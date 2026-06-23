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شاشة UltraGear evo G9 بقياس 52 بوصة، أكبر شاشة ألعاب في العالم بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz

شاشة UltraGear evo G9 بقياس 52 بوصة، أكبر شاشة ألعاب في العالم بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz

52G930B-B
صورة أمامية لـ شاشة UltraGear evo G9 بقياس 52 بوصة، أكبر شاشة ألعاب في العالم بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz 52G930B-B
منظر أمامي لشاشة الألعاب UltraGear evo G9 مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz‏ (52G930B)، وهي تعرض صورًا من إحدى الألعاب.
'منظر جانبي أيسر لشاشة ألعاب UltraGear evo G9 مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K وتردد 240Hz (52G930B)
منظر خلفي لشاشة الألعاب UltraGear evo G9 مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz (52G930B)
'مشهد أمامي لشاشة ألعاب مقاس 52 بوصة معروضة في بيئة مستقبلية بنمط النيون.
تُظهر هذه الصورة شاشة ألعاب كبيرة فائقة الاتساع بنسبة 21:9 بدقة 5K2K أثناء لعب لعبة من نوع FPS.
شاشة الألعاب LG UltraGear (52G930B) بتصميمها المنحني 1000R للاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر راحة وغامرة
'شاشة الألعاب LG UltraGear (52G930B) المزودة بتقنية DisplayHDR 600 ونطاق ألوان DCI-P3 95%، والتي توفر إضاءة ساطعة في المناطق المضيئة وتفاصيل دقيقة في المناطق المظلمة
مشهد لسباق دراجات نارية معروض على شاشة ألعاب، يوضح معدل تحديث يبلغ 240Hz لحركة سلسة أثناء اللعب.
صورة مقارنة توضح الانتقالات السريعة على الشاشة بفضل زمن استجابة 1ms (GtG)، مما يوفر صورًا أكثر سلاسة واستجابة أثناء اللعب على شاشة الألعاب.
مشهد سباق من لعبة Assetto Corsa Competizione معروض على شاشة ألعاب، يدعم تقنية Adaptive Sync مع تقنية AMD FreeSync Premium لتجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع.
تُظهر هذه الصورة شاشة ألعاب متصلة بعدة أجهزة ضمن نظام ألعاب، بما في ذلك وحدة تحكم، وجهاز كمبيوتر محمول، وجهاز كمبيوتر مكتبي، مما يسلط الضوء على خيارات الاتصال المتنوعة مثل HDMI 2.1 وDisplayPort 2.1 وUSB Type-C (PD 90W) لتوفير محطة ألعاب قوية ومرنة.
تعرض هذه الصورة شاشة ألعاب منحنية تعرض لعبة سباق عالية السرعة، مع وحدة تحكم في الألعاب ووحدة تحكم موضوعة في الأمام، مما يوضح تجربة ألعاب غامرة على شاشة واسعة للغاية.
'مشاهد أمامية وجانبية لشاشة ألعاب توضح الأبعاد العامة وتصميم ملف التعريف.
منظر علوي لشاشة الألعاب UltraGear evo G9 مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz (52G930B)
صورة أمامية لـ شاشة UltraGear evo G9 بقياس 52 بوصة، أكبر شاشة ألعاب في العالم بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz 52G930B-B
منظر أمامي لشاشة الألعاب UltraGear evo G9 مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz‏ (52G930B)، وهي تعرض صورًا من إحدى الألعاب.
'منظر جانبي أيسر لشاشة ألعاب UltraGear evo G9 مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K وتردد 240Hz (52G930B)
منظر خلفي لشاشة الألعاب UltraGear evo G9 مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz (52G930B)
'مشهد أمامي لشاشة ألعاب مقاس 52 بوصة معروضة في بيئة مستقبلية بنمط النيون.
تُظهر هذه الصورة شاشة ألعاب كبيرة فائقة الاتساع بنسبة 21:9 بدقة 5K2K أثناء لعب لعبة من نوع FPS.
شاشة الألعاب LG UltraGear (52G930B) بتصميمها المنحني 1000R للاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر راحة وغامرة
'شاشة الألعاب LG UltraGear (52G930B) المزودة بتقنية DisplayHDR 600 ونطاق ألوان DCI-P3 95%، والتي توفر إضاءة ساطعة في المناطق المضيئة وتفاصيل دقيقة في المناطق المظلمة
مشهد لسباق دراجات نارية معروض على شاشة ألعاب، يوضح معدل تحديث يبلغ 240Hz لحركة سلسة أثناء اللعب.
صورة مقارنة توضح الانتقالات السريعة على الشاشة بفضل زمن استجابة 1ms (GtG)، مما يوفر صورًا أكثر سلاسة واستجابة أثناء اللعب على شاشة الألعاب.
مشهد سباق من لعبة Assetto Corsa Competizione معروض على شاشة ألعاب، يدعم تقنية Adaptive Sync مع تقنية AMD FreeSync Premium لتجربة لعب سلسة وخالية من التقطيع.
تُظهر هذه الصورة شاشة ألعاب متصلة بعدة أجهزة ضمن نظام ألعاب، بما في ذلك وحدة تحكم، وجهاز كمبيوتر محمول، وجهاز كمبيوتر مكتبي، مما يسلط الضوء على خيارات الاتصال المتنوعة مثل HDMI 2.1 وDisplayPort 2.1 وUSB Type-C (PD 90W) لتوفير محطة ألعاب قوية ومرنة.
تعرض هذه الصورة شاشة ألعاب منحنية تعرض لعبة سباق عالية السرعة، مع وحدة تحكم في الألعاب ووحدة تحكم موضوعة في الأمام، مما يوضح تجربة ألعاب غامرة على شاشة واسعة للغاية.
'مشاهد أمامية وجانبية لشاشة ألعاب توضح الأبعاد العامة وتصميم ملف التعريف.
منظر علوي لشاشة الألعاب UltraGear evo G9 مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K ومعدل تحديث 240Hz (52G930B)

الميزات الرئيسية

  • شاشة مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K (5120×2160، WUHD)
  • انحناء 1000R
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • معدل تحديث 240Hz
  • وقت استجابة 1ms (GtG)
  • DP 2.1 & USB-C (PD 90W)
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تميز حائز على جوائز

صورة لشعار جائزة PC world

أفضل 10 شاشات كمبيوتر في CES 2026

شاشة كبيرة وغامرة للمحاكاة والألعاب من منظور الشخص الأول.

صورة لشعار جائزة reddot لعام 2026

جائزة Red Dot للتصميم لعام 2026

حائزة على جائزة أفضل تصميم من Red Dot Design Award 2026

شاشة الألعاب LG UltraGear evo ومقاس 52 بوصة بدقة 5K2K WUHD بمعدل تحديث 240Hz (52G930B)

*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب بدقة 5K2K اعتبارًا من ديسمبر 2025، تُعد LG 52G930B أكبر شاشة ألعاب بشاشة 5K2K (5120×2160) مقاس 52 بوصة.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

نظرة عامة على ميزات شاشة الألعاب LG UltraGear ‏(52G930B) بقياس 52 بوصة ودقة 5K2K، ومعدل تحديث 240Hz، وزمن استجابة 1ms ‏(GtG)، وتقنية HDR600، وانحناء 1000R، ومنفذ DP 2.1، وUSB-C ‏(PD بقدرة 90 واط)، وHDMI 2.1

نظرة عامة على ميزات شاشة الألعاب LG UltraGear ‏(52G930B) بقياس 52 بوصة ودقة 5K2K، ومعدل تحديث 240Hz، وزمن استجابة 1ms ‏(GtG)، وتقنية HDR600، وانحناء 1000R، ومنفذ DP 2.1، وUSB-C ‏(PD بقدرة 90 واط)، وHDMI 2.1

الشاشة

الأكبر* في العالم مقاس 52 بوصة
شاشة ألعاب بدقة 5K2K 

ادخل إلى مجال رؤية واسع مع أكبر* شاشة في العالم مقاس 52 بوصة بدقة 5K2K (5120x2160‏،‎‏ WUHD). بارتفاع رأسي مماثل لشاشة بقياس 42 بوصة بنسبة 16:9 ‏(3840x2160)، توفّر الشاشة فائقة العرض بقياس 52 بوصة بنسبة 21:9 مساحة عمل أعرض بنسبة 33%، لتجربة مشاهدة أكثر غمرًا وتفاعلاً عميقًا عبر مجموعة متنوعة من الألعاب.

تُظهر هذه الشاشة المتحركة تطور العرض من شاشة UHD 4K بنسبة 16:9 إلى شاشة ألعاب كبيرة مقاس 52 بوصة بنسبة 21:9 بدقة 5K2K مع أنواع مختلفة من الألعاب.

Les caractéristiques clés du moniteur LG UHD 4K présentent une résolution d’affichage de 3840x2160, plusieurs options de connexion, ainsi que des réglages ajustables en hauteur et inclinaison.

