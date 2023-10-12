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شاشة UHD 4K IPS بحجم 27 بوصة مع VESA DisplayHDR™ 400

المواصفات

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شاشة UHD 4K IPS بحجم 27 بوصة مع VESA DisplayHDR™ 400

27UP850-W

شاشة UHD 4K IPS بحجم 27 بوصة مع VESA DisplayHDR™ 400

27UP850-W
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كل المواصفات

الشاشة

الحجم (بوصة)

27 بوصة

الحجم (سم)

68.4 سم

الدقة

3840x2160

نوع اللوحة

IPS

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

مقياس خطوط البكسل

0.1554x0.1554

السطوع (الحد الأدنى)

320 شمعة/م²

السطوع (النوع)

400 شمعة/م²

نطاق الألوان (النوع)

DCI-P3 95% (CIE1976)‎

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار

نسبة التباين (الحد الأدنى)

1.000:1

نسبة التباين (النوع)

1200:1

وقت الاستجابة

5 مللي ثانية (GtG عند الأسرع)

زاوية الرؤية (CR≥10)

178º(يمين/يسار)، 178º(أعلى/أسفل)

معالجة السطح

مقاومة التوهج

الميزات

HDR 10

نعم

™VESA DisplayHDR

DisplayHDR™ 400

تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)

نعم

مجموعة الألوان الكبيرة

نعم

معايرة الألوان

نعم

معايرة HW

نعم

الأمان من الوميض

نعم

وضع القارئ

نعم

ضعف تمييز الألوان

نعم

دقة فائقة+

نعم

™AMD FreeSync

نعم

مُثبّت اللون الأسود

نعم

مزامنة الحركة الديناميكية

نعم

التوفير الذكي للطاقة

نعم

تطبيق برمجي

True Color Pro

نعم

وحدة تحكم مزدوجة

نعم

التحكم على الشاشة (LG Screen Manager)

نعم

التوصيل

HDMI

نعم (2ea)

HDMI (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

3840x2160 عند 60 هرتز

منفذ شاشة العرض

نعم (1 لكل وحدة)

إصدار DP

1.4

DP (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

3840x2160 عند 60 هرتز

USB-C

نعم (1 لكل وحدة)

USB-C (الحد الأقصى للدقة عند الهرتز)

3840x2160 بمعدل 60 هرتز

USB-C (وضع DP بديل)

نعم

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (توفير الطاقة)

96W

منفذ هابط USB

نعم (2ea/ver3.0)

خرج سماعة الرأس

نعم

الصوت

السماعة

نعم

مخرج_السماعات (الوحدة)

5W

قناة_السماعة

قناتان

Maxx Audio

نعم

الطاقة

النوع

الطاقة الخارجية (مهايئ)

مدخل تيار متردد

100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز

استهلاك الطاقة (النوع)

44W

استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

185W

استهلاك الطاقة (نجمة الطاقة)

25.4

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

أقل من 0.5 وات (حالة دخل HDMI/DP)

استهلاك الطاقة (إيقاف التيار المباشر)

أقل من 0.3 واط

ميكانيكي

عمليات ضبط موضع شاشة العرض

إمالة/ارتفاع/الالتفاف

قابلة للتعليق على الجدار

100×100 ملم

الأبعاد/الوزن

الأبعاد مع الحامل (عرض × ارتفاع × عمق)

239.3x569.3x613.5 مم (أعلى)
239.3x459.3x613.5 مم (أسفل)

الأبعاد بدون حامل (عرض × ارتفاع × عمق)

45.4x363.5x613.5 مم

الأبعاد في الشحن (عرض × ارتفاع × عمق)

212x496x694 مم

الوزن بالحامل

5.9 كجم

الوزن دون الحامل

4.1 كجم

الوزن عند الشحن

8.9 كجم

الملحق

HDMI

نعم

منفذ شاشة

نعم

USB النوع C

نعم

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