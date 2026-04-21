شاشة الألعاب الذكية LG UltraGear™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقاس 32 بوصة بدقة UHD 4K 144Hz | 1ms (GtG)، webOS
الميزات الرئيسية
- شاشة UHD 4K (3840x2160) IPS مقاس 32 بوصة
- معدل تحديث 144Hz / وزمن استجابة 1ms (GtG).
- واجهة webOS 24 مع LG AI
- AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
- تصميم جديد سداسي الشكل من Unity مع حامل على شكل حرف L.
- AMD FreeSync™ Premium / NVIDIA® G-SYNC® Compatible
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
الفوز
شاشة 4K (3840x2160) IPS مقاس 32 بوصة
1ms (GtG) & 144Hz
DisplayHDR 400 & DCI-P3 95%
AMD FreeSync™ Premium
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
البث
واجهة webOS 24 مع LG AI
صورة الذكاء الاصطناعي
ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية (Dynamic Tone Mapping)
AI Personalized Picture Wizard
صوت مُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي
الاتصال
تصميم أنيق مع حامل على شكل حرف L يزيل الفوضى
الارتفاع، الدوران حول المحور، الدوران، الميل
USB-C (توصيل الطاقة 65 واط) وHDMI 2.1
تطبيق LG Switch
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
انغمس في الألوان الحقيقية، واغز اللعبة
تدعم شاشة الألعاب طيف ألوان واسع، 95% (نموذجي) من سلسلة ألوان DCI-P3، مما يعبر عن لون عالي الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام VESA DisplayHDR 400، مما يتيح تجربة ألعاب واقعية.
تفاصيل واقعية لـ DisplayHDR 400 وDCI-P3 95%.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
حركة سلسة، لعبلانهائي
قلل من التقطيع والتأخيرات باستخدام تقنية AMD FreeSync™ Premium وتقنية G-SYNC® التي اختبرتها واعتمدتها رسميًا NVIDIA على شاشة الألعاب بدقة 4K. استمتع بتجربة شبه خالية من التقطيع للاستمتاع بلعب سلس وواضح للغاية.
صورة لسيارة خضراء تتسابق على مضمار.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
أول جهاز يعمل بنظام webOS
شاشة ألعاب ذكية
نقدم لكم أول شاشة ألعاب ذكية تعمل بنظام webOS، مدعومة بتقنية webOS والذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك الاسترخاء أثناء فترات الراحة من اللعب من خلال البث المباشر بسهولة1)، بما في ذلك LG Channels المجانية والعديد من خيارات البث المباشر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الألعاب السحابية عالية الأداء1) دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر شخصي أو وحدة تحكم منفصلة، والتي يمكن التحكم فيها بسهولة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد2) لمزيد من الراحة.
صورة أمامية لشاشة مع ظهور واجهة webOS على الشاشة.
1) يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات الألعاب السحابية ذات الصلة. قد يستلزم الأمر عمليات اشتراك أو دفع، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).
2) تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة.
*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.
*هذه أول شاشة ألعاب ذكية في مجموعة UltraGear لعام 2025 تستخدم webOS.
بوابة الألعاب (Gaming Portal) مفتوحة الآن
بوابة الألعاب هي منصة ألعاب شاملة مخصصة للاعبين، تتيح الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الألعاب، بدءًا من الألعاب من الفئة AAA وصولاً إلى الألعاب الاجتماعية. بفضل شراكاتها مع خدمات الألعاب السحابية الرائدة مثل NVIDIA GeForce NOW وAmazon Luna، وقريبًا Xbox Cloud، إلى جانب ألعاب تطبيقات webOS الأصلية، تتيح هذه المنصة ممارسة الألعاب دون الحاجة إلى أجهزة أو وحدات تحكم خارجية، مما يوفر تجربة لعب فائقة في جميع أنواع الألعاب.
شاشة منحنية تعرض لوحة معلومات ألعاب مع رموز ألعاب نابضة بالحياة، بما في ذلك تطبيقات الحركة والأحجية والألعاب السحابية. يحيط رسم بوابة متوهج ومذهل بالشاشة، مما يعزز أجواء الخيال العلمي.
*ينطبق فقط على المحتوى المنتج بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9. بالنسبة لبث المحتوى، قد تنطبق قيود المنصة.
*قد تختلف إتاحة خدمة بوابة الألعاب حسب البلد.
