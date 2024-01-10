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32" 4K UHD Smart Monitor with webOS

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

أماكن الشراء

32" 4K UHD Smart Monitor with webOS

32SQ730S-W

32" 4K UHD Smart Monitor with webOS

Front View
LG SMART Monitor

اعمل بذكاء استمتع باللعب

يتم تصميم شاشة LG Smart Monitor للقيام بمهام متعددة. يمكنك عدم تحديد اهتمامك فقط على العرض المتصل بجهاز سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو أجهزة الألعاب، بل يتيح لك مشاهدة محتواك المفضل بسهولة من خلال مجموعة من تطبيقات البث.

شاشة LG الذكية

ذكي

شاشة ذكية بنظام ويب أو إس

لوحة التحكم في المنزل ThinQ

دعم الريموت السحري

العرض

شاشة بحجم 32 بوصة

دقة 4K UHD (3840x2160)

DCI-P3 90% (نموذجي)

الاستخدام

اتصال لاسلكي

منافذ متنوعة

تصميم مريح

*الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث مطلوبين.

الشاشة بدقة 4K UHD (3840x2160) بحجم 32 بوصة تُعيد إنتاج صور وألوان واضحة بدقة مع DCI-P3 90% (نموذجي).

شاشة 32 بوصة بدقة 4K UHD

جودة صورة رائعة في شاشة 4K

تعيد شاشة 32 بوصة بدقة 4K UHD (3840x2160) إنتاج صور وألوان واضحة بدقة، بنسبة DCI-P3 90% (نموذجي). بالتالي، تساعدك في تجربة الانغماس البصري المذهل في محتويات عديدة من الكوميديا إلى الأفلام إلى الرياضة.

webOS22 ومكبرات صوت ستيريو

إعداد ملفات تعريف حسب ذوقك

بفضل webOS22، يمكنك استكشاف مجموعة متنوعة من العروض والأفلام مع التطبيقات المدمجة مثل Netflix وPrime Video وDisney+ وYouTube، بالإضافة إلى الوصول إلى قنوات LG المجانية. وتساعد مكبرات الصوت الستيريو بقوة 2 × 5 وات في استكمال تجربة الصوت الخاصة بك بشكل غامر.

يمكنك استكشاف مجموعة متنوعة من العروض والأفلام باستخدام التطبيقات المدمجة مع webOS22. وتكمل مكبرات الصوت الستيريو بقوة 2 × 5 وات تجربة الصوت الغامرة الخاصة بك.

*الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث مطلوبان.

*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد. وعدد قنوات LG قابل للتغيير.

لوحة التحكم المنزلية ThinQ

تحكم سهل لأجهزة المنزل

تجعل لوحة التحكم المنزلية ThinQ حياتك أكثر راحة. يمكنك التحقق والتحكم في حالة الأجهزة في منزلك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد على الشاشة في وقت واحد.

*الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*كيفية الاتصال بلوحة التحكم المنزلية ThinQ: الخطوة 1. قم بتثبيت تطبيق LG ThinQ على هاتفك وقم بتسجيل أجهزتك. الخطوة 2. قم بتوصيل الأجهزة المسجلة على تطبيق LG ThinQ بلوحة التحكم المنزلية ThinQ.

*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد."

التحكم السهل باستخدام
تطبيق LG ThinQ وجهاز التحكم السحري

التحكم الذكي باستخدام تطبيق ThinQ عبر الهاتف الذكي *

مع تطبيق ThinQ ، يمكنك الاستفادة من الميزات الرئيسية لجهاز التحكم عن بعد ، مثل تشغيل وإيقاف التشغيل ، وتغيير القنوات ، والبحث عن المحتوى.

التعرف على الصوت باستخدام جهاز التحكم السحري **

مع جهاز التحكم السحري ، يمكنك التحكم في العمليات وتشغيل محتواك المفضل باستخدام أوامر الصوت التي تدعم تقنية التعرف على الصوت الذكي.

 

*للعمل بشكل صحيح ، يجب أن تكون الشاشة متصلة بتطبيق ThinQ.

