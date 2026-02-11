We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة UltraWide Dual QHD(5120x1440) Curved Nano IPS المنحنية مقاس 49 بوصة وبسرعة 144Hz
49U950A-W
الميزات الرئيسية
- شاشة 32:9 DQHD (5120x1440) Curved Nano IPS المنحنية مقاس 49 بوصة
- معدل تحديث 144Hz، تقليل ضبابية الحركة 1ms MBR
- sRGB 98% (Typ.)، تم قياس اللون في المصنع
- 400 شمعة (Typ.) السطوع / VESA DisplayHDR™ 400
- مكبرا صوت استريو بقدرة 10 واط معزَّزان بتقنية Rich Bass
- Black Stabilizer، DAS، وضع الألعاب، مؤشر القنص (Crosshair)
شاشة منحنية Dual QHD Curved Monitor مقاس 49 بوصة بسرعة 144Hz
UltraWide Dual QHD (5120x1440)
أكبر. أكثر حدة. أوسع.
استمتع بقوة شاشتي QHD معًا بسلاسة في شاشة واحدة مقاس 49 بوصة. توفر الشاشة فائقة العرض بقياس 49 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 32:9 وبدقة Dual QHD (5120×1440) دقة عرض تعادل شاشتين بحجم 27 بوصة بنسبة 16:9 في رؤية واسعة واحدة. بفضل وحدات البكسل التي تزيد بنسبة 70% تقريبًا عن دقة Full HD بنسبة 32:9 (3840x1080)، فهي توفر وضوحًا وتفاصيل فائقة*.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
* بالنسبة لبعض طرازات أجهزة Mac التي تعمل بطاقة Intel للرسوميات، فإنها لا تدعم الدقة القصوى عند استخدام عند استخدام USB-C في عمليات التوصيل.
*قد يختلف عدد المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو المعروضة حسب إعداداتك.
*لا تتضمن العبوة الحوامل والركائز الخاصة بالتركيب الرأسي، ويجب شراؤها بشكل منفصل.
*حامل الشاشة المزدوجة الظاهر في الصورة لأغراض توضيحية فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي. يُباع بشكل منفصل.
جودة صورة فاخرة
دقة في كل بكسل، وتألق من كل زاوية.
استمتع بدقة ألوان احترافية ووضوح ثابت عبر نطاق عرض واسع.
DCI-P3 98% (قياسي)
تقدم تغطية ألوان بنسبة 98% مع تدرج لوني DCI-P3 حلاً مثاليًا لعرض الألوان بدقة مذهلة.
منفذ USB Type-C™ يدعم توصيل الطاقة بقدرة 90 واط
اتصال USB-C متكامل
منفذ USB Type-C™ يتيح العرض ونقل البيانات وشحن الكمبيوتر المحمول - كل ذلك من خلال كابل واحد. بفضل توصيل الطاقة حتى 90 واط، يمكنه شحن جهاز كمبيوتر محمول متصل أثناء تشغيل الشاشة.
*يتطلب الأمر استخدام كابل USB Type-C™ المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ USB Type-C™ لتوصيل الشاشة.
مكبرات صوت استريو مع جهير قوي
صوت غامر بدون مكبرات صوت إضافية
تتميز الشاشة بسماعتين ستيريو مدمجتين بقدرة 10 واط لكل منهما، لتقديم صوت غامر عند مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى والمحتوى المتعدد الوسائط، إضافةً إلى دعم التواصل الصوتي الواضح في مكالمات الفيديو والاجتماعات دون الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية.
49 بوصة بمعدل تحديث 144
استمتع برؤية أوسع. وتجربة لعب أسرع.
توفر الشاشة الواسعة مقاس 49 بوصة بدقة DQHD (5120×1440) مجال رؤية واسع للغاية، مثالي للألعاب الغامرة. توفر تقنية Nano IPS ومعدل تحديث يصل إلى 144Hz ألوانًا نابضة بالحياة وحركة سلسة في كل لحظة من اللعب.
شاشة سريعة، تجربة لعب سلسة
استمتع بلعب سلس ومستقر مع معدل تحديث 144Hz، وتوافق NVIDIA G-SYNC®، وAMD FreeSync™، والعديد من ميزات الدعم داخل اللعبة.
صورة مقسمة تُقارن بين تمزق الشاشة والتقطيع في الجهة اليسرى وتجربة اللعب السلسة والواضحة في الجهة اليمنى، موضحةً تأثير التزامن التكيفي ومعدل التحديث العالي
وحدة تحكم مزدوجة (مفتاح KVM)
تحكم في أجهزة متعددة عبر شاشة واحدة
اعمل بسلاسة عبر جهازي كمبيوتر بشاشة ولوحة مفاتيح وماوس واحد - ما عليك سوى سحب الملفات وإفلاتها باستخدام وحدة التحكم المزدوجة.
* تشمل العبوة كبلات HDMI وDP وUSB-C.
1ms MBR
حركة واضحة مع زمن الاستجابة 1ms MBR
يقلل زمن الاستجابة 1ms MBR من ضبابية الحركة وظلالها، مما يوفر لعبًا أكثر سلاسة ومرئيات أكثر وضوحًا في المشاهد سريعة الوتيرة.
*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، ابحث عن 49U950A في قائمة دعم LG.com.
مصممة لتوفير الراحة، مصممة للإنتاجية
السطوع التكيفي
يضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على الضوء المحيط باستخدام مستشعر مدمج، مما يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين وتحسين راحة العين.
Live colour low blue light
ميزة Live Color Low Blue Light من LG، الحاصلة على اعتماد TÜV Rheinland، تعمل على حماية عينيك من الضوء الأزرق من خلال دمج التعديلات على مستوى الأجهزة والبرمجيات مع الحفاظ على جودة الألوان الزاهية.
*شهادة TÜV Rheinland (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356
حامل أنيق مع قاعدة نحيفة
خالٍ من الفوضى بفضل القاعدة الأنيقة
صُمِّمَ الحامل الأنيق الذي يأتي على شكل حرف L لتوفير الراحة وكفاءة المساحة، مما يسمح بتجربة مستخدم سلسة ومساحة عمل خالية من الفوضى. فهو يتيح ضبط الارتفاع والإمالة والدوران، ويتوافق مع التثبيت على الحائط VESA 100×100.
المواصفات الرئيسية
شاشة العرض - المقاس [Inch]
49
شاشة العرض - الوضوح
5120 x 1440
شاشة العرض - نوع الشاشة
IPS
شاشة العرض - الأبعاد
32:9
شاشة العرض - تسلسل الألوان (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
شاشة العرض - الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
400 شمعة/م²
شاشة العرض - الانحناء
3800R
شاشة العرض - معدل التحديث (Max.) [Hz]
144
شاشة العرض - وقت الاستجابة
5ms (GtG أسرع)
ميكانيكيا - تعديل شاشة العرض
ارتفاع/إمالة/دوران
كل المواصفات
شاشة العرض
الأبعاد
32:9
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
320 شمعة/م²
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
400 شمعة/م²
عمق الالوان (عدد الالوان)
16.7M
تسلسل الألوان (Min.)
DCI-P3 90% (CIE 1976)
تسلسل الألوان (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
معدل التباين (Min.)
700:1
معدل التباين (Typ.)
1000:1
الانحناء
3800R
نوع الشاشة
IPS
Pixel Pitch [mm]
0.234 x 0.234
معدل التحديث (Max.) [Hz]
144
الوضوح
5120 x 1440
وقت الاستجابة
5ms (GtG أسرع)
المقاس [cm]
124.46 سم
المقاس [Inch]
49
زاوية الرؤيا (CR≥10)
178 درجة (الجانب الأيمن/الأيسر)، 178 درجة (الجانب العلوي/السفلي)
ميكانيكيا
تعديل شاشة العرض
ارتفاع/إمالة/دوران
جدار بطاولة متحركةmm
100 × 100
طَاقَة
مدخل الطاقة
100 ~ 240 فولت، (50/60Hz)
النوع
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
أقل من 0.5 واط
استهلاك الطاقة(DC Off)
أقل من 0.3 واط
الأبعاد والأوزان
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
1330 x 298 x 490
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
1215.1 x 598.2 x 260.0 ملم
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
1215.1 x 365.7 x 114.2 ملم
الوزن مع الحامل [kg]
17.3 كجم
الوزن بدون الحامل [kg]
12.6 كجم
الوزن خلال الشحن[kg]
22.0 كجم
سمات
ثبات اللون الاسود
نعم
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
السطوع التلقائي
نعم
تعديل حساس الانارة
نعم
ضعف الالوان
نعم
Crosshair
نعم
DICOM Compliant
نعم
Dynamic Action Sync
نعم
HDR 10
نعم
HDR Effect
نعم
تكنولوجيا Nano IPS
نعم
NVIDIA G-Sync™
G-Sync Compatible
PBP
نعم (2PBP)
PIP
نعم
نمط القراءة
نعم
الوضوح الخارق+
نعم
مفتاح تعريف المستخدم
نعم
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
VRR
نعم
معلومات
اسم المنتج
UltraWide
سنة
عام 2025
SW طلب
تحكم مزدوج
نعم
الاتصال
HDMI
نعم (2 لكل جهاز)
DisplayPort
نعم (1 في كل جهاز)
DP اصدار
1.4
USB-C
نعم (1 في كل جهاز)
USB-C (نقل البيانات)
نعم
USB-C (توصيل الطاقة)
90 واط
USB Upstream Port
نعم (1 لكل وحدة/الإصدار 2.0)
USB مخارج
نعم (2 لكل وحدة/ver3.0)
KVM داخلي
نعم
مخرج سماعات الرأس
3-pole (الصوت فقط)
الصوت
السماعات
مكبران بقوة 10 واط
Rich Bass
نعم
اكسسوارات
HDMI
نعم
USB-C
نعم
مدخل الديسبلاي
نعم
