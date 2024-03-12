Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شاشة الألعاب ™UltraGear OLED المنحنية مقاس 45 بوصة | 800R، وDisplayHDR True Black 400، و240Hz، و0.03ms(GtG)، و™USB Type-C،‏ وDepthSound

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

أماكن الشراء

الدعم

شاشة الألعاب ™UltraGear OLED المنحنية مقاس 45 بوصة | 800R، وDisplayHDR True Black 400، و240Hz، و0.03ms(GtG)، و™USB Type-C،‏ وDepthSound

45GS96QB-B

شاشة الألعاب ™UltraGear OLED المنحنية مقاس 45 بوصة | 800R، وDisplayHDR True Black 400، و240Hz، و0.03ms(GtG)، و™USB Type-C،‏ وDepthSound

صورة أمامية 45 GS96QB-B

ولِد ليمارس الألعاب

أكمل اللعبة بشاشة ألعاب OLED 800R أكثر سطوعًا، فهي مزودة بـ USB Type-C™ ومكبرات صوت مدمجة.

طراز 45GR96QB مع شعار UltraGear™ OLED.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة سطوع الشاشة بالطراز السابق LG ™UltraGear 45GR95QE.

Display

شاشة Ultra-WQHD Curved OLED مقاس 45 بوصة

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

مقاومة التوهج وانعكاس منخفض

السرعة

معدل تحديث 240Hz

0.03ms (GtG) response time

240Hz من منفذ HDMI، وDP، وUSB Type-C™

تقنية

VESA ClearMR/ DepthSound

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD ™FreeSync Premium Pro

صورة علوية لهيكل المنحنى 800r.

انحناء 800R

المنحنى الطبيعي

صُممت الشاشة المنحنية 800R للحصول على رؤية مثالية مع مراعاة المسافة من الشاشة والزاوية الطبيعية للعين البشرية لرؤية المشهد بأكمله في لمحة.

إنها شاشة منحنية 800R مقاس 45 بوصة.

* استنادًا إلى افترااض عرض شاشة منحنية 800R من مسافة 800 مم، وقد تختلف حسب المسافة من الشاشة ووضعية المستخدم.

شاشة 21:9 Ultra-WQHD مقاس 45 بوصة

المقاس مهم:
45 بوصة تتفوق على 49 بوصة

توفر الشاشة مقاس 45 بوصة تجربة مشاهدة رائعة وممتعة وفريدة. إن مقاس الشاشة الفعلي البالغ 45 بوصة بنسبة أبعاد 21:9 أكبر بنسبة 12% من الشاشة مقاس 49 بوصة بنسبة أبعاد 32:9، كما أنها متناسبة بشكل جيد عموديًا وأفقيًا.

شاشة OLED مقاس 45 بوصة ودقة QHD.

شاشة OLED الأكثر سطوعًا

التألق في
تجربة اللعب الرائعة

استمتع بعالم اللعب بألوان زاهية وقوية معروضة على شاشة بانورامية مقاس 45 بوصة. تعرض لك شاشة OLED مع Micro Lens Array+ مستوى آخر من الألوان الزاهية والواضحة مهما كان ما تلعبه.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة سطوع الشاشة بالطراز السابق LG UltraGear 27GR95QE.

*السطوع يتراوح بين 275 و1300 شمعة (قياسي).

بداية من 275 شمعة إلى 1300 شمعة

بكسلات OLED دائمة السطوع

تتميز هذه الشاشة بسطوع يبلغ 275 شمعة في الاستخدام القياسي ويمكن أن تصل إلى 1300 شمعة في أقصى سطوع لها. تأكد أنك لن تلعب في الظلام، حيث تحافظ شاشة OLED الجديدة على الصور مشرقة وحيوية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

Micro Lens Array+

تطور تقنية OLED

تتميّز تقنية  ™UltraGearOLED التي نقدّمها بتقنية Micro Lens Array+، وهي تقدّم سطوعًا أعلى بنسبة 37.5% (SDR) مقارنةً بتقنية MLA.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

انفجار الألوان

تصنع شاشة VESA DisplayHDR True Black 400 كل مشهد، سواء أكان ساطعًا أم مظلمًا، ينبض بالحياة بفضل تفاصيلها الواقعية مع نسبة تباين تبلغ 1.5M.

انغمس في اللعب مع العالم الأكثر حيوية الذي أنشأه التدرج اللوني DCI-P3 98.5‏%.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*1.5:1 مليون هي نسبة التباين على 25% متوسط مستوى الصورة.

