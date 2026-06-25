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شاشة LG UltraWide™ المنحنية مقاس 34 بوصة بدقة WQHD ومعدل تحديث 144Hz ‏(1800R)، طراز 34U640B، مزودة بمنفذ USB-C ودعم HDR 10 وتغطية لونية sRGB 99% (قياسي).

شاشة LG UltraWide™ المنحنية مقاس 34 بوصة بدقة WQHD ومعدل تحديث 144Hz ‏(1800R)، طراز 34U640B، مزودة بمنفذ USB-C ودعم HDR 10 وتغطية لونية sRGB 99% (قياسي).

34U640B-B
صورة أمامية لـ شاشة LG UltraWide™ المنحنية مقاس 34 بوصة بدقة WQHD ومعدل تحديث 144Hz ‏(1800R)، طراز 34U640B، مزودة بمنفذ USB-C ودعم HDR 10 وتغطية لونية sRGB 99% (قياسي). 34U640B-B
منظر أمامي مائل لشاشة LG UltraWide™ المنحنية يبرز التصميم شبه الخالي من الحواف من ثلاثة جوانب والشاشة الواسعة.
منظر جانبي لشاشة LG UltraWide المنحنية التي تبرز عمق اللوحة المنحنية.
شاشة LG UltraWide المنحنية على مكتب يعرض تخطيطًا متعدد المهام مع نوافذ متعددة للعمل والألعاب.
شاشة LG مقاس 34 بوصةمنحنية بدقة WQHD ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 مقارنة بشاشة مقاس 27 بوصةبنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9؛ مما يوضح مساحة العمل الأفقية الموسعة.
شاشة LG UltraWide المنحنية تعرض صورة نابضة بالحياة مع دعم HDR وتغطية ألوان sRGB 99%.
شاشة LG UltraWide المنحنية متصلة بالكمبيوتر المحمول مع تمييز منفذ USB-C ومنفذ DisplayPort ومنافذ HDMI.
شاشة LG UltraWide المنحنية تعرض واجهة تطبيق LG Switch للتحكم في تخطيط الشاشة وضبط وضع الصورة.
شاشة LG UltraWide المنحنية تعرض محتوى لعبة سريع الحركة بمعدل تحديث 144Hz لحركة سلسة.
شاشة LG UltraWide المنحنية توضح تقنية AMD FreeSync Premium مع مقارنة جنبًا إلى جنب للأوضاع أثناء التعطيل والتمكين.
شاشة LG UltraWide المنحنية توضح وضع القارئ وميزات Flicker Safe لتقليل إجهاد العين.
شاشة LG UltraWide المنحنية بتصميم حامل رفيع يقلل من مساحة المكتب ويدعم إعداد مساحة العمل النظيفة.
صورة مقربة للمنافذ الخلفية لشاشة LG UltraWide المنحنية بما في ذلك USB-C، وUSB-A وDisplayPort 1.4 وHDMI 2.0 وDC-IN.
صورة أمامية وجانبية لشاشة LG UltraWide المنحنية مع عرض أبعاد المنتج بالملليمتر.
صورة علوية لشاشة LG UltraWide المنحنية تعرض شكل اللوحة المنحنية وبنية تركيب الحامل.
صورة أمامية لـ شاشة LG UltraWide™ المنحنية مقاس 34 بوصة بدقة WQHD ومعدل تحديث 144Hz ‏(1800R)، طراز 34U640B، مزودة بمنفذ USB-C ودعم HDR 10 وتغطية لونية sRGB 99% (قياسي). 34U640B-B
منظر أمامي مائل لشاشة LG UltraWide™ المنحنية يبرز التصميم شبه الخالي من الحواف من ثلاثة جوانب والشاشة الواسعة.
منظر جانبي لشاشة LG UltraWide المنحنية التي تبرز عمق اللوحة المنحنية.
شاشة LG UltraWide المنحنية على مكتب يعرض تخطيطًا متعدد المهام مع نوافذ متعددة للعمل والألعاب.
شاشة LG مقاس 34 بوصةمنحنية بدقة WQHD ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 مقارنة بشاشة مقاس 27 بوصةبنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9؛ مما يوضح مساحة العمل الأفقية الموسعة.
شاشة LG UltraWide المنحنية تعرض صورة نابضة بالحياة مع دعم HDR وتغطية ألوان sRGB 99%.
شاشة LG UltraWide المنحنية متصلة بالكمبيوتر المحمول مع تمييز منفذ USB-C ومنفذ DisplayPort ومنافذ HDMI.
شاشة LG UltraWide المنحنية تعرض واجهة تطبيق LG Switch للتحكم في تخطيط الشاشة وضبط وضع الصورة.
شاشة LG UltraWide المنحنية تعرض محتوى لعبة سريع الحركة بمعدل تحديث 144Hz لحركة سلسة.
شاشة LG UltraWide المنحنية توضح تقنية AMD FreeSync Premium مع مقارنة جنبًا إلى جنب للأوضاع أثناء التعطيل والتمكين.
شاشة LG UltraWide المنحنية توضح وضع القارئ وميزات Flicker Safe لتقليل إجهاد العين.
شاشة LG UltraWide المنحنية بتصميم حامل رفيع يقلل من مساحة المكتب ويدعم إعداد مساحة العمل النظيفة.
صورة مقربة للمنافذ الخلفية لشاشة LG UltraWide المنحنية بما في ذلك USB-C، وUSB-A وDisplayPort 1.4 وHDMI 2.0 وDC-IN.
صورة أمامية وجانبية لشاشة LG UltraWide المنحنية مع عرض أبعاد المنتج بالملليمتر.
صورة علوية لشاشة LG UltraWide المنحنية تعرض شكل اللوحة المنحنية وبنية تركيب الحامل.

