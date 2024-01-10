32" 4K UHD Smart Monitor with webOS

*للعمل بشكل صحيح ، يجب أن تكون الشاشة متصلة بتطبيق ThinQ.

*قد تختلف الصور المعروضة عن التطبيق الفعلي. قد تختلف الخدمات اعتمادًا على المنطقة / البلد أو نسخ التطبيق.

*يمكنك تغيير إعدادات اللغة والمنطقة لـ 22 لغة لـ 146 بلدًا: الإنجليزية / الكورية / الإسبانية / الفرنسية / الألمانية / الإيطالية / البرتغالية / الروسية / البولندية / التركية / اليابانية / العربية (السعودية / الإمارات) / الفيتنامية / التايلاندية / السويدية / التايوانية / الإندونيسية / الدنماركية / الهولندية / النرويجية / اليونانية / الإسرائيلية (على سبيل المثال الولايات المتحدة / الإنجليزية).

** جهاز التحكم السحري غير متضمن في العبوة (يباع بشكل منفصل) ، وقد تختلف مواصفاته التفصيلية حسب البلد.

** جهاز التحكم عن بعد للشاشة مضمن في العبوة.

***الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي."