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شاشة ألعاب UltraGear™ G5 مقاس 25 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 300Hz

شاشة ألعاب UltraGear™ G5 مقاس 25 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 300Hz

25G550B-B
صورة أمامية لـ شاشة ألعاب UltraGear™ G5 مقاس 25 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 300Hz 25G550B-B
'صورة جانبية
'مظهر خلفي
مشهد أمامي لشاشة ألعاب معروضة في بيئة مستقبلية بنمط النيون.
مشهد معركة مستقبلي معروض على شاشة ألعاب، يبرز ألوانًا زاهية بفضل نطاق ألوان 99% sRGB، وتقنية IPS، وشهادة HDR.
مشهد لسباق دراجات نارية معروض على شاشة ألعاب، يوضح معدل تحديث يبلغ 300Hz لحركة سلسة أثناء اللعب.
صورة مقارنة توضح الانتقالات السريعة على الشاشة بفضل زمن استجابة 1ms (GtG)، مما يوفر صورًا أكثر سلاسة واستجابة أثناء اللعب على شاشة الألعاب.
مشهد سباق من لعبة Assetto Corsa Competizione معروض على شاشة ألعاب، يدعم تقنية Adaptive Sync مع NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium لتجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع.
تُظهر هذه الصورة شاشة ألعاب UltraGear™ في إعداد مكتبي تعرض مشهدًا من لعبة، مع رموز تشير إلى التصميم ثلاثي الجوانب بدون حواف، وإمكانية تعديل الارتفاع، ودعم الإمالة، والتوافق مع التثبيت على الحائط.
صورة عامة للميزات تُظهر واجهة شاشة ألعاب مزودة بخيار ضبط العرض Dual Mode، وميزة "Smart Screen Split" لتخطيطات المهام المتعددة، وإمكانية بدء مكالمات الفيديو بنقرة واحدة، بالإضافة إلى "Personalized Picture Wizard" لإعدادات الشاشة المخصصة.
منظر خلفي لشاشة ألعاب يُظهر منافذ التوصيل الخاصة بها، بما في ذلك مدخلان HDMI™ 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4 واحد يدعم تقنية DSC، ومخرج صوت ثلاثي الأقطاب.
مشاهد أمامية وجانبية لشاشة ألعاب توضح الأبعاد العامة وتصميم ملف التعريف.
'منظر خلفي للشاشة يوضح منطقة تثبيت الحامل والمنافذ الخلفية
'صورة علوية
منظر أمامي لحامل الشاشة وقاعدة الشاشة
صورة أمامية لـ شاشة ألعاب UltraGear™ G5 مقاس 25 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 300Hz 25G550B-B
'صورة جانبية
'مظهر خلفي
مشهد أمامي لشاشة ألعاب معروضة في بيئة مستقبلية بنمط النيون.
مشهد معركة مستقبلي معروض على شاشة ألعاب، يبرز ألوانًا زاهية بفضل نطاق ألوان 99% sRGB، وتقنية IPS، وشهادة HDR.
مشهد لسباق دراجات نارية معروض على شاشة ألعاب، يوضح معدل تحديث يبلغ 300Hz لحركة سلسة أثناء اللعب.
صورة مقارنة توضح الانتقالات السريعة على الشاشة بفضل زمن استجابة 1ms (GtG)، مما يوفر صورًا أكثر سلاسة واستجابة أثناء اللعب على شاشة الألعاب.
مشهد سباق من لعبة Assetto Corsa Competizione معروض على شاشة ألعاب، يدعم تقنية Adaptive Sync مع NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium لتجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع.
تُظهر هذه الصورة شاشة ألعاب UltraGear™ في إعداد مكتبي تعرض مشهدًا من لعبة، مع رموز تشير إلى التصميم ثلاثي الجوانب بدون حواف، وإمكانية تعديل الارتفاع، ودعم الإمالة، والتوافق مع التثبيت على الحائط.
صورة عامة للميزات تُظهر واجهة شاشة ألعاب مزودة بخيار ضبط العرض Dual Mode، وميزة "Smart Screen Split" لتخطيطات المهام المتعددة، وإمكانية بدء مكالمات الفيديو بنقرة واحدة، بالإضافة إلى "Personalized Picture Wizard" لإعدادات الشاشة المخصصة.
منظر خلفي لشاشة ألعاب يُظهر منافذ التوصيل الخاصة بها، بما في ذلك مدخلان HDMI™ 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4 واحد يدعم تقنية DSC، ومخرج صوت ثلاثي الأقطاب.
مشاهد أمامية وجانبية لشاشة ألعاب توضح الأبعاد العامة وتصميم ملف التعريف.
'منظر خلفي للشاشة يوضح منطقة تثبيت الحامل والمنافذ الخلفية
'صورة علوية
منظر أمامي لحامل الشاشة وقاعدة الشاشة

