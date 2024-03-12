Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

أماكن الشراء

شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz

45GR75DC-B

شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz

صورة أمامية

تعرض 45GR75DC.



العالم، بمنظور موسَّع


 

رسوميات رائعة، وإثارة الحركات، ومتعة الانتصار. سيتوسع عالم الألعاب الذي عرفته.

صورة بانورامية


 

شاشة Dual-QHD مقاس 45 بوصة ومعدل 32:9

منحنية 1500R

ألوان واقعية


 

VESA DisplayHDR™ 600

(قياسي) DCI-P3 95%

حركة واضحة


 

معدل تحديث 200Hz

زمن استجابة (GtG) 1ms

تكنولوجيا سلسة


 

AMD FreeSync™ Premium Pro


*إنها تدعم مُعدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 200Hz. يلزم توفر بطاقة رسوميات تدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1 أو USB Type-C™‎ لتعمل بشكل صحيح.

يُظهر الفيديو صورتين توضيحيتين للشاشة مدمجتين في شاشة واحدة بعرض 32:9.

شاشة Dual QHD مقاس 45 بوصة ومعدل 32:9

استكشف مشهد الألعاب البانورامي


 

يمكن للاعبين تجربة الانغماس التام مع المنظر البانورامي على شاشة فائقة الاتساع مقاس 44.5 بوصة، وحجم QHD مضاعف (5120×1440) مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 32:9 وانحناء 1500R.


*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.


HDR 600 مع DCI-P3 95% (قياسي)

إضفاء الحيوية على كل تفصيلة من التفاصيل



بفضل التدرج اللوني الواسع الذي يدعم DCI-P3 95% (Typ.) وVESA DisplayHDR™ 600، يمكن لهذه الشاشة تقديم ألوان وتباين مفصل. العب الألعاب بشكل أكثر حيوية بألوان مذهلة.


صورة حية وملونة للغاية لرائد فضاء.



*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.


PBP & PIP

شاشة واحدة، طرق عرض متعددة


 

باستخدام خاصية صورة تلو صورة وصورة داخل صورة، يمكنك القيام بمهام متعددة أثناء ممارسة الألعاب عن طريق توصيل أجهزة مختلفة في نفس الوقت، أو تقسيم الشاشة، أو تحريك نافذة صغيرة على النافذة الأخرى.


*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.


معدل تحديث 200Hz، وزمن استجابة 1ms (GtG)

حركة فائقة الوضوح



احصل على أقصى ما في لعبتك من خلال حركة واضحة ورائعة بوقت سريع قدره 1ms ومعدل تحديث يعيد تحميل إطارات الصور 200 مرة في الثانية، مما يسمح لك بالاستجابة بسرعة مع بعض العوائق المرئية مثل تأخر الإدخال أو الظلال العكسية.




*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*لتفعيل معدل التحديث البالغ 200Hz، يجب توفير جهاز كمبيوتر مزود بكارت رسوميات يدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1 أو ™USB Type-C.


الحصول على معدل تحديث DQHD@200Hz عن طريق التوصيل بـ DP أو HDMI أو USB أو USB Type-C.

تشغيل ديناميكي مع HDMI وDP و™USB Type-C


 

استمتع بمعدل تحديث يصل إلى 200Hz ودقة DQHD مع HDMI2.1 وDP1.4 و™USB Type-C.


*إنها تدعم مُعدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 200Hz. يلزم توفر بطاقة رسوميات تدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1 أو USB Type-C لتعمل بشكل صحيح.

*تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.


USB Type-C™ (PD‏ 90 واط)

بيئة ألعاب خالية من الفوضى


 

أنشئ غرفة ألعاب خالية من الفوضى باستخدام منفذ

™USB Type-C الذي يدعم الاتصال بأجهزة مختلفة، ونقل البيانات، بالإضافة إلى ما يصل إلى 90 واط من توصيل الطاقة عبر كابل واحد فقط.


*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*يتطلب الأمر استخدام كابل ™USB-Type-C المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ™USB-Type-C لتوصيل الشاشة.

تكنولوجيا
لتجربة ألعاب سلسة


 

انغمس في اللعب مع عوامل تشتيت أقل مثل التمزق أو الارتعاش من خلال تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro التي تقوم بمزامنة مواصفات اللعبة والشاشة وبطاقة الرسومات.


  • صورة مع عوامل التشتيت



  • عند تشغيل التقنية



*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالطرازات التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

مصممة خصيصًا لهواة الألعاب


 

عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع تصمم واقعي أخّاذ وبلا حواف من ثلاثة جوانب. تدعم القاعدة القابلة للضبط إمالة الشاشة وارتفاعها وتدويرها لمساعدتك على ممارسة الألعاب براحة أكبر.

تحتوي الشاشة على إطار بلا حواف من 3 جوانب.

تصميم بلا حواف

شاشة بلا حواف من ثلاثة جوانب

يمكن تدوير الشاشة لما يصل إلى ±‏15 درجة.

الدوران

±‏15 درجة

حامل الشاشة قابل للإمالة.

الميل

-5 ~ 15 درجة

الشاشة قابلة لتعديل الارتفاع.

الارتفاع

110 ملم


*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

مريحة ولكن واضحة


 

شاهد الألوان الحية حتى في خيار الضوء الأزرق المنخفض. يمكن لتقنية Live Color Low Blue Light من LG تقليل الضوء الأزرق من خلال الجمع بين تعديلات جهاز RGB والبرامج مع الحفاظ على جودة الألوان الزاهية. 

 


  • صورة مع الضوء الأزرق المنخفض التقليدي



  • صورة مع تطبيق Live color low blue light



*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*مقارنة بين أداء خاصية Live color low blue light مع شاشة تقليدية ذات ضوء أزرق منخفض نموذجي.


مخرج سماعة رأس رباعي

اتصل بالصوت الغامر


 

استمتع بألعابك بينما تتسامر صوتيًا من خلال التوصيل بسهولة مع مخرج سماعة الرأس رباعي الأقطاب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحظى بتجربة غامرة بفضل الصوت الواقعي ثلاثي الأبعاد (3D) باستخدام DTS Headphones :X.


*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.

ميزات تركز على الألعاب

مزامنة الحركة الديناميكية


 

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

موازن اللون الأسود


 

يساعد موازن اللون الأسود (Black Stabilizer) اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

Crosshair


 

تم تثبيت نقطة التصويب على الهدف بالمركز لتعزيز دقة القنص.

عداد مُعدل الأطر (FPS)


 

سيُمكنك عداد مُعدل الأطر (FPS) من معرفة إلى أي مدى يتم تحميل الأطر بشكل جيد. كل إطار له قيمته سواء كنت تُحرر الفيديوهات، أو تشغّل الألعاب، أو تشاهد فيلم.


*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.

*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.

*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.


واجهة رسومية مخصصة للألعاب

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز


 

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.


*لتنزيل أحدث إصدارات OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

44.5 بوصة


 

شاشة Ultrawide فائقة الاتساع

DQHD


 

5120x1440

HDR 600


 

VESA معتمدة

DCI-P3 95%


 

نطاق ألوان واسع

200Hz


 

معدل تحديث سريع

1ms


 

زمن الاستجابة

™AMD FreeSync


 

Premium Pro

التوافق


 

HDMI2.1،‏ ™USB Type-C

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

هل تحتاج إلى المساعدة؟


نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا


اشترِ مباشرةً

صورة أمامية

45GR75DC-B

شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz