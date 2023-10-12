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وضع القارئ Reader
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الوقاية من الاهتزاز
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*لتنزيل أحدث برنامج للتحكم على الشاشة، اضغط على زر DOWNLOAD (تنزيل).
*صور المنتج والتحكم على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي والتحكم الفعلي على الشاشة.
*قد لا تعمل المزايا المتاحة على نحو سليم اعتمادًا على إعدادات الكمبيوتر المستخدم.
*صور المنتج والتحكم على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي والتحكم الفعلي على الشاشة.
*قد لا تعمل المزايا المتاحة على نحو سليم اعتمادًا على إعدادات الكمبيوتر المستخدم.
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*يوضح الشكل التقليدي طراز LG لا يدعم ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
استمتع بتجربة ألعاب مُحسّنة
Immersive sound wave with MaxxAudio
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تصميم مريح
تصميم يجمع بين الأناقة والراحة
حدد وضع المشاهدة الأمثل لك بضبط الحامل القابل للتعديل والإمالة، وتمتّع بتجربة مشاهدة غامرة بتصميم بلا حواف فعليًا من ثلاثة جوانب.
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حماية عينيك مع ميزات العناية بالعيون
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*قد تختلف الميزات المذكورة أعلاه وفقًا للظروف الحالية للاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الميزات المذكورة أعلاه وفقًا للظروف الحالية للاستخدام الفعلي.
شاشة عرض UltraWide™ بدقة QHD ونسبة أبعاد 21:9
شاهد أكثر، أنجز أكثر
تُعد شاشة UltraWide™ بدقة QHD (دقة 3440×1440، نسبة أبعاد 21:9) مثالية لإنجاز المهام؛ إذ يمكنها عرض برامج متنوعة في آنٍ واحد.
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