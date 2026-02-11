About Cookies on This Site

شاشة UltraWide Dual QHD(5120x1440) Curved Nano IPS المنحنية مقاس 49 بوصة وبسرعة 144Hz

شاشة UltraWide Dual QHD(5120x1440) Curved Nano IPS المنحنية مقاس 49 بوصة وبسرعة 144Hz

49U950A-W
صورة أمامية
صورة جانبية -15 درجة
مظهر جانبي + 15 درجة
صورة أمامية
Tilted -15 degree side view with ports cover open
صورة جانبية مائلة بزاوية -15 درجة
صورة للجانب الأيسر
صورة جانبية للجانب الأيمن
صورة علوية
صورة خلفية
صورة خلفية للجانب الأيسر
صورة خلفية للجانب الأيمن
صورة خلفية مُقربة
صورة جانبية للمنافذ
عرض منافذ الإدخال/الإخراج الخلفية
الميزات الرئيسية

  • شاشة 32:9 DQHD (5120x1440) Curved Nano IPS المنحنية مقاس 49 بوصة
  • معدل تحديث 144Hz،‏ تقليل ضبابية الحركة 1ms MBR
  • sRGB 98% (Typ.)، تم قياس اللون في المصنع
  • 400 شمعة (Typ.) السطوع / VESA DisplayHDR™ 400
  • مكبرا صوت استريو بقدرة 10 واط معزَّزان بتقنية Rich Bass
  • Black Stabilizer،‏ DAS، وضع الألعاب، مؤشر القنص (Crosshair)
المزيد
صور مذهلةميزات مناسبةتجربة ألعاب مثاليةراحة محسنة
شعار LG UltraWide Monitor.

شاشة منحنية Dual QHD Curved Monitor مقاس 49 بوصة بسرعة 144Hz

إعداد حديث لمكتب منزلي يضم شاشة كبيرة فائقة الاتساع من LG تعرض لوحات معلومات البيانات والرسوم البيانية، مع لوحة مفاتيح لاسلكية وماوس على مكتب خشبي.

إعداد حديث لمكتب منزلي يضم شاشة كبيرة فائقة الاتساع من LG تعرض لوحات معلومات البيانات والرسوم البيانية، مع لوحة مفاتيح لاسلكية وماوس على مكتب خشبي.

إعداد حديث لمكتب منزلي يضم شاشة كبيرة فائقة الاتساع من LG تعرض لوحات معلومات البيانات والرسوم البيانية، مع لوحة مفاتيح لاسلكية وماوس على مكتب خشبي.

شاشة DQHD مقاس 49 بوصة
لوحة Nano IPS
مع Curved

مشهد ألعاب سريع الوتيرة يوضح حركة سلسة وخالية من التقطيع على شاشة LG UltraWide monitor مع معدل تحديث معتمد 144Hz

تجربة لعب سلسة مع شاشة معتمدة بتردد 144Hz

مشهد رائد فضاء ملون يعرض وضوحًا نابضًا بالحياة مع DisplayHDR 400 على شاشة LG UltraWide monitor.

وضوح نابض بالحياة مع DisplayHDR™ 400

كابل USB Type-C متصل بين جهاز كمبيوتر محمول وشاشة LG واسعة للغاية تعرض واجهة تحرير الفيديو، مع لقطة مقربة توضح منفذ USB-C على الشاشة.

اتصال USB-C متكامل

رسم مرئي يسلط الضوء على الصوت الغامر مع مكبرات صوت مزدوجة بقدرة 10 واط وأداء جهير غني.

صوت غامر
جهير غني من مكبرا صوت بقوة 10 واط

UltraWide Dual QHD (5120x1440)

أكبر. أكثر حدة. أوسع.

استمتع بقوة شاشتي QHD معًا بسلاسة في شاشة واحدة مقاس 49 بوصة. توفر الشاشة فائقة العرض بقياس 49 بوصة بنسبة عرض إلى ارتفاع 32:9 وبدقة Dual QHD (5120×1440) دقة عرض تعادل شاشتين بحجم 27 بوصة بنسبة 16:9 في رؤية واسعة واحدة. بفضل وحدات البكسل التي تزيد بنسبة 70% تقريبًا عن دقة Full HD بنسبة 32:9 (3840x1080)، فهي توفر وضوحًا وتفاصيل فائقة*.

