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شاشة ألعاب منحنية UltraGear™ OLED مقاس 45 بوصة بدقة WQHD مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية

مميزات

المعرض

المواصفات

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شاشة ألعاب منحنية UltraGear™ OLED مقاس 45 بوصة بدقة WQHD مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية

45GR95QE-B

شاشة ألعاب منحنية UltraGear™ OLED مقاس 45 بوصة بدقة WQHD مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية

45GR95QE-B

السرعة العالية التي تحتاج إليها

انغمس في لحظات الإثارة واستمتع بها بفضل شاشة LG UltraGear™‎ الكبيرة مقاس 45 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 21:9، وجودة الصورة المذهلة التي توفرها تقنية LG OLED. وستمنحك الشاشة ميزة تنافسية بفضل معدل تحديثها البالغ 240 هرتز وزمن استجابتها البالغ 0.03 مللي ثانية واللذين لم يسبق لهما مثيل على شاشات OLED. ومع شاشة OLED المنحنية التي تتميز بدرجة الانحناء 800R الدراماتيكية، ستشعر أن الحركة والإثارة تحيطان بك من كل زاوية.

الشاشة

 

شاشة 45 بوصة بتصميم منحني ونسبة باعية تبلغ 21:9 (800R)

تصميم قائم على الألعاب

الإمالة/الارتفاع/ الدوران للتعديل

الصورة

 

OLED

HDR10 / DCI-P3 98.5%

مقاومة للوهج / انعكاس منخفض

السرعة

 

معدل تحديث يبلغ 240 هرتز

وقت استجابة يبلغ.03 مللي ثانية

مزامنة تلاؤمية

انغمس في الإثارة بشكل لم يسبق له مثيل

انغمس في الإثارة بشكل لم يسبق له مثيل

بفضل الشاشة الكبيرة مقاس 45 بوصة، ونسبة العرض إلى الارتفاع 21:9 والانحناء الدراماتيكي لشاشة OLED، ستشعر وكأنك دخلت بنفسك في مشاهد اللعبة. استمتع بأداء ألعاب من المستوى التالي مع شاشة LG UltraGear OLED.
أول شاشة OLED في العالم بمعدل تحديث 240 هرتز

أول شاشة OLED في العالم بمعدل تحديث 240 هرتز

استعد للاستمتاع بألعاب الفيديو بكل سلاسة مع شاشة OLED فائقة السرعة التي تتميز بمعدل تحديث 240 هرتز. تتيح لك السرعة العالية الاستجابة بسرعة لتحركات الخصوم ومنحك ميزة التفوق والبقاء في صدارة المنافسة.

*الصور المعروضة متاحة لأغراض توضيحية فقط

وداعًا للحظات التأخير

استمتع بمشاهد أكثر انسيابية تقل فيها لحظات التأخير أو الظلال لأدنى حد بفضل وقت استجابة شاشة LG UltraGear OLED الفوري، والذي يبلغ 0.03 مللي ثانية (من الرمادي إلى الرمادي (GtG))

*الصور المعروضة متاحة لأغراض توضيحية فقط

ارتقِ بتجربتك مع صورة لا تشوبها شائبة

لن تستمتع بسرعة الشاشة على حساب جودة عرض الصورة - فشاشة LG UltraGear OLED توفر نسبة التباين 1,500,000:1 لتمنحك صورة بجودة عميقة ومفصلة وتجربة ألعاب واقعية نابضة بالحياة.

*الصور المعروضة متاحة لأغراض توضيحية فقط

شاشة كبيرة. لون جريء.

شاشة كبيرة. لون جريء.

أضف أفضل الألوان حيوية إلى الشاشة الكبيرة. تتيح لك الشاشة المنحنية LG UltraGear OLED مقاس 45 بوصة استكشاف محتوى HDR بالطريقة التي قُصدت مشاهدته في الأصل بها من خلال تدرج لوني DCI-P3 بنسبة تغطية 98.5% - وهي طيف لوني مرتفع يعرض ألوانًا رائعة.

*الصور المعروضة متاحة لأغراض توضيحية فقط.
**تغطية لونية بنسبة نموذجية تصل إلى %98.5 بحد أدنى %90 من ألوان DCI-P3

ستتشبث عيناك باللعبة

ستتشبث عيناك
باللعبة

ستستمتع باللعب بدون أن يتشتت انتباهك بفضل الشاشة المضادة للوهج، والتي تقلل انعكاسات الضوء وتتيح لك التركيز على الانتصار والفوز.

*صورة محاكية.

تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على ألعاب الفيديو

تقنيات تضفي انسيابية ممتعة على ألعاب الفيديو

NVIDIA G-Sync® Compatible

 

تم التحقق منها واعتُمدت رسميًا من NVIDIA®‎ بأنها متوافقة مع تقنية G-SYNC®‎**. ويُترجم ذلك إلى سرعة وسلاسة أكبر في الألعاب التي تم اختبارها لتقليل تقطُّع الشاشة والاقتصاص. لا تفوّت أي إطار من الأحداث وأنت تحقق انتصاراتك.

تقنية ™AMD FreeSync الفائقة

 

يحقق AMD FreeSync™ Premium تجربة لعب سلسة بدون انقطاع تقريبًا للاعبين المحترفين. بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز على الأقل عند حد أدنى لدقة وضوح FHD وطريقة لعب منخفضة التأخر، لن يفوتك أبدًا إطار من الحركة بينما تلعب بأقصى أداء.

*الصور المعروضة متاحة لأغراض توضيحية فقط.

**يدعم التوافق مع تقنية NVIDIA® G-SYNC®‎ معدل تحديث متغيرًا في وحدات معالجة الرسومات من السلسلة GeForce GTX 10 والوحدات الأعلى في منفذ الشاشة، ووحدات معالجة الرسومات من السلسلة GeForce RTX 30 Series والوحدات الأعلى في منفذ HDMI 2.1.

خيارات اتصال تحقق رغبات اللاعبين المحترفين

خيارات اتصال تحقق رغبات اللاعبين المحترفين

ستتيح لك منافذ HDMI 2.1 وDisplayPort 1.4 الاستمتاع بتجربة اللعب بألوان أكثر انسيابية وحيوية وبرسومات عالية الوضوح. وكلا الاتصالين مدعومان على هذه الشاشة ويتيحان لك تجربة معدل تحديث مذهل يصل إلى 240 هرتز.**

*صورة محاكية

**بطاقة الرسومات التي تدعم منفذ DisplayPort 1.4 أو HDMI 2.1 مطلوبة لدعم معدل التحديث الذي يصل إلى 240 هرتز. تُباع بطاقة الرسومات بشكل منفصل.

مصممة لتحقيق الفوز

ستشعر بمتعة اللعب تحيطك من كل جانب بفضل تصميم الشاشة فائقة النحافة وبدون حواف تقريبًا، وهو ما يمنحك مساحة أكبر للاستمتاع والفوز في معركتك. وتتميز الشاشة بسهولة ضبط ارتفاعها وميلها ودورانها حتى تتمكن من المشاهدة واللعب بحسب المواصفات التي تلائمك تمامًا
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الدوران

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مائل

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الارتفاع

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تصميم بدون حواف تقريباً

مصممة لتحقيق الفوز

ارفع مستوى متعتك في اللعب

ارفع مستوى متعتك في اللعب

تمنح تقنية سماعة الرأس DTS® Headphone:X®‎** اللاعب تجربة دقيقة وفريدة في توزيع أماكن الأصوات في الألعاب لسماع صوت ثلاثي الأبعاد عبر سماعات الرأس. تدعم الأصوات بحسب القنوات والمشاهد والأشياء. بالإضافة إلى ذلك، يتيح لك مقبس سماعة الرأس رباعي الأقطاب توصيل إشارة سماعة رأس استريو وإشارة ميكروفون أحادي على أساس مشترك.

