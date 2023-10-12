شاشة مع webOS سمارت IPS بدقة Full HD مقاس 27 بوصة

*لا تشمل العبوة جهاز التحكم عن بعد Magic Remote (يُباع بشكل منفصل).

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في الخدمات ذات الصلة. قد تتطلب الخدمات المنفصلة الدفع مقابل الاشتراك، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).

*مُساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي: تختلف الكلمات الأساسية الموصى بها وفقًا لتطبيق Foreground والوقت. ولا يمكن توفير الكلمات الرئيسية لخدمة "من أجلك - For you" إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغات الطبيعية (NLP) بلغتها الأصلية.

*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.