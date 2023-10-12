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شاشة يو.أتش.دي 4كي (2160 × 3840) أتش.دي.آر 31.5 إنش
شاشة عرض غامرة كبيرة
يو.أتش.دي 4كي (3840 × 2160) 31.5 إنش
تصميم واقعي بلا حدود ثلاثي الجوانب
ألوان زاهية وأتش.دي.آر
دي.سي.آي-بي3 %90 (نموذجي)
أتش.دي.آر 10
ميزات الوسائط المتعددة
™AMD FreeSync
®MAXXAUDIO
تجربة ألعاب غامرة
ألعاب وحدة التحكم الغامرة الحقيقية بتقنية 4كي أتش.دي.آر مع مشهد السيارة مع MAXXAUDIO®
*الصور المعروضة هي لغرض توضيح ميزات الألعاب في الإعلانات ، وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
*الصور الواردة أعلاه والموضوعة على الجانب الأيسر توضح الوضع التقليدي الذي لا يتم فيه دعم الميزة.
بشكل أكثر وضوحاً وواقعية
استكشاف محتوى أتش.دي.آر من خدمات البث المتعددة. والنتيجة هي الحصول على ألوان أكثر واقعية ووضوحاً في نطاق واسع عند اللعب على شاشة أل.جي يو.أتش.دي 4كي بتقنية أتش.دي.آر 10 لدعم مساحة الألوان دي.سي.آي-بي3 %90.
لعب مباراة كرة قدم مباشرة بدقة ألترا أتش.دي 4 كي أتش.دي.آر من خدمة البث
*الصور المعروضة هي لغرض توضيح محتوى فيديوهات 4 كي في الإعلانات ، وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
تصميم نظيف
تصميم سهل ونظيف
تصميم الإمالة، والحامل بنقرة واحدة، والتصميم ثلاثي الجوانب الواقعي بلا حدود
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
31.5
-
الوضوح
-
3840 x 2160
-
نوع الشاشة
-
VA
-
الأبعاد
-
16:9
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
60
-
وقت الاستجابة
-
4ms (GtG at Faster)
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
UHD
-
سنة
-
2020
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
100 x 100
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
55W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
0.5W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
45W
-
النوع
-
طاقة خارجية (محول)
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم
-
تحكم مزدوج
-
نعم
-
الأبعاد
-
16:9
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
280
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
1.07B
-
تسلسل الألوان (Min.)
-
DCI-P3 80% (CIE1976)
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
معدل التباين (Min.)
-
1800:1
-
معدل التباين (Typ.)
-
3000:1
-
نوع الشاشة
-
VA
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.18159 x 0.18159
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
60
-
الوضوح
-
3840 x 2160
-
وقت الاستجابة
-
4ms (GtG at Faster)
-
المقاس [cm]
-
80
-
المقاس [Inch]
-
31.5
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
821 x 507 x 226
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
714.3 x 420.0 x 45.7
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
714.3 x 512.3 x 208.8
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
10.7
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
6.7
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
7.7
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
ضعف الالوان
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
امان من الرمش
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HDR Effect
-
نعم
-
نمط القراءة
-
نعم
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
الوضوح الخارق+
-
نعم
-
Maxx Audio
-
نعم
-
السماعات
-
5W x 2
-
مدخل الديسبلاي
-
اعتمادا على المدينة
-
HDMI
-
نعم
-
DisplayPort
-
نعم(1ea)
-
DP اصدار
-
1.4
-
HDMI
-
نعم(2ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
3-pole صوت فقط
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