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شاشة الألعاب ™UltraGear OLED المنحنية الجديدة كليًا 800R مقاس 34 بوصة | بجودة Ultra-WQHD وأبعاد 21:9 وتقنية DisplayHDR True Black 400، وتردد 240Hz، وزمن استجابة 0.03ms(GtG)
شاشة الألعاب ™UltraGear OLED المنحنية الجديدة كليًا 800R مقاس 34 بوصة | بجودة Ultra-WQHD وأبعاد 21:9 وتقنية DisplayHDR True Black 400، وتردد 240Hz، وزمن استجابة 0.03ms(GtG)
الميزات الرئيسية
- شاشة Ultra-WQHD (3440 x 1440) 21:9 800R Curved OLED المنحنية مقاس 34 بوصة
- دقة OLED مع معدل تحديث قدره 240Hz
- 0.03ms (GtG) response time
- DisplayHDR True Black 400 / معدل تحديث 1.5M:1
- تصميم سداسي من Unity
- VESA certified AdaptiveSync / NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD ™FreeSync Premium Pro / VESA ClearMR
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
كن محور اللعب
إليك شاشة 800R المنحنية الجديدة كليًا التي تنفتح من حولك وتملأ عالمك.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
الشاشة
شاشة Ultra-WQHD Curved OLED مقاس 34 بوصة
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
مقاومة التوهج وانعكاس منخفض
السرعة
معدل تحديث 240Hz
0.03ms (GtG) response time
240Hz من منفذ DisplayPort & HDMI
تقنية
VESA ClearMR
VESA certified AdaptiveSync
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
أثناء جلوسك على مكتبك، تصبح الشاشة هي النقطة المحورية للرؤية، وتقدم لك الرسومات الأصلية بدرجة سطوع وحيوية ثابتة دون أي تشويه. كن في قلب قطر الانحناء 800R واستكشف عالم الألعاب بأكمله.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*قد يختلف افتراض المشاهدة حسب المسافة بين الشاشة ووضعية المستخدم.
استكشف مشهد الألعاب البانورامي
تمنحك شاشة Ultra-WQHD مقاس 34 بوصة وأبعاد 21:9 عرضًا أوسع بنسبة 34% من الشاشة القياسية ذات الأبعاد 16:9. استمتع بتجربة الانغماس العميق في الألعاب لأول مرة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
شاشة OLED الأكثر سطوعًا
التألق في
تجربة اللعب الرائعة
ترتقي شاشة OLED الرائعة بالألوان إلى مستوى جديد من الحيوية. تتميّز هذه الشاشة بإضاءة قياسية تبلغ 275 شمعة وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة، مما يجعل مرئياتك ساطعة ونابضة بالحياة، ويضمن لك عدم اللعب في الظلام أبدًا.
لوحة OLED ساطعة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة سطوع الشاشة بالطراز السابق LG ™UltraGear 45GR95QE.
*السطوع: 250 شمعة (الحد الأدنى)، 275 شمعة (قياسي).
Micro Lens Array+
تطور تقنية OLED
تتميّز تقنية ™UltraGear OLED التي نقدّمها بتقنية Micro Lens Array+، وهي تقدّم سطوعًا أعلى بنسبة 37.5% (SDR) مقارنةً بتقنية MLA.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
انفجار الألوان
تصنع شاشة VESA DisplayHDR True Black 400 كل مشهد، سواء أكان ساطعًا أم مظلمًا، ينبض بالحياة بفضل تفاصيلها الواقعية مع نسبة تباين تبلغ 1.5M ونسبة تباين DCI-P3 98.5% (قياسي).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*1.5:1 مليون هي نسبة التباين على 25% متوسط مستوى الصورة.
*يتم تقديم قيمة APL (متوسط مستوى الصورة) كنسبة مئوية وتشير إلى القيمة بين مستوى اللون الأسود والمستوى المرجعي للون الأبيض.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 1.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على "عالي" (High).
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 1.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على "عالي" (High).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*قد يزيد استهلاك الطاقة عند اختيار الخيارات المذكورة أعلاه.
*قد يحدث احتراق الشاشة في الوضع الأكثر سطوعًا.
شاشة OLED مع معدل تحديث 240Hz
حركة بسرعة البرق
توفر شاشة ™UltraGear الجديدة من LG سرعة فائقة لمعدل التحديث تبلغ 240Hz لرؤية الإطار التالي بسرعة كبيرة وتجعل الصورة تظهر بسلاسة. يستطيع اللاعبون الاستجابة بسرعة لتهديدات خصومهم والتصويب نحو الأهداف بسهولة.
