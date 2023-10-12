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تفاصيل غامرة من خلال شاشة كبيرة
شاشة IPS UHD 4K (3840x2160) مقاس 27 بوصة
تصميم بدون إطار تقريبًا من 3 جوانب
ألوان زاهية وHDR
DCI-P3 95% (Typ.)
VESA DisplayHDR™ 400
الميزة
™AMD FreeSync
الإمالة والارتفاع والمحو
HDR يتمتع بالوضوح وزهاء الألوان
تدعم الشاشة VESA DisplayHDR™ 400 ذا النطاق الواسع من السطوع والتباين، مما يوفر انغمارًا بصريًا هائلاً في أحدث ألعاب HDR والأفلام والصور.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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HDR Effect ON
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SDR
تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR) على محتوى SDR
يمكن لشاشة UHD بدقة 4K من إل جي بنطاق HDR تحويل المحتوى القياسي فعليًا إلى فيديو بجودة HDR مباشرة على الشاشة. فهي تساعد في تحسين رسم الخرائط النغمية وإضاءة محتوى SDR للحصول على تجربة تشبه HDR.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تجربة ألعاب غامرة
تجربة غامرة في ألعاب الفيديو بدقة 4K وجودة HDR
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
* مقارنة بالوضع "إيقاف" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™
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التقليدي
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DAS
تفاعل بشكل أسرع من الخصوم
قلل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية حتى تساعد اللاعبين في مشاهدة اللحظات الشديدة الأهمية في الوقت الفعلي.
*يوضح النموذج التقليدي أن النموذج غير مدعوم في ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
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OFF (إيقاف تشغيل)
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ON (تشغيل)
هاجم أولاً في الظلام
تساعد خاصية مثبت اللون الأسود محبي الألعاب في تجنب القناصة الذين يختبئون في أحلك الأماكن والهروب بسرعة من المواقف التي يُسلط عليهم الضوء فيها.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
بوضوح وتأثير واقعي
شاشة تمكن المستخدمين من الاستمتاع بمحتوى يُعرض بدقة 4K وجودة HDR
* لا يتم تضمين جهاز التحكم عن بعد في العبوة.
* لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.COM.
*صور المنتج والتحكم على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي والتحكم الفعلي على الشاشة.
سهل ومريح
Ergonomický dizajn s možnosťou nastavenia náklonu, výšky a natočenia a stojan s montážou na jedno zacvaknutie.
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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