

1ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

86.7

المقاس [Inch]

34

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

979 x 521 x 245

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

819.2 x 361.6 x 104.4

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

819.2 x 574.1 x 312.2(↑) 819.2 x 464.1 x 312.2(↓)

الوزن خلال الشحن[kg]

11.5

الوزن بدون الحامل [kg]

5.5

الوزن مع الحامل [kg]

7.6

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

تبديل المدخل التلقائي

نعم

معايرة اللون بالمصنع

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

تكنولوجيا Nano IPS

نعم

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC توافق

كسر السرعة

نعم

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

نعم

USB A to B

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver3.0)

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