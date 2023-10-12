يمكن لشاشة UHD بدقة 4K من إل جي بنطاق HDR تحويل المحتوى القياسي فعليًا إلى فيديو بجودة HDR مباشرة على الشاشة. فهي تساعد في تحسين رسم الخرائط النغمية وإضاءة محتوى SDR للحصول على تجربة تشبه HDR.