شاشة OLED مع معدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 0.03ms (GtG).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
وقت استجابة سريع للغاية يبلغ
0.03ms (GtG)
بفضل زمن الاستجابة 0.03ms (GtG) وميزة تقليل الضبابية وعرض الأجسام بوضوح، تتيح لك الشاشة الاستمتاع بلعبتك وسلاسة الحركة وانسيابية المؤثرات البصرية الخيالية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
تصميم جديد بالكامل على طريقتك الخاصة
الكشف عن هوية UltraGear الجديدة بتصميم سداسي الشكل من Unity. افتح غرفة الألعاب الخاصة بك بتصميم انسيابي وفريد من نوعه. يحتل الحامل على شكل حرف L الخالي من الفوضى مساحة صغيرة من المكتب، مما يسمح لك بتقليل المساحة غير المُستغلّة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
تجربة لعب سلسة
مقارنة بين صورة الألعاب السلسة - الصورة اليسرى مع تقطيع، والصورة اليمنى خالية من التقطيع.
VESA certified AdaptiveSync
إظهار شهادة شاشة VESA AdaptiveSync Display، وهي موجهة للألعاب بمعدلات تحديث أعلى ووقت استجابة منخفض بشكل ملحوظ. استمتع بمرئيات ألعاب أكثر سلاسة وخالية من التقطيع وتشغيل فيديو خالٍ من الاهتزازات.
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
تم اختبار هذه الشاشة من قِبل NVIDIA ومصادق عليها رسميًا ومتوافقة مع G-SYNC® Compatible، ويمكنها أن تمنحك تجربة لعب جيدة مع تقليل التمزق أو التقطيع بشكل كبير.
AMD FreeSync™ Premium Pro
يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة الحركة السلسة في الألعاب عالية الدقة ذات الوتيرة السريعة باستخدام تقنية FreeSync™ Premium Pro. إنها تقلل من تقطيع الشاشة ومن الاهتزازات بشكل كبير.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
اجعل لعبك أكثر حدة
لقد حصلت هذه الشاشة على شهادة VESA ClearMR 13000، مما يسمح لك برؤية كل الحركات بوضوح مثل الصور الثابتة مع تقليل ضبابية الحركة بشكل لا يصدق للألعاب.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
مقاومة التوهج وانعكاس منخفض
اعرض لعبتك فقط
يمكن أن توفر تقنية "مقاومة التوهج والانعكاس المنخفض" تجربة مشاهدة أفضل في أي مكان عن طريق تقليل تشتيت انتباه في الشاشة حتى في بيئة الإضاءة المحيطة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
مريحة وحيوية في نفس الوقت
حافظ على تجربة الألعاب الخاصة بك رائعة، وحافظ على راحة عينيك مع تقنية Live Color Low Blue Light من LG.
*لقد تم اعتماد لوحات LG OLED على أنها Flicker-Free، وDiscomfort Glare Free وLow Blue Light من UL.
*رقم الشهادة: Flicker-Free Display (OLED) - A196009، Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22)، Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.
* تدعم الشاشة معدل تحديث سريع يصل إلى 240Hz. يلزم وجود بطاقة رسوميات تدعم DP 1.4 وكابل HDMI 2.1 (يأتيان مع العبوة) حتى تحصل على الأداء المطلوب.
*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.
PBP & PIP
العب وقم بالمزيد من المهام
تدعم هذه الشاشة ما يصل إلى صورتين تلو بعضهما (PBP) وصورة داخل صورة (PIP)، مما يسمح لك بمشاهدة المحتوى القادم من مدخلين على شاشة واحدة. وهذا يعني أنه يمكنك تشغيل ألعاب أو مهام متعددة على شاشة واحدة في نفس الوقت.
الشاشة المقسمة تعرض محتوى كل من الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر الشخصي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*صورة تلو الأخرى (PBP): صورة تلو الأخرى / (PBP): صورة داخل صورة.
*سيختلف الأداء الفعلي من جهاز الكمبيوتر والبرامج قيد التشغيل.
*العبوة “لا” تشمل سماعات الرأس. عليك شراؤه بشكل منفصل.
واجهة رسومية مخصصة للألعاب
واجهة مستخدم رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز
يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.
*لتنزيل أحدث إصدارات برنامج OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
كيفية حماية شاشة OLED
يمكنك منع حدوث الصور اللاحقة أو احتراق الشاشة من خلال تشغيل "OLED Screen Move"، الذي يحرك الشاشة قليلاً على فترات منتظمة، و"شاشة التوقف" و"تنظيف الصورة".
*هذه الميزة متوفرة فقط في عصا التحكم رباعية الاتجاهات المضمنة في العبوة.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام Dynamic Action Sync، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
Black Stabilizer
يساعد Black Stabilizer اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.
*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.
*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
* العبوة لا تشمل البرنامج ومستشعر المعايرة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.
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