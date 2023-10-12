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جهاز العرض DualUp بقياس 27.6 بقياس 16:18 بحامل مريح ومنفذ ™USB Type-C

مميزات

المعرض

المواصفات

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جهاز العرض DualUp بقياس 27.6 بقياس 16:18 بحامل مريح ومنفذ ™USB Type-C

28MQ780-B

جهاز العرض DualUp بقياس 27.6 بقياس 16:18 بحامل مريح ومنفذ ™USB Type-C

منظر أمامي مع وجود ذراع الشاشة على اليمين
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شاشة DualUp من LG
شاشة DualUp من LG

مضاعفة حجم الشاشة، مضاعفة التجربة

قم بتحسين كفاءتك مع تنسيق جديد لشاشة العرض SDQHD بنسبة أبعاد 16:18.

جودة صورة مذهلة

SDQHD (2560 x 2880) Nano IPS

DCI-P3 98% (النموذجي) وHDR10

بيئة العمل

حامل مريح بمشبك C

حركات متعددة لشاشة العرض

راحة المستخدم

™USB Type-C

تركيب سهل

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

فتح علبة جهاز العرض DualUp الجديد وإعداده

هيا نلقي نظرة داخل علبة جهاز العرض DualUp الجديد ونتعرّف على عملية تركيبه خطوة بخطوة.

*صور المنتج في الفيديو خاصة بالأغراض التوضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

شاشة أكبر ومساحة أقل

لا يشغل جهاز العرض DualUp سوى مساحة صغيرة بالنسبة إلى جهاز عرض واحد لكنه بنسبة أبعاد تبلغ 16:18 يدعم تشغيل جهازي عرض بقياس 21.5 بوصة (نسبة أبعاد 16:9) على شاشة واحدة. إنه يحسن كفاءة العمل والإنتاجية في الوقت نفسه.

لا يشغل جهاز العرض DualUp سوى مساحة صغيرة بالنسبة إلى جهاز عرض واحد لكنه بنسبة أبعاد تبلغ 16:18 يدعم تشغيل جهازي عرض بقياس 21.5 بوصة على شاشة واحدة.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعل.

حركات متعددة لشاشة العرض

حركة مريحة في حدود نطاق دوران العين

المرونة الأفضل للحامل المريح* تقدم تعديلاً مريحًا موسعًا للتمديد والطي والتدوير والدوران حول المحور والارتفاع والميل إلى جانب توفير موضع ممتاز للشاشة من أجل تجربة مستخدم اكثر راحة واستدامة.

*حامل مريح: التمديد/الطي 210 ملم، التدوير بزاوية ±335°، الدوران حول المحور بزاوية 90° (عكس حركة عقارب الساعة)، الارتفاع 130 ملم، الارتفاع السفلي 35 ملم، الميل بزاوية ±25°.

**صور المنتج في الفيديو خاصة بالأغراض التوضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

شاشة العرض من نوع Nano IPS تدعم مدى لونيًا واسعًا، � من نطاق ألوان DCI-P3، وتقدم استنساخًا حيويًا للألوان بدعم من HDR10.
شاشة عرض SDQHD من نوع Nano IPS

جودة صورة مذهلة، مناسب لعملك

شاشة العرض SDQHD بقياس 27.6 بوصة (2560 ×‏ 2880، نسبة أبعاد 16:18) من نوع Nano IPS تدعم مدى لونيًا واسعًا، %98 من نطاق ألوان DCI-P3، وتقدم استنساخًا حيويًا للألوان بدعم من HDR10.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

يساعد اعتماد شاشة العرض بضوء أزرق منخفض بلون حي مع TÜV Rheinland Eyesafe® من LG على حماية عينيك من الضوء الأزرق.
ألوان مباشرة ذات إضاءة زرقاء منخفضة

زيادة راحة المشاهدة مع الحفاظ على جودة الألوان

يساعد اعتماد شاشة العرض بضوء أزرق منخفض بلون حي مع TÜV Rheinland Eyesafe® من LG على حماية عينيك من الضوء الأزرق عن طريق الجمع بين تعديلات المكونات الجهازية والبرمجية للألوان الأحمر والأخضر والأزرق مع الحفاظ على جودة لون حيوية.

*معرف اعتماد TÜV Rheinland (الضوء الأزرق المنخفض - الحل الجهازي): 1111250391.

*الصور محاكية لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

يتفاعل المستشعر مع الضوء مع جعل الشاشة أكثر بريقًا في المناطق البراقة وأغمق في المناطق الغامقة.
مستشعر الإضاءة المحيطة

تقليل إجهاد العين باستخدام التحكم التلقائي في السطوع

يتفاعل المستشعر مع الضوء، مما يجعل الشاشة أكثر سطوعًا في المناطق الساطعة وأكثر قتامة في الظلام. يوفر بيئة عمل مريحة.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

جهاز العرض المثالي للابتكار والتطوير وتعدد المهام

شاشة DualUp من LG، شاشة على نمط جديد بنسبة أبعاد 16:18 تساعد على تعزيز الكفاءة والإنتاجية. يمكنك الاطلاع على مزيد من المعلومات بلمحة سريعة ضمن المساحة الممتدة العلوية والسفلية.

للعامل المكتبي

للعامل المكتبي

يساعدك جهاز العرض DualUp على معالجة العمل بكفاءة عن طريق فحص عدة جداول بيانات باستخدام الشاشة الممتدة رأسيًا.