*صورة محاكية.
**تُباع سماعات الرأس بشكل منفصل. بالنسبة إلى براءات اختراع DTS، راجع الموقع الإلكتروني http://patents.dts.com. صُنعت بموجب ترخيص من شركة DTS, Inc.‎ أو الشركات التابعة لها. وعلامات DTS وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة DTS Inc.‎ في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى. كل الحقوق محفوظة.

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المواصفات الرئيسية

المقاس [Inch]

44.5

الوضوح

3440 x 1440

نوع الشاشة

OLED

الأبعاد

21:9

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

200

الانحناء

800R

معدل التحديث (Max.) [Hz]

240

وقت الاستجابة

0.03ms (GtG)

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/دوران حول المحور

كل المواصفات

معلومات

اسم المنتج

UltraGear

سنة

2023

ميكانيكيا

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/دوران حول المحور

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

160W

استهلاك الطاقة (وضع السكون)

اقل من 0.5W

استهلاك الطاقة (Typ)

129W

النوع

طاقة خارجية (محول)

عادي

RoHS

نعم

SW طلب

تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)

نعم

تحكم مزدوج

نعم

LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

نعم

شاشة العرض

الأبعاد

21:9

الاضاءة (Min.) [cd/m²]

160

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

200

عمق الالوان (عدد الالوان)

1.07B

تسلسل الألوان (Min.)

DCI-P3 90% (CIE1976)

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98.5% (CIE1976)

معدل التباين (Typ.)

1500000:1

الانحناء

800R

نوع الشاشة

OLED

Pixel Pitch [mm]

0.303 x 0.303

معدل التحديث (Max.) [Hz]

240

الوضوح

3440 x 1440

وقت الاستجابة

0.03ms (GtG)

المقاس [cm]

113

المقاس [Inch]

44.5

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

الأبعاد والأوزان

قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

1100 x 550 x 317

قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

992.7 x 457 x 218

قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

992.7 x 647.7 x 362.5(↑) 992.7 x 537.7 x 362.5(↓)

الوزن خلال الشحن[kg]

16

الوزن بدون الحامل [kg]

8.6

الوزن مع الحامل [kg]

10.9

سمات

ثبات اللون الاسود

نعم

AMD FreeSync™

FreeSync Premium

تبديل المدخل التلقائي

نعم

معايرة اللون بالمصنع

نعم

ضعف الالوان

نعم

Crosshair

نعم

Dynamic Action Sync

نعم

FPS Counter

نعم

HDR 10

نعم

HDR Effect

نعم

HW معايرة

HWالمعايرة الجاهزة

NVIDIA G-Sync™

G-SYNC توافق

اخرى (خصائص)

Hexagon Lighting, VESA DSC Tech. DTS HP:X (4-pole H/P Out)

PBP

2PBP

PIP

نعم

نمط القراءة

نعم

RGB LED اضاءة

Hexagon اضاءة

وضع توفير الطاقة

نعم

مفتاح تعريف المستخدم

نعم

VRR

نعم

اكسسوارات

مدخل الديسبلاي

نعم

HDMI

YES (ver 2.1)

اكسسوارات اخرى

حامل كبل حامل ، مفك براغي

التحكم عن بعد

نعم

USB A to B

نعم

الاتصال

DisplayPort

نعم(1ea)

DP اصدار

1.4

HDMI

نعم(2ea)

مخرج سماعات الرأس

4-pole صوت ومايكرفون

SPDIF out (Optical Digital Audio Out)

نعم

USB مخارج

YES(2ea/ver3.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver3.0)

الصوت

DTS HP:X

نعم

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45GR95QE-B

45GR95QE-B

شاشة ألعاب منحنية UltraGear™ OLED مقاس 45 بوصة بدقة WQHD مع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية

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