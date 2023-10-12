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شاشة الألعاب UltraGear™‎ بدقة UHD 4K وتقنية OLED مقاس 48 بوصة

المواصفات

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شاشة الألعاب UltraGear™‎ بدقة UHD 4K وتقنية OLED مقاس 48 بوصة

48GQ900-B

شاشة الألعاب UltraGear™‎ بدقة UHD 4K وتقنية OLED مقاس 48 بوصة

عرض أمامي
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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

47.53

الوضوح

3840 x 2160

نوع الشاشة

OLED

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 99% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

330 (@SDR 25% APL)

معدل التحديث (Max.) [Hz]

138 (O/C)

وقت الاستجابة

0.1ms (GtG)

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UltraGear

سنة

2022

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

253W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

175W

النوع

طاقة داخلية

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

264 (@SDR 25% APL)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

330 (@SDR 25% APL)

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 99% (CIE1976)

معدل التباين (Typ.)

1500000:1

نوع الشاشة

OLED

Pixel Pitch [mm]

0.274 x 0.274

معدل التحديث (Max.) [Hz]

138 (O/C)

الوضوح

3840 x 2160

وقت الاستجابة

0.1ms (GtG)

المقاس [cm]

120.7193

المقاس [Inch]

47.53

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

1285 x 771 x 173

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

1070.6 x 623.9 x 46.6

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

1070.6 x 659.7 x 184.8

الوزن خلال الشحن[kg]

19.3

الوزن بدون الحامل [kg]

15.5

الوزن مع الحامل [kg]

16.8

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

معايرة اللون بالمصنع

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

FPS Counter

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

HW معايرة

HWالمعايرة الجاهزة

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC توافق

اخرى (خصائص)

Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)

كسر السرعة

نعم

نمط القراءة

نعم

RGB LED اضاءة

Hexagon اضاءة

وضع توفير الطاقة

نعم

مفتاح تعريف المستخدم

نعم

VRR

نعم

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

نعم

اكسسوارات اخرى

البوابة الخلفية (بنفسجي رمادي) تغطية الكيبل (بنفسجي رمادي) Screw(Black, M4 X L20), Battery(AAA x 2EA)

التحكم عن بعد

نعم

USB A to B

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

YES(3ea)

مخرج سماعات الرأس

4-pole صوت ومايكرفون

SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

نعم

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver3.0)

ميكانيكيا

جدار بطاولة متحركةmm

300 x 200

الصوت

DTS HP:X

نعم

السماعات

20W x 2

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