شاشة UltraWide Dual QHD(5120x1440) Curved Nano IPS المنحنية مقاس 49 بوصة وبسرعة 144Hz

تتميز الشاشة بسماعتين ستيريو مدمجتين بقدرة 10 واط لكل منهما، لتقديم صوت غامر عند مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى والمحتوى المتعدد الوسائط، إضافةً إلى دعم التواصل الصوتي الواضح في مكالمات الفيديو والاجتماعات دون الحاجة إلى مكبرات صوت خارجية.