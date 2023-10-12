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مميزات

المعرض

المواصفات

مراجعات

الدعم

الشاشة
IPS
قياس 34 بوصة بدقة QHD‏ (3440 × 1440)
الألوان
sRGB بنسبة � (المعدل النموذجي)
معيار HDR10
التصميم
تصميم بدون حواف فعليًا من ثلاثة جوانب
الإمالة - بزاوية 5~20 درجة
شاشات UltraWide™ المنحنية من إل جي
OnScreen Control offering Easier User Interface
التحكم على الشاشة

تحكم بنقرات قليلة

يمكنك تخصيص مساحة العمل عن طريق تقسيم الشاشة أو ضبط خيارات الشاشة الأساسية ببضع نقرات بالماوس.
تحكم بنقرات قليلة تنزيل
دقة ألوان فائقة وزاوية عرض واسعة

دقة ألوان فائقة وزاوية عرض واسعة

تدعم شاشة IPS من LG طيفًا واسعًا من الألوان، وتدرج لوني sRGB بتغطية ألوان بنسبة 99%، كما تقدم ألوان مذهلة وسطوع فائق بفضل دعم نطاق HDR10.
يوضح الرسم المتحرك إمكانية عرض محتويات أكثر على شاشة واحدة في الوقت نفسه بفضل العرض بنسبة الأبعاد 21:9.
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تقلل تقنية (Flicker Safe) من الوميض غير المرئي على الشاشة، مما يساعد على الحد من إجهاد العين. وتوفر بيئة عمل مريحة لفترة طويلة.

شاشة IPS

تعرض شاشة IPS من LG دقة ألون استثنائية بزاوية مشاهدة عريضة.

sRGB 99%

يُعد طيف sRGB بتغطية ألوان � حلاً مثاليًا لعرض الألوان بدقة فائقة.

HDR10

يدعم النطاق الديناميكي العالي (HDR10) مستويات محددة من اللون والسطوع.

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وضع القارئ Reader

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الوقاية من الاهتزاز

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*لتنزيل أحدث برنامج للتحكم على الشاشة، اضغط على زر DOWNLOAD (تنزيل).
*صور المنتج والتحكم على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي والتحكم الفعلي على الشاشة.
*قد لا تعمل المزايا المتاحة على نحو سليم اعتمادًا على إعدادات الكمبيوتر المستخدم.
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*يوضح الشكل التقليدي طراز LG لا يدعم ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

استمتع بتجربة ألعاب مُحسّنة

Immersive sound wave with MaxxAudio

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تصميم مريح

تصميم يجمع بين الأناقة والراحة

حدد وضع المشاهدة الأمثل لك بضبط الحامل القابل للتعديل والإمالة، وتمتّع بتجربة مشاهدة غامرة بتصميم بلا حواف فعليًا من ثلاثة جوانب.

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حماية عينيك مع ميزات العناية بالعيون

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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الميزات المذكورة أعلاه وفقًا للظروف الحالية للاستخدام الفعلي.
شاشة عرض UltraWide™‎ بدقة QHD ونسبة أبعاد 21:9

شاهد أكثر، أنجز أكثر

تُعد شاشة UltraWide™‎ بدقة QHD (دقة 3440×1440، نسبة أبعاد 21:9) مثالية لإنجاز المهام؛ إذ يمكنها عرض برامج متنوعة في آنٍ واحد.

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