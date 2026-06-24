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شاشة ألعاب UltraGear™ G5 مقاس 27 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 300Hz
شاشة ألعاب UltraGear™ G5 مقاس 27 بوصة بدقة FHD ومعدل تحديث 300Hz
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
حركة ألعاب سلسة بفضل
معدل تحديث 300Hz
للحصول على معدل تحديث 300Hz للصور الانسيابية والشفافة، مع تقليل عدم وضوح الحركة.
انغمس في لعب أكثر انغماسًا مع كل إطار.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
1ms (GtG). استجابة سريعة
لتجربة اللعب.
تم تصميم زمن الاستجابة البالغ 1ms (GtG) للحد من ظاهرة الظلال العكسية، مما يساعد في الحفاظ على انتقالات أكثر وضوحًا على الشاشة لتجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
حركة سلسة تجعلك منغمسًا
قلل من التقطيع والتأخير باستخدام تقنية NVIDIA® G-SYNC® compatible وتقنية AMD FreeSync Premium. استمتع بتقليل ملحوظ لظاهرة تمزق الصورة والتقطع، مما يمنحك صورًا سلسة مع تقليل تشوش الحركة والظلال إلى أدنى حد.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
اشعر بالقتال الفعلي مع
لون نابض بالحياة
تدعم شاشتنا تغطية نطاق sRGB بنسبة 99%، مما يوفر طيفًا لونيًا واسعًا يعزز دقة الألوان مع شاشة IPS لتجربة ألعاب غامرة. تمنح اللاعبين فرصة لخوض المعارك الحماسية كما أراد لها مطورو اللعبة أن تكون.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تحكم أكثر ذكاءً، تبديل سلس باستخدام مفتاح LG Switch
مع تطبيق LG Switch، من السهل تحسين شاشتك للألعاب والاستخدام اليومي. قم بإدارة إعدادات الشاشة بسهولة - اضبط جودة الصورة والسطوع حسب تفضيلاتك، ثم قم بتطبيق إعداداتك على الفور باستخدام مفتاح سريع. يتيح لك التطبيق أيضًا تقسيم الشاشة إلى 11 تخطيطًاوتشغيل منصة مكالمات الفيديو بنقرة واحدة - مما يوفر مزيدًا من الراحة للإعداد.
*هذا الفيديو لأغراض توضيحية فقط وقد لا يعكس المواصفات الفعلية للمنتج.
*يتطلب تطبيق LG Switch تنزيل البرنامج والدليل يدويًا من LG.com للاستخدام السليم.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
بلا حدود تقريبًا، وتتميز بتصميم راقي
اكتشف تصميمنا الموفر للمساحة الذي يتميز بقاعدة قابلة للتعديل تتيح إمكانية الإمالة والدوران والتحريك والارتفاع. تم تصميم حامل نحيف وخالي من الفوضى لتقليل المساحة التي يشغلها على المكتب إلى أدنى حد وإزالة المساحات غير المستغلة بكفاءة، مع إضفاء مظهر أكثر أناقة ورقيًا على نظامك.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
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