صورة مقارنة توضح شاشة فائقة الاتساع مقاس 49 بوصة بنسبة 32:9 مقابل شاشة مقاس 34 بوصة بنسبة 21:9، مما يوضح مساحة العمل الأفقية الممتدة. تعرض الشاشة التطبيقات الإبداعية جنبًا إلى جنب.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

* بالنسبة لبعض طرازات أجهزة Mac التي تعمل بطاقة Intel للرسوميات، فإنها لا تدعم الدقة القصوى عند استخدام عند استخدام USB-C في عمليات التوصيل.

*قد يختلف عدد المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو المعروضة حسب إعداداتك.

*لا تتضمن العبوة الحوامل والركائز الخاصة بالتركيب الرأسي، ويجب شراؤها بشكل منفصل.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*حامل الشاشة المزدوجة الظاهر في الصورة لأغراض توضيحية فقط وقد يختلف عن المنتج الفعلي. يُباع بشكل منفصل.

جودة صورة فاخرة

دقة في كل بكسل، وتألق من كل زاوية.

استمتع بدقة ألوان احترافية ووضوح ثابت عبر نطاق عرض واسع.

شاشة تعمل بلوحة Nano IPS™

تعرض شاشة LG Nano IPS™ دقة ألون استثنائية بزاوية مشاهدة عريضة.

DCI-P3 98% (قياسي)

تقدم تغطية ألوان بنسبة 98% مع تدرج لوني DCI-P3 حلاً مثاليًا لعرض الألوان بدقة مذهلة.

VESA Display HDR™ 400

يدعم النطاق الديناميكي العالي HDR400 مستويات معينة من الألوان والسطوع.

اللون الذي تم قياسه

يضمن إعادة إنتاج الألوان بدقة واتساق.

شاشة LG UltraWide المنحنية تعرض صورة رائد فضاء نابضة بالحياة في واجهة تحرير الصور، مع التركيز على الألوان الحية والدقة العالية.

شاشة LG UltraWide المنحنية تعرض صورة رائد فضاء نابضة بالحياة في واجهة تحرير الصور، مع التركيز على الألوان الحية والدقة العالية.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

منفذ USB Type-C™‎ يدعم توصيل الطاقة بقدرة 90 واط

اتصال USB-C متكامل

منفذ USB Type-C™ يتيح العرض ونقل البيانات وشحن الكمبيوتر المحمول - كل ذلك من خلال كابل واحد. بفضل توصيل الطاقة حتى 90 واط، يمكنه شحن جهاز كمبيوتر محمول متصل أثناء تشغيل الشاشة.

شاشة متصلة بجهاز كمبيوتر محمول عبر كابل USB Type-C واحد مع توصيل الطاقة بقدرة 90 واط وشاشة دعم ونقل البيانات والشحن. تُركّز الصورة المرئية على الاتصال الشامل مع إعداد سطح المكتب النظيف.

شاشة متصلة بجهاز كمبيوتر محمول عبر كابل USB Type-C واحد مع توصيل الطاقة بقدرة 90 واط وشاشة دعم ونقل البيانات والشحن. تُركّز الصورة المرئية على الاتصال الشامل مع إعداد سطح المكتب النظيف.

*يتطلب الأمر استخدام كابل USB Type-C™ المرفق بالعبوة للعمل على النحو المطلوب مع منفذ USB Type-C™ لتوصيل الشاشة.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

مكبرات صوت استريو مع جهير قوي

صوت غامر بدون مكبرات صوت إضافية

تتميز الشاشة بسماعتين ستيريو مدمجتين بقدرة 10 واط لكل منهما، لتقديم صوت غامر عند مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى والمحتوى المتعدد الوسائط، إضافةً إلى دعم التواصل الصوتي الواضح في مكالمات الفيديو والاجتماعات دون الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية.

يعرض مقطع فيديو متكرر مشهدين يوضحان قدرات السماعات المدمجة في الشاشة: الأول مشهد سينمائي لتنين يقدم صوتًا غامرًا للمحتوى المتعدد الوسائط، والثاني واجهة مكالمة فيديو تبرز وضوح الصوت دون الحاجة إلى سماعات خارجية. تمثل الموجات الصوتية المحيطة مخرج الاستريو بصريًا.

