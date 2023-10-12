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شاشة Ultragear من إل جي عتادك الأقوى للألعاب

كن مغير قواعد اللعبة

تعزز UltraGear™‎ من إل جي، والتي تعتبر عتادًا قويًا للغاية، فرصك في الفوز.
السرعة
IPS 1 مللي ثانية (GtG)*
معدل تحديث 240 هرتز
اللون
HDR10
sRGB 99% (نموذجي)
التقنية
متوافقة ®NVIDIA® G-SYNCAMD FreeSync™ Premium

*حدد "الوضع الأسرع" لاستخدام وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. (وضع اللعب → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع)

IPS بسرعة 1 مللي ثانية (GtG)

مصممة لتوفير سرعة فائقة

في وجود تقنية IPS بمعدل 1 مللي ثانية مقارنةً بتقنية TN Speed، يتيح لك تقليل الظلال العكسية وتوفير وقت استجابة سريع الاستمتاع بأداء ألعاب جديد تمامًا.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة السرعة مع 5 مللي ثانية IPS (الصورة اليسرى) و1 مللي ثانية IPS (GtG).
جرّب حركة الألعاب السلسة بمعدل تحديث 240 هرتز.
معدل تحديث يبلغ 240 هرتز

حركة الألعاب الانسيابية

تتيح السرعة الفائقة البالغة 240 هرتز للاعبين الاطلاع على الإطارات التالية بسرعة وتجعل الصور تظهر بسلاسة. بإمكان اللاعبين الاستجابة بسرعة للخصوم والتصويب على الأهداف بسهولة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

مشهد ألعاب بألوان غنية وتباين على الشاشة تدعم HDR10 وsRGB‏ 99% (نموذجي)
HDR10 مع sRGB 99% (نموذجي)

اشعر بالقتال الفعلي بألوان حقيقية

تدعم هذه الشاشة HDR10 مع sRGB 99% (نموذجي) مما يتيح الانغماس البصري الواقعي مع الألوان الغنية والتباين. بغض النظر عن ساحة المعركة، يمكن أن تساعد هذه الشاشة اللاعبين على رؤية الألوان الدرامية التي يقصدها مطورو اللعبة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

متوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎

تم التحقق من التوافق مع G-SYNC®‎ بواسطة NVIDIA®‎

تم اختبار الشاشة 27GP750 بواسطة NVIDIA وتم التحقق من توافقها مع تقنية G-SYNC®‎، مما يقلل من توقف الشاشة وتعطلها لتوفير تجربة ألعاب أسرع أكثر سلاسة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بوضع "إيقاف التشغيل" (الصورة اليسرى) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®‎.

AMD FreeSync™ Premium

صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة

مع تقنية FreeSync™ Premium‎، يمكن لممارسي الألعاب تجربة الحركة السلسة، الانسيابية عبر كل الألعاب العالية الدقة السريعة الوتيرة. وهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطلها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.

تصميم عصري

أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك

عزز تجربة الألعاب الخاصة بك بتصميم لافت للنظر وبلا حدود تقريبًا. ويمكن ضبط القاعدة لتغيير إمالة الشاشة وارتفاعها ولفها لمساعدتك على اللعب بسهولة أكبر.

تصميم مريح مع ميزات ضبط الارتفاع والإمالة والدوران.

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شاشة بتصميم بلا حدود فعليًا

تصميم بلا حدود فعليًا

شاشة قابلة للإمالة

إمالة

شاشة قابلة لضبط الارتفاع

الارتفاع

شاشة قابلة للدوران

دوران حول المحور

  • التقليدي
  • DAS
مزامنة الحركة الديناميكية

تفاعل بشكل أسرع من الخصوم

قلّل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية حتى تساعد اللاعبين على التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي.

*يوضح الوضع التقليدي أن طراز إل جي غير مدعوم في ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • إيقاف التشغيل
  • تشغيل
مُثبّت اللون الأسود

هاجم أولاً في الظلام

تساعد خاصية مثبت الأسود محبي الألعاب على تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • إيقاف التشغيل
  • تشغيل
Crosshair

تصويب أفضل

يتم تثبيت النقطة المستهدفة في الوسط لتحسين دقة التصويب.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

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