الميزات الرئيسية

  • شاشة مقاس 34 بوصةبدقة WQHD Curved‏ (3440x1440) ونسبة عرض إلى ارتفاع 21:9
  • تصميم واقعي بلا حواف من 3 جوانب
  • sRGB 99% (قياسي)
  • HDR 10
  • معدل تحديث 144Hz، وزمن استجابة 5ms (GtG في الوضع الأسرع)
  • USB-Type C (توصيل الطاقة 65 واط)
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تميز حائز على جوائز

شعار Digital Trends Award

Digital Trends 2025

أفضل مجموعة شاشات حسب اختيار القراء، مخصصة للاعبين ومحبي الأداء العالي

شعار شاشة LG UltraWide Monitor Curved.

شعار شاشة LG UltraWide Monitor Curved.

شاهد أكثر، أنجز أكثر

شاشة LG UltraWide Curved Monitor على مكتب حديث، تعرض ألعابًا غامرة للشخص الأول على شاشة منحنية عريضة إلى جانب واجهة متعددة المهام، مما يوفر صورًا شاملة ولعبًا سلسًا وإنتاجية محسنة في إعداد مساحة عمل المكتب المنزلي.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*لا تشمل العبوة لوحة المفاتيح الواردة أعلاه والماوس (حيث يُباعان بشكل منفصل).

نظرة عامة على مزايا شاشة LG UltraWide™ المنحنية، التي تأتي بشاشة منحنية مقاس 34 بوصة بدقة WQHD، ودعم HDR10 مع تغطية لونية sRGB 99%، واتصال USB-C شامل، ومعدل تحديث سلس يبلغ 144Hz، ودعم AMD FreeSync™ Premium، بالإضافة إلى حامل نحيف يتيح ضبط الإمالة والارتفاع لتجربة ألعاب غامرة وإنجاز المهام المتعددة بكفاءة.
شاشة مذهلةتجربة لعب سلسةالاتصال الأساسيراحة محسنة

شاشة منحنيةبدقة WQHD 21:9

توفر دقة UltraWide™ WQHD (3440×1440)مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 مساحة شاشة كافية لتشغيل برامج متعددة في وقت واحد، مما يعزز كفاءة العمل. يتبع انحناء 1800R مجال الرؤية الطبيعي لتقليل التشوه، بينما توفر الشاشة ثلاثية الجوانب الخالية من الحواف تقريبًا شاشة عرض واسعة بدون عوائق لتجربة مشاهدة أكثر غامرة وراحة.

شاشة LG UltraWide Monitor تعرض تطبيقات متعددة عبر شاشة مقاس 34 بوصةبنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9، مع مقارنة مميزة توضح المساحة الأفقية الإضافية على شاشة قياسية مقاس 27 بوصة مقاسمع نسبة عرض إلى ارتفاع 16:9.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

HDR10 مع sRGB 99%

اشعر بالألوان الواقعيةمع دقة ألوان متقدمة

توافق HDR10 وتغطية 99% sRGB يوفران إعادة إنتاج الألوان وتخطيط النغمات بدقة في مشاهد HDR.

شاشة LG UltraWide Curved Monitor تعرض محتوى إبداعيًا نابضًا بالحياة على شاشة واسعة ومنحنية، مع دعم HDR10 وتغطية لونية sRGB 99%، لتمنحك دقة ألوان غنية وتباينًا محسّنًا وتفاصيل بصرية دقيقة للأعمال الإبداعية والمشاهدة الغامرة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تغطية sRGB 99% قياسية. قد يختلف نطاق الألوان حسب الطراز.

دراجون مستقبليون يتسابقون في شارع مدينة مضاء بالنيون، مع تأثير ضبابي للحركة في الخلفية وجزء مميز يعرض تفاصيل واضحة ونقية لإبراز أداء التحديث السلس ووضوح الصورة بمعدل تحديث 144Hz.

