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شاشة UHD بدقة 4K (3840x2160) مزودة بتقنية IPS مع منفذ USB Type-C™
كل المواصفات
-
الحجم (بوصة)
-
27 بوصة
-
الحجم (سم)
-
68.4 سم
-
الدقة
-
3840 × 2160
-
نوع اللوحة
-
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
مقياس خطوط البكسل
-
0.1554 x 0.1554 ملم
-
السطوع (الحد الأدنى)
-
240 شمعة/م²
-
السطوع (النوع)
-
300 شمعة/م²
-
نطاق الألوان (الحد الأدنى)
-
sRGB 95% (CIE1931)
-
نطاق الألوان (النوع)
-
sRGB 98% (CIE1931)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
-
700:1
-
نسبة التباين (النوع)
-
1.000:1
-
وقت الاستجابة
-
5 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)
-
زاوية الرؤية (CR≥10)
-
178 درجة (يمين/يسار)، 178 درجة (أعلى/أسفل)
-
منحنية
-
لا
-
HDR 10
-
نعم
-
VESA DisplayHDR™
-
لا
-
تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)
-
نعم
-
تقنية Nano IPS™
-
لا
-
مجموعة الألوان الكبيرة
-
لا
-
معايرة الألوان
-
لا
-
معايرة HW
-
لا
-
سطوع تلقائي
-
لا
-
الأمان من الوميض
-
نعم
-
وضع القارئ
-
نعم
-
ضعف تمييز الألوان
-
نعم
-
دقة فائقة+
-
نعم
-
تقنية تقليل ضبابية الحركة.
-
لا
-
NVIDIA G-Sync™
-
لا
-
AMD FreeSync™
-
نعم
-
FreeSync (تعويض الأطر المنخفضة)
-
لا
-
مُثبّت اللون الأسود
-
نعم
-
مزامنة الحركة الديناميكية
-
نعم
-
Crosshair
-
لا
-
عداد الإطارات في الثانيةr
-
لا
-
كسر المعالج
-
لا
-
مفتاح تعريف المستخدم
-
لا
-
تبديل تلقائي للإدخال
-
لا
-
إضاءة كروية
-
لا
-
PBP
-
لا
-
PIP
-
لا
-
التوفير الذكي للطاقة
-
نعم
-
الكاميرا
-
لا
-
الميكروفون
-
لا
-
True Color Pro
-
لا
-
وحدة تحكم مزدوجة
-
نعم
-
التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)
-
نعم
-
مركز تحكم LG UltraGear™
-
لا
-
D-Sub
-
لا
-
D-Sub (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
غير متوفر
-
DVI
-
لا
-
DVI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
غير متوفر
-
HDMI
-
نعم (2 لكل وحدة)
-
HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
3840 × 2160 عند 60 هرتز
-
منفذ شاشة العرض
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
إصدار DP
-
1.4
-
DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
3840 × 2160 عند 60 هرتز
-
منفذ عرض صغير
-
لا
-
إصدار mDP
-
غير متوفر
-
mDP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
غير متوفر
-
Thunderbolt
-
لا
-
Thunderbolt(التوافق مع USB-C)
-
لا
-
Thunderbolt (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
غير متوفر
-
Thunderbolt (نقل البيانات)
-
لا
-
Thunderbolt (توفير الطاقة)
-
غير متوفر
-
USB-C
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
USB-C (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
3840 × 2160 عند 60 هرتز
-
USB-C (وضع DP بديل)
-
نعم
-
USB-C (نقل البيانات)
-
نعم
-
USB-C (توفير الطاقة)
-
96 واط
-
سلسلة تعاقبية
-
لا
-
منفذ صاعد USB
-
لا
-
منفذ هابط USB
-
نعم (2ea/ver3.0)
-
مدخل الصوت
-
لا
-
مدخل الميكروفون
-
لا
-
مخرج سماعة الرأس
-
نعم
-
مخرج الخط
-
لا
-
مكبر الصوت
-
لا
-
مخرج_السماعات (الوحدة)
-
غير متوفر
-
قناة_السماعة
-
غير متوفر
-
اتصال Bluetooth
-
لا
-
Maxx Audio
-
لا
-
صوت باص قوي
-
لا
-
النوع
-
الطاقة الخارجية (مهايئ)
-
مدخل تيار متردد
-
100 - 240 فولط تيار متردد، 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة (النوع)
-
44.27 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
-
165 واط
-
استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)
-
غير متوفر
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
أقل من 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
-
أقل من 0.3 واط
-
عمليات ضبط موضع شاشة العرض
-
إمالة/ارتفاع/محوري
-
قابلة للتعليق على الجدار
-
100 x 100 ملم
-
الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)
-
622.6 × 464.1 × 239.3 مم (الجانب السفلي)
622.6 × 574.1 × 239.3 مم (الجانب العلوي)
-
الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)
-
622.6 × 45.8 × 371 مم
-
الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)
-
700 × 188 × 514 مم
-
الوزن بالحامل
-
6.3 كجم
-
الوزن بدون الحامل
-
4.4 كجم
-
الوزن عند الشحن
-
9.4 كجم
-
D-Sub
-
لا
-
DVI-D
-
لا
-
HDMI
-
نعم
-
منفذ شاشة
-
نعم
-
mDP إلى DP
-
لا
-
Thunderbolt
-
لا
-
USB النوع C
-
نعم
-
USB النوع C إلى النوع A
-
لا
-
USB A إلى B
-
لا
-
كابل منبع USB3.0
-
لا
-
صوت كمبيوتر شخصي
-
لا
-
وحدة التحكم عن بُعد
-
لا
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