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شاشة UHD 4K Ergo IPS بحجم 31.5 بوصة مع USB Type-C™

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شاشة UHD 4K Ergo IPS بحجم 31.5 بوصة مع USB Type-C™

32UN880-B

شاشة UHD 4K Ergo IPS بحجم 31.5 بوصة مع USB Type-C™

Front View Monitor Arm On The Right
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LG UltraFine™ Display Ergo

LG UltraFine™ Display Ergo: Designed Around You

تصميم يرتكز عليك

قم بتعزيز إنتاجيتك مع الابتكارات الجديدة من أجل الراحة في الاستخدام ومكان العمل.

جودة صورة استثنائية

3840 ‏x‏ 2160 UHD 4K IPS /‏ DCI-P3 بنسبة 95% (المعدل النموذجي) وHDR10

الراحة في الاستخدام

حامل مريح مع مشبك C / حركة كاملة للشاشة

راحة المستخدم

"™USB Type-C / تركيب سهل "

شاشة UHD 4K IPS

شاشة واضحة وكبيرة للراحة البصرية

مع DCI-P3 وHDR10 وLG UltraFine™ Ergo، تقدم جودة صورة استثنائية. شاشة IPS بدقة ‎4K وحجم 31.5 بوصة تقدم تجربة مشاهدة مريحة عن طريق تقليل التغير في اللون من زوايا الرؤية المختلفة.

UHD 4K IPS Display: Clear

Ergo stand, Full Movement of Display, Perfectly Follow Your Eye Level

حركة كاملة للشاشة

تتبع مستوى عينك بامتياز

المرونة الأفضل للحامل Ergo تقدم تعديلاً مريحًا موسعًا يشمل التمديد والسحب والدوران والالتفاف والارتفاع والإمالة إلى جانب تقديم وضع مثالي للشاشة من أجل تجربة أكثر راحة واستدامة للمستخدم.

تمديد / سحب 0~180 مم

الدوران ± 280˚

الارتفاع 0~130 مم

الالتفاف 90˚

الإمالة ± 25˚

*الأشكال أعلاه هي النطاق المتاح للميزات.

متوافق مع كل الوضعيات

Ergo عبارة عن ابتكار يريده أي أحد يقضي وقتًا كبيرًا على مكتبه. يساعد الحامل المتقدم تقنيًا وهندسيًا من LG على تعزيز الوضعية الجيدة من خلال مرونته العالية في التعديل وتمكين كل مستخدم من إنشاء محطة عمل مخصصة بشكل ممتاز.

متوافق مع كل الوضعيات
متوافق مع كل الوضعيات
متوافق مع كل الوضعيات
Scene of Architect With Ergo
Scene of Memedia Gamer With Ergo
Scene of Photographer With Ergo

Create a Perfectly Customized Workstation eg.Photographer, Creator, Office Worker
تجهيز مكتب دون تشابك

استخدم مكتبك بشكل كامل

يحتل تصميم Ergo المريح جزءًا صغيرًا جدًا من سطح المكتب ويساهم أيضًا في التركيب بسهولة أكبر. بمساعدة المستخدمين على إقامة بيئة خالية من التشابك، يقدم حل كابل USB-C الواحد من Ergo النقل السريع للبيانات وطاقة لشحن الكمبيوتر المحمول من خلال كابل واحد.

Usage of Stable

™‏‏‏USB Type-C‏

وصلة ثابتة وقوية

دعم الشاشة وتوصيل البيانات والطاقة (حتى 60 وات).

Usage of One Click Mount

تركيب بضغطة واحدة

Usage of C-Clamp

مشبك C وحلقة تثبيت

Usage of Easy Cable Management

إدارة الكابلات بسهولة

*للاطلاع على تعليمات التركيب التفصيلية، انظر دليل المنتج على صفحة الدعم على الموقع LG.com.

طباعة

المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

31.5

الوضوح

3840 x 2160

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

350

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور/دوران حول المحور/تمديد /تراجع

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UHD

سنة

2020

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور/دوران حول المحور/تمديد /تراجع

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

160W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

55W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

تحكم مزدوج

نعم

LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

280

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

350

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Min.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

معدل التباين (Min.)

700:1

معدل التباين (Typ.)

1000:1

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.18159 x 0.18159

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

الوضوح

3840 x 2160

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

80

المقاس [Inch]

31.5

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

821 x 507 x 247

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

714.3 x 420.1 x 45.7

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

714.3 x 641.1 x 406.8

الوزن خلال الشحن[kg]

14.6

الوزن بدون الحامل [kg]

6.5

الوزن مع الحامل [kg]

10.3

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync

معايرة اللون بالمصنع

نعم

ضعف الالوان

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

HW معايرة

HWالمعايرة الجاهزة

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

الصوت

Maxx Audio

نعم

السماعات

5W x 2

اكسسوارات

HDMI

نعم

اكسسوارات اخرى

DC 1.2تمديد التوصيل m Black w/ Holder, Grommet, LG Cover Sheet

USB-C

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

USB-C

نعم(1ea)

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (اقصى وضوح at Hz)

3840 x 2160 at 60Hz

USB-C (توصيل الطاقة)

60W

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

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Front View Monitor Arm On The Right

32UN880-B

شاشة UHD 4K Ergo IPS بحجم 31.5 بوصة مع USB Type-C™

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