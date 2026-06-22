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شاشة UltraGear evo GX9 مقاس 39 بوصة، أول شاشة ألعاب OLED بدقة 5K2K مقاس 39 بوصة في العالم

شاشة UltraGear evo GX9 مقاس 39 بوصة، أول شاشة ألعاب OLED بدقة 5K2K مقاس 39 بوصة في العالم

39GX950B-B
صورة أمامية لـ شاشة UltraGear evo GX9 مقاس 39 بوصة، أول شاشة ألعاب OLED بدقة 5K2K مقاس 39 بوصة في العالم 39GX950B-B
'صورة جانبية للجانب الأيمن
'صورة خلفية
شاشة ألعاب LG UltraGear evo AI 39GX950B مقاس 39 بوصة بتقنية OLED المنحنية بدقة 5K2K، مثبتة على حامل أنيق، وتُظهر مسارات ضوئية أرجوانية ديناميكية، مع ميزات بارزة تشمل AI upscaling، وشاشة فائقة الاتساع، ودرجة سطوع عالية.
شاشة ألعاب LG UltraGear 39GX950B مقاس 39 بوصة بتقنية OLED المنحنية بدقة 5K2K ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، تعرض مشهدًا من لعبة أكشن، مما يبرز الدقة فائقة الاتساع وتجربة اللعب الغامرة.
مقارنة جنبًا إلى جنب على شاشة LG UltraGear 39GX950B تُظهر مشهدًا من لعبة بدقة WFHD مقابل الوضوح المحسّن بفضل تقنية 5K2K AI upscaling، مما يبرز تفاصيل أكثر حدة وجودة صورة محسّنة.
'شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B مقاس 39 بوصة في إعداد مكتبي، تعرض مشهدًا حيويًا من لعبة أكشن مع تأثيرات انفجارات ساطعة، مما يبرز تقنية Tandem OLED من الجيل الرابع والسطوع الفائق.
شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B مقاس 39 بوصة في إعداد مكتبي، تُظهر مقارنة جنبًا إلى جنب مع شاشة غير OLED، مما يبرز درجات اللون الأسود الأعمق والألوان الدقيقة والأداء البصري المحسّن الذي تم التحقق منه من قِبل UL.
شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B تعرض صورة لفارس في مشهد ملتهب، وتبرز الإضاءة الساطعة والتباين العميق والتفاصيل الواضحة في المناطق المظلمة.
شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B تُظهر مقارنة جنبًا إلى جنب بين كثافة 70 بكسل لكل بوصة و143 بكسل لكل بوصة، مما يبرز نصًا أكثر وضوحًا وتفاصيل أكثر دقة للألعاب والإنتاجية.
يتميز جهاز LG UltraGear 39GX950B بميزات مريحة للعين معتمدة من UL، بما في ذلك شهادات عدم الوميض، والضوء الأزرق المنخفض، وتقليل الوهج، مما يقلل من إجهاد العين.
'شاشة OLED منحنية فائقة الاتساع من طراز LG UltraGear 39GX950B مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K، تتيح عرض نوافذ متعددة للألعاب وتحرير الفيديو والتصفح، مما يبرز الإنتاجية المعززة والقدرة على أداء المهام المتعددة.
'شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B التي تتميز بمعدلات تحديث ثنائية الوضع، حيث توفر معدل تحديث يبلغ 165 هرتز بدقة 5K2K لتجربة لعب غامرة في ألعاب تقمص الأدوار (RPG)، ومعدل تحديث يبلغ 330Hz بدقة WFHD لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS) وألعاب السباقات السريعة.
شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B تُظهر تجربة لعب سلسة من خلال مشهد سباق، وتُقارن بين تمزق الصورة والحركة المتزامنة، مع تسليط الضوء على دعم تقنيتي NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium Pro.
شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B متصلة بجهاز ألعاب، وجهاز كمبيوتر محمول، وجهاز كمبيوتر مكتبي، مما يبرز إمكانيات الاتصال المتطورة عبر منافذ DisplayPort 2.1 وUSB Type-C وHDMI 2.1.
صورة أمامية لـ شاشة UltraGear evo GX9 مقاس 39 بوصة، أول شاشة ألعاب OLED بدقة 5K2K مقاس 39 بوصة في العالم 39GX950B-B
'صورة جانبية للجانب الأيمن
'صورة خلفية
شاشة ألعاب LG UltraGear evo AI 39GX950B مقاس 39 بوصة بتقنية OLED المنحنية بدقة 5K2K، مثبتة على حامل أنيق، وتُظهر مسارات ضوئية أرجوانية ديناميكية، مع ميزات بارزة تشمل AI upscaling، وشاشة فائقة الاتساع، ودرجة سطوع عالية.
شاشة ألعاب LG UltraGear 39GX950B مقاس 39 بوصة بتقنية OLED المنحنية بدقة 5K2K ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، تعرض مشهدًا من لعبة أكشن، مما يبرز الدقة فائقة الاتساع وتجربة اللعب الغامرة.
مقارنة جنبًا إلى جنب على شاشة LG UltraGear 39GX950B تُظهر مشهدًا من لعبة بدقة WFHD مقابل الوضوح المحسّن بفضل تقنية 5K2K AI upscaling، مما يبرز تفاصيل أكثر حدة وجودة صورة محسّنة.
'شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B مقاس 39 بوصة في إعداد مكتبي، تعرض مشهدًا حيويًا من لعبة أكشن مع تأثيرات انفجارات ساطعة، مما يبرز تقنية Tandem OLED من الجيل الرابع والسطوع الفائق.
شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B مقاس 39 بوصة في إعداد مكتبي، تُظهر مقارنة جنبًا إلى جنب مع شاشة غير OLED، مما يبرز درجات اللون الأسود الأعمق والألوان الدقيقة والأداء البصري المحسّن الذي تم التحقق منه من قِبل UL.
شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B تعرض صورة لفارس في مشهد ملتهب، وتبرز الإضاءة الساطعة والتباين العميق والتفاصيل الواضحة في المناطق المظلمة.
شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B تُظهر مقارنة جنبًا إلى جنب بين كثافة 70 بكسل لكل بوصة و143 بكسل لكل بوصة، مما يبرز نصًا أكثر وضوحًا وتفاصيل أكثر دقة للألعاب والإنتاجية.
يتميز جهاز LG UltraGear 39GX950B بميزات مريحة للعين معتمدة من UL، بما في ذلك شهادات عدم الوميض، والضوء الأزرق المنخفض، وتقليل الوهج، مما يقلل من إجهاد العين.
'شاشة OLED منحنية فائقة الاتساع من طراز LG UltraGear 39GX950B مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K، تتيح عرض نوافذ متعددة للألعاب وتحرير الفيديو والتصفح، مما يبرز الإنتاجية المعززة والقدرة على أداء المهام المتعددة.
'شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B التي تتميز بمعدلات تحديث ثنائية الوضع، حيث توفر معدل تحديث يبلغ 165 هرتز بدقة 5K2K لتجربة لعب غامرة في ألعاب تقمص الأدوار (RPG)، ومعدل تحديث يبلغ 330Hz بدقة WFHD لألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS) وألعاب السباقات السريعة.
شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B تُظهر تجربة لعب سلسة من خلال مشهد سباق، وتُقارن بين تمزق الصورة والحركة المتزامنة، مع تسليط الضوء على دعم تقنيتي NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium Pro.
شاشة ألعاب OLED المنحنية LG UltraGear 39GX950B متصلة بجهاز ألعاب، وجهاز كمبيوتر محمول، وجهاز كمبيوتر مكتبي، مما يبرز إمكانيات الاتصال المتطورة عبر منافذ DisplayPort 2.1 وUSB Type-C وHDMI 2.1.

الميزات الرئيسية

  • شاشة OLED مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K (5120×2160)‏، 143 بكسل لكل بوصة
  • شاشة OLED Tandem من الجيل الرابع، سطوع 1500 شمعة (ذروة)
  • VESADisplayHDR™ True Black 500 مع تغطية DCI-P3 99.5% (قياسي)
  • Dual-Mode‏ (5K2K 165Hz ↔ QHD 330Hz)، زمن استجابة 0.03ms (GtG)
  • DP 2.1 (UHBR 20)،‏ USB-C (PD‏ 90 واط)‏، HDMI 2.1
  • AI Sound & AI Scene Optimization
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تميز حائز على جوائز

صورة لشعار "العلامة التجارية رقم 1 لشاشات الألعاب OLED في الولايات المتحدة الأمريكية، 2025"

العلامة التجارية رقم 1 لشاشات الألعاب OLED في الولايات المتحدة الأمريكية، 2025*

صورة لشعار جائزة CES 2026-white Honoree award

الفائزة بجائزة CES Innovation Awards لعام 2026***

في فئة أجهزة الكمبيوتر ومكوناته

صورة لشعار جائزة CES 2026-white Honoree award

أفضل 10 شاشات كمبيوتر في CES 2026

أفضل شاشة ألعاب في CES 2026.

صورة لشعار جائزة PC world

أفضل علامة تجارية لعام 2026**

صورة لشعار جائزة PCMag

جائزة Red Dot للتصميم لعام 2026

حائزة على جائزة أفضل تصميم من Red Dot Design Award 2026

*المصدر: شركة Circana, LLC، تتبع مبيعات التجزئة، شاشات، مصممة للألعاب، نوع الشاشة: OLED‏، Dollars، يناير - ديسمبر 2025.

**علامة تجارية لشركة Ziff Davis, LLC. تُستخدم بموجب ترخيص.**أعيد طباعته بإذن. © 2026 Ziff Davis, LLC. جميع الحقوق محفوظة.

***تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.

شعار UltraGear™ evo AI في غرفة مستقبلية مضاءة بالنيون.

شعار UltraGear™ evo AI في غرفة مستقبلية مضاءة بالنيون.

شاشة UltraGear evo OLED GX9 مقاس 39 بوصة، أول شاشة ألعاب في العالم بدقة 5K2K مقاس 39 بوصة (39GX950B) مزودة بتقنية AI Upscaling

شاشة UltraGear evo OLED GX9 مقاس 39 بوصة، أول شاشة ألعاب في العالم بدقة 5K2K مقاس 39 بوصة (39GX950B) مزودة بتقنية AI Upscaling

*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب حتى مارس 2026، تُعد شاشة LG 39GX950B أول شاشة ألعاب مزودة بشاشة OLED مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K (5120x2160).

**تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

شاشة ألعاب UltraGear 5K2K Tandem OLED مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K (39GX950B) مزودة بتقنية AI upscaling، وتقنية Perfect Black، وكثافة بكسلات 143 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 330Hz عند دقة WFHD، وHDR 500

شاشة ألعاب UltraGear 5K2K Tandem OLED مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K (39GX950B) مزودة بتقنية AI upscaling، وتقنية Perfect Black، وكثافة بكسلات 143 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث 330Hz عند دقة WFHD، وHDR 500

*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب اعتبارًا من مارس 2026، فإن LG 39GX950B هي أول شاشة ألعاب تدعم ترقية الذكاء الاصطناعي إلى دقة 5K2K.

**يبلغ السطوع الأقصى لشاشة 39GX950B حوالي 1500 شمعة، وفقًا لقياسات أجريت في ظروف اختبار داخلية. قد يختلف السطوع الفعلي حسب بيئة الاستخدام.

*** شاشة 39GX950B تدعم Dual-Mode بمعدلات تحديث تبلغ 165Hz بجودة 5K2K و330Hz عند WFHD.

أول شاشة OLED في العالم مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K

أول شاشة OLED في العالم مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K


اكتشف مستوى جديدًا من الانغماس في التجربة مع شاشة مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K (5120×2160). صُممت هذه الشاشة بتنسيق UltraWide بنسبة 21:9 وشاشة منحنية بنصف قطر 1500R، وتوفر عددًا من البكسلات يزيد بنحو 33% عن شاشة 4K مقاس 32 بوصة، لتحيط برؤيتك برفق وتمنحك تجربة مشاهدة أكثر غامرة. توفر دقة 5K2K عالية الكثافة تفاصيل واضحة وعمقًا بصريًا، مما يجعل كل مشهد واضحًا ومركّزًا وجذابًا للغاية في مجموعة متنوعة من الألعاب.

تتوسع الشاشة من شاشة 4K مقاس 32 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 إلى شاشة ألعاب مقاس 39 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 بدقة 5K2K لتجربة بصرية أكثر غامرة أثناء اللعب

*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب حتى مارس 2026، تُعد شاشة LG 39GX950B أول شاشة ألعاب مزودة بشاشة OLED مقاس 39 بوصة بدقة 5K2K (5120x2160).

**تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

أول شاشة تتميز بتقنية 5K2K AI Upscaling.
لا يلزم ترقية وحدة معالجة الرسومات.*

يعمل المعالج المدمج في UltraGear evo™ على تشغيل تقنية 5K2K AI Upscaling، مما يتيح تحسين المحتوى بذكاء إلى دقة 5K2K من أي جهاز. بدون ترقيات إضافية لوحدات معالجة الرسومات أو الأجهزة، فإنها تقوم بترقية المحتوى بذكاء لتوفير تفاصيل أكثر وضوحًا ودقة محسنة.**

شاشة الألعاب UltraGear (39GX950B) المزودة بتقنية on-device AI upscaling to 5K2K، مما يتيح تحسين جودة المحتويات دون الحاجة إلى ترقية وحدة معالجة الرسومات

with AI Upscaling

شاشة الألعاب UltraGear (39GX950B) المزودة بتقنية on-device AI upscaling to 5K2K، مما يتيح تحسين جودة المحتويات دون الحاجة إلى ترقية وحدة معالجة الرسومات

without AI Upscaling

*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب اعتبارًا من مارس 2026، فإن LG 39GX950B هي أول شاشة ألعاب تدعم ترقية الذكاء الاصطناعي إلى دقة 5K2K.

**قد يختلف أداء الترقية حسب مصدر الإدخال. لا يلزم ترقية وحدة معالجة الرسومات لوظيفة AI Upscaling. يلزم وجود جهاز خارجي متوافق (PC/GPU/وحدة الألعاب) لتشغيل اللعبة.

***لتجربة الأداء الأمثل لرفع مستوى الذكاء الاصطناعي، اضبط وحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي على 1080 بكسل عند 60 هرتز.

****تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تقنية Tandem OLED من الجيل الرابع.
سطوع فائق الارتفاع يبلغ 1500 شمعة.*

بفضل تقنية Tandem OLED من الجيل الرابع، تقدم شاشة LG 39GX950B صورًا أكثر سطوعًا — حيث يصل سطوعها الأقصى إلى 1500 شمعة، مما يضمن تجربة لعب أكثر وضوحًا، وتساعدك على رؤية الصور المعروضة على الشاشة بدقة حتى في الأماكن المضيئة.

شاشة ألعاب UltraGear (39GX950B) تعرض تجربة لعب حادة مع ذروة سطوع تبلغ 1500 شمعة وOLED Tandem من الجيل الرابع

**يبلغ السطوع الأقصى لشاشة 39GX950B حوالي 1500 شمعة، وفقًا لقياسات أجريت في ظروف اختبار داخلية (@HDR،‏ 1.5‏% من متوسط السعر). قد يختلف السطوع الفعلي حسب بيئة الاستخدام.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

صور مثالية ثلاثية تم التحقق منها بواسطة UL،
حتى في الإضاءة الساطعة

Perfect Black

تتحقق UL من ميزة Perfect Black وتوفر مستويات عالية من اللون الأسود المثالي لتحسين السطوع والتباين المتصور، سواء كانت الإجواء ساطعة أو مظلمة من حولك.

Perfect Color & 100% Color Fidelity

تضمن ميزة Perfect Color و100% Color Fidelity تعبيرًا لونيًا دقيقًا حتى تحت ظروف الإضاءة المختلفة، من الإضاءة الخافتة إلى البيئات المحيطة الساطعة.

Perfect Reproduction

تضمن تقنية "Perfect Reproduction" المعتمدة من UL عرض الألعاب والمحتوى بالشكل المقصود، مع دقة في الألوان والسطوع والتفاصيل في كل من البيئات المظلمة والمضيئة.

شهادة UL لـ Perfect Black وPerfect Color وPerfect Reproduction في شاشة الألعاب OLED UltraGear (39GX950B)

شهادة UL لـ Perfect Black وPerfect Color وPerfect Reproduction في شاشة الألعاب OLED UltraGear (39GX950B)

تقدم شاشة الألعاب UltraGear (39GX950B) مستويات سوداء مثالية وألوانًا رائعة بفضل تقنية Tandem OLED من الجيل الرابع.

تقدم شاشة الألعاب UltraGear (39GX950B) مستويات سوداء مثالية وألوانًا رائعة بفضل تقنية Tandem OLED من الجيل الرابع.

*من بين شاشات الألعاب OLED. تمت محاكاة الصور لأغراض توضيحية فقط.

**تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

أبرز النقاط الساطعة وتفاصيل واضحة في الظلام

استمتع بعمق أكبر وواقعية نابضة بالحياة بفضل تقنية VESA DisplayHDR™ True Black 500، التي تعزز التباين لتكشف عن الإضاءة الساطعة وتفاصيل الظلال الدقيقة في الألعاب. تبدو التأثيرات الساطعة وعالية التأثير أكثر حيوية ووضوحًا، بينما تحتفظ المشاهد الداكنة بالملمس والوضوح دون فقدان التفاصيل. بفضل التغطية اللونية DCI-P3 بنسبة 99.5% (قياسية)، تعرض الشاشة الألوان بتفاصيل واقعية تُقارب ما أراده المصمم الأصلي قدر الإمكان.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

وضوح عالي يبلغ 143 بكسل لكل بوصة لكل من الألعاب والإنتاجية

بفضل كثافة بكسلات عالية تبلغ 143 بكسل لكل بوصة (PPI)، توفر الشاشة تجربة لعب دقيقة وإنتاجية أفضل. أثناء اللعب، تظهر النصوص داخل اللعبة وعناصر واجهة المستخدم والتفاصيل الدقيقة بشكل أكثر وضوحًا، مما يسهل قراءة شاشات العرض (HUD) والقوائم والمعلومات التي تظهر على الشاشة. كما أنه يعزز الوضوح للمهام كثيفة النص مثل تحرير المستندات أو تصفح الويب أو الترميز.

دقة فائقة بكثافة بكسلات عالية للألعاب

وضوح فائق بكثافة بكسلات عالية لتعزيز الإنتاجية

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

إجهاد أقل للعين
مع تقنية راحة العين التي تتحقق منها UL

تعمل تقنيات الراحة البصرية المتطورة في شاشات LG UltraGear، المعتمدة من UL، على تقليل الانعكاسات المزعجة إلى أدنى حد، وقد صُممت خصيصًا لتوفير الراحة البصرية، مما يضمن أداءً فائقًا في الألعاب مع وضوح ثابت. بفضل شهادات اعتماد UL في مجالات رئيسية — مثل الحد من وميض الشاشة، وتقليل الوهج المزعج — تعزز هذه التقنيات الراحة البصرية وتساهم في توفير تجربة لعب أكثر سلاسة، سواء كنت تلعب في بيئات مضيئة أو في غرف مضاءة بمصابيح LED.

شاشة ألعاب UltraGear (39GX950B) مع صور شعار لتقنية راحة العين التي تم التحقق منها من قبل UL

شاشة ألعاب UltraGear (39GX950B) مع صور شعار لتقنية راحة العين التي تم التحقق منها من قبل UL


*جميع الصور المعروضة هي عبارة عن مُحاكاة للأغراض التوضيحية فقط.

*تم اعتماد شاشة OLED Tandem من الجيل الرابع من LG من قِبل UL باعتبارها خالية من الوميض، وخالية من الوهج المزعج، ومتوافقة مع معيار Eyesafe 3.0‏ (CPF60‏، RPF40).

*رقم الشهادة: Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions of UGR less than 22)، وEyesafe 3.0 CPF60 - V745354، وEyesafe 3.0 RPF40 - V275741.

*قد تختلف الميزة المذكورة أعلاه وفقًا لبيئة أو ظروف الحوسبة الخاصة بالمستخدم.

زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد باستخدام
لوحة 5K2K UltraWide

لا تقتصر فائدة UltraGear على الألعاب فحسب — فدقتها العالية التي تبلغ 5K2K مع كثافة 143 بكسل لكل بوصة توفر صورًا واضحة ومفصلة، مما يجعلها مثالية للمبدعين ومستخدمي المهام المتعددة على حد سواء. في حين أن الإعداد النموذجي للشاشة المزدوجة أو الثلاثية بنسبة أبعاد 16:9 يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات في طريقة العرض بسبب الحواف بين الشاشات، تتيح لك نسبة الأبعاد الأوسع 21:9 إدارة سير العمل بالكامل على شاشة واحدة. سواء كنت تقوم بتنقيح الصور أو تحرير مقاطع الفيديو أو البحث عن المراجع، يظل كل شيء مرئيًا.

تُعزز شاشة الألعاب UltraGear (39GX950B) الإنتاجية إلى أقصى حد في مجال تحرير الفيديو والصور بفضل شاشتها ذات النسبة 21:9

Racing game scene of extremely fast 0.03ms (GtG) response and a rapid 240Hz refresh rate.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

معدلات تحديث محسنة لكل نوع مع Dual-Mode

يمكنك مواءمة نوع اللعبة بسلاسة مع معدل التحديث المثالي بفضل تقنية Dual Mode المعتمدة من VESA، حيث يمكنك التبديل بسهولة بين 165Hz بدقة 5K2K لألعاب AAA مثل ألعاب تقمص الأدوار والمغامرات، و330Hz بدقة WFHD للألعاب السريعة مثل ألعاب التصويب وسباقات السيارات.

شاشة الألعاب LG UltraGear (39GX950B) المزودة بتقنية Dual Mode، والتي تدعم معدل تحديث يبلغ 165Hz بدقة 5K2K و330Hz بدقة WFHD، لتناسب الألعاب بدءًا من ألعاب تقمص الأدوار (RPG) وصولاً إلى ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS)

شاشة الألعاب LG UltraGear (39GX950B) المزودة بتقنية Dual Mode، والتي تدعم معدل تحديث يبلغ 165Hz بدقة 5K2K و330Hz بدقة WFHD، لتناسب الألعاب بدءًا من ألعاب تقمص الأدوار (RPG) وصولاً إلى ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (FPS)

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

0.03ms (GtG). استجابة سريعة للعب.

تم تصميم زمن الاستجابة 0.03ms (GtG) للحد من ظاهرة الظلال، مما يساعد في الحفاظ على انتقالات أكثر وضوحًا على الشاشة لتجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

حركة سلسة تجعلك منغمسًا

قلل من التقطيع والتأخير باستخدام تقنية NVIDIA® G-SYNC® compatible وتقنية AMD FreeSync™ Premium Pro استمتع بتقليل ملحوظ لظاهرة تمزق الصورة والتقطع، مما يمنحك صورًا سلسة مع تقليل تشوش الحركة والظلال إلى أدنى حد.

شاشة الألعاب UltraGear (39GX950B) توفر لعبة سباق سلسة وخالية من التمزق مع NVIDIA G-SYNC وAMD FreeSync Premium Pro

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

أحدث اتصال لمحطة الألعاب القوية والجاهزة للمستقبل

يتميز جهاز LG UltraGear evo AI 39GX950B بأحدث مجموعة من المنافذ، بما في ذلك DisplayPort 2.1 (UHBR 20)، وUSB Type-C (PD‏ 90 واط)، وHDMI 2.1—متصلة بسلاسة بمجموعة واسعة من أجهزة الألعاب وتوفر لك محطة ألعاب مثالية. يوفر جهاز LG UltraGear evo AI، المزود بمنفذ DisplayPort 2.1 (UHBR 20)، عرض النطاق الترددي العالي المطلوب للألعاب عالية الدقة وذات معدل التحديث العالي على وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء - مما يوفر صورًا واضحة ولعبًا سلسًا. يدعم منفذ USB Type-C إخراج الصورة ونقل البيانات وشحن الأجهزة بقدرة تصل إلى 90 واط في آن واحد عبر كابل واحد. يوفر HDMI 2.1 اتصالات مستقرة مع أجهزة الألعاب والأجهزة الأخرى.

شاشة ألعاب UltraGear (39GX950B) متصلة بجهاز كمبيوتر شخصي وكمبيوتر محمول ووحدة تحكم عبر DisplayPort 2.1 وUSB Type-C وHDMI 2.1

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

AI Sound للاستمتاع بلعب أكثر وضوحًا وإمتاعًا

يفصل AI Sound عناصر الصوت الفردية بذكاء - الأصوات والتأثيرات وأصوات الخلفية - ويتكيف مع اللعب للحصول على صوت غامر أكثر تحكمًا، مما يخلق تجربة صوت افتراضية للقناة 7.1.2. بفضل مكبرات الصوت الاستريو المدمجة 7 وات × 2 أو سماعات الرأس، تظل الأصوات واضحة حتى في خضم الاشتباكات النارية العنيفة، بينما يظل من السهل اكتشاف الإشارات المهمة مثل خطوات الأعداء التي تقترب أثناء اللعب.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

AI Scene Optimization للحصول على إعدادات عرض مثالية

تتعرف ميزة AI Scene Optimization على ما يظهر على الشاشة وتقوم تلقائيًا بضبط إعدادات الصورة الرئيسية مثل درجة حرارة اللون وتحسين اللون والحدة لتتناسب مع كل نوع محتوى - بما في ذلك أوضاع Office وAnimation وMovie وGame وSports.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

قم بحماية شاشتك باستخدام تقنية OLED Care

ميزات OLED Care المصممة للمساعدة في تقليل مخاطر بقاء الصورة والتآكل الذي قد يحدث عند عرض صور ثابتة عالية التباين لفترات طويلة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

ضمان لمدة سنتين لشاشة الألعاب UltraGear OLED (39GX950B)

ضمان لمدة سنتين، بقيمة XXX دولار

2 years from the date of original retail purchase and internal and functional parts only, including OLED Display Panel.

عامان من تاريخ الشراء وعلى الأجزاء الداخلية والوظيفية فقط.
بما في ذلك لوحة شاشة OLED.

*استنادًا إلى سعر الشراء الفردي للضمان المتاح على موقع LG.com.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

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