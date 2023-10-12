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شاشة UHD 4K IPS بحجم 27 بوصة مع VESA DisplayHDR™ 400

المواصفات

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شاشة UHD 4K IPS بحجم 27 بوصة مع VESA DisplayHDR™ 400

27UP850N-W

شاشة UHD 4K IPS بحجم 27 بوصة مع VESA DisplayHDR™ 400

27UP850N-W
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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

27

الوضوح

3840 x 2160

نوع الشاشة

IPS

الأبعاد

16:9

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

400

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UHD

سنة

2021

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (نجوم الطاقة)

25.4W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

185W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W (HDMI/DP input condition)

استهلاك الطاقة (Typ)

44W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

تحكم مزدوج

نعم

LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

320

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

400

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 95% (CIE1976)

معدل التباين (Min.)

1000:1

معدل التباين (Typ.)

1200:1

نوع الشاشة

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.1554 x 0.1554

معدل التحديث (Max.) [Hz]

60

الوضوح

3840 x 2160

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [cm]

68.4

المقاس [Inch]

27

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

694 x 496 x 212

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

613.5 x 363.5 x 45.4

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

613.5 x 569.3 x 239.3(↑) 613.5 x 459.3 x 239.3(↓)

الوزن خلال الشحن[kg]

8.9

الوزن بدون الحامل [kg]

4.1

الوزن مع الحامل [kg]

5.9

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync

معايرة اللون بالمصنع

نعم

ضعف الالوان

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

امان من الرمش

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

HW معايرة

HWالمعايرة الجاهزة

نمط القراءة

نعم

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

الصوت

Maxx Audio

نعم

السماعات

5W x 2

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

نعم

USB-C

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

3-pole صوت فقط

USB-C

نعم(1ea)

USB-C (نقل البيانات)

نعم

USB-C (اقصى وضوح at Hz)

3840 x 2160 at 60Hz

USB-C (توصيل الطاقة)

90W

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

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