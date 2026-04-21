About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

شاشة الألعاب الذكية LG UltraGear™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقاس 32 بوصة بدقة UHD 4K ‏144Hz‏ | 1ms (GtG)،‏ webOS

شاشة الألعاب الذكية LG UltraGear™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقاس 32 بوصة بدقة UHD 4K ‏144Hz‏ | 1ms (GtG)،‏ webOS

32G810SA-W
صورة أمامية لـ شاشة الألعاب الذكية LG UltraGear™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي مقاس 32 بوصة بدقة UHD 4K ‏144Hz‏ | 1ms (GtG)،‏ webOS 32G810SA-W
'صورة جانبية -15 درجة
'صورة جانبية + 15 درجة
صورة جانبية
صورة خلفية مع تشغيل الإضاءة
صورة خلفية مع إطفاء الإضاءة
صورة توضح الجانب الخلفي
صورة أمامية للشاشة مع وضع الحامل لأسفل
'صورة جانبية بزاوية +15 درجة للشاشة المائلة
'صورة جانبية للشاشة المائلة
'صورة علوية
'صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية +30 درجة
'صورة علوية لشاشة دوارة بزاوية -30 درجة
'صورة أمامية للمحور
صورة علوية للحامل على شكل حرف L
الميزات الرئيسية

  • شاشة UHD 4K (3840x2160) IPS مقاس 32 بوصة
  • معدل تحديث 144Hz / وزمن استجابة 1ms (GtG).
  • واجهة webOS 24 مع LG AI
  • AI Picture / Dynamic Tone Mapping / AI Personalized Picture Wizard / AI Sound
  • تصميم جديد سداسي الشكل من Unity مع حامل على شكل حرف L.
  • AMD FreeSync™ Premium / NVIDIA® G-SYNC® Compatible
المزيد
الفوزالبثالتوصيل
شعار UltraGear™ G8s.

شاشة ألعاب 4K 144Hz 1ms Gaming Monitor مقاس 32 بوصة مع webOS

-صورة جانبية بزاوية -15 درجة لشاشة الألعاب UltraGear™

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

الفوز

شاشة 4K (3840x2160) IPS مقاس 32 بوصة 

1ms (GtG) & 144Hz

DisplayHDR 400 & DCI-P3 95%

AMD FreeSync™ Premium

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

البث

واجهة webOS 24 مع LG AI

صورة الذكاء الاصطناعي

ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية (Dynamic Tone Mapping) 

AI Personalized Picture Wizard

صوت مُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي

الاتصال

تصميم أنيق مع حامل على شكل حرف L يزيل الفوضى

الارتفاع، الدوران حول المحور، الدوران، الميل

USB-C (توصيل الطاقة 65 واط) وHDMI 2.1

تطبيق LG Switch

اضغط على "anchor-winning".
صورة أمامية لشاشة ألعاب UHD 4K مع شاشة IPS.

ألعاب فائقة الدقة بجودة 4K

شاشة الألعاب UHD 4K (3840x2160) المزودة بشاشة IPS تدعم اللون السريع عالي الدقة لإعادة إنتاج المشاهد النابضة بالحياة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

انغمس في الألوان الحقيقية، واغز اللعبة

تدعم شاشة الألعاب طيف ألوان واسع، 95% (نموذجي) من سلسلة ألوان DCI-P3، مما يعبر عن لون عالي الدقة لإعادة الإنتاج باستخدام VESA DisplayHDR 400، مما يتيح تجربة ألعاب واقعية.

تفاصيل واقعية لـ DisplayHDR 400 وDCI-P3 95%.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

مشهد في لعبة سباق بسرعة فائقة تبلغ 1ms (GtG) ومعدل تحديث سريع يبلغ 144Hz.

معدل تحديث 1ms (GtG) & 144Hz

شاشة سريعة،
تجربة لعب سلسة

لمنحك استجابة سريعة تبلغ 1ms (GtG) ومعدل تحديث سريع يبلغ 144Hz، مما يقلل من الظلال العكسية للصور الواضحة للغاية والمائعة. انغمس في لعب أكثر انغماسًا مع كل إطار.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

حركة سلسة، لعبلانهائي

قلل من التقطيع والتأخيرات باستخدام تقنية AMD FreeSync™ Premium وتقنية G-SYNC® التي اختبرتها واعتمدتها رسميًا NVIDIA على شاشة الألعاب بدقة 4K. استمتع بتجربة شبه خالية من التقطيع للاستمتاع بلعب سلس وواضح للغاية.

