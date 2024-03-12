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شاشة الألعاب ™UltraGear OLED المنحنية مقاس 45 بوصة | 800R، وDisplayHDR True Black 400، و240Hz، و0.03ms(GtG)، و™USB Type-C، وDepthSound
شاشة الألعاب ™UltraGear OLED المنحنية مقاس 45 بوصة | 800R، وDisplayHDR True Black 400، و240Hz، و0.03ms(GtG)، و™USB Type-C، وDepthSound
ولِد ليمارس الألعاب
أكمل اللعبة بشاشة ألعاب OLED 800R أكثر سطوعًا، فهي مزودة بـ USB Type-C™ ومكبرات صوت مدمجة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة سطوع الشاشة بالطراز السابق LG ™UltraGear 45GR95QE.
Display
شاشة Ultra-WQHD Curved OLED مقاس 45 بوصة
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
مقاومة التوهج وانعكاس منخفض
السرعة
معدل تحديث 240Hz
0.03ms (GtG) response time
240Hz من منفذ HDMI، وDP، وUSB Type-C™
تقنية
VESA ClearMR/ DepthSound
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD ™FreeSync Premium Pro
صُممت الشاشة المنحنية 800R للحصول على رؤية مثالية مع مراعاة المسافة من الشاشة والزاوية الطبيعية للعين البشرية لرؤية المشهد بأكمله في لمحة.
إنها شاشة منحنية 800R مقاس 45 بوصة.
* استنادًا إلى افترااض عرض شاشة منحنية 800R من مسافة 800 مم، وقد تختلف حسب المسافة من الشاشة ووضعية المستخدم.
المقاس مهم:
45 بوصة تتفوق على 49 بوصة
توفر الشاشة مقاس 45 بوصة تجربة مشاهدة رائعة وممتعة وفريدة. إن مقاس الشاشة الفعلي البالغ 45 بوصة بنسبة أبعاد 21:9 أكبر بنسبة 12% من الشاشة مقاس 49 بوصة بنسبة أبعاد 32:9، كما أنها متناسبة بشكل جيد عموديًا وأفقيًا.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة سطوع الشاشة بالطراز السابق LG UltraGear 27GR95QE.
*السطوع يتراوح بين 275 و1300 شمعة (قياسي).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
Micro Lens Array+
تطور تقنية OLED
تتميّز تقنية ™UltraGearOLED التي نقدّمها بتقنية Micro Lens Array+، وهي تقدّم سطوعًا أعلى بنسبة 37.5% (SDR) مقارنةً بتقنية MLA.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*1.5:1 مليون هي نسبة التباين على 25% متوسط مستوى الصورة.
*يتم تقديم قيمة APL (متوسط مستوى الصورة) كنسبة مئوية وتشير إلى القيمة بين مستوى اللون الأسود والمستوى المرجعي للون الأبيض.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 1.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على "عالي" (High).
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 1] إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة الذكي.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 2] تعيين وضع اللعب (Game Mode) إلى اللاعب رقم 1.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 3] اضبط السطوع على 100.
إعدادات سريعة لشاشة OLED أكثر سطوعًا
[الخيار 4] تعيين ذروة السطوع على "عالي" (High).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*قد يزيد استهلاك الطاقة عند اختيار الخيارات المذكورة أعلاه.
*قد يحدث احتراق الشاشة في الوضع الأكثر سطوعًا.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*لقد تم اعتماد لوحات LG OLED على أنها Flicker-Free، وDiscomfort Glare Free وLow Blue Light من UL.
*رقم الشهادة: Flicker-Free Display (OLED) - A196009، Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22)، Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
معدل تحديث 240Hz على شاشة OLED
حركة سلسة بشكل لا يصدق
معدل التحديث السريع الذي يبلغ 240Hz يُمكِّن اللاعبين من رؤية الإطار التالي بسرعة ويجعل الصورة تظهر بسلاسة. يستطيع اللاعبون الاستجابة بسرعة لتهديدات خصومهم والتصويب نحو الهدف بسهولة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
* تدعم الشاشة معدل تحديث سريع يصل إلى 240Hz. يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم كبل DP 1.4 أو HDMI 2.1 أو USB Type-C™ لتعمل بشكل صحيح.
*العبوة لا تشمل كارت الرسوميات. عليك شراؤه بشكل منفصل.
*تشمل العبوة سلك DisplayPort وUSB Type-C™ وHDMI.
تجربة لعب سلسة
مقارنة بين صورة الألعاب السلسة - الصورة اليسرى مع تقطيع، والصورة اليمنى خالية من التقطيع.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
اجعل لعبك
أكثر حدة
لقد حصلت هذه الشاشة على شهادة VESA ClearMR 13000، مما يسمح لك برؤية الحركة بوضوح مثل الصور الثابتة مع تقليل ضبابية الحركة بشكل لا يصدق للألعاب.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*العبوة “لا” تشمل سماعات الرأس. عليك شراؤه بشكل منفصل.
*لتنزيل أحدث إصدارات برنامج OnScreen Control، يرجى زيارة LG.COM.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تتوفر هذه الميزة فقط في عصا التحكم رباعية الاتجاهات المضمنة في العبوة.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام Dynamic Action Sync، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
Black Stabilizer
يساعد موازن اللون الأسود (Black Stabilizer) اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تكون ميزة Crosshair غير متاحة حين يكون عداد مُعدل الأطر (FPS) مفعّلًا.
*قد يعرض عداد مُعدل الأطر (FPS) القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمُعدل تحديث الشاشة.
*عداد مُعدل الأطر (إطار في الثانية): قياس الأطر في الثانية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
* العبوة لا تشمل البرنامج ومستشعر المعايرة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.
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