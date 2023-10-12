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شاشة يو.أتش.دي 4كي (2160 × 3840) أتش.دي.آر 31.5 إنش

مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

أماكن الشراء

شاشة يو.أتش.دي 4كي (2160 × 3840) أتش.دي.آر 31.5 إنش

32UN500-W

شاشة يو.أتش.دي 4كي (2160 × 3840) أتش.دي.آر 31.5 إنش

عرض أمامي

المشهد المظلم الأكثر إشراقاً في الألعاب بالمقارنة مع الوضع التقليدي

منظر الألعاب مع نقاء وتفاصيل لا مثيل لها في شاشة عرض أل.جي يو.أتش.دي 4كي

التفاصيل المخصصة

شاشة أل.جي يو.أتش.دي 4كي تتيح لك التمتع بمحتويات 4كي وأتش دي آر التي لطالما حلمت بها.

شاشة عرض غامرة كبيرة

 

يو.أتش.دي 4كي (3840 × 2160) 31.5 إنش
تصميم واقعي بلا حدود ثلاثي الجوانب

ألوان زاهية وأتش.دي.آر

 

دي.سي.آي-بي3 %90 (نموذجي)
أتش.دي.آر 10

ميزات الوسائط المتعددة

 

™AMD FreeSync
®MAXXAUDIO

تحسين الألعاب حتى 4كي و أتش.دي.آر

تجربة ألعاب غامرة

32UN500 تعزز العصر الجديد لتجربة ألعاب وحدة التحكم بتقنية أتش.دي.آر وبدقة 4K ، وذلك لا يقتصر فحسب على خلق الإثارة غير المسبوقة مع الصورة والصوت اللائقين ، بل تساعدك أيضاً على كسب المزيد من المعارك مع ™AMD FreeSync و Dynamic Action Sync و Black Stabilizer.

ألعاب وحدة التحكم الغامرة الحقيقية بتقنية 4كي أتش.دي.آر مع مشهد السيارة مع MAXXAUDIO®

*الصور المعروضة هي لغرض توضيح ميزات الألعاب في الإعلانات ، وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

المشهد المظلم الأكثر إشراقاً في الألعاب بالمقارنة مع الوضع التقليدي

™AMD FreeSync

الحركة السلسلة والسريعة

باستخدام تقنية ™AMD FreeSync، يمكن لهواة الألعاب الاستمتاع بحركة سلسة تشبه حركة السوائل في كافة الألعاب ذات الدقة العالية والوتيرة السريعة. تعمل تقنية ™AMD FreeSync على القضاء بشكل عملي على فواصل وتقطيع الصورة.

المشهد المظلم الأكثر إشراقاً في الألعاب بالمقارنة مع الوضع التقليدي

مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)

رد فعل بصورة أسرع أمام الخصوم

يقلل من الدخول المتأخر بتقنية "Dynamic Action Sync" "مزامنة الأحداث الدينامية" حتي يتسنى لهواة الألعاب معرفة كل ما يجري قفيكل لحظة في الزمن الحقيقي.

المشهد المظلم الأكثر إشراقاً في الألعاب بالمقارنة مع الوضع التقليدي

Black Stabilizer

اهجم أولاً في الظلام

يمكن أن يتجنب هواة الألعاب القناصين المختبئين في الأماكن شديدة الظلمة ويهربون من الحالات التي تنبعث منها إشارة ضوئية.

*الصور الواردة أعلاه والموضوعة على الجانب الأيسر توضح الوضع التقليدي الذي لا يتم فيه دعم الميزة.

تمتع بمحتويات 4 كي و أتش دي آر

بشكل أكثر وضوحاً وواقعية

استكشاف محتوى أتش.دي.آر من خدمات البث المتعددة. والنتيجة هي الحصول على ألوان أكثر واقعية ووضوحاً في نطاق واسع عند اللعب على شاشة أل.جي يو.أتش.دي 4كي بتقنية أتش.دي.آر 10 لدعم مساحة الألوان دي.سي.آي-بي3 %90.

لعب مباراة كرة قدم مباشرة بدقة ألترا أتش.دي 4 كي أتش.دي.آر من خدمة البث

*الصور المعروضة هي لغرض توضيح محتوى فيديوهات 4 كي في الإعلانات ، وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

تصميم نظيف

تصميم سهل ونظيف

يتميز الحامل بنقرة واحدة بسهولة تركيبه دون استخدام أي معدات أخرى، كما يضبط إمالة الشاشة الكبيرة بمرونة لوضعها في الوضع الأمثل بالنسبة لك.

تصميم الإمالة، والحامل بنقرة واحدة، والتصميم ثلاثي الجوانب الواقعي بلا حدود

طباعة

المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

31.5

الوضوح

3840 x 2160

نوع الشاشة

VA

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

350

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

وقت الاستجابة

4ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UHD

سنة

2020

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

55W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

45W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

تحكم مزدوج

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

280

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

350

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Min.)

DCI-P3 80% (CIE1976)

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

معدل التباين (Min.)

1800:1

معدل التباين (Typ.)

3000:1

نوع الشاشة

VA

Pixel Pitch [mm]

0.18159 x 0.18159

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

الوضوح

3840 x 2160

وقت الاستجابة

4ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

80

المقاس [Inch]

31.5

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

821 x 507 x 226

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

714.3 x 420.0 x 45.7

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

714.3 x 512.3 x 208.8

الوزن خلال الشحن[kg]

10.7

الوزن بدون الحامل [kg]

6.7

الوزن مع الحامل [kg]

7.7

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync

ضعف الالوان

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

الصوت

Maxx Audio

نعم

السماعات

5W x 2

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

اعتمادا على المدينة

HDMI

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

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عرض أمامي

32UN500-W

شاشة يو.أتش.دي 4كي (2160 × 3840) أتش.دي.آر 31.5 إنش

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