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شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz
العالم، بمنظور موسَّع
رسوميات رائعة، وإثارة الحركات، ومتعة الانتصار. سيتوسع عالم الألعاب الذي عرفته.
صورة بانورامية
شاشة Dual-QHD مقاس 45 بوصة ومعدل 32:9
منحنية 1500R
ألوان واقعية
VESA DisplayHDR™ 600
(قياسي) DCI-P3 95%
حركة واضحة
معدل تحديث 200Hz
زمن استجابة (GtG) 1ms
تكنولوجيا سلسة
AMD FreeSync™ Premium Pro
*إنها تدعم مُعدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 200Hz. يلزم توفر بطاقة رسوميات تدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1 أو USB Type-C™ لتعمل بشكل صحيح.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
HDR 600 مع DCI-P3 95% (قياسي)
إضفاء الحيوية على كل تفصيلة من التفاصيل
بفضل التدرج اللوني الواسع الذي يدعم DCI-P3 95% (Typ.) وVESA DisplayHDR™ 600، يمكن لهذه الشاشة تقديم ألوان وتباين مفصل. العب الألعاب بشكل أكثر حيوية بألوان مذهلة.
صورة حية وملونة للغاية لرائد فضاء.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
معدل تحديث 200Hz، وزمن استجابة 1ms (GtG)
حركة فائقة الوضوح
احصل على أقصى ما في لعبتك من خلال حركة واضحة ورائعة بوقت سريع قدره 1ms ومعدل تحديث يعيد تحميل إطارات الصور 200 مرة في الثانية، مما يسمح لك بالاستجابة بسرعة مع بعض العوائق المرئية مثل تأخر الإدخال أو الظلال العكسية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*لتفعيل معدل التحديث البالغ 200Hz، يجب توفير جهاز كمبيوتر مزود بكارت رسوميات يدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1 أو ™USB Type-C.
*إنها تدعم مُعدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 200Hz. يلزم توفر بطاقة رسوميات تدعم DisplayPort 1.4 (DSC) أو HDMI 2.1 أو USB Type-C لتعمل بشكل صحيح.
*تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*يتطلب الأمر استخدام كابل ™USB-Type-C المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ™USB-Type-C لتوصيل الشاشة.
تكنولوجيا
لتجربة ألعاب سلسة
انغمس في اللعب مع عوامل تشتيت أقل مثل التمزق أو الارتعاش من خلال تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro التي تقوم بمزامنة مواصفات اللعبة والشاشة وبطاقة الرسومات.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالطرازات التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
مصممة خصيصًا لهواة الألعاب
عزز تجربة اللعب الخاصة بك مع تصمم واقعي أخّاذ وبلا حواف من ثلاثة جوانب. تدعم القاعدة القابلة للضبط إمالة الشاشة وارتفاعها وتدويرها لمساعدتك على ممارسة الألعاب براحة أكبر.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
مريحة ولكن واضحة
شاهد الألوان الحية حتى في خيار الضوء الأزرق المنخفض. يمكن لتقنية Live Color Low Blue Light من LG تقليل الضوء الأزرق من خلال الجمع بين تعديلات جهاز RGB والبرامج مع الحفاظ على جودة الألوان الزاهية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين أداء خاصية Live color low blue light مع شاشة تقليدية ذات ضوء أزرق منخفض نموذجي.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
ميزات تركز على الألعاب
مزامنة الحركة الديناميكية
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
موازن اللون الأسود
يساعد موازن اللون الأسود (Black Stabilizer) اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) غير مفعّل.
*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.
*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.
*لتنزيل أحدث إصدارات OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
كل المواصفات
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45GR75DC-B
شاشة UltraGear™ DQHD المنحية مقاس 45 بوصة بمعدل تحديث 200Hz