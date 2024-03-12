شاشة الألعاب ™UltraGear OLED المنحنية مقاس 45 بوصة | 800R، وDisplayHDR True Black 400، و240Hz، و0.03ms(GtG)، و™USB Type-C،‏ وDepthSound

تصنع شاشة VESA DisplayHDR True Black 400 كل مشهد، سواء أكان ساطعًا أم مظلمًا، ينبض بالحياة بفضل تفاصيلها الواقعية مع نسبة تباين تبلغ 1.5M.

انغمس في اللعب مع العالم الأكثر حيوية الذي أنشأه التدرج اللوني DCI-P3 98.5‏%.