A looping video shows two scenes demonstrating the monitor’s built-in speakers: one with a cinematic dragon scene for immersive multimedia audio, and another with a video conference call interface, emphasizing clear voice communication without external speakers. Surrounding sound waves visually represent the stereo output.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

49 بوصة بمعدل تحديث 144

استمتع برؤية أوسع. وتجربة لعب أسرع.

توفر الشاشة الواسعة مقاس 49 بوصة بدقة DQHD (5120×1440) مجال رؤية واسع للغاية، مثالي للألعاب الغامرة. توفر تقنية Nano IPS ومعدل تحديث يصل إلى 144Hz ألوانًا نابضة بالحياة وحركة سلسة في كل لحظة من اللعب.

مقارنة توضح مجال رؤية موسّع بدقة DQHD 5120×1440. الجزء العلوي: منظر قياسي مع حواف مرئية؛ الجزء السفلي: منظر غامر واسع للغاية دون انقطاع الحواف.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

شاشة سريعة، تجربة لعب سلسة

استمتع بلعب سلس ومستقر مع معدل تحديث 144Hz، وتوافق NVIDIA G-SYNC®، وAMD FreeSync™، والعديد من ميزات الدعم داخل اللعبة.

شعارات NVIDIA G-SYNC وVESA AdaptiveSync وAMD FreeSync Premium Pro.

صورة مقسمة تُقارن بين تمزق الشاشة والتقطيع في الجهة اليسرى وتجربة اللعب السلسة والواضحة في الجهة اليمنى، موضحةً تأثير التزامن التكيفي ومعدل التحديث العالي

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

وحدة تحكم مزدوجة (مفتاح KVM)

تحكم في أجهزة متعددة عبر شاشة واحدة

اعمل بسلاسة عبر جهازي كمبيوتر بشاشة ولوحة مفاتيح وماوس واحد - ما عليك سوى سحب الملفات وإفلاتها باستخدام وحدة التحكم المزدوجة.

* تشمل العبوة كبلات HDMI وDP وUSB-C.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

1ms MBR

حركة واضحة مع زمن الاستجابة 1ms MBR

يقلل زمن الاستجابة 1ms MBR من ضبابية الحركة وظلالها، مما يوفر لعبًا أكثر سلاسة ومرئيات أكثر وضوحًا في المشاهد سريعة الوتيرة.

*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

*لتنزيل أحدث إصدار من تطبيق LG Switch، ابحث عن 49U950A في قائمة دعم LG.com.

مصممة لتوفير الراحة، مصممة للإنتاجية

السطوع التكيفي

يضبط سطوع الشاشة تلقائيًا بناءً على الضوء المحيط باستخدام مستشعر مدمج، مما يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العين وتحسين راحة العين.

*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.

Live colour low blue light

ميزة Live Color Low Blue Light من LG، الحاصلة على اعتماد TÜV Rheinland، تعمل على حماية عينيك من الضوء الأزرق من خلال دمج التعديلات على مستوى الأجهزة والبرمجيات مع الحفاظ على جودة الألوان الزاهية.

*شهادة TÜV Rheinland‏ (Low Blue Light – Hardware Solution) 1111255356

حامل أنيق مع قاعدة نحيفة

خالٍ من الفوضى بفضل القاعدة الأنيقة

صُمِّمَ الحامل الأنيق الذي يأتي على شكل حرف L لتوفير الراحة وكفاءة المساحة، مما يسمح بتجربة مستخدم سلسة ومساحة عمل خالية من الفوضى. فهو يتيح ضبط الارتفاع والإمالة والدوران، ويتوافق مع التثبيت على الحائط VESA‏ 100×100.

