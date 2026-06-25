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شاشة LG UltraWide™ المنحنية مقاس 34 بوصة بدقة WQHD ومعدل تحديث 144Hz (1800R)، طراز 34U640B، مزودة بمنفذ USB-C ودعم HDR 10 وتغطية لونية sRGB 99% (قياسي).
شاشة LG UltraWide™ المنحنية مقاس 34 بوصة بدقة WQHD ومعدل تحديث 144Hz (1800R)، طراز 34U640B، مزودة بمنفذ USB-C ودعم HDR 10 وتغطية لونية sRGB 99% (قياسي).
34U640B-B
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تميز حائز على جوائز
Digital Trends 2025
أفضل مجموعة شاشات حسب اختيار القراء، مخصصة للاعبين ومحبي الأداء العالي
شاهد أكثر، أنجز أكثر
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لا تشمل العبوة لوحة المفاتيح الواردة أعلاه والماوس (حيث يُباعان بشكل منفصل).
شاشة منحنيةبدقة WQHD 21:9
توفر دقة UltraWide™ WQHD (3440×1440)مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9 مساحة شاشة كافية لتشغيل برامج متعددة في وقت واحد، مما يعزز كفاءة العمل. يتبع انحناء 1800R مجال الرؤية الطبيعي لتقليل التشوه، بينما توفر الشاشة ثلاثية الجوانب الخالية من الحواف تقريبًا شاشة عرض واسعة بدون عوائق لتجربة مشاهدة أكثر غامرة وراحة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
HDR10 مع sRGB 99%
اشعر بالألوان الواقعيةمع دقة ألوان متقدمة
توافق HDR10 وتغطية 99% sRGB يوفران إعادة إنتاج الألوان وتخطيط النغمات بدقة في مشاهد HDR.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تغطية sRGB 99% قياسية. قد يختلف نطاق الألوان حسب الطراز.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
AMD FreeSync™ Premium
حركة سلسة تجعلك منغمسًا
بفضل اعتماد AMD FreeSync™ Premium، توفر هذه الشاشة عرضًا فائق السلاسة وخاليًا من التقطّع مع زمن استجابة منخفض، لتمنحك دقة وتحكمًا استثنائيين أثناء اللعب.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*تتم مقارنة أداء الميزة بالنماذج التي لا تطبق تقنية المزامنة.
*قد تختلف النتائج أو الأداء الفعلي حسب بيئة الاستخدام
*قد تحدث أخطاء أو تأخيرات حسب اتصال الشبكة.
Dynamic Action Sync
من خلال تقليل تأخر الإدخال باستخدام مزامنة الحركة الديناميكية (Dynamic Action Sync)، يمكن للاعبين اقتناص اللحظات الحرجة في الوقت الفعلي والاستجابة بسرعة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
منفذ USB Type-C® يدعم توصيل الطاقة بقدرة 65 واط
اتصال USB-C متكامل
توفر هذه الشاشة منافذ USB Type-C® وDisplayPort ومنفذين HDMI ومنفذين USB-A لضمان اتصال سلس مع مختلف الأجهزة.يدعم منفذ USB Type-C® مخرجات الشاشة ونقل البيانات، مما يتيح سهولة الاتصال بجهاز الكمبيوتر المحمول باستخدام كابل واحد.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*للعمل بشكل صحيح، يلزم استخدام كابل usb type-c (يُباع بشكل منفصل).
وحدة تحكم مزدوجة (مفتاح KVM*)
تحكم في أجهزة متعددة عبر شاشة واحدة
اعمل بسلاسة عبر جهازي كمبيوتر بشاشة ولوحة مفاتيح وماوس واحد - ما عليك سوى سحب الملفات وإفلاتها باستخدام وحدة التحكم المزدوجة.
* تشمل العبوة كبلات HDMI وDP وUSB-C.
*يشير الاختصار KVM إلى لوحة المفاتيح والفيديو والماوس.*يتيح مفتاح KVM Switch التحكم في أجهزة متعددة باستخدام لوحة مفاتيح وماوس وشاشة واحدة.*قد يختلف توفر الميزات حسب الطراز والمنطقة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
راحة محسّنة في كل تفصيلة
Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).
تطبيق LG Switch
سرعة التبديل
يمكنك بسهولة تقسيم الشاشة بأكملها إلى 6 أقسام، أو تغيير تصميم طريقة العرض، أو حتى تشغيل منصة مكالمات الفيديو باستخدام مفتاح التشغيل السريع المعين. كما تدعم أوضاع صورة بجوار صورة (PBP) وصورة داخل صورة (PIP) من أجل تعدد المهام بكفاءة عبر مصادر إدخال متعددة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، ابحث في قائمة دعم LG.com.
وضع القارئ (Reader Mode)
يضبط درجة حرارة اللون وسطوعه للمساعدة في تقليل إجهاد العين عند عرض المستندات لفترات طويلة.
Flicker Safe
يقلل من وميض الشاشة غير المرئي للمساعدة في تقليل إجهاد العين ودعم تجربة مشاهدة أكثر راحة أثناء الاستخدام الممتد.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الميزة الموضحة أعلاه حسب ظروف الاستخدام الفعلي لدى المُستخدِم.
تصميم أنيق مع حامل رفيع
استمتع بتصميمنا ثلاثي الجوانب الذي يكاد يخلو من الحواف، مع قاعدة قابلة للتعديل تتيح التحكم في زاوية الميل والارتفاع. يساهم الحامل النحيف والخالي من الفوضى في تقليل المساحة التي يشغلها على المكتب والاستفادة المثلى من المساحة المتاحة، ليمنحك بيئة عمل أكثر ترتيبًا وأناقة.
* تمت محاكاة الصور لتعزيز فهم الميزات، وقد تختلف عن تجربة الاستخدام الفعلي.
*لا تشمل العبوة لوحة المفاتيح الواردة أعلاه والماوس (حيث يُباعان بشكل منفصل).
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