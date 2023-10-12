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قم بتحسين معدات مكتبك المنزلي
توفر شاشة الوضوح الكامل بنسبة 21:9 حجمًا أكبر بنسبة 33% من شاشة الوضوح الكامل القياسية بنسبة 16:9 (1920x1080).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.COM.
*صور المنتج والتحكم على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي والتحكم الفعلي على الشاشة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™
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DAS
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التقليدي
تفاعل بشكل أسرع من الخصوم
*يوضح النموذج التقليدي أن النموذج غير مدعوم في ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS)
*تمت محاكاة الصور أعلاه لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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ON (تشغيل)
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OFF (إيقاف تشغيل)
هاجم أولاً في الظلام
*تمت محاكاة الصور أعلاه لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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ON (تشغيل)
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OFF (إيقاف تشغيل)
تصويب أفضل
*تمت محاكاة الصور أعلاه لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تم حساب الرقم بالتقدير من اختبار إل جي الداخلي باستخدام الموديل 34WP500 في نوفمبر 2020. وقد يختلف الرقم في ظروف الاستخدام الحقيقية.
تصميم مريح للمستخدم
سهل ومريح
الحامل الذي يعمل بنقرة واحدة يُسهل التركيب بدون حاجة إلى أي معدات أخرى، كما يمكنك تعديل إمالة الشاشة بمرونة لتثبيتها في الوضع الأمثل بالنسبة لك.
تصميم مريح مع ميزات تصميم بلا حدود تقريبًا، وحامل يعمل بنقرة واحدة، وتعديل لدرجة الإمالة.
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
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قطع الغيار والملحقات
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