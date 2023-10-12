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شاشة UHD 4K IPS بحجم 27 بوصة مع VESA DisplayHDR™ 400
كل المواصفات
-
الحجم (بوصة)
-
27 بوصة
-
الحجم (سم)
-
68.4 سم
-
الدقة
-
3840x2160
-
نوع اللوحة
-
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
-
16:9
-
مقياس خطوط البكسل
-
0.1554x0.1554
-
السطوع (الحد الأدنى)
-
320 شمعة/م²
-
السطوع (النوع)
-
400 شمعة/م²
-
نطاق الألوان (النوع)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
-
1.07 مليار
-
نسبة التباين (الحد الأدنى)
-
1.000:1
-
نسبة التباين (النوع)
-
1200:1
-
وقت الاستجابة
-
5 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)
-
زاوية الرؤية (CR≥10)
-
178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)
-
معالجة السطح
-
مقاومة التوهج
-
HDR 10
-
نعم
-
™VESA DisplayHDR
-
DisplayHDR™ 400
-
تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)
-
نعم
-
مجموعة الألوان الكبيرة
-
نعم
-
معايرة الألوان
-
نعم
-
معايرة HW
-
نعم
-
الأمان من الوميض
-
نعم
-
وضع القارئ
-
نعم
-
ضعف تمييز الألوان
-
نعم
-
دقة فائقة+
-
نعم
-
™AMD FreeSync
-
نعم
-
مُثبّت اللون الأسود
-
نعم
-
مزامنة الحركة الديناميكية
-
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
-
نعم
-
True Color Pro
-
نعم
-
وحدة تحكم مزدوجة
-
نعم
-
التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)
-
نعم
-
HDMI
-
نعم (2ea)
-
HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
3840x2160 عند 60 هرتز
-
منفذ شاشة العرض
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
إصدار DP
-
1.4
-
DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
3840x2160 عند 60 هرتز
-
USB-C
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
USB-C (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)
-
3840x2160 بمعدل 60 هرتز
-
USB-C (وضع DP بديل)
-
نعم
-
USB-C (نقل البيانات)
-
نعم
-
USB-C (توفير الطاقة)
-
96W
-
منفذ هابط USB
-
نعم (2ea/ver3.0)
-
خرج سماعة الرأس
-
نعم
-
السماعة
-
نعم
-
مخرج_السماعات (الوحدة)
-
5W
-
قناة_السماعة
-
قناتان
-
Maxx Audio
-
نعم
-
النوع
-
الطاقة الخارجية (مهايئ)
-
مدخل تيار متردد
-
100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز
-
استهلاك الطاقة (النوع)
-
44W
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
-
185W
-
استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)
-
25.4
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
أقل من 0.5 وات (حالة دخل HDMI/DP)
-
استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)
-
أقل من 0.3 واط
-
عمليات ضبط موضع شاشة العرض
-
إمالة/ارتفاع/الالتفاف
-
قابلة للتعليق على الجدار
-
100×100 ملم
-
الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)
-
239.3x569.3x613.5 مم (أعلى)
239.3x459.3x613.5 مم (أسفل)
-
الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)
-
45.4x363.5x613.5 مم
-
الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)
-
212x496x694 مم
-
الوزن بالحامل
-
5.9 كجم
-
الوزن دون الحامل
-
4.1 كجم
-
الوزن عند الشحن
-
8.9 كجم
-
HDMI
-
نعم
-
منفذ شاشة
-
نعم
-
USB النوع C
-
نعم
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