الميزات الرئيسية

  • شاشة FHD (1920x1080) IPS مقاس 25 بوصة
  • معدل تحديث 300Hz، زمن استجابة 1ms (GtG)
  • HDR 10 مع تغطية sRGB 99% (قياسي)، يدعم 16.7 مليون لون
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  • تصميم واقعي بلا حواف من 3 جوانب
  • حامل L خالٍ من الفوضى
المزيد
شعار UltraGear™ في غرفة مستقبلية مضاءة بالنيون.

شعار UltraGear™ في غرفة مستقبلية مضاءة بالنيون.

شاشة ألعاب بدقة FHD مقاس 25 بوصة ومعدل تحديث 300Hz

صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ 25G550B في غرفة مستقبلية مضاءة بالنيون.

صورة أمامية لشاشة الألعاب UltraGear™ 25G550B في غرفة مستقبلية مضاءة بالنيون.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تُظهر هذه الصورة الميزات الرئيسية لشاشة ألعاب LG، بما في ذلك معدل تحديث يبلغ 300Hz لحركة سلسة، وشاشة IPS مزودة بتقنية HDR ونطاق ألوان sRGB 99% لتجربة بصرية نابضة بالحياة، وتجربة لعب سلسة بفضل دعم تقنيتي NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium، ووقت استجابة يبلغ 1ms(GtG) للألعاب سريعة الوتيرة، وتصميم شبه خالٍ من الحواف لتجربة غامرة.

تُظهر هذه الصورة الميزات الرئيسية لشاشة ألعاب LG، بما في ذلك معدل تحديث يبلغ 300Hz لحركة سلسة، وشاشة IPS مزودة بتقنية HDR ونطاق ألوان sRGB 99% لتجربة بصرية نابضة بالحياة، وتجربة لعب سلسة بفضل دعم تقنيتي NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium، ووقت استجابة يبلغ 1ms(GtG) للألعاب سريعة الوتيرة، وتصميم شبه خالٍ من الحواف لتجربة غامرة.

السرعةاللونسهولة الاستخدام

حركة ألعاب سلسة بفضل
معدل تحديث 300Hz

للحصول على معدل تحديث 300Hz للصور الانسيابية والشفافة، مع تقليل عدم وضوح الحركة.

انغمس في لعب أكثر انغماسًا مع كل إطار. 

مشهد سباقات الدراجات النارية يوضح معدل التحديث 300Hz في شاشة UltraGear™ 25G550B لحركة ألعاب سلسة وواضحة للغاية.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

1ms (GtG). استجابة سريعة
لتجربة اللعب.

تم تصميم زمن الاستجابة البالغ 1ms (GtG) للحد من ظاهرة الظلال العكسية، مما يساعد في الحفاظ على انتقالات أكثر وضوحًا على الشاشة لتجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة.

صورة مقارنة تُظهر ضبابية حركة منخفضة على UltraGear™ 25G550B مع وقت استجابة 1ms (GtG) للحصول على تجربة ألعاب أكثر سلاسة.

صورة مقارنة تُظهر ضبابية حركة منخفضة على UltraGear™ 25G550B مع وقت استجابة 1ms (GtG) للحصول على تجربة ألعاب أكثر سلاسة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

حركة سلسة تجعلك منغمسًا

قلل من التقطيع والتأخير باستخدام تقنية NVIDIA® G-SYNC® compatible وتقنية AMD FreeSync Premium. استمتع بتقليل ملحوظ لظاهرة تمزق الصورة والتقطع، مما يمنحك صورًا سلسة مع تقليل تشوش الحركة والظلال إلى أدنى حد.

