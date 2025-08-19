We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة LG Smart Monitor مقاس 31.5 بوصة ودقة 4K UHD مع نظام تشغيل webOS
32U721SA-W
تميز حائز على جوائز
*تستند جوائز ابتكار CES إلى المواد الوصفية المقدمة إلى فريق التحكيم.ولم تتحقق جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) من دقة أي وثائق أو أي مطالبات مقدمة، ولم تختبر البند الذي أعطيت لأجله الجائزة.
شاشة واحدة.
إمكانات لا نهائية.
تأقلم مع أي مهمة أو بيئة من خلال مجموعة واسعة من الإمكانيات. بفضل نظام webOS، يمكنك إنجاز مهام المكتب المنزلي بدون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر، والاستمتاع بمحتوى متنوع يجمع بين العمل والترفيه بسلاسة. استمتع بشاشة كبيرة بقياس 31.5 بوصة ودقة 4K المذهلة في مساحتك الخاصة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لا تشمل العبوة لوحة المفاتيح الواردة أعلاه والماوس (حيث يُباعان بشكل منفصل).
شاشة عرض مقاس 31.5 بوصة بدقة 4K UHD
شاشة رائعة للعمل واللعب
شاشة 4K UHD (3840×2160) بدعم HDR 10 وتغطية تصل إلى 90% من نطاق الألوان DCI-P3، توفر تباينًا عاليًا وألوانًا دقيقة. تمنحك تجربة بصرية غامرة، سواء كنت تستمتع بالمحتوى الترفيهي أو تنجز أعمالك.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
السطوع: 250 شمعة (قياسي)، نطاق الألوان: DCI-P3 90% (قياسي)
webOS
تصفح سلس للقنوات
بفضل webOS، استمتع بالوصول السلس إلى مجموعة متنوعة من المحتوى من خلال تطبيقات مثل Netflix وPrime Video وDisney+ وYouTube وApple TV وقنوات LG Channels المجانية. احصل على توصيات مخصصة، واستكشف تطبيقات مثل Sports وGame وLG Fitness، وتحكم بسهولة في كل شيء عن بُعد. يعزز التصميم الخالي من الحواف من 3 جوانب للجسم الأبيض النحيف الانغماس، بينما توفر السماعتان الاستريو بقدرة 5 واط صوتًا واضحًا للغاية للحصول على تجربة مشاهدة مثالية.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف خدمات وتطبيقات البث المدمجة حسب البلد.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث. قد يتم تطبيق رسوم إضافية على بعض الخدمات، لأنها غير مضمنة وتتطلب اشتراكات منفصلة.
*يوفر مجموعة من التطبيقات والخدمات المخصصة، بما في ذلك الموسيقى والرياضة والمكاتب المنزلية والألعاب السحابية لكل حساب مسجل.
webOS
مكتب منزلي جاهز بدون جهاز كمبيوتر
يتيح لك webOS الوصول عن بُعد إلى الكمبيوتر الشخصي والسحابي عبر الكمبيوتر الشخصي البعيد. تتيح لك هذه الوظيفة الاستفادة من خدمات المكاتب المنزلية المختلفة، بما في ذلك مؤتمرات الفيديو والتطبيقات السحابية، وكل ذلك بدون جهاز كمبيوتر.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لوحة المفاتيح والفأرة وسماعة الرأس ووحدة التحكم في الألعاب وكاميرا الويب (نوع Pogo) المذكورة أعلاه غير مشمولة في العبوة وتباع بشكل منفصل.
*لا تتوفر ميزة Remote PC (الكمبيوتر البعيد) إلا على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows 10 Pro أو نظام التشغيل الأحدث.
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث ذات الصلة. قد تتطلب خدمات البث المنفصلة دفع الاشتراك، ولا يتم تقديمها (يتم شراؤها بشكل منفصل).