*استنادًا إلى المواصفات المنشورة لشاشات الألعاب بدقة 5K2K اعتبارًا من ديسمبر 2025، تُعد LG 52G930B أكبر شاشة ألعاب بشاشة 5K2K (5120x2160) مقاس 52 بوصة.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

شاشة منحنية تلتف
طريقة لعبك

يتيح انحناء 1000R دخول مساحة أكبر من الشاشة ضمن مجال رؤيتك الطبيعي، مما يعزز إحساس الانغماس في ألعاب العالم المفتوح وألعاب تقمّص الأدوار (RPG). بفضل تصميمه المنحني الذي يحيط بالمشهد بشكل أقرب إلى خط رؤيتك، يمنحك هذا التصميم إحساساً أعمق بالتواجد داخل اللعبة.

شاشة الألعاب LG UltraGear (52G930B) بتصميمها المنحني 1000R للاستمتاع بتجربة مشاهدة أكثر راحة وغامرة

Les caractéristiques phares du moniteur LG UHD 4K incluent la prise en charge HDR et une précision des couleurs sRGB de 99%, mettant en valeur des couleurs vives pour une qualité visuelle améliorée.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*قد يختلف افتراض المشاهدة حسب المسافة بين الشاشة ووضعية المستخدم.

تظليلات ساطعة وظلال مفصلة

بفضل تقنية VESA DisplayHDR™ 600، تظهر المشاهد الساطعة بتفاصيل أكثر وضوحًا في المناطق المضيئة، بينما تحتفظ المناطق المظلمة بتفاصيل أكثر وضوحًا. بفضل نطاق الألوان DCI-P3 95% (Typ.)، تعرض الشاشة ألوانًا واسعة ودقيقة تساعد على تمييز التفاصيل في الألعاب سريعة الحركة أو المعقدة بصريًّا.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

سرعة شاشة الألعاب

سرعة شاشة الألعاب

شاشة الألعاب LG UltraGear (52G930B) بمعدل تحديث 240Hz، مما يوفر حركة سلسة في سباق الدراجات النارية عالي السرعة

حركة ألعاب سلسة بفضل
معدل تحديث 240Hz

يوفر معدل التحديث العالي البالغ 240Hz صورًا سلسة وواضحة للغاية، مع تقليل تشوش الحركة إلى أدنى حد. انغمس في لعب أكثر انغماسًا مع كل إطار.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

استجابة سريعة للعب

تم تصميم زمن الاستجابة البالغ 1ms (GtG) للحد من ظاهرة الظلال العكسية، مما يساعد في الحفاظ على انتقالات أكثر وضوحًا على الشاشة لتجربة لعب أكثر سلاسة واستجابة.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

حركة سلسة
تُبقيك مركزًا

قلل من التقطيع والتأخير باستخدام تقنية AMD FreeSync Premium. استمتع بتجربة شبه خالية من التقطيع للاستمتاع بلعب سلس وواضح للغاية.

تُظهر لقطة من لعبة سباق عالية السرعة سيارة رياضية خضراء تطارد منافسيها على مضمار السباق، مما يسلط الضوء على تجربة لعب سلسة وخالية من التقطعات بفضل تقنية AMD FreeSync Premium.ultragear-gaming-52g930b-2026-feature-09-2-gaming-certification-d.jpg

تُظهر لقطة من لعبة سباق عالية السرعة سيارة رياضية خضراء تطارد منافسيها على مضمار السباق، مما يسلط الضوء على تجربة لعب سلسة وخالية من التقطعات بفضل تقنية AMD FreeSync Premium.ultragear-gaming-52g930b-2026-feature-09-2-gaming-certification-d.jpg

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

سهولة الاستخدام

سهولة الاستخدام

اتصال قوي
لمحطة ألعابك

يتميز جهاز LG UltraGear evo™ 52G930B بأحدث مجموعة من المنافذ لدعم مجموعة واسعة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) والأجهزة المتوافقة. عزز تجربة الألعاب والإنتاجية مع واجهة DisplayPort 2.1 الجديدة، التي توفر تجربة ألعاب فائقة السرعة بمعدل 240Hz على شاشة كبيرة مقاس 52 بوصة. يدعم منفذ USB Type-C إخراج الصورة ونقل البيانات وشحن الأجهزة بقدرة تصل إلى 90 واط في آن واحد، مما يوفر دعمًا سلسًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة عبر كابل واحد. يضمن HDMI 2.1 توصيلات ثابتة بالوحدات والأجهزة الأخرى.

أيقونة منفذ DisplayPort

منفذ DisplayPort2.1 واحد

أيقونة منفذ USB Type C

منفذ USB Type-C™ واحد

أيقونة منفذ HDMI

منفذا HDMI™ 2.1

شاشة ألعاب متصلة بجهاز كمبيوتر شخصي وجهاز كمبيوتر محمول ومنصة ألعاب، مما يوضح خيارات الاتصال المتنوعة التي تشمل DisplayPort 2.1 وUSB Type-C وHDMI 2.1 لتوفير تجربة ألعاب عالية الأداء وإنتاجية فائقة.

