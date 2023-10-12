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شاشة ™LG UltraWide مقاس 29 بوصة بدقة FHD وتقنية IPS

مميزات

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المواصفات

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شاشة ™LG UltraWide مقاس 29 بوصة بدقة FHD وتقنية IPS

29WQ500-B

شاشة ™LG UltraWide مقاس 29 بوصة بدقة FHD وتقنية IPS

LG UltraWide™ Monitor

التباين المفصل

HDR10

التباين المفصل

 

تم تطبيق تقنية HDR على مختلف أنواع المحتوى الآن. تتوافق هذه الشاشة مع HDR10 (النطاق الديناميكي العالي)، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع وهو ما يمكِّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الدرامية للمحتوى.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

ألوان حقيقية وزاوية مشاهدة عريضة

شاشة IPS المزودة بـ %sRGB 99‏ (قياسي)

ألوان حقيقية وزاوية مشاهدة عريضة

 

تعرض شاشة LG IPS دقة ألوان مزهلة. مع زاوية العرض العريضة، تتميز شاشة IPS بتغطية %99 من طيف sRGB.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

شاشة UltraWide™‎ مقاس 29 بوصة ودقة Full HD وبنسبة 21‏‏:‏9

شاهد أكثر، انجز أكثر

شاهد أكثر وانجز المزيد من العمل على شاشة ™UltraWide التي تأتي بدقة Full HD‏ (2560x1080). يمكنك القيام بمهام متعددة بفعالية دون التنقل بين البرامج بفضل المساحة الأكبر (%33) المُضافة إلى عرض الشاشة مقارنة بالشاشة التي تأتي بدقة FHD‏ (1920 × 1080).

شاهد أكثر، انجز أكثر

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

تحكم بنقرات قليلة

OnScreen Control

تحكم بنقرات قليلة

 

يمكنك تخصيص مساحة العمل عن طريق تقسيم الشاشة أو ضبط خيارات الشاشة الأساسية ببضع نقرات بالماوس.

*لتحميل أحدث إصدار من OnScreen Control، انقر فوق زر “التنزيل”.

*تظهر صور المنتج وOnScreen Control في مقطع الفيديو للأغراض التوضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي وعن تطبيق OnScreen Control الفعلي.

*قد لا تعمل الميزات بالشكل المناسب حسب جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه المستخدِم.

استمتع بتجربة ألعاب مُحسّنة

سرعة لا تصدق من أجل تحقيق الفوز

تقليل ضبابية الحركة (MBR): 1 مللي/ثانية

سرعة لا تصدق من أجل تحقيق الفوز

 

توفر تقنية تقليل ضبابية الحركة (MBR) التي تبلغ سرعتها 1 مللي ثانية تجربة لعب سلسة وتقلل من التشويش والظلال، مما يمنح اللاعبين ميزة تنافسية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*تقنية تقليل ضبابية الحركة التي تبلغ 1 مللي/ثانية تؤدي إلى انخفاض النصوع، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تفعيلها: ™AMD FreeSync.

*قد يحدث وميض أثناء تشغيل MBR بمقدار 1 مللي/ثانية.

الحركة السلسلة والسريعة

™AMD FreeSync

الحركة السلسلة والسريعة

 

يمكن للاعبين تجربة الحركة السلسة في الألعاب عالية الدقة ذات الوتيرة السريعة باستخدام تقنية ™AMD FreeSync . إنها تقلل من تقطيع الشاشة ومن الاهتزازات.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*مقارنة بين وضع “عدم التشغيل” (الصورة اليسرى) وتقنية ™AMD FreeSync.

  • التقليدي

  • مزامنة الحركة الديناميكية (DAS)

مزامنة الحركة الديناميكية

تمتع برد فعل أسرع أمام الخصوم

 

قلل من معدل تأخر تنفيذ الأوامر باستخدام ميزة مزامنة الحركة الديناميكية التي تمكِّن اللاعبين من استغلال اللحظات المثيرة في الوقت الفعلي.

*توضح الصورة التقليدية أن طراز LG لا يدعم ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

  • إيقاف التشغيل

  • ON (تشغيل)

موازن اللون الأسود

اهجم أولاً في الظلام

 

موازن اللون الأسود يساعد اللاعبين على تجنب القناصين الذين يختبؤن في المناطق المُظلمة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

  • إيقاف التشغيل
  • ON (تشغيل)

Crosshair

صوِّب بشكل أفضل

 

تم تثبيت نقطة التصويب على الهدف بالمركز لتعزيز دقة القنص.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

احم عينيك مع ميزات العناية بالعيون Eye-care

احم عينيك مع ميزات العناية بالعيون Eye-care

احم عينيك مع ميزات العناية بالعيون Eye-care

وضع القارئ (Reader Mode)

 

يقوم وضع القارئ (Reader Mode) بضبط درجة حرارة اللون والإضاءة، ما يساعد في تقليل إجهاد العينين وإراحتهما في أثناء قراءة المستندات على الشاشة.

Flicker Safe

 

تحد ميزة Flicker Safe من الوميض غير المرئي على الشاشة، وهو ما يعمل على تقليل إجهاد العين، ويوفر بيئة عمل مريحة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.

*قد تختلف الميزة الموضحة أعلاه حسب ظروف الاستخدام الفعلي لدى المُستخدِم.

تصميم مريح

 

تصميم يجمع بين الأناقة والراحة

حدد وضع المشاهدة الأمثل لك بضبط الحامل القابل للتعديل والإمالة، وتمتّع بتجربة مشاهدة غامرة بتصميم بلا حواف من الجوانب الثلاثة.

بدون حواف من 3 جوانب

بلا حواف من الجوانب الثلاثة

إمالة

مائل

تصميم يجمع بين الأناقة والراحة

تنزيل أدلة المستخدم والبرامج

 

تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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29WQ500-B

شاشة ™LG UltraWide مقاس 29 بوصة بدقة FHD وتقنية IPS