*تُدعم وظيفة الكمبيوتر عن بعد في Windows 10 Pro أو الإصدارات الأحدث وتتوافق مع أجهزة الكمبيوتر الخارجية التي تدعم اتصال الكمبيوتر عن بعد، بما في ذلك gram.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
Game
انتقل مباشرة إلى اللعبة
لا حاجة إلى وحدة تحكم في الألعاب - استمتع بالألعاب من خلال شاشة LG Smart Monitor. يمكنك الوصول إلى الألعاب السحابية مباشرة من المنزل والاتصال بسرعة بتطبيقات البث لمحتوى اللعبة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لن تشمل العبوة لوحة المفاتيح والماوس وسماعة الرأس ووحدة التحكم في الألعاب المذكورة أعلاه (حيث تُباع بشكل منفصل).
*يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات البث ذات الصلة. قد تتطلب خدمات البث المنفصلة دفع الاشتراك، ولا يتم تقديمها (يتم شراؤها بشكل منفصل).
*قد يختلف توفر بوابة الألعاب (Gaming Portal) حسب المنطقة. في المناطق غير المدعومة، سيتم إعادة توجيه المستخدمين إلى مركز الألعاب الحالي (Gaming Hub).
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
التحكم في السطوع
ذكاء ساطع في أي ضوء
تكتشف ميزة التحكم في السطوع (Brightness Control) مصادر الضوء في مساحتك وتضبط سطوع الشاشة تلقائيًا للحصول على صور واضحة ونقية، سواء كانت ليلاً أو نهارًا.
تعرض الصورة اليسرى مظهر النهار مع ميزة ضبط السطوع، بينما تعرض الصورة اليمنى مظهر الليل مع نفس الميزة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية (Dynamic Tone Mapping)
استمتع بالحياة مع السطوع والتباين
استمتع بالصور المرجوة، مع ضبط سطوع وتباين Dynamic Tone Mapping للحصول على تفاصيل وواقعية مثالية. تنبض الأفلام والألعاب بالحياة مع انغماس غني وجودة متسقة في جميع المحتويات.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*متاح فقط عند إدخال إشارة فيديو HDR.
تصميم بسيط
حسِّن مساحتك وحسِّن أسلوبك
يندمج التصميم الخالي من الحواف من 3 جوانب للجسم الأبيض الرفيع، جنبًا إلى جنب مع الحامل المسطح البسيط، في مكتبك أو منزلك، ويشغل مساحة صغيرة. يتيح تجربة مشاهدة مثالية من خلال ضبط الإمالة المريح.
تصميم أنيق موفر للمساحة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*الإمالة -5 إلى 20 درجة
USB-C
منصة متكاملة للإنتاجية واتصال سلس بكل أجهزتك
يسمح منفذ USB-C بالانتقال من العرض ونقل البيانات إلى شحن الجهاز المتصل (ما يصل إلى 65 واط)، مما يتيح دعم الحاسوب المحمول الخاص بك في نفس الوقت عبر كابل واحد.
يتم توصيل جهاز كمبيوتر محمول بشاشة LG Smart Monitor عبر USB-C. يتم الشحن من خلال USB-C أثناء عرض نفس الشاشة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لاستخدام ميزات ThinQ، يُرجى تثبيت تطبيق "LG ThinQ" من Google Play Store أو Apple App Store على هاتفك الذكي والاتصال بشبكة Wi-Fi. راجع قسم تعليمات التطبيق للحصول على تعليمات الاستخدام التفصيلية.
*يلزم وجود إنترنت لاسلكي في المنزل لتسجيل الأجهزة في تطبيق LG ThinQ.
*قد تختلف الوظائف الفعلية لتطبيق LG ThinQ حسب المنتج والطراز.
*هذا المنتج مسجل كتلفزيون في تطبيق LG ThinQ. يمكنك تغيير اسم الجهاز المسجل في تطبيق LG ThinQ.
*من خلال تطبيق LG ThinQ، يمكنك استخدام وظائف التحكم في مستوى الصوت والمؤشر والطاقة.
التحكم الصوتي مع جهاز التحكم Magic Remote
مع تطبيق ThinQ، يمكن التحكم فيك بسهولة عن بُعد باستخدام الأوامر الصوتية عبر Alexa، مما يضمن أن الشاشة الذكية تعمل أكثر من مجرد شاشة. يصبح مركزًا مركزيًا لجميع احتياجاتك الترفيهية والإنتاجية، مما يزيد من تجربة الوسائط المتعددة بشكل عام. يتطلب كل ذلك جهاز التحكم Magic Remote فقط.
