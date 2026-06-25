شاشة LG UltraWide™ المنحنية مقاس 34 بوصة بدقة WQHD ومعدل تحديث 144Hz ‏(1800R)، طراز 34U640B، مزودة بمنفذ USB-C ودعم HDR 10 وتغطية لونية sRGB 99% (قياسي).

استمتع بتصميمنا ثلاثي الجوانب الذي يكاد يخلو من الحواف، مع قاعدة قابلة للتعديل تتيح التحكم في زاوية الميل والارتفاع. يساهم الحامل النحيف والخالي من الفوضى في تقليل المساحة التي يشغلها على المكتب والاستفادة المثلى من المساحة المتاحة، ليمنحك بيئة عمل أكثر ترتيبًا وأناقة.