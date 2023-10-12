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شاشة الألعاب UltraGear™ بدقة UHD 4K وتقنية OLED مقاس 48 بوصة
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
47.53
-
الوضوح
-
3840 x 2160
-
نوع الشاشة
-
OLED
-
الأبعاد
-
16:9
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 99% (CIE1976)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
330 (@SDR 25% APL)
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
138 (O/C)
-
وقت الاستجابة
-
0.1ms (GtG)
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
UltraGear
-
سنة
-
2022
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
253W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
اقل من 0.5W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
175W
-
النوع
-
طاقة داخلية
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم
-
LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)
-
نعم
-
الأبعاد
-
16:9
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
264 (@SDR 25% APL)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
330 (@SDR 25% APL)
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
1.07B
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 99% (CIE1976)
-
معدل التباين (Typ.)
-
1500000:1
-
نوع الشاشة
-
OLED
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.274 x 0.274
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
138 (O/C)
-
الوضوح
-
3840 x 2160
-
وقت الاستجابة
-
0.1ms (GtG)
-
المقاس [cm]
-
120.7193
-
المقاس [Inch]
-
47.53
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
1285 x 771 x 173
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
1070.6 x 623.9 x 46.6
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
1070.6 x 659.7 x 184.8
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
19.3
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
15.5
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
16.8
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium
-
معايرة اللون بالمصنع
-
نعم
-
Crosshair
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
FPS Counter
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HDR Effect
-
نعم
-
HW معايرة
-
HWالمعايرة الجاهزة
-
NVIDIA G-Sync™
-
G-SYNC توافق
-
اخرى (خصائص)
-
Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)
-
كسر السرعة
-
نعم
-
نمط القراءة
-
نعم
-
RGB LED اضاءة
-
Hexagon اضاءة
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
مفتاح تعريف المستخدم
-
نعم
-
VRR
-
نعم
-
مدخل الديسبلاي
-
نعم
-
HDMI
-
نعم
-
اكسسوارات اخرى
-
البوابة الخلفية (بنفسجي رمادي) تغطية الكيبل (بنفسجي رمادي) Screw(Black, M4 X L20), Battery(AAA x 2EA)
-
التحكم عن بعد
-
نعم
-
USB A to B
-
نعم
-
DisplayPort
-
نعم(1ea)
-
DP اصدار
-
1.4
-
HDMI
-
YES(3ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
4-pole صوت ومايكرفون
-
SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
-
نعم
-
USB مخارج
-
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(1ea/ver3.0)
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
300 x 200
-
DTS HP:X
-
نعم
-
السماعات
-
20W x 2
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