صورة لسيارة خضراء تتسابق على مضمار.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

أول جهاز يعمل بنظام webOS
شاشة ألعاب ذكية

نقدم لكم أول شاشة ألعاب ذكية تعمل بنظام webOS، مدعومة بتقنية webOS والذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك الاسترخاء أثناء فترات الراحة من اللعب من خلال البث المباشر بسهولة1)، بما في ذلك LG Channels المجانية والعديد من خيارات البث المباشر. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى الألعاب السحابية عالية الأداء1) دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر شخصي أو وحدة تحكم منفصلة، والتي يمكن التحكم فيها بسهولة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد2) لمزيد من الراحة.

صورة أمامية لشاشة مع ظهور واجهة webOS على الشاشة.

1) يلزم الاتصال بالإنترنت والاشتراك في خدمات الألعاب السحابية ذات الصلة. قد يستلزم الأمر عمليات اشتراك أو دفع، حيث لا تتوفر مجانًا (يتم شراءها بشكل منفصل).

2) تتضمن العبوة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالشاشة.

 

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*قد تختلف الخدمات المدعومة حسب البلد.

*هذه أول شاشة ألعاب ذكية في مجموعة UltraGear لعام 2025 تستخدم webOS.

بوابة الألعاب (Gaming Portal) مفتوحة الآن

بوابة الألعاب هي منصة ألعاب شاملة مخصصة للاعبين، تتيح الوصول بسهولة إلى مجموعة متنوعة من الألعاب، بدءًا من الألعاب من الفئة AAA وصولاً إلى الألعاب الاجتماعية. بفضل شراكاتها مع خدمات الألعاب السحابية الرائدة مثل NVIDIA GeForce NOW وAmazon Luna، وقريبًا Xbox Cloud، إلى جانب ألعاب تطبيقات webOS الأصلية، تتيح هذه المنصة ممارسة الألعاب دون الحاجة إلى أجهزة أو وحدات تحكم خارجية، مما يوفر تجربة لعب فائقة في جميع أنواع الألعاب.

شاشة منحنية تعرض لوحة معلومات ألعاب مع رموز ألعاب نابضة بالحياة، بما في ذلك تطبيقات الحركة والأحجية والألعاب السحابية. يحيط رسم بوابة متوهج ومذهل بالشاشة، مما يعزز أجواء الخيال العلمي.

*ينطبق فقط على المحتوى المنتج بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9. بالنسبة لبث المحتوى، قد تنطبق قيود المنصة. 

*قد تختلف إتاحة خدمة بوابة الألعاب حسب البلد.

*سيتم تزويد البلدان التي لا تدعم بوابة الألعاب ببطاقة Q للألعاب.

صورة الذكاء الاصطناعي

شخصيات أكثر حدّة،
واقعية معززة

توفر AI Picture صور ألعاب واقعية تسلط الضوء على الوجوه والأجساد، وتقلل الضوضاء، وتضيف عمقًا. من السهل تسجيل كل التفاصيل، بدءًا من التعبيرات الدقيقة إلى حركات العدو، مما يضمن شاشة مركزة للاستمتاع الكامل بالألعاب أو البث.

صور مقارنة مع تشغيل وظيفة AI Picture وإيقاف تشغيلها.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*غير متوفر في اتصال الكمبيوتر الشخصي ووضع محسِّن الألعاب .

ميزة خرائط درجات الألوان الديناميكية

اكشف عن كل مشهد بتفاصيل زاهية

استمتع بالصور المرجوة، مع ضبط سطوع وتباين Dynamic Tone Mapping للحصول على تفاصيل وواقعية مثالية. تنبض الأفلام والألعاب بالحياة مع الانغماس الثري والجودة المتسقة عبر جميع المحتويات.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*متاح فقط عند إدخال إشارة فيديو HDR.

