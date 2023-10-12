شاشة ألعاب منحنية UltraGear™ OLED مقاس 45 بوصة بدقة WQHD مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية

تم التحقق منها واعتُمدت رسميًا من NVIDIA®‎ بأنها متوافقة مع تقنية G-SYNC®‎**. ويُترجم ذلك إلى سرعة وسلاسة أكبر في الألعاب التي تم اختبارها لتقليل تقطُّع الشاشة والاقتصاص. لا تفوّت أي إطار من الأحداث وأنت تحقق انتصاراتك.