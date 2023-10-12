تعمل تقنية Radeon FreeSync™‎ على الحد من ظاهرة التقطُّع والاقتصاص التي تحدث بين معدل إطارات بطاقة الرسوم ومعدل تحديث الشاشة، ما يضمن حركة أكثر سلاسة وتقطُّع أقل حدة في الألعاب التي تتطلب أداءً قويًا.