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*حدد "الوضع الأسرع" لاستخدام وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. (وضع اللعب → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع)
مصممة لتوفير سرعة فائقة
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*مقارنة السرعة مع 5 مللي ثانية IPS (الصورة اليسرى) و1 مللي ثانية IPS (GtG).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
متوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®
تم التحقق من التوافق مع G-SYNC® بواسطة NVIDIA®
تم اختبار الشاشة 27GP750 بواسطة NVIDIA وتم التحقق من توافقها مع تقنية G-SYNC®، مما يقلل من توقف الشاشة وتعطلها لتوفير تجربة ألعاب أسرع أكثر سلاسة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بوضع "إيقاف التشغيل" (الصورة اليسرى) ومتوافقة مع NVIDIA® G-SYNC®.
AMD FreeSync™ Premium
صور أوضح وأسرع وأكثر سلاسة
مع تقنية FreeSync™ Premium، يمكن لممارسي الألعاب تجربة الحركة السلسة، الانسيابية عبر كل الألعاب العالية الدقة السريعة الوتيرة. وهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطلها.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™ Premium.
أناقة وعصرية وصورة رائعة تغمرك
تصميم مريح مع ميزات ضبط الارتفاع والإمالة والدوران.
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التقليدي
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DAS
تفاعل بشكل أسرع من الخصوم
*يوضح الوضع التقليدي أن طراز إل جي غير مدعوم في ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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إيقاف التشغيل
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تشغيل
هاجم أولاً في الظلام
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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إيقاف التشغيل
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تشغيل
تصويب أفضل
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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