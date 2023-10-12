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تعرَّف على شاشة UHD HDR بدقة 4K
HDR10

تعرَّف على شاشة UHD HDR بدقة 4K

هذه الشاشة متوافقة مع تقنية HDR10 لعرض التفاصيل في الأجزاء الساطعة والمظلمة من أنواع المحتوى ذات النطاق الديناميكي العالي.
ألوان حقيقية وعرض أوسع

IPS مع sRGB بنسبة %98 (المعدل النموذجي)

ألوان حقيقية وعرض أوسع

تمتاز شاشة IPS من LG بدقة ألوان مذهلة تغطي 98 من النطاق اللوني sRGB. كما تتفرد أيضًا بزاوية مشاهدة أوسع مما يتيح الاستمتاع بصورة مرئية ذات ألوان حقيقية.

معايرة الألوان

معايرة الألوان

تتميز الشاشة بمعايرة الألوان لعرض ألوان دقيقة على الشاشة ومنع تغيرها تدريجيًا لتحتفظ باللون الحقيقي كما في الصورة الأصلية.

متوافقة مع معيار HDCP 2.2

 

 

وصل الشاشة بلا تردد: شاشة 4K من LG متوافقة مع أحدث معايير حماية النسخ HDCP 2.2؛ لذا ستعرض مقاطع الفيديو بخدمة بث الفيديو عبر الإنترنت بدقة 4K ووحدات التحكم في الألعاب ومشغلات أقراص Blu-ray بدقة Ultra HD.

 

 
صورة أكثر وضوحًا وسلاسة
RADEON FreeSync™‎

صورة أكثر وضوحًا وسلاسة

تعمل تقنية Radeon FreeSync™‎ على الحد من ظاهرة التقطُّع والاقتصاص التي تحدث بين معدل إطارات بطاقة الرسوم ومعدل تحديث الشاشة، ما يضمن حركة أكثر سلاسة وتقطُّع أقل حدة في الألعاب التي تتطلب أداءً قويًا.
أوضاع مخصصة لإضفاء طابع خاص على أي لعبة

أوضاع مخصصة لإضفاء طابع خاص على أي لعبة

يمكن للمستخدمين اختيار وضع FPS أو RTS وإضفاء لمساتهم الخاصة. يمكن ضبط الإعدادات وتحسينها لأي نوع من الألعاب.
مزامنة الحركة الديناميكية

مزامنة الحركة الديناميكية

يمكنك تقليل تأخر المدخلات من خلال مزامنة الإجراءات الديناميكية حتى يتمكن ممارسو الألعاب من الاستفادة من كل لحظة في الوقت الحقيقي.

مُثبِّت اللون الأسود

مُثبِّت اللون الأسود

تعمل ميزة Black Stabilizer من LG على إضاءة المشاهد المظلمة لتزيد من سهولة الوصول إلى الهدف.

واجهة مستخدم أكثر سهولة
التحكم على الشاشة

واجهة مستخدم أكثر سهولة

تحكم على الشاشة في غاية البساطة والسهولة. يمكنك تخصيص خيارات العرض ببضع نقرات بسيطة.

*لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.com. الصورة المعروضة لأغراض التوضيح فقط. لا تتوفر المعاينة بنسبة 5:9

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