يتم الآن تطبيق تقنية HDR على مختلف المحتويات. تتوافق هذه الشاشة ذات النطاق الديناميكي العالي HDR10 القياسي في الصناعة، استنادًا إلى التدرج اللوني بنسبة 95% sRGB، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع تُمكن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الباهرة للمحتوى.