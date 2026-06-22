شاشة ألعاب UltraGear™ G5 مقاس 25 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 300Hz

مع تطبيق LG Switch، من السهل تحسين شاشتك للألعاب والاستخدام اليومي. قم بإدارة إعدادات الشاشة بسهولة - اضبط جودة الصورة والسطوع حسب تفضيلاتك، ثم قم بتطبيق إعداداتك على الفور باستخدام مفتاح سريع. يتيح لك التطبيق أيضًا تقسيم الشاشة إلى 11 تخطيطًاوتشغيل منصة مكالمات الفيديو بنقرة واحدة - مما يوفر مزيدًا من الراحة للإعداد.