*يتم تقديم قيمة APL (متوسط مستوى الصورة) كنسبة مئوية وتشير إلى القيمة بين مستوى اللون الأسود والمستوى المرجعي للون الأبيض.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 1.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على "عالي" (High).

صورة إعدادات واجهة المستخدم الرسومية لوضع توفير الطاقة الذكي.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية لوضع اللاعب (Gamer Mode).
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.
صورة إعدادات واجهة المستخدم الرسومية لوضع توفير الطاقة الذكي.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية لوضع اللاعب (Gamer Mode).
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.
صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.
صورة إعدادات واجهة المستخدم الرسومية لوضع توفير الطاقة الذكي.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.

صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية لوضع اللاعب (Gamer Mode).

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 1.

صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.

صورة إعداد واجهة المستخدم الرسومية للسطوع.

إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا

[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على "عالي" (High).

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*قد يزيد استهلاك الطاقة عند اختيار الخيارات المذكورة أعلاه.

*قد يحدث احتراق الشاشة في الوضع الأكثر سطوعًا.

شاشة عرض أفضل لتقنية مقاومة التوهج والانعكاس المنخفض.

مقاومة التوهج وانعكاس منخفض

اعرض لعبتك فقط

يمكن أن توفر تقنية "مقاومة التوهج والانعكاس المنخفض" تجربة مشاهدة أفضل في أي مكان عن طريق تقليل تشتيت انتباه في الشاشة حتى في بيئة الإضاءة المحيطة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

مريحة وحيوية في نفس الوقت

حافظ على تجربة الألعاب الخاصة بك رائعة، وحافظ على راحة عينيك مع تقنية Live Color Low Blue Light من LG.

*لقد تم اعتماد لوحات LG OLED على أنها Flicker-Free، وDiscomfort Glare Free وLow Blue Light من UL.

*رقم الشهادة: Flicker-Free Display (OLED) - A196009،‏ Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22)،‏ Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.

شاشة OLED مع معدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 0.03ms (GtG).

شاشة OLED مع معدل تحديث 240Hz وزمن استجابة 0.03ms (GtG)

OLED بسرعة البرق

توفر شاشة UltraGear™ الجديدة من LG سرعة فائقة حيث يبلغ معدل التحديث 240Hz ووقت استجابة يبلغ 0.03ms (GtG) على شاشة OLED.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

معدل تحديث 240Hz على شاشة OLED

حركة سلسة بشكل لا يصدق

معدل التحديث السريع الذي يبلغ 240Hz يُمكِّن اللاعبين من رؤية الإطار التالي بسرعة ويجعل الصورة تظهر بسلاسة. يستطيع اللاعبون الاستجابة بسرعة لتهديدات خصومهم والتصويب نحو الهدف بسهولة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

وقت استجابة سريع للغاية يبلغ
0.03ms (GtG)

بفضل زمن الاستجابة 0.03ms (GtG) وميزة تقليل الضبابية وعرض الأجسام بوضوح، تتيح لك الشاشة الاستمتاع بلعبتك وسلاسة الحركة وانسيابية المؤثرات البصرية الخيالية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

يستمتع اللاعبون بمعدّل تحديث يبلغ 240 هرتز مدعومًا بـ DP 1.4 أو HDMI 2.1 أو USB Type-C™.

معدل تحديث 240Hz عبر DP أو HDMI أو USB Type-C™

حسِّن مخرجات الألعاب مع شاشة OLED

تتميّز هذه الشاشة بقدرتها على معدل تحديث يصل إلى 240Hz من منفذ DP وHDMI، وUSB Type-C™ بحيث يمكن للاعبين الاستمتاع بدقة WQHD و240Hz بالكامل إما عن طريق منفذ DisplayPort أو منفذ HDMI أو USB Type-C™.

* تدعم الشاشة معدل تحديث سريع يصل إلى 240Hz. يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم كبل DP 1.4 أو HDMI 2.1 أو USB Type-C™ لتعمل بشكل صحيح.

*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.

*تشمل العبوة سلك DisplayPort وUSB Type-C™ وHDMI.

تجربة لعب سلسة

مقارنة بين صورة الألعاب السلسة - الصورة اليسرى مع تقطيع، والصورة اليمنى خالية من التقطيع.

VESA certified AdaptiveSync

إظهار شهادة شاشة VESA AdaptiveSync Display، وهي موجهة للألعاب بمعدلات تحديث أعلى ووقت استجابة منخفض بشكل ملحوظ. استمتع بمرئيات ألعاب أكثر سلاسة وخالية من التقطيع وتشغيل فيديو خالٍ من الاهتزازات.

