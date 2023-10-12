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شاشة مقاس 27 بوصة بتقنية IPS LED ودقة 4K UHD وتدعم معيار HDR ومزودة بمنفذ USB-C

مميزات

المعرض

المواصفات

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شاشة مقاس 27 بوصة بتقنية IPS LED ودقة 4K UHD وتدعم معيار HDR ومزودة بمنفذ USB-C

27UP550N-W

شاشة مقاس 27 بوصة بتقنية IPS LED ودقة 4K UHD وتدعم معيار HDR ومزودة بمنفذ USB-C

مظهر أمامي
استمتع بالوضوح المذهل
تقنية HDR 10

استمتع بالوضوح المذهل

تقدم دقة 4K UHD (أي 3840 × 2160) جودة أفضل بمقدار أربعة أضعاف الجودة التي تقدمها دقة Full HD مع دعم معيار HDR 10 للتصوير بتأثير النطاق الديناميكي العالي.
ألوان نابضة بالحياة

تقنية IPS مع مجموعة ألوان sRGB بنسبة %98

ألوان واقعية

تحتفظ شاشات الكمبيوتر المزودة بتقنية IPS بتناسق الألوان عند زاوية عرض واسعة، وفي الوقت نفسه تعيد إنتاج تغطية طيف ألوان sRGB بنسبة %98.

معايرة الألوان

معايرة الألوان

تساعد في الحفاظ على دقة الألوان على الشاشة وتمنع التغييرات التدريجية في الألوان.

متوافقة مع معيار HDCP 2.2

 

وصل الشاشة بلا تردد: شاشة 4K من LG متوافقة مع أحدث معايير حماية النسخ HDCP 2.2؛ لذا ستعرض مقاطع الفيديو بخدمة بث الفيديو عبر الإنترنت بدقة 4K ووحدات التحكم في الألعاب ومشغلات أقراص Blu-ray بدقة Ultra HD.

 

 
حركة سلسلة يمكن الاعتماد عليها
تقنية AMD FreeSync™‎

حركة سلسلة يمكن الاعتماد عليها

تساعد تقنية AMD FreeSync™‎ على حل مشكلات الاتصال بين المعالج والشاشة، ما يقلل من تمزق الصورة واهتزازها.

*تتوفر تقنية FreeSync عند توصيل الشاشة عبر HDMI أو DisplayPort.

وضع الألعاب

وضع الألعاب

تسمح لك أوضاع الألعاب المخصصة لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول وحتى وضع RTS مُسبق الإعداد باختيار الظروف المثالية لك وللعبة التي تلعبها.
وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة 2.2

وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة 2.2

تعرض وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة مجموعة من إعدادات الشاشة الأساسية في نافذة سهلة الاستخدام لتسهيل الوصول السريع إليها. يمكن الآن ضبط مستوى الصوت والسطوع والإعدادات المسبقة لوضع الصورة وتقسيم الشاشة 2.0 ووحدة التحكم المزدوجة والمزيد بكل سهولة ويسر.

*يلزم تنزيل البرنامج لتمكين وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة. للاطلاع على تفاصيل التنزيل، يرجى الانتقال إلى الموقع الإلكتروني LGUSA.com/OnScreenControlSupport.

حامل بتصميم مريح

الحامل

يساعدك ضبط الارتفاع والإمالة والدوران على تخصيص إعداد الشاشة لتوفير بيئة عمل مريحة أكثر خصوصية.
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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

27

الوضوح

3840 x 2160

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 98% (CIE1931)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UHD

سنة

2021

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

165W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

44.27W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

تحكم مزدوج

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

240

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Min.)

sRGB 95% (CIE1931)

تسلسل الألوان (Typ.)

sRGB 98% (CIE1931)

معدل التباين (Min.)

700:1

معدل التباين (Typ.)

1000:1

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.1554 x 0.1554

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

الوضوح

3840 x 2160

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

68.4

المقاس [Inch]

27

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

700 x 188 x 514

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

622.6 x 371 x 45.8

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

622.6 x 574.1 x 239.3(↑) 622.6 x 464.1 x 239.3(↓)

الوزن خلال الشحن[kg]

9.4

الوزن بدون الحامل [kg]

4.4

الوزن مع الحامل [kg]

6.3

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync

ضعف الالوان

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

نعم

USB-C

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

USB-C

نعم(1ea)

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (اقصى وضوح at Hz)

3840 x 2160@60Hz

USB-C (توصيل الطاقة)

90W

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

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مظهر أمامي

27UP550N-W

شاشة مقاس 27 بوصة بتقنية IPS LED ودقة 4K UHD وتدعم معيار HDR ومزودة بمنفذ USB-C

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