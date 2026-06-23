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شاشة UltraGear evo G9 بقياس 52 بوصة، أكبر شاشة ألعاب في العالم بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz
تميز حائز على جوائز
أفضل 10 شاشات كمبيوتر في CES 2026
شاشة كبيرة وغامرة للمحاكاة والألعاب من منظور الشخص الأول.
جائزة Red Dot للتصميم لعام 2026
حائزة على جائزة أفضل تصميم من Red Dot Design Award 2026
*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب بدقة 5K2K اعتبارًا من ديسمبر 2025، تُعد LG 52G930B أكبر شاشة ألعاب بشاشة 5K2K (5120×2160) مقاس 52 بوصة.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
الأكبر* في العالم مقاس 52 بوصة
شاشة ألعاب بدقة 5K2K
ادخل إلى مجال رؤية واسع مع أكبر* شاشة في العالم مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K (5120x2160، WUHD). بارتفاع رأسي مماثل لشاشة بقياس 42 بوصة بنسبة 16:9 (3840x2160)، توفّر الشاشة فائقة العرض بقياس 52 بوصة بنسبة 21:9 مساحة عمل أعرض بنسبة 33%، لتجربة مشاهدة أكثر غمرًا وتفاعلاً عميقًا عبر مجموعة متنوعة من الألعاب.
*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب بدقة 5K2K اعتبارًا من ديسمبر 2025، تُعد LG 52G930B أكبر شاشة ألعاب بشاشة 5K2K (5120x2160) مقاس 52 بوصة.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
شاشة منحنية تلتف
طريقة لعبك
يتيح انحناء 1000R دخول مساحة أكبر من الشاشة ضمن مجال رؤيتك الطبيعي، مما يعزز إحساس الانغماس في ألعاب العالم المفتوح وألعاب تقمّص الأدوار (RPG). بفضل تصميمه المنحني الذي يحيط بالمشهد بشكل أقرب إلى خط رؤيتك، يمنحك هذا التصميم إحساساً أعمق بالتواجد داخل اللعبة.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد يختلف افتراض المشاهدة حسب المسافة بين الشاشة ووضعية المستخدم.
تظليلات ساطعة وظلال مفصلة
بفضل تقنية VESA DisplayHDR™ 600، تظهر المشاهد الساطعة بتفاصيل أكثر وضوحًا في المناطق المضيئة، بينما تحتفظ المناطق المظلمة بتفاصيل أكثر وضوحًا. بفضل نطاق الألوان DCI-P3 95% (Typ.)، تعرض الشاشة ألوانًا واسعة ودقيقة تساعد على تمييز التفاصيل في الألعاب سريعة الحركة أو المعقدة بصريًّا.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
استجابة سريعة للعب
تم تصميم زمن الاستجابة البالغ 1ms (GtG) للحد من ظاهرة الظلال العكسية، مما يساعد في الحفاظ على انتقالات أكثر وضوحًا على الشاشة لتجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
حركة سلسة
تُبقيك مركزًا
قلل من التقطيع والتأخير باستخدام تقنية AMD FreeSync Premium. استمتع بتجربة شبه خالية من التقطيع للاستمتاع بلعب سلس وواضح للغاية.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
اتصال قوي
لمحطة ألعابك
يتميز جهاز LG UltraGear evo™ 52G930B بأحدث مجموعة من المنافذ لدعم مجموعة واسعة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) والأجهزة المتوافقة. عزز تجربة الألعاب والإنتاجية مع واجهة DisplayPort 2.1 الجديدة، التي توفر تجربة ألعاب فائقة السرعة بمعدل 240Hz على شاشة كبيرة مقاس 52 بوصة. يدعم منفذ USB Type-C إخراج الصورة ونقل البيانات وشحن الأجهزة بقدرة تصل إلى 90 واط في آن واحد، مما يوفر دعمًا سلسًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة عبر كابل واحد. يضمن HDMI 2.1 توصيلات ثابتة بالوحدات والأجهزة الأخرى.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
استمتع بعالم من ألعاب الكمبيوتر
وأجهزة الألعاب!
توفر شاشات LG UltraGear™ تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة لكل من الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم، سواء كنت تستمتع بألعاب حركة سريعة أو تستكشف ألعاب العالم المفتوح الواسع. بفضل دعم HDMI 2.1، توفر هذه الأجهزة توافقًا مرنًا - من لوحة المفاتيح والماوس إلى عصا التحكم - بالإضافة إلى الحركة السلسة وزمن الاستجابة المنخفض والتفاصيل النابضة بالحياة لتجربة ألعاب محسنة عبر مختلف الأنواع والمنصات.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
**قد يختلف دعم نسبة العرض حسب وحدة التحكم. يُرجى ضبط إعدادات الشاشة لضمان الأداء الأمثل للعب.
انغمس في صوت ستيريو نقي
بقدرة 10 واط من مكبريّ صوت
استمتع بصوت واضح ومتوازن عبر مكبري صوت ستيريو بقدرة 10 واط، لتجربة صوتية غامرة في الألعاب والترفيه اليومي. للحصول على تجربة أكثر خصوصية، يمكنك توصيل سماعة رأس بسهولة عبر مخرج سماعة الرأس رباعي الأقطاب للاستمتاع بصوت مركّز واتصال صوتي واضح أثناء اللعب.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
تحكم أكثر ذكاءً، تبديل سلس باستخدام
LG Switch
مع تطبيق LG Switch، من السهل تحسين شاشتك للألعاب والاستخدام اليومي. قم بإدارة إعدادات الشاشة بسهولة - اضبط جودة الصورة والسطوع حسب تفضيلاتك، ثم قم بتطبيق إعداداتك على الفور باستخدام مفتاح سريع. يتيح لك التطبيق أيضًا تقسيم الشاشة إلى 11 تخطيطًاوتشغيل منصة مكالمات الفيديو بنقرة واحدة - مما يوفر مزيدًا من الراحة للإعداد.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة LG.com.
تصميم أنيق وانسيابي للألعاب
اكتشف تصميمنا الموفر للمساحة الذي يتميز بقاعدة قابلة للتعديل بالكامل، مع إمكانية الدوران والإمالة وتعديل الارتفاع. تم تصميم الحامل النحيف الخالي من الفوضى وآلية الدوران الواسعة لتقليل استخدام مساحة المكتب والتخلص من المساحات الميتة بكفاءة، مع إضافة لمسة أنيقة ومتناسقة لإعدادك.
*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
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