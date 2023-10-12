شاشة يو.أتش.دي 4كي (2160 × 3840) أتش.دي.آر 31.5 إنش

32UN500 تعزز العصر الجديد لتجربة ألعاب وحدة التحكم بتقنية أتش.دي.آر وبدقة 4K ، وذلك لا يقتصر فحسب على خلق الإثارة غير المسبوقة مع الصورة والصوت اللائقين ، بل تساعدك أيضاً على كسب المزيد من المعارك مع ™AMD FreeSync و Dynamic Action Sync و Black Stabilizer.