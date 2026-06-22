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شاشة UltraGear evo GX9 مقاس 39 بوصة، أول شاشة ألعاب OLED بدقة 5K2K مقاس 39 بوصة في العالم
شاشة UltraGear evo GX9 مقاس 39 بوصة، أول شاشة ألعاب OLED بدقة 5K2K مقاس 39 بوصة في العالم
39GX950B-B
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الميزات الرئيسية
- شاشة OLED مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K (5120×2160)، 143 بكسل لكل بوصة
- شاشة OLED Tandem من الجيل الرابع، سطوع 1500 شمعة (ذروة)
- VESADisplayHDR™ True Black 500 مع تغطية DCI-P3 99.5% (قياسي)
- Dual-Mode (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz)، زمن استجابة 0.03ms (GtG)
- DP 2.1 (UHBR 20)، USB-C (PD 90 واط)، HDMI 2.1
- AI Sound & AI Scene Optimization
تميز حائز على جوائز
العلامة التجارية رقم 1 لشاشات الألعاب OLED في الولايات المتحدة الأمريكية، 2025*
أفضل 10 شاشات كمبيوتر في CES 2026
أفضل شاشة ألعاب في CES 2026.
أفضل علامة تجارية لعام 2026**
جائزة Red Dot للتصميم لعام 2026
حائزة على جائزة أفضل تصميم من Red Dot Design Award 2026
*المصدر: شركة Circana, LLC، تتبع مبيعات التجزئة، شاشات، مصممة للألعاب، نوع الشاشة: OLED، Dollars، يناير - ديسمبر 2025.
**علامة تجارية لشركة Ziff Davis, LLC. تُستخدم بموجب ترخيص.**أعيد طباعته بإذن. © 2026 Ziff Davis, LLC. جميع الحقوق محفوظة.
***تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.
*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب حتى مارس 2026، تُعد شاشة LG 39GX950B أول شاشة ألعاب مزودة بشاشة OLED مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K (5120x2160).
**تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب اعتبارًا من مارس 2026، فإن LG 39GX950B هي أول شاشة ألعاب تدعم ترقية الذكاء الاصطناعي إلى دقة 5K2K.
**يبلغ السطوع الأقصى لشاشة 39GX950B حوالي 1500 شمعة، وفقًا لقياسات أجريت في ظروف اختبار داخلية. قد يختلف السطوع الفعلي حسب بيئة الاستخدام.
*** شاشة 39GX950B تدعم Dual-Mode بمعدلات تحديث تبلغ 165Hz بجودة 5K2K و330Hz عند WFHD.
اكتشف مستوى جديدًا من الانغماس في التجربة مع شاشة مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K (5120×2160). صُممت هذه الشاشة بتنسيق UltraWide بنسبة 21:9 وشاشة منحنية بنصف قطر 1500R، وتوفر عددًا من البكسلات يزيد بنحو 33% عن شاشة 4K مقاس 32 بوصة، لتحيط برؤيتك برفق وتمنحك تجربة مشاهدة أكثر غامرة. توفر دقة 5K2K عالية الكثافة تفاصيل واضحة وعمقًا بصريًا، مما يجعل كل مشهد واضحًا ومركّزًا وجذابًا للغاية في مجموعة متنوعة من الألعاب.
*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب حتى مارس 2026، تُعد شاشة LG 39GX950B أول شاشة ألعاب مزودة بشاشة OLED مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K (5120x2160).
**تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
أول شاشة تتميز بتقنية 5K2K AI Upscaling.
لا يلزم ترقية وحدة معالجة الرسومات.*
يعمل المعالج المدمج في UltraGear evo™ على تشغيل تقنية 5K2K AI Upscaling، مما يتيح تحسين المحتوى بذكاء إلى دقة 5K2K من أي جهاز. بدون ترقيات إضافية لوحدات معالجة الرسومات أو الأجهزة، فإنها تقوم بترقية المحتوى بذكاء لتوفير تفاصيل أكثر وضوحًا ودقة محسنة.**
with AI Upscaling
without AI Upscaling
*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب اعتبارًا من مارس 2026، فإن LG 39GX950B هي أول شاشة ألعاب تدعم ترقية الذكاء الاصطناعي إلى دقة 5K2K.
**قد يختلف أداء الترقية حسب مصدر الإدخال. لا يلزم ترقية وحدة معالجة الرسومات لوظيفة AI Upscaling. يلزم وجود جهاز خارجي متوافق (PC/GPU/وحدة الألعاب) لتشغيل اللعبة.
***لتجربة الأداء الأمثل لرفع مستوى الذكاء الاصطناعي، اضبط وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي على 1080 بكسل عند 60 هرتز.
****تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تقنية Tandem OLED من الجيل الرابع.
سطوع فائق الارتفاع يبلغ 1500 شمعة.*
بفضل تقنية Tandem OLED من الجيل الرابع، تقدم شاشة LG 39GX950B صورًا أكثر سطوعًا — حيث يصل سطوعها الأقصى إلى 1500 شمعة، مما يضمن تجربة لعب أكثر وضوحًا، وتساعدك على رؤية الصور المعروضة على الشاشة بدقة حتى في الأماكن المضيئة.
**يبلغ السطوع الأقصى لشاشة 39GX950B حوالي 1500 شمعة، وفقًا لقياسات أجريت في ظروف اختبار داخلية (@HDR، 1.5% من متوسط السعر). قد يختلف السطوع الفعلي حسب بيئة الاستخدام.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
صور مثالية ثلاثية تم التحقق منها بواسطة UL،
حتى في الإضاءة الساطعة
*من بين شاشات الألعاب OLED. تمت محاكاة الصور لأغراض توضيحية فقط.
**تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
أبرز النقاط الساطعة وتفاصيل واضحة في الظلام
استمتع بعمق أكبر وواقعية نابضة بالحياة بفضل تقنية VESA DisplayHDR™ True Black 500، التي تعزز التباين لتكشف عن الإضاءة الساطعة وتفاصيل الظلال الدقيقة في الألعاب. تبدو التأثيرات الساطعة وعالية التأثير أكثر حيوية ووضوحًا، بينما تحتفظ المشاهد الداكنة بالملمس والوضوح دون فقدان التفاصيل. بفضل التغطية اللونية DCI-P3 بنسبة 99.5% (قياسية)، تعرض الشاشة الألوان بتفاصيل واقعية تُقارب ما أراده المصمم الأصلي قدر الإمكان.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
وضوح عالي يبلغ 143 بكسل لكل بوصة لكل من الألعاب والإنتاجية
بفضل كثافة بكسلات عالية تبلغ 143 بكسل لكل بوصة (PPI)، توفر الشاشة تجربة لعب دقيقة وإنتاجية أفضل. أثناء اللعب، تظهر النصوص داخل اللعبة وعناصر واجهة المستخدم والتفاصيل الدقيقة بشكل أكثر وضوحًا، مما يسهل قراءة شاشات العرض (HUD) والقوائم والمعلومات التي تظهر على الشاشة. كما أنه يعزز الوضوح للمهام كثيفة النص مثل تحرير المستندات أو تصفح الويب أو الترميز.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
إجهاد أقل للعين
مع تقنية راحة العين التي تتحقق منها UL
تعمل تقنيات الراحة البصرية المتطورة في شاشات LG UltraGear، المعتمدة من UL، على تقليل الانعكاسات المزعجة إلى أدنى حد، وقد صُممت خصيصًا لتوفير الراحة البصرية، مما يضمن أداءً فائقًا في الألعاب مع وضوح ثابت. بفضل شهادات اعتماد UL في مجالات رئيسية — مثل الحد من وميض الشاشة، وتقليل الوهج المزعج — تعزز هذه التقنيات الراحة البصرية وتساهم في توفير تجربة لعب أكثر سلاسة، سواء كنت تلعب في بيئات مضيئة أو في غرف مضاءة بمصابيح LED.
*جميع الصور المعروضة هي عبارة عن مُحاكاة للأغراض التوضيحية فقط.
*تم اعتماد شاشة OLED Tandem من الجيل الرابع من LG من قِبل UL باعتبارها خالية من الوميض، وخالية من الوهج المزعج، ومتوافقة مع معيار Eyesafe 3.0 (CPF60، RPF40).
*رقم الشهادة: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22)، وEyesafe 3.0 CPF60 - V745354، وEyesafe 3.0 RPF40 - V275741.
*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.
زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد باستخدام
لوحة 5K2K UltraWide
لا تقتصر فائدة UltraGear على الألعاب فحسب — فدقتها العالية التي تبلغ 5K2K مع كثافة 143 بكسل لكل بوصة توفر صورًا واضحة ومفصلة، مما يجعلها مثالية للمبدعين ومستخدمي المهام المتعددة على حد سواء. في حين أن الإعداد النموذجي للشاشة المزدوجة أو الثلاثية بنسبة أبعاد 16:9 يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات في طريقة العرض بسبب الحواف بين الشاشات، تتيح لك نسبة الأبعاد الأوسع 21:9 إدارة سير العمل بالكامل على شاشة واحدة. سواء كنت تقوم بتنقيح الصور أو تحرير مقاطع الفيديو أو البحث عن المراجع، يظل كل شيء مرئيًا.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
معدلات تحديث محسنة لكل نوع مع Dual-Mode
يمكنك مواءمة نوع اللعبة بسلاسة مع معدل التحديث المثالي بفضل تقنية Dual Mode المعتمدة من VESA، حيث يمكنك التبديل بسهولة بين 165Hz بدقة 5K2K لألعاب AAA مثل ألعاب تقمص الأدوار والمغامرات، و330Hz بدقة WFHD للألعاب السريعة مثل ألعاب التصويب وسباقات السيارات.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
0.03ms (GtG). استجابة سريعة للعب.
تم تصميم زمن الاستجابة 0.03ms (GtG) للحد من ظاهرة الظلال، مما يساعد في الحفاظ على انتقالات أكثر وضوحًا على الشاشة لتجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
حركة سلسة تجعلك منغمسًا
قلل من التقطيع والتأخير باستخدام تقنية NVIDIA® G-SYNC® compatible وتقنية AMD FreeSync™ Premium Pro استمتع بتقليل ملحوظ لظاهرة تمزق الصورة والتقطع، مما يمنحك صورًا سلسة مع تقليل تشوش الحركة والظلال إلى أدنى حد.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
أحدث اتصال لمحطة الألعاب القوية والجاهزة للمستقبل
يتميز جهاز LG UltraGear evo AI 39GX950B بأحدث مجموعة من المنافذ، بما في ذلك DisplayPort 2.1 (UHBR 20)، وUSB Type-C (PD 90 واط)، وHDMI 2.1—متصلة بسلاسة بمجموعة واسعة من أجهزة الألعاب وتوفر لك محطة ألعاب مثالية. يوفر جهاز LG UltraGear evo AI، المزود بمنفذ DisplayPort 2.1 (UHBR 20)، عرض النطاق الترددي العالي المطلوب للألعاب عالية الدقة وذات معدل التحديث العالي على وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء - مما يوفر صورًا واضحة ولعبًا سلسًا. يدعم منفذ USB Type-C إخراج الصورة ونقل البيانات وشحن الأجهزة بقدرة تصل إلى 90 واط في آن واحد عبر كابل واحد. يوفر HDMI 2.1 اتصالات مستقرة مع أجهزة الألعاب والأجهزة الأخرى.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
AI Sound للاستمتاع بلعب أكثر وضوحًا وإمتاعًا
يفصل AI Sound عناصر الصوت الفردية بذكاء - الأصوات والتأثيرات وأصوات الخلفية - ويتكيف مع اللعب للحصول على صوت غامر أكثر تحكمًا، مما يخلق تجربة صوت افتراضية للقناة 7.1.2. بفضل مكبرات الصوت الاستريو المدمجة 7 وات × 2 أو سماعات الرأس، تظل الأصوات واضحة حتى في خضم الاشتباكات النارية العنيفة، بينما يظل من السهل اكتشاف الإشارات المهمة مثل خطوات الأعداء التي تقترب أثناء اللعب.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
AI Scene Optimization للحصول على إعدادات عرض مثالية
تتعرف ميزة AI Scene Optimization على ما يظهر على الشاشة وتقوم تلقائيًا بضبط إعدادات الصورة الرئيسية مثل درجة حرارة اللون وتحسين اللون والحدة لتتناسب مع كل نوع محتوى - بما في ذلك أوضاع Office وAnimation وMovie وGame وSports.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
قم بحماية شاشتك باستخدام تقنية OLED Care
ميزات OLED Care المصممة للمساعدة في تقليل مخاطر بقاء الصورة والتآكل الذي قد يحدث عند عرض صور ثابتة عالية التباين لفترات طويلة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*استنادًا إلى سعر الشراء الفردي للضمان المتاح على موقع LG.com.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
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