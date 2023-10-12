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*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
صورة أكبر تشاهدها، ومهام أكثر تنجزها
شاهد صورة أكبر، وأنجز قدرًا أكبر من المهام مع هذه الشاشة طراز UltraWide™ ذات الدقة الفائقة الكاملة (التي تبلغ 2560 × 1080) يمكنك إنجاز مهام متعددة بكفاءة، ومن دون التبديل ما بين البرامج بفضل المساحة الأكبر بنسبة 33% المتاحة للعناصر الظاهرة على الشاشة من حيث العرض مقارنةً بالشاشة ذات الدقة الفائقة الكاملة (التي تبلغ 1920 × 1080).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتنزيل أحدث إصدار من وحدة التحكم الظاهرة على الشاشة، انقر فوق الزر "تنزيل".
*صور المنتج ووحدة التحكم الظاهرة على الشاشة الواردتان في الفيديو مخصصتان لأغراض توضيحية فقط وقد تختلفان عن المنتج الحقيقي ووحدة التحكم الظاهرة على الشاشة الفعلية.
*قد لا تعمل الميزات بشكل سليم بناءً على الكمبيوتر الذي يستعمله المستخدم.
إمكانية اتصال في غاية السهولة
يتميز الطراز 29WQ600 من LG بمنفذ USB Type-C™ يدعم وضع DisplayPort البديل. عند استخدام كابل USB Type-C™، يمكن تحويل إشارات الصورة الكاملة عبر منفذ DisplayPort إلى شاشة خارجية من دون كابلات شاشة عرض مخصصة أو محولات نشطة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*للعمل بشكل صحيح، يكون كابل usb type-c مطلوبًا (يباع بشكل منفصل).
*منفذ USB Type-C™ الموجود في هذه الشاشة متوافق مع الكمبيوتر المحمول والأجهزة الذكية التي تم تمكين USB Type-C™ (وضع DisplayPort البديل) فيها، ولا يدعم توصيل الطاقة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تحسين تجربتك مع الألعاب
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*يؤدي تقليل ضبابية الحركة بمقدار 1 مللي ثانية إلى انخفاض الإضاءة، ولا يمكن استخدام الميزات التالية في أثناء تنشيطها: تقنية AMD FreeSync™.
*قد يحدث الوميض في أثناء تشغيل تقليل ضبابية الحركة بمقدار 1 مللي ثانية.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*مقارنة بين وضع "OFF (إيقاف التشغيل)" (الصورة اليسرى) وAMD FreeSync™.
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التقليدي
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مزامنة الحركة الديناميكية (DAS)
تفاعَل بشكل أسرع من الخصوم
*يوضح الشكل التقليدي أن طراز LG غير مدعوم في ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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إيقاف التشغيل
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ON (تشغيل)
هاجم أولاً في الظلام
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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إيقاف التشغيل
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ON (تشغيل)
تصويب أفضل
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
وفر الحماية لعينيك باستخدام ميزات العناية بالعينين
وضع القارئ
يقوم وضع القارئ بضبط درجة حرارة اللون والإضاءة، ما يساعد في تقليل تعب العينين وإراحتهما في أثناء قراءة المستندات على أي شاشة.
الأمان من الوميض
يقوم وضع الأمان من الوميض بتقليص الوميض غير المرئي على الشاشة، وهو ما يساعد في تقليل إجهاد العينين. وهو يوفر بيئة عمل مريحة لفترة طويلة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الميزة أعلاه باختلاف ظروف الاستخدام الواقعية التي يستعملها المستخدم.
تصميم مريح
تصميم أنيق ومريح
اعثر على وضعية المشاهدة المثالية لك باستخدام الحامل القابل لضبط الإمالة وعظّم تجربتك بتصميم بدون حواف تقريبًا من ثلاثة جوانب.
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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