امرأة ترفع مستوى صوت LG Smart Monitor باستخدام جهاز التحكم عن بُعد Magic Remote.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تحتاج إلى توصيل شاشة LG Smart Monitor بتطبيق ThinQ حتى يعملا كما ينبغي.
*قد تختلف الصور المعروضة على الشاشة عن الصور المعروضة على التطبيق الفعلي. قد تختلف الخدمات حسب المنطقة/البلد أو إصدارات التطبيق.
*يمكنك تغيير إعدادات اللغة والمنطقة بـ 22 لغة لـ 146 دولة: الإنجليزية / الكورية / الإسبانية / الفرنسية / الألمانية / الإيطالية / البرتغالية / الروسية / البولندية / التركية / اليابانية / العربية (السعودية / الإمارات العربية المتحدة) / الفيتنامية / التايلاندية / السويدية / التايوانية / الإندونيسية / الدنماركية / الهولندية / النرويجية / اليونانية / الإسرائيلية (على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية / الإنجليزية).
**تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة.
**يُباع جهاز التحكم Magic Remote بشكل منفصل وقد يختلف حسب البلد.
**تتوفر وظيفة Alexa. يرجى الرجوع إلى مواصفات المنتج للحصول على التفاصيل.
AirPlay 2، وScreen Share، وBluetooth
شارك الشاشة من أجهزتك مباشرة
شارك المحتوى بسهولة من جهازك الذكي إلى شاشتنا مع AirPlay 2* (لأجهزة Apple)، مشاركة الشاشة** (لأجهزة Android). اتصل على الفور واستمتع بتجربة مشاهدة وصوت سلسة على شاشة أكبر ببضع نقرات فقط.
*Apple والعلامات والشعارات المتعلقة بها هي علامات تجارية خاصة بشركة Apple Inc. قد تختلف الميزات المدعومة حسب البلد والمنطقة.
*لاستخدام AirPlay وHomeKit مع هذه الشاشة، يوصى بأحدث إصدار من iOS أو iPadOS أو macOS. تعد Apple وAirPlay وHomeKit علامات تجارية لشركة Apple Inc.، مسجلة في الولايات المتحدة والبلدان والمناطق الأخرى. تعد شارة Works with Apple Home علامة تجارية لشركة Apple Inc.
*مشاركة الشاشة (Screen Share): هذه الخاصية مدعوة على نظام تشغيل Android أو Windows 10 فما أحدث.
*قم بتوصيل جهازك بنفس الشبكة التي تتصل بها الشاشة.
تطبيق LG Switch
سهولة التحسين دون عناء باستخدام LG Switch
يعمل تطبيق LG Switch على تحسين شاشتك لكل من العمل والحياة. يمكنك التنقل بسرعة وتحديد الوظائف الذكية باستخدام لوحة المفاتيح والماوس، مع التبديل بسلاسة بين جهاز الكمبيوتر الشخصي وwebOS باستخدام مفاتيح الاختصار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقسيم الشاشة بسهولة إلى ما يصل إلى 6 أقسام، أو تغيير تصميم النسق، أو تشغيل منصة مكالمات الفيديو باستخدام مفتاح سريع معين.
تحكم سريع
اكتشف راحة التحكم السريع على شاشة LG Smart Monitor، التي توفر وصولاً سهلاً إلى القوائم من خلال إجراءات بسيطة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تطبيق LG Switch هو تطبيق للكمبيوتر الشخصي فقط.
* لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة LG.com.
منافذ متعددة
مجموعة متنوعة من الواجهات
توفّر شاشتنا الذكية منفذَي HDMI ومنفذي USB ومنفذ USB-C متوافقَين مع مختلف الأجهزة لعرض سلس. يسمح بإعداد مكتب خالٍ من الفوضى للاستفادة المثالية من المساحة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
* صُمِّمَ هذا الحامل لدعم أوزان الرأس بين 4 كجم إلى 6.5 كجم، ولا يغطي الضمان التلف الناجم عن تجاوز هذا الحد.
*بحسب الشاشة المثبتة، قد لا تكون وظيفة تبديل الشاشة (Pivot) متوفرة.
*لا تشمل العبوة هذا الحامل (يُباع بشكل منفصل).
