شاشة مقاس 27 بوصة بتقنية IPS LED ودقة 4K UHD وتدعم معيار HDR ومزودة بمنفذ USB-C

تعرض وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة مجموعة من إعدادات الشاشة الأساسية في نافذة سهلة الاستخدام لتسهيل الوصول السريع إليها. يمكن الآن ضبط مستوى الصوت والسطوع والإعدادات المسبقة لوضع الصورة وتقسيم الشاشة 2.0 ووحدة التحكم المزدوجة والمزيد بكل سهولة ويسر.