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وسّع زاوية رؤيتك الحقيقية
مع
نسبة تباين أفضل وتعبير أفضل للألوان
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تغطية اللون (DCI / CIE1976)
تقليدي (64 رمادي %0.8) مقابل ATW (64 رمادي %43.1)
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نسبة تباين الزاوية
تقليدي (14:1) Vs ATW (145:1)
يتم تطبيق ATW (مستقطب عريض حقيقي متقدم)، يتم تطبيقه على شاشة فائقة الجودة للعمل الاحترافي عالي المستوى للاستخدام الطبي والخبير، ويغطي نسبة تباين زاوية أفضل (بحد أقصى 11 مرة) وتغطية ألوان (بحد أقصى 52 مرة) من الشاشة لا تطبق ATW بزاوية أوسع.
*نسبة تباين الزاوية : تمثل المنطقة الزرقاء الجزء المظلم من البكسل، ومن ثم، فإن المنطقة الزرقاء الأوسع تعني نسبة التباين الأقل.
*حالات الاختبار: تم تقييم R/G/B (255G, 64G, 31G) والقيم السوداء (نسبة CR للزاوية في كل حالة وزاوية 45 درجة لزيادة تغطية اللون) عند θ 30، و45، و60 درجة. يتم تكبير تأثير تعويض CR الزاوي، وتغطية اللون عند θ 60 درجة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين 240 هرتز (O/C 260 هرتز)، أنت بحاجة إلى بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.
سرعة هائلة، متعة الغوص في اللعب
تقليل التشويش والظلال في الألعاب بفضل IPS يبلغ 1 مللي ثانية.
*حدد "الوضع الأسرع" لاستخدام وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية. (وضع اللعبة → وقت الاستجابة → الوضع الأسرع).
*يدعم ما يصل إلى 240 هرتز (O/C 260 هرتز) معدل التحديث المتغير (VRR). مطلوب بطاقة رسومية كابل HDMI 2.1 وHDMI 2.1 (مضمن في العبوة) للعمل بشكل صحيح.
*تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.
تركز التقنية على ألعاب السوائل
تركز التقنية على ألعاب السوائل.
AdaptiveSync المعتمد من VESA
متوافقة NVIDIA® G-SYNC®
AMD FreeSync™ Premium Pro
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تدعم هذه الشاشة مكبر صوت مدمجًا.
*تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل.
*لتنزيل أحدث تحكم على الشاشة، تفضل بزيارة LG.COM.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
مزامنة الحركة الديناميكية
مُثبّت اللون الأسود
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا تتوفر ميزة مشهد التقاطع مع تنشيط "عداد الإطارات في الثانية".
*قد يعرض عداد الإطارات في الثانية القيمة التي تتجاوز الحد الأقصى لمعدل تحديث الشاشة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لا يتم تضمين البرنامج وجهاز استشعار المعايرة في العبوة. لتنزيل أحدث برامج LG Calibration Studio، قم بزيارة LG.COM.
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