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وسِّع نطاق العرض الحقيقي لألعابك
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
نسبة تباين أفضل وعرض ألوان أدق
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تقليدي (14:1) مقارنة بمستقطب ATW (145:1)
تقليدي (64 رمادي بنسبة %0.8) مقارنة بمستقطب ATW (64 رمادي بنسبة %43.1)
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نسبة التباين الزاوي.
تغطية الألوان (DCI / CIE1976).
*نسبة التباين الزاوي : تمثل المنطقة الزرقاء الجزء المظلم من وحدة البكسل؛ لذا تعني المنطقة الزرقاء الأوسع نطاقًا انخفاض نسبة التباين.
*شروط الاختبارات : تم قياس قيم R/G/B (255 جيجابايت، 64 جيجابايت، 31 جيجابايت) وقيم اللون الأسود (نسبة التباين الزاوي لكل حالة وزاوية 45 درجة لتحسين تغطية الألوان) عند زاوية 30 درجة و45 درجة و60 درجة. يتم تحسين نسبة التباين الزاوي وتأثير تعويض تغطية الألوان عند زاوية 60 درجة.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
ألوان نابضة بالحياة مع تباين حقيقي.
ألوان نابضة بالحياة مع تباين حقيقي.
حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة
حلَّق في عالم من الألعاب المثيرة بسرعة هائلة
*حدد "Faster Mode" (وضع الأداء الأسرع) لتشغيل "1ms Response Time" (زمن الاستجابة 1 مللي ثانية). (Game Mode (وضع اللعب) ← Response Time (زمن الاستجابة) ← Faster Mode (وضع الأداء الأسرع).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين معدل تحديث قدره 144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز)، تحتاج إلى تثبيت بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.
*تدعم هذه الشاشة معدل تحديث متغير (VRR) يصل إلى 144 هرتز (كسر سرعة المعالج عند 160 هرتز). يلزم توفر بطاقة رسومية تدعم منفذHDMI 2.1 وكابل HDMI 2.1 (ملحق في العبوة) لتعمل الشاشة على نحو سليم.
*تُباع البطاقة الرسومية بشكل منفصل.
*يجب استخدام بطاقة رسوميات تدعم تقنية ضغط تدفق العرض لعرض محتويات 4K 160 هرتز. يرجى مراجعة موقع ويب الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم للحصول على دعم ضغط تدفق العرض.
*هذا المنتج يدعم تقنية ضغط تدفق العرض فقط على منفذ الشاشة 1.4.
تقنيات مخصصة لتجربة ألعاب سلسة.
تقنيات مخصصة لتجربة ألعاب سلسة.
شعار VESA Certified AdaptiveSync
استمتع بصور أكثر سلاسة وخالية من التقطيع لتشغيل الألعاب ومقاطع فيديو بلا اهتزاز على هذه الشاشة الحاصلة على اعتماد VESA AdaptiveSync Display المخصصة للألعاب بمعدلات تحديث أعلى بكثير ومدة تأخير منخفضة.
متوافق مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®
تم اختبار شاشة 32GQ950 المتوافقة مع تقنية G-SYNC® من قبل NVIDIA واعتمادها رسميًا حتى تنعم بتجربة ألعاب متميزة خالية من التقطيع وتلعثم الصوت.
تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro
بفضل تقنية FreeSync™ Premium Pro، يمكن للاعبين تجربة حركة سلسة وسهلة في الألعاب عالية الدقة وسريعة الحركة، فهي تقلل فعليًا من الفواصل والتقطيع على الشاشة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تدعم هذه الشاشة سماعة داخلية مدمجة.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
*لتنزيل أحدث برنامج للتحكم على الشاشة، يرجى زيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)
باستخدام تقنية Dynamic Action Sync، يصبح بإمكان اللاعبين اقتناص اللحظات الحاسمة في اللعب في الوقت الفعلي والتقليل من فترات تأخير الإدخال والاستجابة السريعة لتحركات المنافسين في اللعبة.
Black Stabilizer
يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة Crosshair أثناء تنشيط عداد الإطارات في الثانية (FPS).
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية (FPS) قيمة تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتحسين فهم الميزات. وقد يختلف المنتج الفعلي عما هو موضح بها.
*العبوة لا تتضمن البرمجيات وجهاز استشعار المعايرة. تفضل بزيارة LG.COM لتنزيل أحدث إصدارات برمجيات استوديو معايرة إل جي.
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