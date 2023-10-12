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شاشة OLED بحجم 31.5 بوصة 4K بميزة تعتيم البكسل، و1M: 1 نسبة التباين

المواصفات

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شاشة OLED بحجم 31.5 بوصة 4K بميزة تعتيم البكسل، و1M: 1 نسبة التباين

32EP950-B

شاشة OLED بحجم 31.5 بوصة 4K بميزة تعتيم البكسل، و1M: 1 نسبة التباين

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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

31.5

الوضوح

3840 x 2160

نوع الشاشة

OLED

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

AdobeRGB & DCI-P3 99% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

250

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

وقت الاستجابة

1ms (GtG)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UHD

سنة

2021

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

210W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

72W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

تحكم مزدوج

نعم

LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

230

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

250

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Min.)

AdobeRGB & DCI-P3 96% (CIE1976)

تسلسل الألوان (Typ.)

AdobeRGB & DCI-P3 99% (CIE1976)

معدل التباين (Typ.)

1000000:1

نوع الشاشة

OLED

Pixel Pitch [mm]

0.1818 x 0.1818

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

الوضوح

3840 x 2160

وقت الاستجابة

1ms (GtG)

المقاس [cm]

80

المقاس [Inch]

31.5

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

1002 x 183 x 549

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

726.5 x 435.8 x 35.3

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

726.5 x 616.5 x 239.3(↑) 726.5 x 506.5 x 239.3(↓)

الوزن خلال الشحن[kg]

10.5

الوزن بدون الحامل [kg]

3.8

الوزن مع الحامل [kg]

5.5

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

نعم

اكسسوارات اخرى

DC Extension Cable

USB A to B

نعم

USB-C

نعم

الاتصال

KVM داخلي

نعم

DisplayPort

نعم(2ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(1ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

USB-C

نعم(1ea)

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (اقصى وضوح at Hz)

3840 x 2160 at 60Hz

USB-C (توصيل الطاقة)

90W

USB مخارج

YES(3ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver3.0)

سمات

معايرة اللون بالمصنع

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

HDR 10

نعم

HW معايرة

HWالمعايرة الجاهزة

مفتاح تعريف المستخدم

نعم

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™400 TRUE BLACK

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