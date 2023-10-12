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شاشة OLED بحجم 31.5 بوصة 4K بميزة تعتيم البكسل، و1M: 1 نسبة التباين
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
31.5
-
الوضوح
-
3840 x 2160
-
نوع الشاشة
-
OLED
-
الأبعاد
-
16:9
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
AdobeRGB & DCI-P3 99% (CIE1976)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
60
-
وقت الاستجابة
-
1ms (GtG)
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/محور
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
UHD
-
سنة
-
2021
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/محور
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
100 x 100
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
210W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
اقل من 0.5W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
72W
-
النوع
-
طاقة خارجية (محول)
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم
-
تحكم مزدوج
-
نعم
-
LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)
-
نعم
-
الأبعاد
-
16:9
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
230
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
250
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
1.07B
-
تسلسل الألوان (Min.)
-
AdobeRGB & DCI-P3 96% (CIE1976)
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
AdobeRGB & DCI-P3 99% (CIE1976)
-
معدل التباين (Typ.)
-
1000000:1
-
نوع الشاشة
-
OLED
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.1818 x 0.1818
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
60
-
الوضوح
-
3840 x 2160
-
وقت الاستجابة
-
1ms (GtG)
-
المقاس [cm]
-
80
-
المقاس [Inch]
-
31.5
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
1002 x 183 x 549
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
726.5 x 435.8 x 35.3
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
726.5 x 616.5 x 239.3(↑) 726.5 x 506.5 x 239.3(↓)
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
10.5
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
3.8
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
5.5
-
مدخل الديسبلاي
-
نعم
-
HDMI
-
نعم
-
اكسسوارات اخرى
-
DC Extension Cable
-
USB A to B
-
نعم
-
USB-C
-
نعم
-
KVM داخلي
-
نعم
-
DisplayPort
-
نعم(2ea)
-
DP اصدار
-
1.4
-
HDMI
-
نعم(1ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
3-pole صوت فقط
-
USB-C
-
نعم(1ea)
-
USB-C (نقل البيانات)
-
نعم
-
USB-C (اقصى وضوح at Hz)
-
3840 x 2160 at 60Hz
-
USB-C (توصيل الطاقة)
-
90W
-
USB مخارج
-
YES(3ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(1ea/ver3.0)
-
معايرة اللون بالمصنع
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HW معايرة
-
HWالمعايرة الجاهزة
-
مفتاح تعريف المستخدم
-
نعم
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
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