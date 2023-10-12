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شاشة ™LG UltraWide مقاس 29 بوصة بدقة FHD وتقنية IPS
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
شاشة UltraWide™ مقاس 29 بوصة ودقة Full HD وبنسبة 21:9
شاهد أكثر، انجز أكثر
شاهد أكثر وانجز المزيد من العمل على شاشة ™UltraWide التي تأتي بدقة Full HD (2560x1080). يمكنك القيام بمهام متعددة بفعالية دون التنقل بين البرامج بفضل المساحة الأكبر (%33) المُضافة إلى عرض الشاشة مقارنة بالشاشة التي تأتي بدقة FHD (1920 × 1080).
شاهد أكثر، انجز أكثر
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*لتحميل أحدث إصدار من OnScreen Control، انقر فوق زر “التنزيل”.
*تظهر صور المنتج وOnScreen Control في مقطع الفيديو للأغراض التوضيحية فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي وعن تطبيق OnScreen Control الفعلي.
*قد لا تعمل الميزات بالشكل المناسب حسب جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه المستخدِم.
استمتع بتجربة ألعاب مُحسّنة
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*تقنية تقليل ضبابية الحركة التي تبلغ 1 مللي/ثانية تؤدي إلى انخفاض النصوع، ولا يمكن استخدام الميزات التالية أثناء تفعيلها: ™AMD FreeSync.
*قد يحدث وميض أثناء تشغيل MBR بمقدار 1 مللي/ثانية.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين وضع “عدم التشغيل” (الصورة اليسرى) وتقنية ™AMD FreeSync.
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التقليدي
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مزامنة الحركة الديناميكية (DAS)
مزامنة الحركة الديناميكية
تمتع برد فعل أسرع أمام الخصوم
قلل من معدل تأخر تنفيذ الأوامر باستخدام ميزة مزامنة الحركة الديناميكية التي تمكِّن اللاعبين من استغلال اللحظات المثيرة في الوقت الفعلي.
*توضح الصورة التقليدية أن طراز LG لا يدعم ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
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إيقاف التشغيل
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ON (تشغيل)
موازن اللون الأسود
اهجم أولاً في الظلام
موازن اللون الأسود يساعد اللاعبين على تجنب القناصين الذين يختبؤن في المناطق المُظلمة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
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إيقاف التشغيل
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ON (تشغيل)
Crosshair
صوِّب بشكل أفضل
تم تثبيت نقطة التصويب على الهدف بالمركز لتعزيز دقة القنص.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
احم عينيك مع ميزات العناية بالعيون Eye-care
وضع القارئ (Reader Mode)
يقوم وضع القارئ (Reader Mode) بضبط درجة حرارة اللون والإضاءة، ما يساعد في تقليل إجهاد العينين وإراحتهما في أثناء قراءة المستندات على الشاشة.
Flicker Safe
تحد ميزة Flicker Safe من الوميض غير المرئي على الشاشة، وهو ما يعمل على تقليل إجهاد العين، ويوفر بيئة عمل مريحة.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف الصور عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الميزة الموضحة أعلاه حسب ظروف الاستخدام الفعلي لدى المُستخدِم.
تصميم مريح
تصميم يجمع بين الأناقة والراحة
حدد وضع المشاهدة الأمثل لك بضبط الحامل القابل للتعديل والإمالة، وتمتّع بتجربة مشاهدة غامرة بتصميم بلا حواف من الجوانب الثلاثة.
كل المواصفات
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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29WQ500-B
شاشة ™LG UltraWide مقاس 29 بوصة بدقة FHD وتقنية IPS