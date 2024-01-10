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32" 4K UHD Smart Monitor with webOS
اعمل بذكاء استمتع باللعب
يتم تصميم شاشة LG Smart Monitor للقيام بمهام متعددة. يمكنك عدم تحديد اهتمامك فقط على العرض المتصل بجهاز سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو أجهزة الألعاب، بل يتيح لك مشاهدة محتواك المفضل بسهولة من خلال مجموعة من تطبيقات البث.
شاشة LG الذكية
*الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث مطلوبين.
webOS22 ومكبرات صوت ستيريو
إعداد ملفات تعريف حسب ذوقك
بفضل webOS22، يمكنك استكشاف مجموعة متنوعة من العروض والأفلام مع التطبيقات المدمجة مثل Netflix وPrime Video وDisney+ وYouTube، بالإضافة إلى الوصول إلى قنوات LG المجانية. وتساعد مكبرات الصوت الستيريو بقوة 2 × 5 وات في استكمال تجربة الصوت الخاصة بك بشكل غامر.
يمكنك استكشاف مجموعة متنوعة من العروض والأفلام باستخدام التطبيقات المدمجة مع webOS22. وتكمل مكبرات الصوت الستيريو بقوة 2 × 5 وات تجربة الصوت الغامرة الخاصة بك.
*الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث مطلوبان.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد. وعدد قنوات LG قابل للتغيير.
*الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*كيفية الاتصال بلوحة التحكم المنزلية ThinQ: الخطوة 1. قم بتثبيت تطبيق LG ThinQ على هاتفك وقم بتسجيل أجهزتك. الخطوة 2. قم بتوصيل الأجهزة المسجلة على تطبيق LG ThinQ بلوحة التحكم المنزلية ThinQ.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد."
التحكم السهل باستخدام
تطبيق LG ThinQ وجهاز التحكم السحري
التحكم الذكي باستخدام تطبيق ThinQ عبر الهاتف الذكي *
مع تطبيق ThinQ ، يمكنك الاستفادة من الميزات الرئيسية لجهاز التحكم عن بعد ، مثل تشغيل وإيقاف التشغيل ، وتغيير القنوات ، والبحث عن المحتوى.
التعرف على الصوت باستخدام جهاز التحكم السحري **
مع جهاز التحكم السحري ، يمكنك التحكم في العمليات وتشغيل محتواك المفضل باستخدام أوامر الصوت التي تدعم تقنية التعرف على الصوت الذكي.
*للعمل بشكل صحيح ، يجب أن تكون الشاشة متصلة بتطبيق ThinQ.
*قد تختلف الصور المعروضة عن التطبيق الفعلي. قد تختلف الخدمات اعتمادًا على المنطقة / البلد أو نسخ التطبيق.
*يمكنك تغيير إعدادات اللغة والمنطقة لـ 22 لغة لـ 146 بلدًا: الإنجليزية / الكورية / الإسبانية / الفرنسية / الألمانية / الإيطالية / البرتغالية / الروسية / البولندية / التركية / اليابانية / العربية (السعودية / الإمارات) / الفيتنامية / التايلاندية / السويدية / التايوانية / الإندونيسية / الدنماركية / الهولندية / النرويجية / اليونانية / الإسرائيلية (على سبيل المثال الولايات المتحدة / الإنجليزية).
** جهاز التحكم السحري غير متضمن في العبوة (يباع بشكل منفصل) ، وقد تختلف مواصفاته التفصيلية حسب البلد.
** جهاز التحكم عن بعد للشاشة مضمن في العبوة.
***الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي."
*تعتبر Apple والعلامات والشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Apple Inc. قد تختلف الميزات المدعومة حسب البلدان والمناطق.
*يتوافق هذا الشاشة مع AirPlay 2 و HomeKit ، iOS 12.3 أو أحدث أو macOS 10.14.5 أو أحدث مطلوب.
**Screen Share: يتم دعمه على نظام Android أو Windows 8.1 وما فوق.
***قم بتوصيل جهازك بنفس شبكة Wi-Fi التي تستخدمها للمراقب.
™USB Type-C
سهولة التحكم والتوصيل
تتيح منافذ ™USB Type-C عرض 4K ونقل البيانات وشحن الأجهزة المتصلة (بحد أقصى 65 واط) ، مما يتيح الدعم لحاسوبك المحمول في نفس الوقت عبر كابل واحد.
تتيح منافذ USB Type-C™ عرض 4K ونقل البيانات وشحن الأجهزة المتصلة (بحد أقصى 65 واط) بكابل واحد.
*تم تحسين الصور لتعزيز فهم الميزة. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*للعمل بشكل صحيح ، يجب استخدام كابل ™USB Type-C لتوصيل منفذ ™USB Type-C بالشاشة.
*لا يتم تضمين كابل ™USB Type-C في العبوة (يباع بشكل منفصل)
عرض جميع المنافذ
*في حال توصيل منفذ USB IN للمراقب بأحد منافذ USB الحاسوب ، يعمل منفذا USB على الجانب كموزع USB في شاشتك ، مما يشبه التوصيل بالحاسوب.
تصميم مريح
سهولة وراحة
يجعل الحامل الانسيابي من السهل ضبط ارتفاع وميل الشاشة في الموقع المثلى بالنسبة لك.
الشاشة في التصميم الانسيابي التي تدعم خيارات ضبط الميل والارتفاع وتقدم حاملًا بنقرة واحدة.
*تم تحسين الصور لتعزيز فهم الميزة. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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32SQ730S-W
32" 4K UHD Smart Monitor with webOS