مشهد سباق معروض على شاشة UltraGear™ 25G550B يقارن بين وضعي "معطل" و"مفعّل"، مما يوضح حركة أكثر سلاسة وتقليل التقطيع بفضل دعم تقنيتي NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

اشعر بالقتال الفعلي مع
لون نابض بالحياة

تدعم شاشتنا تغطية نطاق sRGB بنسبة 99%، مما يوفر طيفًا لونيًا واسعًا يعزز دقة الألوان مع شاشة IPS لتجربة ألعاب غامرة. تمنح اللاعبين فرصة لخوض المعارك الحماسية كما أراد لها مطورو اللعبة أن تكون.

شعار شاشة IPS.

تقدم تغطية ألوان بنسبة 99% مع تدرج لوني sRGB حلاً مثاليًا لعرض الألوان بدقة مذهلة.

شعار HDR 10.

يدعم النطاق الديناميكي العالي HDR 10 مستويات معينة من الألوان والسطوع.

شعار sRGB 99%.

تعرض شاشة LG IPS™دقة ألون استثنائية بزاوية مشاهدة عريضة.

مشهد معركة فضائية مستقبلية على شاشة UltraGear™، يبرز ألوانًا زاهية وتباينًا غنيًا مع انفجارات مشرقة وكواكب متوهجة ومركبات فضائية مفصلة على خلفية كونية ملونة.

مشهد معركة فضائية مستقبلية على شاشة UltraGear™، يبرز ألوانًا زاهية وتباينًا غنيًا مع انفجارات مشرقة وكواكب متوهجة ومركبات فضائية مفصلة على خلفية كونية ملونة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تحكم أكثر ذكاءً، تبديل سلس باستخدام مفتاح LG Switch

مع تطبيق LG Switch، من السهل تحسين شاشتك للألعاب والاستخدام اليومي. قم بإدارة إعدادات الشاشة بسهولة - اضبط جودة الصورة والسطوع حسب تفضيلاتك، ثم قم بتطبيق إعداداتك على الفور باستخدام مفتاح سريع. يتيح لك التطبيق أيضًا تقسيم الشاشة إلى 11 تخطيطًاوتشغيل منصة مكالمات الفيديو بنقرة واحدة - مما يوفر مزيدًا من الراحة للإعداد.

تنزيل

يوضح هذا الفيديو كيفية إعداد شاشتك باستخدام تطبيق LG Switch.

This video shows how to set up your monitor with the LG Switch app.

*هذا الفيديو لأغراض توضيحية فقط وقد لا يعكس المواصفات الفعلية للمنتج.

*يتطلب تطبيق LG Switch تنزيل البرنامج والدليل يدويًا من LG.com للاستخدام السليم.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

يعمل Black Stabilizer على تحسين الرؤية في المشاهد المظلمة، والكشف عن التفاصيل المخفية وتحسين الوضوح من أجل تنقل أكثر سلاسة عبر البيئات المظلمة أو تغييرات الضوء المفاجئة.

Crosshair

يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.

عداد FPS

سيسمح لك عداد الإطارات FPS بمعرفة مدى جودة تحميل كل شيء. سواء كنت تقوم بالتحرير، أو تشغيل الألعاب، أو مشاهدة فيلم، فإن كل إطار مهم، ومع عداد الإطارات FPS، ستحصل على البيانات في الوقت الفعلي.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

بلا حدود تقريبًا، وتتميز بتصميم راقي

اكتشف تصميمنا الموفر للمساحة الذي يتميز بقاعدة قابلة للتعديل تتيح إمكانية الإمالة والدوران والتحريك والارتفاع. تم تصميم حامل نحيف وخالي من الفوضى لتقليل المساحة التي يشغلها على المكتب إلى أدنى حد وإزالة المساحات غير المستغلة بكفاءة، مع إضفاء مظهر أكثر أناقة ورقيًا على نظامك.

رمز الدوران.

الدوران حول المحور

أيقونة الإمالة.

الارتفاع

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الإمالة

أيقونة الدوران حول المحور.

الدوران

تُظهر هذه الصورة شاشة ألعاب UltraGear™ موضوعة على مكتب تعرض مشهدًا من لعبة، مع تركيز على التفاصيل المقربة التي تبرز تصميم الشاشة بدون حواف والقاعدة الأنيقة التي تبدو وكأنها تطفو في الهواء.

تُظهر هذه الصورة شاشة ألعاب UltraGear™ موضوعة على مكتب تعرض مشهدًا من لعبة، مع تركيز على التفاصيل المقربة التي تبرز تصميم الشاشة بدون حواف والقاعدة الأنيقة التي تبدو وكأنها تطفو في الهواء.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

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