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

تم اختبار هذه الشاشة من قِبل NVIDIA ومصادق عليها رسميًا ومتوافقة مع G-SYNC® Compatible، ويمكنها أن تمنحك تجربة لعب جيدة مع تقليل التمزق أو التقطيع بشكل كبير.

AMD FreeSync™ Premium Pro

يمكن للاعبين الاستمتاع بتجربة الحركة السلسة في الألعاب عالية الدقة ذات الوتيرة السريعة باستخدام تقنية FreeSync™ Premium Pro. إنها تقلل من تقطيع الشاشة ومن الاهتزازات بشكل كبير.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

اجعل لعبك
أكثر حدة

لقد حصلت هذه الشاشة على شهادة VESA ClearMR 13000، مما يسمح لك برؤية الحركة بوضوح مثل الصور الثابتة مع تقليل ضبابية الحركة بشكل لا يصدق للألعاب.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تصميم يراعي راحة اللاعب.

تصميم يراعي راحة اللاعب

عزز تجربة اللعب من خلال إضاءة Hexagon الجديدة والتصميم الذي يأتي بلا حواف تقريبًا من كل الجوانب. القاعدة القابلة للتعديل على الدوران والإمالة والارتفاع تساعدك على ممارسة الألعاب بشكل أكثر راحة.

أيقونة قابلية تعديل الدوران.

الدوران

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الميل

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الارتفاع

أيقونة تصميم واقعي بلا حواف من 4 جوانب.

تصميم بلا حواف

يُظهر صورة محاكاة للصوت المكبِّر لصوت الجهير.

مكبرات صوت بتقنية DepthSound

اشعر بالمشهد الصوتي العميق

الصوت العميق والرائع الصادر من مكبرات الصوت المدمجة بقوة 7 واط والمزودة بتقنية DepthSound لتحسين نطاق الجهير يوفر تجربة لعب غامرة بالكامل.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

يتم توصيل سلك سماعة الرأس رباعي الأقطاب بالشاشة.

مخرج سماعة رأس رباعي

مكون إضافي لتأثير صوتي غامر

يمكنك توصيل سماعات الرأس مع مخرج السماعات رباعي الأقطاب والاستمتاع بالألعاب أثناء إجراء محادثة صوتية. يمكنك أيضًا تجربة الصوت الغامر من DTS Headphone:X، ما يقدم تجربة صوتية افتراضية ثلاثية الأبعاد.

*العبوة “لا” تشمل سماعات الرأس. عليك شراؤه بشكل منفصل.

واجهة رسومية مخصصة للألعاب

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للألعاب وحائزة على جوائز

يمكن للاعبين استخدام خاصية العرض على الشاشة (On-Screen Display) والتحكم عبر الشاشة (OnScreen Control) لتخصيص الإعدادات من خلال ضبط خيارات الشاشة الأساسية لتعيين "مفتاح محدد من قِبل المستخدم" كمفتاح اختصار.

*لتنزيل أحدث إصدارات برنامج OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

كيفية حماية شاشة OLED

يمكنك منع حدوث الصور اللاحقة أو احتراق الشاشة من خلال تشغيل "OLED Screen Move"، الذي يحرك الشاشة قليلاً على فترات منتظمة، و"شاشة التوقف" و"تنظيف الصورة".

*تتوفر هذه الميزة فقط في عصا التحكم رباعية الاتجاهات المضمنة في العبوة.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام Dynamic Action Sync، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

يساعد موازن اللون الأسود (Black Stabilizer) اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

Crosshair

تم تثبيت نقطة التصويب على الهدف بالمركز لتعزيز دقة القنص.

عداد مُعدل الأطر (FPS)

سيُمكنك عداد مُعدل الأطر (FPS) من معرفة إلى أي مدى يتم تحميل الأطر بشكل جيد. كل إطار له قيمته سواء كنت تُحرر الفيديوهات، أو تشغّل الألعاب، أو تشاهد فيلم، ومع عداد مُعدل الأطر سيكون لديك بيانات لحظية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) مفعّلًا.

*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.

*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.

برنامج LG Calibration Studio.

استوديو معايرة LG

عرض أحدث الألوان بدقة فائقة

من خلال استخدام معايرة الأجهزة في LG Calibration Studio، يمكنك الاستمتاع بجودة ألوان متقدمة مع طيف ألوان واسع النطاق وتناسق الألوان.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي. 

* العبوة لا تشمل البرنامج ومستشعر المعايرة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا