شاشة UltraGear evo GX9 مقاس 39 بوصة، أول شاشة ألعاب OLED بدقة 5K2K مقاس 39 بوصة في العالم

*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب اعتبارًا من مارس 2026، فإن LG 39GX950B هي أول شاشة ألعاب تدعم ترقية الذكاء الاصطناعي إلى دقة 5K2K.

**يبلغ السطوع الأقصى لشاشة 39GX950B حوالي 1500 شمعة، وفقًا لقياسات أجريت في ظروف اختبار داخلية. قد يختلف السطوع الفعلي حسب بيئة الاستخدام.

*** شاشة 39GX950B تدعم Dual-Mode بمعدلات تحديث تبلغ 165Hz بجودة 5K2K و330Hz عند WFHD.