*سيتم تزويد البلدان التي لا تدعم بوابة الألعاب ببطاقة Q للألعاب.
صورة الذكاء الاصطناعي
شخصيات أكثر حدّة،
واقعية معززة
توفر AI Picture صور ألعاب واقعية تسلط الضوء على الوجوه والأجساد، وتقلل الضوضاء، وتضيف عمقًا. من السهل تسجيل كل التفاصيل، بدءًا من التعبيرات الدقيقة إلى حركات العدو، مما يضمن شاشة مركزة للاستمتاع الكامل بالألعاب أو البث.
صور مقارنة مع تشغيل وظيفة AI Picture وإيقاف تشغيلها.
*غير متوفر في اتصال الكمبيوتر الشخصي ووضع محسِّن الألعاب .
اكشف عن كل مشهد بتفاصيل زاهية
استمتع بالصور المرجوة، مع ضبط سطوع وتباين Dynamic Tone Mapping للحصول على تفاصيل وواقعية مثالية. تنبض الأفلام والألعاب بالحياة مع الانغماس الثري والجودة المتسقة عبر جميع المحتويات.
*متاح فقط عند إدخال إشارة فيديو HDR.
AI Personalized Picture Wizard
صُنع ليناسب ذوقك
اختر صورة تعجبك، وسيجد معالج AI Personalized Picture Wizard مطابقتك المثالية من 85 مليون خيار، مما يوفرها على ملفك الشخصي. استعد لتحسين تجربة ألعابك وفيديوك بمظهر فريد من نوعه.
صوت مُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي
صوت غامر يملأ المكان
يكتشف مساحتك ويوفر صوتًا مضبوطًا بشكل مثالي من خلال إعداد قناة 9.1 المحاكاة، مع تحديد مواقع الصوت لحافة تكتيكية دون الحاجة إلى سماعات أو سماعات رأس إضافية. كما أنه يميز صوت اللاعب عن الصوت المحيط، ويضبط مستويات الصوت والوضوح للحفاظ على تركيزك على لعبتك.
صغيرة وأنيقة،من كل زاوية
ادخل إلى ملاذ ألعاب أنيق مع شاشة ألعاب بيضاء. يقوم المحور مع الوضع الرأسي بأكثر من مجرد تدوير الشاشة إلى الوضع الطويل، حيث يعمل على تحسين المحتوى الرأسي للحصول على تجربة قصيرة الأمد، بينما يقلل الحامل الصغير الحجم على شكل حرف L من استخدام مساحة المكتب.
وفّر الطاقة، وتواصل بذكاء، واجعل حياتك أبسط
وصِّل الكمبيوتر المحمول بالشاشة باستخدام كابل USB-C لتوصيل الطاقة حتى 65 واط، مما يقلل الحاجة إلى محول منفصل. استمتع بدقة 4K UHD ومعدل تحديث يبلغ 144Hz عبر USB-C أو DP 1.4 أو HDMI 2.1، مما يساعد على الحفاظ على مكتبك منظمًا.
ثمة شاشة ألعاب بحجم 32 بوصة في منتصف المكتب، مع توزيع مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية حولها.
*للعمل بشكل صحيح، يتطلب الأمر استخدام كابل USB-C لتوصيل منفذ USB-C بالشاشة.
*تدعم معدل تحديث سريع يصل إلى 4K UHD@144Hz. يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم كبل DP 1.4 أو HDMI 2.1 لتعمل بشكل صحيح.
*لا تشمل العبوة بطاقة الرسومات.
* تشمل العبوة كبلات USB-C وHDMI وDP.
* لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة LG.com.
زمن انتقال منخفض
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام زمن الاستجابة المنخفض، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
Black Stabilizer
ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.
Crosshair
يتم تثبيت نقطة الهدف بالمركز الثابت لتعزيز دقة القنص.
عداد FPS
سيسمح لك عداد الإطارات FPS بمعرفة مدى جودة تحميل كل شيء. سواء كنت تقوم بالتحرير، أو تشغيل الألعاب، أو مشاهدة فيلم، فإن كل إطار مهم، ومع عداد الإطارات FPS، ستحصل على البيانات في الوقت الفعلي.
*ميزة Crosshair غير متاحة أثناء تنشيط عداد FPS.
*قد يعرض عداد FPS القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة. FPS (إطار في الثانية): قياس الإطارات في الثانية.
كل المواصفات
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