*قد تختلف الصور المعروضة عن التطبيق الفعلي. قد تختلف الخدمات اعتمادًا على المنطقة / البلد أو نسخ التطبيق.

*يمكنك تغيير إعدادات اللغة والمنطقة لـ 22 لغة لـ 146 بلدًا: الإنجليزية / الكورية / الإسبانية / الفرنسية / الألمانية / الإيطالية / البرتغالية / الروسية / البولندية / التركية / اليابانية / العربية (السعودية / الإمارات) / الفيتنامية / التايلاندية / السويدية / التايوانية / الإندونيسية / الدنماركية / الهولندية / النرويجية / اليونانية / الإسرائيلية (على سبيل المثال الولايات المتحدة / الإنجليزية).

** جهاز التحكم السحري غير متضمن في العبوة (يباع بشكل منفصل) ، وقد تختلف مواصفاته التفصيلية حسب البلد.

** جهاز التحكم عن بعد للشاشة مضمن في العبوة.

***الصور محاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي."

تبادل الشاشة والصوت بسهولة مع الاتصال اللاسلكي المتقدم.

AirPlay 2 Screen Share Bluetooth

التحكم الذكي بالاتصال اللاسلكي

يمكنك بسهولة مشاركة محتواك من جهازك الذكي إلى شاشتك عبر AirPlay 2 * (لأجهزة Apple) أو Screen Share ** (لأجهزة Android). أيضًا ، يمكنك الاستمتاع بصوت غني عن طريق الإقران بتقنية Bluetooth.

*تعتبر Apple والعلامات والشعارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة Apple Inc. قد تختلف الميزات المدعومة حسب البلدان والمناطق.

*يتوافق هذا الشاشة مع AirPlay 2 و HomeKit ، iOS 12.3 أو أحدث أو macOS 10.14.5 أو أحدث مطلوب.

**Screen Share: يتم دعمه على نظام Android أو Windows 8.1 وما فوق.

***قم بتوصيل جهازك بنفس شبكة Wi-Fi التي تستخدمها للمراقب.

™USB Type-C

سهولة التحكم والتوصيل

تتيح منافذ ™USB Type-C عرض 4K ونقل البيانات وشحن الأجهزة المتصلة (بحد أقصى 65 واط) ، مما يتيح الدعم لحاسوبك المحمول في نفس الوقت عبر كابل واحد.

تتيح منافذ USB Type-C™ عرض 4K ونقل البيانات وشحن الأجهزة المتصلة (بحد أقصى 65 واط) بكابل واحد.

*تم تحسين الصور لتعزيز فهم الميزة. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*للعمل بشكل صحيح ، يجب استخدام كابل ™USB Type-C لتوصيل منفذ ™USB Type-C بالشاشة.

*لا يتم تضمين كابل ™USB Type-C في العبوة (يباع بشكل منفصل)

عرض جميع المنافذ

منفذ™USB Type-C

2 × منفذ HDMI

3 × منفذ USB*

منفذ LAN

*في حال توصيل منفذ USB IN للمراقب بأحد منافذ USB الحاسوب ، يعمل منفذا USB على الجانب كموزع USB في شاشتك ، مما يشبه التوصيل بالحاسوب.

تصميم مريح

سهولة وراحة

يجعل الحامل الانسيابي من السهل ضبط ارتفاع وميل الشاشة في الموقع المثلى بالنسبة لك.

الشاشة التي تقدم إمكانية ضبط الميل.

ميل

'-5~20˚

واحدة انقر الوقوف لإعداد سهل للشاشة دون الحاجة إلى أي معدات أخرى.

واحدة انقر الوقوف

تثبيت سهل

واحدة انقر الوقوف لإعداد سهل للشاشة دون الحاجة إلى أي معدات أخرى.

ارتفاع

110 ملم

الشاشة في التصميم الانسيابي التي تدعم خيارات ضبط الميل والارتفاع وتقدم حاملًا بنقرة واحدة.

*تم تحسين الصور لتعزيز فهم الميزة. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

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Front View

32SQ730S-W

32" 4K UHD Smart Monitor with webOS