أيقونة قابلية تعديل الدوران.
الدوران
أيقونة قابلية تعديل الإمالة.
الإمالة
أيقونة قابلية تعديل الارتفاع.
الارتفاع
طباعة

المواصفات الرئيسية

  • شاشة العرض - المقاس [Inch]

    49

  • شاشة العرض - الوضوح

    5120 x‏ 1440

  • شاشة العرض - نوع الشاشة

    IPS

  • شاشة العرض - الأبعاد

    32:9

  • شاشة العرض - تسلسل الألوان (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • شاشة العرض - الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    400 شمعة/م²

  • شاشة العرض - الانحناء

    3800R

  • شاشة العرض - معدل التحديث (Max.) [Hz]

    144

  • شاشة العرض - وقت الاستجابة

    5ms (GtG أسرع)

  • ميكانيكيا - تعديل شاشة العرض

    ارتفاع/إمالة/دوران

كل المواصفات

شاشة العرض

  • الأبعاد

    32:9

  • الاضاءة (Min.) [cd/m²]

    320 شمعة/م²

  • الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

    400 شمعة/م²

  • عمق الالوان (عدد الالوان)

    16.7M

  • تسلسل الألوان (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE 1976)

  • تسلسل الألوان (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976)

  • معدل التباين (Min.)

    700:1

  • معدل التباين (Typ.)

    1000:1

  • الانحناء

    3800R

  • نوع الشاشة

    IPS

  • Pixel Pitch [mm]

    0.234 x‏ 0.234

  • معدل التحديث (Max.) [Hz]

    144

  • الوضوح

    5120 x‏ 1440

  • وقت الاستجابة

    5ms (GtG أسرع)

  • المقاس [cm]

    124.46 سم

  • المقاس [Inch]

    49

  • زاوية الرؤيا (CR≥10)

    178 درجة (الجانب الأيمن/الأيسر)، 178 درجة (الجانب العلوي/السفلي)

ميكانيكيا

  • تعديل شاشة العرض

    ارتفاع/إمالة/دوران

  • جدار بطاولة متحركةmm

    100 × 100

طَاقَة

  • مدخل الطاقة

    100 ~ 240 فولت، (50‏/60Hz)

  • النوع

    طاقة مدمجة

  • استهلاك الطاقة (وضع السكون)

    أقل من 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة(DC Off)

    أقل من 0.3 واط

الأبعاد والأوزان

  • قياسات الشحن (W x H x D) [mm]

    1330 x 298 x‏ 490

  • قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]

    1215.1 x 598.2 x‏ 260.0 ملم

  • قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]

    1215.1 x 365.7 x‏ 114.2 ملم

  • الوزن مع الحامل [kg]

    17.3 كجم

  • الوزن بدون الحامل [kg]

    12.6 كجم

  • الوزن خلال الشحن[kg]

    22.0 كجم

سمات

  • ثبات اللون الاسود

    نعم

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • السطوع التلقائي

    نعم

  • تعديل حساس الانارة

    نعم

  • ضعف الالوان

    نعم

  • Crosshair

    نعم

  • DICOM Compliant

    نعم

  • Dynamic Action Sync

    نعم

  • HDR 10

    نعم

  • HDR Effect

    نعم

  • تكنولوجيا Nano IPS

    نعم

  • NVIDIA G-Sync™

    G-Sync Compatible

  • PBP

    نعم (2PBP)

  • PIP

    نعم

  • نمط القراءة

    نعم

  • الوضوح الخارق+

    نعم

  • مفتاح تعريف المستخدم

    نعم

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • VRR

    نعم

معلومات

  • اسم المنتج

    UltraWide

  • سنة

    عام 2025

SW طلب

  • تحكم مزدوج

    نعم

الاتصال

  • HDMI

    نعم (2 لكل جهاز)

  • DisplayPort

    نعم (1 في كل جهاز)

  • DP اصدار

    1.4

  • USB-C

    نعم (1 في كل جهاز)

  • USB-C (نقل البيانات)

    نعم

  • USB-C (توصيل الطاقة)

    90 واط

  • USB Upstream Port

    نعم (1 لكل وحدة/الإصدار 2.0)

  • USB مخارج

    نعم (2 لكل وحدة/ver3.0)

  • KVM داخلي

    نعم

  • مخرج سماعات الرأس

    3-pole (الصوت فقط)

الصوت

  • السماعات

    مكبران بقوة 10 واط

  • Rich Bass

    نعم

اكسسوارات

  • HDMI

    نعم

  • USB-C

    نعم

  • مدخل الديسبلاي

    نعم

