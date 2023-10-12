شاشة ™LG UltraWide مقاس 29 بوصة بدقة FHD وتقنية IPS

تم تطبيق تقنية HDR على مختلف أنواع المحتوى الآن. تتوافق هذه الشاشة مع HDR10 (النطاق الديناميكي العالي)، مما يدعم مستويات محددة من الألوان والسطوع وهو ما يمكِّن المشاهدين من الاستمتاع بالألوان الدرامية للمحتوى.