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وضع القارئ
الأمان من الوميض
صورة أكبر تشاهدها، ومهام أكثر تنجزها
شاهد صورة أكبر، وأنجز قدرًا أكبر من المهام مع هذه الشاشة طراز UltraWide™ ذات الدقة الفائقة الكاملة (التي تبلغ 2560 × 1080) يمكنك إنجاز مهام متعددة بكفاءة، ومن دون التبديل ما بين البرامج بفضل المساحة الأكبر بنسبة 33% المتاحة للعناصر الظاهرة على الشاشة من حيث العرض مقارنةً بالشاشة ذات الدقة الفائقة الكاملة (التي تبلغ 1920 × 1080).
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*صور المنتج ووحدة التحكم الظاهرة على الشاشة الواردتان في الفيديو مخصصتان لأغراض توضيحية فقط وقد تختلفان عن المنتج الحقيقي ووحدة التحكم الظاهرة على الشاشة الفعلية.
*قد لا تعمل الميزات بشكل سليم بناءً على الكمبيوتر الذي يستعمله المستخدم.
إمكانية اتصال في غاية السهولة
يتميز الطراز 29WQ600 من LG بمنفذ USB Type-C™ يدعم وضع DisplayPort البديل. عند استخدام كابل USB Type-C™، يمكن تحويل إشارات الصورة الكاملة عبر منفذ DisplayPort إلى شاشة خارجية من دون كابلات شاشة عرض مخصصة أو محولات نشطة.
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*يؤدي تقليل ضبابية الحركة بمقدار 1 مللي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية في أثناء تنشيطها: تقنية AMD FreeSync™.
*قد يحدث الوميض في أثناء تشغيل تقليل ضبابية الحركة بمقدار 1 مللي ثانية.
تصميم أنيق ومريح
Find your ideal viewing position with the titling adjustable stand and maximize your experience with a three-sided virtually borderless design.
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*للعمل بشكل صحيح، يكون كابل usb type-c مطلوبًا (يباع بشكل منفصل).
*منفذ USB Type-C™ الموجود في هذه الشاشة متوافق مع الكمبيوتر المحمول والأجهزة الذكية التي تم تمكين USB Type-C™ (وضع DisplayPort البديل) فيها، ولا يدعم توصيل الطاقة.
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تحسين تجربتك مع الألعاب
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*مقارنة بين وضع "OFF (إيقاف التشغيل)" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™.
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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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وفر الحماية لعينيك باستخدام ميزات العناية بالعينين
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*قد تختلف الميزة أعلاه باختلاف ظروف الاستخدام الواقعية التي يستعملها المستخدم.
LG UltraWide™ Monitor
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ما يقوله الناس
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