AI Personalized Picture Wizard

صُنع ليناسب ذوقك

اختر صورة تعجبك، وسيجد معالج AI Personalized Picture Wizard مطابقتك المثالية من 85 مليون خيار، مما يوفرها على ملفك الشخصي. استعد لتحسين تجربة ألعابك وفيديوك بمظهر فريد من نوعه.

فيديو متحرك لوظيفة معالج الصور المخصص الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قيد العمل.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

صوت مُعالج بتقنية الذكاء الاصطناعي

صوت غامر يملأ المكان

يكتشف مساحتك ويوفر صوتًا مضبوطًا بشكل مثالي من خلال إعداد قناة 9.1 المحاكاة، مع تحديد مواقع الصوت لحافة تكتيكية دون الحاجة إلى سماعات أو سماعات رأس إضافية. كما أنه يميز صوت اللاعب عن الصوت المحيط، ويضبط مستويات الصوت والوضوح للحفاظ على تركيزك على لعبتك.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

صغيرة وأنيقة،من كل زاوية

ادخل إلى ملاذ ألعاب أنيق مع شاشة ألعاب بيضاء. يقوم المحور مع الوضع الرأسي بأكثر من مجرد تدوير الشاشة إلى الوضع الطويل، حيث يعمل على تحسين المحتوى الرأسي للحصول على تجربة قصيرة الأمد، بينما يقلل الحامل الصغير الحجم على شكل حرف L من استخدام مساحة المكتب.

أيقونة قابلية تعديل الدوران.

الدوران

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الارتفاع

أيقونة قابلية الدوران حول المحور.

الدوران حول المحور

شاشة محورية بزاوية 90 درجة تعرض مشغلي البث الذين يلعبون الألعاب.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

وفّر الطاقة، وتواصل بذكاء، واجعل حياتك أبسط

وصِّل الكمبيوتر المحمول بالشاشة باستخدام كابل USB-C لتوصيل الطاقة حتى 65 واط، مما يقلل الحاجة إلى محول منفصل. استمتع بدقة 4K UHD ومعدل تحديث يبلغ 144Hz عبر USB-C أو DP 1.4 أو HDMI 2.1، مما يساعد على الحفاظ على مكتبك منظمًا.

ثمة شاشة ألعاب بحجم 32 بوصة في منتصف المكتب، مع توزيع مجموعة متنوعة من الأجهزة التقنية حولها.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*للعمل بشكل صحيح، يتطلب الأمر استخدام كابل USB-C لتوصيل منفذ USB-C بالشاشة.

*تدعم معدل تحديث سريع يصل إلى 4K UHD@144Hz. يلزم وجود بطاقة رسومية تدعم كبل DP 1.4 أو HDMI 2.1 لتعمل بشكل صحيح.

*لا تشمل العبوة بطاقة الرسومات.

* تشمل العبوة كبلات USB-C وHDMI وDP.

يساعد تطبيق LG Switch على تحسين الشاشة لتوفير بيئة عمل فعالة، مثل تقسيم الشاشة إلى ست مناطق أو إدارة الجداول الزمنية أو تشغيل منصة مكالمات الفيديو بسهولة باستخدام مفاتيح الاختصارات المعينة.

تطبيق LG Switch

سرعة التبديل

تطبيق LG Switch يُحسِّن الشاشة بما يتناسب مع عملك وحياتك. يمكنك بسهولة تقسيم الشاشة إلى 6 أقسام، أو تغيير تصميم العرض، أو تشغيل منصة مكالمات الفيديو باستخدام مفتاح اختصار مُعيَّن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التنقل بسرعة وتحديد الوظائف الذكية باستخدام لوحة المفاتيح والماوس، مع التبديل بسلاسة بين جهاز الكمبيوتر الشخصي وwebOS باستخدام مفاتيح الاختصار.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

* لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة LG.com.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*ميزة Crosshair غير متاحة أثناء تنشيط عداد FPS.

*قد يعرض عداد FPS القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة. FPS (إطار في الثانية): قياس الإطارات في الثانية.

طباعة

كل المواصفات

ما يقوله الناس

اخترنا لك

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

البحث محليًا

جرب هذا المنتج من حولك.