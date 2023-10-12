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*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
شاشة عرض UltraWide™ بدقة QHD ونسبة أبعاد 21:9
شاهد أكثر، أنجز أكثر
تُعد شاشة UltraWide™ بدقة QHD (دقة 3440×1440، نسبة أبعاد 21:9) مثالية لإنجاز المهام؛ إذ يمكنها عرض برامج متنوعة في آنٍ واحد.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتنزيل أحدث برنامج للتحكم على الشاشة، اضغط على زر DOWNLOAD (تنزيل).
*صور المنتج والتحكم على الشاشة الواردان في الفيديو مخصصان لأغراض توضيحية فقط وقد يختلفان عن المنتج الحقيقي والتحكم الفعلي على الشاشة.
*قد لا تعمل المزايا المتاحة على نحو سليم اعتمادًا على إعدادات الكمبيوتر المستخدم.
حماية عينيك مع ميزات العناية بالعيون
وضع القارئ Reader
الوقاية من الاهتزاز
تقلل تقنية (Flicker Safe) من الوميض غير المرئي على الشاشة، مما يساعد على الحد من إجهاد العين. وتوفر بيئة عمل مريحة لفترة طويلة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*قد تختلف الميزات المذكورة أعلاه وفقًا للظروف الحالية للاستخدام الفعلي.
استمتع بتجربة ألعاب مُحسّنة
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الشاشة التقليدية
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DAS
مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)
رد فعل بصورة أسرع أمام الخصوم
قلل من معدل تأخر الإدخال عبر مزامنة الإجراء الديناميكي (Dynamic Action Sync) حتى تساعد اللاعبين على التقاط اللحظات الحاسمة في الوقت الفعلي.
*يوضح الشكل التقليدي طراز LG لا يدعم ميزة مزامنة الحركة الديناميكية (DAS).
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
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إيقاف
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تشغيل
Black Stabilizer
اهجم أولاً في الظلام
يساعد موازن اللون الأسود اللاعبين على تجنب القناصين المختبئين في الأماكن الأكثر ظلمة والهروب بسرعة عند صدور وميض الانفجارات.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تصميم مريح
تصميم يجمع بين الأناقة والراحة
حدد وضع المشاهدة الأمثل لك بضبط الحامل القابل للتعديل والإمالة، وتمتّع بتجربة مشاهدة غامرة بتصميم بلا حواف فعليًا من ثلاثة جوانب.
ما يقوله الناس
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الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
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مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
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سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
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قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
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