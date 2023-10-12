About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

Strip-banner
سجل الآن
شاشة فائقة الوضوح بالكامل بتقنية UltraWide™‎ مقاس 34 بوصة

قم بتحسين معدات مكتبك المنزلي

توفر دقة الوضوح الكامل (Full HD) بتقنية UltraWide™ (2560×1080) مساحة شاشة أكبر بنسبة 3 من الشاشة بدقة FHD (1920×1080)، مما يعطي نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9.

توفر شاشة الوضوح الكامل بنسبة 21:9 حجمًا أكبر بنسبة 33% من شاشة الوضوح الكامل القياسية بنسبة 16:9 (1920x1080).

مساحة شاشة أكبر تبلغ 21:9 UltraWide مقارنة بشاشة 16:9 مع بث فعاليات فصل متصل بالإنترنت على الشاشة.

فصل دراسي يُبث عبر الإنترنت مع مجال رؤية واسع

يمكنك إدارة الكتب الدراسية والمحاضرات والمحادثات وعمليات البحث بسهولة في عرض واحد وتحويل الشاشة العريضة إلى فصلك الدراسي المفضل عبر الإنترنت.

صورة لعرض أوراق البيانات والشرائح جنبًا إلى جنب على شاشة 21:9 UltraWide، بينما شاشة 16:9 لا تسمح بذلك بسبب عدم كفاية المساحة.

ابدأ مشاهدة المحتويات جنبًا إلى جنب

ستتمكن من العمل على التقارير في لمح البصر بالاطلاع على أوراق البيانات والشرائح جنبًا إلى جنب دون تكرار الضغط على مفتاحي Alt-tab.

تقنية HDR، تدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع، مقارنةً بـ SDR مع ألوان باهرة للمحتوى

HDR10

تباين مفصَّل

يتم الآن تطبيق تقنية HDR على مختلف المحتويات. تتوافق هذه الشاشة ذات النطاق الديناميكي العالي HDR10 القياسي في الصناعة، استنادًا إلى التدرج اللوني بنسبة 95% sRGB، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع تُمكن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الباهرة للمحتوى.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

IPS مع sRGB بنسبة 95% (Typ.): ألوان حقيقية وزاوية عرض أوسع

IPS مع sRGB بنسبة %95 (Typ.)

ألوان حقيقية وزاوية عرض أوسع

تعرض شاشة IPS من إل جي دقة ألوان رائعة. ومع زاوية مشاهدة أكثر اتساعًا، تذخر شاشة عرض IPS بتغطية نطاق ألوان sRGB بنسبة %95.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

أدوات التحكم عبر الشاشة: تقسيم الشاشة | إعداد الشاشة ㅣ 5:9 معاينة

التحكم على الشاشة

تحكم كامل بنقرات قليلة

يمكنك تخصيص مساحة العمل عن طريق تقسيم شاشة العرض أو ضبط خيارات الشاشة الأساسية ببضع نقرات بالماوس فحسب.

*لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.COM.
*صور المنتج والتحكم على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي والتحكم الفعلي على الشاشة.

صورة ألعاب واضحة بفضل الحركة سلسة والمتناسقة عند تشغيل AMD FreeSync™‎، بينما تحدث انقطاعات الشاشة وتوقفها عند إيقاف تشغيل AMD FreeSync™‎.

AMD FreeSync™‎

حركة سلسة وسريعة

مع تقنية AMD FreeSync™‎، يمكن لممارسي الألعاب تجربة الحركة السلسة، الانسيابية عبر كل الألعاب العالية الدقة السريعة الوتيرة. وهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطلها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™‎

  • DAS

  • التقليدي

تفاعل بشكل أسرع من الخصوم

قلل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية حتى تساعد اللاعبين في مشاهدة اللحظات الشديدة الأهمية في الوقت الفعلي.

*يوضح النموذج التقليدي أن النموذج غير مدعوم في ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS)

*تمت محاكاة الصور أعلاه لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • ON (تشغيل)

  • OFF (إيقاف تشغيل)

هاجم أولاً في الظلام

تساعد خاصية مثبت اللون الأسود محبي الألعاب في تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.

*تمت محاكاة الصور أعلاه لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • ON (تشغيل)

  • OFF (إيقاف تشغيل)

تصويب أفضل

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في الوسط لتحسين دقة التصويب.

*تمت محاكاة الصور أعلاه لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

راحة بصرية مُحسَّنة

وضع القارئ

زُرقة أقل، راحة بصرية مُحسَّنة

لتقليل الضوء الأزرق للمساعدة في تقليل إجهاد العين، ينشئ وضع القارئ شاشة بدرجة حرارة لونية مماثلة للورق، ويوفر الحالة المثلى للقراءة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

يتم عرض تقرير العمل على الشاشة مع وميض منخفض مقارنة بالوضع التقليدي

الأمان من الوميض

حماية للعينين

يقلل "الأمان من الوميض" مقدار الوميض غير المرئي على الشاشة ويوفر بيئة عمل مريحة لعينيك.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*تم حساب الرقم بالتقدير من اختبار إل جي الداخلي باستخدام الموديل 34WP500 في نوفمبر 2020. وقد يختلف الرقم في ظروف الاستخدام الحقيقية.

تصميم مريح للمستخدم

سهل ومريح

الحامل الذي يعمل بنقرة واحدة يُسهل التركيب بدون حاجة إلى أي معدات أخرى، كما يمكنك تعديل إمالة الشاشة بمرونة لتثبيتها في الوضع الأمثل بالنسبة لك.

 

إمالة

حامل يعمل بنقرة واحدة

سهولة التركيب

 

حامل يعمل بنقرة واحدة

إمالة

5~15°

تصميم مريح مع ميزات تصميم بلا حدود تقريبًا، وحامل يعمل بنقرة واحدة، وتعديل لدرجة الإمالة.

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا