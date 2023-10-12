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شاشة UHD 4K Ergo IPS بحجم 31.5 بوصة مع USB Type-C™
جودة صورة استثنائية
3840 x 2160 UHD 4K IPS / DCI-P3 بنسبة 95% (المعدل النموذجي) وHDR10
الراحة في الاستخدام
حامل مريح مع مشبك C / حركة كاملة للشاشة
راحة المستخدم
"™USB Type-C / تركيب سهل "
شاشة واضحة وكبيرة للراحة البصرية
UHD 4K IPS Display: Clear
تمديد / سحب 0~180 مم
الدوران ± 280˚
الارتفاع 0~130 مم
الالتفاف 90˚
الإمالة ± 25˚
*الأشكال أعلاه هي النطاق المتاح للميزات.
متوافق مع كل الوضعيات
Ergo عبارة عن ابتكار يريده أي أحد يقضي وقتًا كبيرًا على مكتبه. يساعد الحامل المتقدم تقنيًا وهندسيًا من LG على تعزيز الوضعية الجيدة من خلال مرونته العالية في التعديل وتمكين كل مستخدم من إنشاء محطة عمل مخصصة بشكل ممتاز.
*للاطلاع على تعليمات التركيب التفصيلية، انظر دليل المنتج على صفحة الدعم على الموقع LG.com.
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
31.5
-
الوضوح
-
3840 x 2160
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
الأبعاد
-
16:9
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
60
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/محور/دوران حول المحور/تمديد /تراجع
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
UHD
-
سنة
-
2020
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/محور/دوران حول المحور/تمديد /تراجع
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
100 x 100
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
160W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
0.5W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
55W
-
النوع
-
طاقة خارجية (محول)
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم
-
تحكم مزدوج
-
نعم
-
LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)
-
نعم
-
الأبعاد
-
16:9
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
280
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
350
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
1.07B
-
تسلسل الألوان (Min.)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
معدل التباين (Min.)
-
700:1
-
معدل التباين (Typ.)
-
1000:1
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.18159 x 0.18159
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
60
-
الوضوح
-
3840 x 2160
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
المقاس [cm]
-
80
-
المقاس [Inch]
-
31.5
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
821 x 507 x 247
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
714.3 x 420.1 x 45.7
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
714.3 x 641.1 x 406.8
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
14.6
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
6.5
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
10.3
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
معايرة اللون بالمصنع
-
نعم
-
ضعف الالوان
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
امان من الرمش
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HDR Effect
-
نعم
-
HW معايرة
-
HWالمعايرة الجاهزة
-
نمط القراءة
-
نعم
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
الوضوح الخارق+
-
نعم
-
Maxx Audio
-
نعم
-
السماعات
-
5W x 2
-
HDMI
-
نعم
-
اكسسوارات اخرى
-
DC 1.2تمديد التوصيل m Black w/ Holder, Grommet, LG Cover Sheet
-
USB-C
-
نعم
-
DisplayPort
-
نعم(1ea)
-
DP اصدار
-
1.4
-
HDMI
-
نعم(2ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
3-pole صوت فقط
-
USB-C
-
نعم(1ea)
-
USB-C (نقل البيانات)
-
نعم
-
USB-C (اقصى وضوح at Hz)
-
3840 x 2160 at 60Hz
-
USB-C (توصيل الطاقة)
-
60W
-
USB مخارج
-
YES(2ea/ver3.0)
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32UN880-B
شاشة UHD 4K Ergo IPS بحجم 31.5 بوصة مع USB Type-C™