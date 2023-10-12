*نسبة تباين الزاوية : تمثل المنطقة الزرقاء الجزء المظلم من البكسل، ومن ثم، فإن المنطقة الزرقاء الأوسع تعني نسبة التباين الأقل.

*حالات الاختبار: تم تقييم R/G/B (255G, 64G, 31G) والقيم السوداء (نسبة CR للزاوية في كل حالة وزاوية 45 درجة لزيادة تغطية اللون) عند θ 30، و45، و60 درجة. يتم تكبير تأثير تعويض CR الزاوي، وتغطية اللون عند θ 60 درجة.