تجربة لعب سلسةومعدل تحديث قدره 144Hz

يوفر أداءً سلسًا وسريع الاستجابة مع معدل تحديث 144Hz،يوفر صورًا انسيابية وحركة أكثر وضوحًا للعب أكثر استجابة مما يمنحك ميزة تنافسية.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

AMD FreeSync™ Premium

حركة سلسة تجعلك منغمسًا

بفضل اعتماد AMD FreeSync™ Premium، توفر هذه الشاشة عرضًا فائق السلاسة وخاليًا من التقطّع مع زمن استجابة منخفض، لتمنحك دقة وتحكمًا استثنائيين أثناء اللعب.

شاشة LG UltraWide Curved Monitor توضح تقنية AMD FreeSync مع مقارنة جنبًا إلى جنب للأوضاع المعطلة والممكّنة، مما يعرض انخفاض تمزيق الشاشة وحركة أكثر سلاسة لألعاب سريعة الاستجابة وغامرة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.

*قد تختلف النتائج أو الأداء الفعلي حسب بيئة الاستخدام

*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.

Dynamic Action Sync

من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.

Black Stabilizer

ميزة Black Stabilizer تساعد اللاعبين على اكتشاف القناصة المتربصين في أحلك الزوايا والتنقل بسرعة أثناء انفجار القنابل الضوئية.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

منفذ USB Type-C® يدعم توصيل الطاقة بقدرة 65 واط

اتصال USB-C متكامل

توفر هذه الشاشة منافذ USB Type-C® وDisplayPort ومنفذين HDMI ومنفذين USB-A لضمان اتصال سلس مع مختلف الأجهزة.يدعم منفذ USB Type-C® مخرجات الشاشة ونقل البيانات، مما يتيح سهولة الاتصال بجهاز الكمبيوتر المحمول باستخدام كابل واحد.

شاشة LG UltraWide™ المنحنية مزودة باتصال USB-C شامل، يتيح نقل الفيديو والبيانات وتوفير طاقة تصل إلى 65 واط عبر كابل واحد، مما يساعد على تنظيم مساحة العمل وتعزيز كفاءة المهام المتعددة عند توصيل جهاز كمبيوتر محمول.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*للعمل بشكل صحيح، يلزم استخدام كابل usb type-c (يُباع بشكل منفصل).

وحدة تحكم مزدوجة (مفتاح KVM*)

تحكم في أجهزة متعددة عبر شاشة واحدة

اعمل بسلاسة عبر جهازي كمبيوتر بشاشة ولوحة مفاتيح وماوس واحد - ما عليك سوى سحب الملفات وإفلاتها باستخدام وحدة التحكم المزدوجة.

* تشمل العبوة كبلات HDMI وDP وUSB-C.

*يشير الاختصار KVM إلى لوحة المفاتيح والفيديو والماوس.*يتيح مفتاح KVM Switch التحكم في أجهزة متعددة باستخدام لوحة مفاتيح وماوس وشاشة واحدة.*قد يختلف توفر الميزات حسب الطراز والمنطقة.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

راحة محسّنة في كل تفصيلة

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

تطبيق LG Switch

سرعة التبديل

يمكنك بسهولة تقسيم الشاشة بأكملها إلى 6 أقسام، أو تغيير تصميم طريقة العرض، أو حتى تشغيل منصة مكالمات الفيديو باستخدام مفتاح التشغيل السريع المعين. كما تدعم أوضاع صورة بجوار صورة (PBP) وصورة داخل صورة (PIP) من أجل تعدد المهام بكفاءة عبر مصادر إدخال متعددة.

تنزيل

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، ابحث في قائمة دعم LG.com.

وضع القارئ (Reader Mode)

يضبط درجة حرارة اللون وسطوعه للمساعدة في تقليل إجهاد العين عند عرض المستندات لفترات طويلة.

Flicker Safe

يقلل من وميض الشاشة غير المرئي للمساعدة في تقليل إجهاد العين ودعم تجربة مشاهدة أكثر راحة أثناء الاستخدام الممتد.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*قد تختلف الميزة الموضحة أعلاه حسب ظروف الاستخدام الفعلي لدى المُستخدِم.

تصميم أنيق مع حامل رفيع

استمتع بتصميمنا ثلاثي الجوانب الذي يكاد يخلو من الحواف، مع قاعدة قابلة للتعديل تتيح التحكم في زاوية الميل والارتفاع. يساهم الحامل النحيف والخالي من الفوضى في تقليل المساحة التي يشغلها على المكتب والاستفادة المثلى من المساحة المتاحة، ليمنحك بيئة عمل أكثر ترتيبًا وأناقة.

أيقونة قابلية تعديل الإمالة.

الإمالة

-5 ~ 15 درجة

أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.

الارتفاع

80 ملم

صورة علوية لشاشة LG UltraWide Curved Monitor على مكتب مع كوب قهوة ولوحة مفاتيح لاسلكية وماوس، إلى جانب لقطة مقربة لقاعدة الشاشة الرفيعة مربعة الشكل المصممة للاستقرار ومساحة عمل خالية من الفوضى.

* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.

*لا تشمل العبوة لوحة المفاتيح الواردة أعلاه والماوس (حيث يُباعان بشكل منفصل).

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