للمصمم

للمصمم

يقدم جهاز العرض DualUp شاشة عريضة لتعديل الكثير من الطبقات بلمحة وتحتل مساحة أقل من أجل مساحة عمل أعرض.

للمبتكر ومسؤول البث

للمبتكر ومسؤول البث

أثناء بث الخدمة باستخدام جهاز عرض DualUp، يمكنك أيضًا فحص الكثير من مسارات الدردشة في الوقت الفعلي.

بالنسبة إلى المبرمج

بالنسبة إلى المبرمج

عند كتابة التعليمات البرمجية، يمكنك رؤية التعليمات البرمجية أو النص بقدر أكبر على شاشة بضعفي الحجم من دون الاضطرار إلى التمرير بالماوس.

*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

USB النوع ج™

 

سهولة التحكم والتوصيل

يتيح منفذ ™USB Type-C إمكانية العرض ونقل البيانات لشحن الجهاز المتصل (حتى 90 واط)، مع تمكين الدعم لجهاز الكمبيوتر المحمول لديك، وكل ذلك في الوقت نفسه عبر كابل منفرد.

الشاشة

الشاشة

توصيل الطاقة

توصيل الطاقة

البيانات

البيانات

يتيح منفذ USB™ من النوع ج تحكمًا وتوصيلًا سهلاً

*يتطلب الأمر استخدام كابل USB من النوع ج™ المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ USB من النوع ج™ لتوصيل الشاشة.

Cómo utilizar la configuración del monitor LG DualUp

PBP وKVM مدمج*

يتيح لك جهاز العرض DualUp أن تتحكم في عدة محتويات من جهازي كمبيوتر باستخدام ميزة الصورة داخل الصورة. كما تساعد ميزة KVM المدمجة على إدارة المحتوى باستخدام لوحة مفاتيح وماوس واحد.

PBP بمصدر واحد**

عند توصيل كابلين، من كابلات HDMI وDisplayPort و™USB Type-C، يمكنك استخدام إعداد جهاز عرض مزدوج مع 28MQ780. إنه يساعد على التحكم في شاشتين بسهولة من دون استخدام برمجيات أو مفاتيح اختصارات.

*KVM: لوحة مفاتيح وجهاز عرض فيديو وماوس.

**يمكن توصيله عبر كابل بمنفذ ™USB Type-C وكابل HDMI وكابل إشارة صاعدة بمنفذ USB مدرج مع العبوة.

**كابل DisplayPort ليس مدرجًا مع العبوة.

موفر للمساحة وإعداد محطة عمل مرن

يشغل التصميم المدمج مساحة صغيرة جدًا من سطح المكتب ويساهم أيضًا في سهولة التثبيت.
إعداد سهل لمحطة العمل

استخدام تام للمكتب الخاص بك

لإعداد جهاز العرض المزدوج بشكل أساسي من دون جهاز عرض DualUp ولكن مع أجهزة عرض تقليدية، مطلوب أكثر من ضعفي المساحة المتوفرة. جهاز عرض DualUp يساعد المستخدمين على إعداد مساحة العمل بشكل مريح في مساحتهم الحالية. كما أن المشبك على شكل C وحلقة التثبيت والحامل بتكة واحدة يجعلون التركيب سهلاً من دون معدات أخرى.

حلقة تثبيت ومشبك من النوع ج                                                                                                                 

حلقة تثبيت ومشبك من النوع ج                                                                                                                 

*راجع دليل المنتج على صفحة دعم LG.com للاطلاع على إرشادات التثبيت التفصيلية.

*الصور الموضحة بالفيديو لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

طباعة

المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

27.6

الوضوح

2560 x 2880

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

16:18

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور/دوران حول المحور/تمديد /تراجع

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

DualUp

سنة

2022

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور/دوران حول المحور/تمديد /تراجع

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (نجوم الطاقة)

28.31W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

190W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

40W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

تحكم مزدوج

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:18

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

240

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

300

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Min.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

معدل التباين (Min.)

700:1

معدل التباين (Typ.)

1000:1

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.18195 x 0.18195

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

الوضوح

2560 x 2880

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

70.1

المقاس [Inch]

27.6

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

745 x 240 x 557

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

481.5 x 549.5 x 44.9

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

481.5 x 843.2 x 461.3

الوزن خلال الشحن[kg]

13.2

الوزن بدون الحامل [kg]

4.3

الوزن مع الحامل [kg]

9

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

السطوع التلقائي

نعم

تبديل المدخل التلقائي

نعم

معايرة اللون بالمصنع

نعم

ضعف الالوان

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

تكنولوجيا Nano IPS

نعم

اخرى (خصائص)

لون أزرق منخفض

PBP

2PBP

نمط القراءة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

مفتاح تعريف المستخدم

نعم

الصوت

Maxx Audio

نعم

السماعات

7W x 2

اكسسوارات

HDMI

نعم

اكسسوارات اخرى

DC 1.4تمديد التوصيلm Black, Ergo+حامل+غطاء للكيبل, غطاء علوي للمجسم, مفتاح ربط

USB A to B

نعم

USB-C

نعم

الاتصال

KVM داخلي

نعم

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

USB-C

نعم(1ea)

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (اقصى وضوح at Hz)

2560x2880 at 60Hz

USB-C (توصيل الطاقة)

90W

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver2.0)

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منظر أمامي مع وجود ذراع الشاشة على اليمين

28MQ780-B

جهاز العرض DualUp بقياس 27.6 بقياس 16:18 بحامل مريح ومنفذ ™USB Type-C