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uhd

مشهد الألعاب بوضوح استثنائي وتفاصيل في شاشة UHD بدقة 4K من إل جي

إتقان التفاصيل

تمكنك الشاشة UHD بدقة 4K من إل جي من الاستمتاع بمحتوى 4K وHDR كما ترغب تمامًا.

تفاصيل غامرة من خلال شاشة كبيرة

شاشة IPS UHD 4K (3840x2160) مقاس 27 بوصة
تصميم بدون إطار تقريبًا من 3 جوانب

ألوان زاهية وHDR

DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400

الميزة

™AMD FreeSync
الإمالة والارتفاع والمحو

 

VESA DisplayHDR™ 400

HDR يتمتع بالوضوح وزهاء الألوان

 

تدعم الشاشة VESA DisplayHDR™ 400 ذا النطاق الواسع من السطوع والتباين، مما يوفر انغمارًا بصريًا هائلاً في أحدث ألعاب HDR والأفلام والصور.

  • HDR

  • SDR

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

  • HDR Effect ON

  • SDR

تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR) على محتوى SDR

يمكن لشاشة UHD بدقة 4K من إل جي بنطاق HDR تحويل المحتوى القياسي فعليًا إلى فيديو بجودة HDR مباشرة على الشاشة. فهي تساعد في تحسين رسم الخرائط النغمية وإضاءة محتوى SDR للحصول على تجربة تشبه HDR.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

IPS مع DCI-P3 95% تقدم معدلاً نموذجيًا لألوان حقيقية ورؤية واسعة
IPS مع DCI-P3 95% ‏(Typ.)

ألوان حقيقية وزاوية عرض أوسع

توفر شاشة IPS ذات تغطية 95% من طيف DCI-P3 دقة ألوان رائعة وزاوية عرض واسعة، لذلك فهي توفر ألوانًا عالية الدقة لإعادة إنتاج مشاهد حية تُمتعك بالمحتوى الترفيهي.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

تحسين الألعاب حتى دقة 4K وجودة HDR

تجربة ألعاب غامرة

يعزز 27UP650 العصر الجديد لتجربة ألعاب الفيديو بتقنية HDR وبدقة 4K، ليس فقط من خلال جلب الإثارة عبر الصورة المناسبة، ولكن أيضًا من خلال مساعدتك في الفوز في المعارك مع AMD FreeSync™‎ ونمط الألعاب Game Mode وDynamic Action Sync ومثبت اللون الأسود Black Stabilizer.

تجربة غامرة في ألعاب الفيديو بدقة 4K وجودة HDR

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

AMD FreeSync تقدم الحركة السريعة والسلسة
AMD FreeSync™‎

حركة سلسة وسريعة

مع تقنية AMD FreeSync™‎، يمكن لممارسي الألعاب تجربة الحركة السلسة، الانسيابية عبر كل الألعاب العالية الدقة السريعة الوتيرة. وهي تقنية تقلل فعليًا من توقف الشاشة وتعطلها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
* مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™‎

  • التقليدي
  • DAS

تفاعل بشكل أسرع من الخصوم

قلل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية حتى تساعد اللاعبين في مشاهدة اللحظات الشديدة الأهمية في الوقت الفعلي.

*يوضح النموذج التقليدي أن النموذج غير مدعوم في ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).

  • OFF (إيقاف تشغيل)
  • ON (تشغيل)

هاجم أولاً في الظلام

تساعد خاصية مثبت اللون الأسود محبي الألعاب في تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

استمتع بمحتوى يُعرض بدقة 4K وجودة HDR

بوضوح وتأثير واقعي

استكشاف محتوى بجودة HDR من خدمات البث المتعددة. يمكنك كذلك الاستمتاع بسطوع نابض بالحياة ونطاق ألوان واسع عند اللعب على شاشة UHD بدقة 4K من إل جي المزودة بتقنية VESA DisplayHDR™ 400 لدعم مساحة الألوان DCI-P3.

شاشة تمكن المستخدمين من الاستمتاع بمحتوى يُعرض بدقة 4K وجودة HDR

* لا يتم تضمين جهاز التحكم عن بعد في العبوة.

يوفر التحكم على الشاشة واجهة مستخدم أسهل

التحكم على الشاشة

واجهة مستخدم أكثر سهولة

يمكنك تخصيص مساحة العمل عن طريق تقسيم شاشة العرض أو ضبط خيارات الشاشة الأساسية ببضع نقرات بالماوس فحسب.

* لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.COM.
*صور المنتج والتحكم على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي والتحكم الفعلي على الشاشة.

تصميم مريح للمستخدم

سهل ومريح

الحامل الذي يعمل بنقرة واحدة يُسهل التركيب بدون حاجة إلى أي معدات أخرى، كما يمكنك تعديل إمالة الشاشة وارتفاعها ومحورها بمرونة لتثبيتها في الوضع الأمثل بالنسبة لك.

Ergonomický dizajn s možnosťou nastavenia náklonu, výšky a natočenia a stojan s montážou na jedno zacvaknutie.

إمالة

إمالة

الارتفاع

الارتفاع

دوران حول المحور

دوران حول المحور

حامل يعمل بنقرة واحدة

حامل يعمل بنقرة واحدة

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