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شاشة UHD بدقة 4K (3840x2160) مزودة بتقنية IPS مع منفذ USB Type-C™‎

المواصفات

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شاشة UHD بدقة 4K (3840x2160) مزودة بتقنية IPS مع منفذ USB Type-C™‎

27UP550-W

شاشة UHD بدقة 4K (3840x2160) مزودة بتقنية IPS مع منفذ USB Type-C™‎

27UP550-W
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كل المواصفات

شاشة العرض

الحجم (بوصة)

27 بوصة

الحجم (سم)

68.4 سم

الدقة

3840 × 2160

نوع اللوحة

IPS

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

مقياس خطوط البكسل

0.1554 x‏ 0.1554 ملم

السطوع (الحد الأدنى)

240 شمعة/م²

السطوع (النوع)

300 شمعة/م²

نطاق الألوان (الحد الأدنى)

sRGB 95% (CIE1931)‎

نطاق الألوان (النوع)

sRGB 98% (CIE1931)‎

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار

نسبة التباين (الحد الأدنى)

700:1

نسبة التباين (النوع)

1.000:1

وقت الاستجابة

5 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)

زاوية الرؤية (CR≥10)

178 درجة (يمين/يسار)، 178 درجة (أعلى/أسفل)

منحنية

لا

الميزات

HDR 10

نعم

VESA DisplayHDR™‎

لا

تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)

نعم

تقنية Nano IPS™‎

لا

مجموعة الألوان الكبيرة

لا

معايرة الألوان

لا

معايرة HW

لا

سطوع تلقائي

لا

الأمان من الوميض

نعم

وضع القارئ

نعم

ضعف تمييز الألوان

نعم

دقة فائقة+

نعم

تقنية تقليل ضبابية الحركة.

لا

NVIDIA G-Sync™‎

لا

AMD FreeSync™‎

نعم

FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)

لا

مُثبّت اللون الأسود

نعم

مزامنة الحركة الديناميكية

نعم

Crosshair

لا

عداد الإطارات في الثانيةr

لا

كسر المعالج

لا

مفتاح تعريف المستخدم

لا

تبديل تلقائي للإدخال

لا

إضاءة كروية

لا

PBP

لا

PIP

لا

التوفير الذكي للطاقة

نعم

الكاميرا

لا

الميكروفون

لا

تطبيق برمجي

True Color Pro

لا

وحدة تحكم مزدوجة

نعم

التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)

نعم

مركز تحكم LG UltraGear™‎

لا

إمكانات التوصيل

D-Sub

لا

D-Sub (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

غير متوفر

DVI

لا

DVI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

غير متوفر

HDMI

نعم (2 لكل وحدة)

HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

3840 × 2160 عند 60 هرتز

منفذ شاشة العرض

نعم (1 لكل وحدة)

إصدار DP

1.4

DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

3840 × 2160 عند 60 هرتز

منفذ عرض صغير

لا

إصدار mDP

غير متوفر

mDP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

غير متوفر

Thunderbolt

لا

Thunderbolt(التوافق مع USB-C)

لا

Thunderbolt (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

غير متوفر

Thunderbolt (نقل البيانات)

لا

Thunderbolt (توفير الطاقة)

غير متوفر

USB-C

نعم (1 لكل وحدة)

USB-C (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

3840 × 2160 عند 60 هرتز

USB-C (وضع DP بديل)

نعم

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (توفير الطاقة)

96 واط

سلسلة تعاقبية

لا

منفذ صاعد USB

لا

منفذ هابط USB

نعم (2ea/ver3.0)

مدخل الصوت

لا

مدخل الميكروفون

لا

مخرج سماعة الرأس

نعم

مخرج الخط

لا

الصوت

مكبر الصوت

لا

مخرج_السماعات (الوحدة)

غير متوفر

قناة_السماعة

غير متوفر

اتصال Bluetooth

لا

Maxx Audio

لا

صوت باص قوي

لا

الطاقة

النوع

الطاقة الخارجية (مهايئ)

مدخل تيار متردد

100 - 240‏ فولط تيار متردد‏، 50/60 هرتز

استهلاك الطاقة (النوع)

44.27 واط

استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

165 واط

استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)

غير متوفر

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

أقل من 0.5 واط

استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

أقل من 0.3 واط

ميكانيكي

عمليات ضبط موضع شاشة العرض

إمالة/ارتفاع/محوري

قابلة للتعليق على الجدار

100 x‏ 100 ملم

الأبعاد/الوزن

الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)

622.6 × 464.1 × 239.3 مم (الجانب السفلي)
622.6 × 574.1 × 239.3 مم (الجانب العلوي)

الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)

622.6 × 45.8 × 371 مم

الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)

700 × 188 × 514 مم

الوزن بالحامل

6.3 كجم

الوزن بدون الحامل

4.4 كجم

الوزن عند الشحن

9.4 كجم

الملحق

D-Sub

لا

DVI-D

لا

HDMI

نعم

منفذ شاشة

نعم

mDP إلى DP

لا

Thunderbolt

لا

USB النوع C

نعم

USB النوع C إلى النوع A

لا

USB‏ A إلى B

لا

كابل منبع USB3.0

لا

صوت كمبيوتر شخصي

لا

وحدة التحكم عن بُعد

لا

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