شاشة ألعاب متصلة بجهاز كمبيوتر شخصي وجهاز كمبيوتر محمول ومنصة ألعاب، مما يوضح خيارات الاتصال المتنوعة التي تشمل DisplayPort 2.1 وUSB Type-C وHDMI 2.1 لتوفير تجربة ألعاب عالية الأداء وإنتاجية فائقة.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

استمتع بعالم من ألعاب الكمبيوتر
وأجهزة الألعاب!

توفر شاشات LG UltraGear™ تجربة لعب سلسة وسريعة الاستجابة لكل من الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم، سواء كنت تستمتع بألعاب حركة سريعة أو تستكشف ألعاب العالم المفتوح الواسع. بفضل دعم HDMI 2.1، توفر هذه الأجهزة توافقًا مرنًا - من لوحة المفاتيح والماوس إلى عصا التحكم - بالإضافة إلى الحركة السلسة وزمن الاستجابة المنخفض والتفاصيل النابضة بالحياة لتجربة ألعاب محسنة عبر مختلف الأنواع والمنصات.

شاشة ألعاب منحنية تعرض لعبة سباق مع سيارة فائقة حمراء في مدينة مضاءة بالنيون. تطفو مشاهد الألعاب الأخرى حول الشاشة. يتم وضع وحدة تحكم بيضاء في الأمام، مما يسلط الضوء على تشغيل الوحدة.

شاشة ألعاب منحنية تعرض لعبة سباق مع سيارة فائقة حمراء في مدينة مضاءة بالنيون. تطفو مشاهد الألعاب الأخرى حول الشاشة. يتم وضع وحدة تحكم بيضاء في الأمام، مما يسلط الضوء على تشغيل الوحدة.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

**قد يختلف دعم نسبة العرض حسب وحدة التحكم. يُرجى ضبط إعدادات الشاشة لضمان الأداء الأمثل للعب.

انغمس في صوت ستيريو نقي
بقدرة 10 واط من مكبريّ صوت

استمتع بصوت واضح ومتوازن عبر مكبري صوت ستيريو بقدرة 10 واط، لتجربة صوتية غامرة في الألعاب والترفيه اليومي. للحصول على تجربة أكثر خصوصية، يمكنك توصيل سماعة رأس بسهولة عبر مخرج سماعة الرأس رباعي الأقطاب للاستمتاع بصوت مركّز واتصال صوتي واضح أثناء اللعب.

تعرض شاشة ألعاب مشهدًا من لعبة تقمّص أدوار (RPG)، مع موجات صوتية تنبعث من أسفل الشاشة بفضل مكبري صوت ستيريو بقدرة 10 واط.

تعرض شاشة ألعاب مشهدًا من لعبة تقمّص أدوار (RPG)، مع موجات صوتية تنبعث من أسفل الشاشة بفضل مكبري صوت ستيريو بقدرة 10 واط.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

تحكم أكثر ذكاءً، تبديل سلس باستخدام
LG Switch

مع تطبيق LG Switch، من السهل تحسين شاشتك للألعاب والاستخدام اليومي. قم بإدارة إعدادات الشاشة بسهولة - اضبط جودة الصورة والسطوع حسب تفضيلاتك، ثم قم بتطبيق إعداداتك على الفور باستخدام مفتاح سريع. يتيح لك التطبيق أيضًا تقسيم الشاشة إلى 11 تخطيطًاوتشغيل منصة مكالمات الفيديو بنقرة واحدة - مما يوفر مزيدًا من الراحة للإعداد.

تنزيل

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، تفضل بزيارة LG.com.

تصميم أنيق وانسيابي للألعاب

اكتشف تصميمنا الموفر للمساحة الذي يتميز بقاعدة قابلة للتعديل بالكامل، مع إمكانية الدوران والإمالة وتعديل الارتفاع. تم تصميم الحامل النحيف الخالي من الفوضى وآلية الدوران الواسعة لتقليل استخدام مساحة المكتب والتخلص من المساحات الميتة بكفاءة، مع إضافة لمسة أنيقة ومتناسقة لإعدادك.

أيقونة قابلية تعديل الدوران.

الدوران

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الارتفاع

أيقونة التثبيت على الحائط.

تصميم بلا حواف

منظر أمامي وخلفي وجانبي لشاشة الألعاب LG UltraGear الموضوعة على مكتب، بتصميم منحني ولمسة نهائية أنيقة.

*تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

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