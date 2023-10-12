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شاشة LG UltraWide بتقنية عرض Dual QHD
تخطى تعدد المهام
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*بالنسبة إلى بعض طرازات Mac المزودة ببطاقة رسومات Intel، تكون الدقة القصوى غير مدعومة عند التوصيل عبر منفذ USB-C.
*قد يختلف عدد المسارات والمقاطع الموضحة باختلاف الإعدادات المضبوطة.
*لا تتضمن عبوة الشاشة الحوامل والدعامات اللازمة للتركيب الرأسي، ويلزم شراؤها بشكل منفصل.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تحكم في أجهزة متعددة عبر شاشة واحدة
تحاكي الصورة وحدة التحكم المزدوجة من خلال منظر يوضح توصيل الشاشة بجهازي كمبيوتر، أحدها محمول والآخر مكتبي. تستعرض شاشة العرض شاشة كل جهاز من الأجهزة على حدة.
*تأتي الشاشة مزودة بكابلات USB-C وHDMI وDP.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
حماية عينيك مع ميزات العناية بالعيون
-
وضع القارئ Reader
-
ألوان مباشرة ذات إضاءة زرقاء منخفضة
ألوان مباشرة ذات إضاءة زرقاء منخفضة
*معرَّف اعتماد TÜV Rheinland (إضاءة زرقاء خافتة - الحل بضبط إعداد الجهاز): 1111255908.
*قد تختلف الميزة أعلاه باختلاف ظروف الاستخدام الواقعية التي يستعملها المستخدم.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
سطوع ذاتي بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
سهولة الاتصال
يسمح منفذ USB™ من النوع ج بالانتقال من العرض ونقل البيانات إلى شحن الجهاز المتصل، مما يتيح دعم الحاسوب المحمول الخاص بك في نفس الوقت عبر كابل واحد.
*للعمل بشكل صحيح، يلزم استخدام كابل USB Type-C™ المضمن في العبوة لتوصيل منفذ USB Type-C™ بالشاشة.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
تجربة ألعاب غامرة
حلّق في عالم الألعاب المليء بالمغامرات والإثارة على خلفية رسومية مذهلة مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز، إلى جانب توافق الشاشة مع تقنيتي NVDIA G-sync®، وAMD Free Sync™، بالإضافة إلى ميزات المساعدة في اللعب.
*تمت محاكاة الصور لفهم الميزة بصورة أفضل. وقد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
*لتمكين معدل تحديث قدره 144 هرتز، تحتاج إلى تثبيت بطاقة رسومية تدعم DSC وDisplayPort 1.4.
تحاكي الصورة اليسرى الوضع الذي لا تُستخدم فيه تقنيتا NVIDIA® G-SYNC® و AMD FreeSync™ Premium Pro. تحاكي الصورة اليمنى المشهد الذي يتضمن أدنى حد من تقطيع الصورة وتلعثم الصوت بفضل استخدام تقنيتي NVIDIA® G-SYNC® و AMD FreeSync™ Premium Pro.
متوافق مع تقنية ®NVIDIA® G-SYNC
تقنية AMD FreeSync™ Premium Pro
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
مزامنة العمل الديناميكي (Dynamic Action Sync)
Black Stabilizer
*تمت محاكاة الصور لتحسين فهم الميزات. قد تختلف عن الاستخدام الفعلي.
كن أنيقًا وتمتع براحة أكبر
المواصفات الرئيسية
-
المقاس [Inch]
-
49
-
الوضوح
-
5120 x 1440
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
الأبعاد
-
32:9
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
400
-
الانحناء
-
3800R
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
144
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/دوران حول المحور
كل المواصفات
-
اسم المنتج
-
UltraWide
-
سنة
-
2022
-
تعديل شاشة العرض
-
امالة/ارتفاع/دوران حول المحور
-
جدار بطاولة متحركةmm
-
100 x 100
-
مدخل الطاقة
-
100~240V (50/60Hz)
-
استهلاك الطاقة(DC Off)
-
اقل من 0.3W
-
استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)
-
200W
-
استهلاك الطاقة (وضع السكون)
-
0.4W
-
استهلاك الطاقة (Typ)
-
103W
-
النوع
-
طاقة داخلية
-
RoHS
-
نعم
-
تحكم على الشاشة ( ادارة شاشة ال جي)
-
نعم
-
تحكم مزدوج
-
نعم
-
الأبعاد
-
32:9
-
الاضاءة (Min.) [cd/m²]
-
320
-
الاضاءة (Typ.) [cd/m²]
-
400
-
عمق الالوان (عدد الالوان)
-
16.7M
-
تسلسل الألوان (Min.)
-
DCI-P3 90% (CIE 1976)
-
تسلسل الألوان (Typ.)
-
DCI-P3 98% (CIE1976)
-
معدل التباين (Min.)
-
700:1
-
معدل التباين (Typ.)
-
1000:1
-
الانحناء
-
3800R
-
نوع الشاشة
-
IPS
-
Pixel Pitch [mm]
-
0.234 x 0.234
-
معدل التحديث (Max.) [Hz]
-
144
-
الوضوح
-
5120 x 1440
-
وقت الاستجابة
-
5ms (GtG at Faster)
-
المقاس [cm]
-
124.46
-
المقاس [Inch]
-
49
-
زاوية الرؤيا (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
قياسات الشحن (W x H x D) [mm]
-
1330 x 298 x 490
-
قياسات بدون الحامل (W x H x D) [mm]
-
1215.1 x 365.7 x 114.2
-
قياسات مع الحامل (W x H x D) [mm]
-
1215.1 x 585.8 x 281.0
-
الوزن خلال الشحن[kg]
-
19.6
-
الوزن بدون الحامل [kg]
-
12.6
-
الوزن مع الحامل [kg]
-
14.7
-
ثبات اللون الاسود
-
نعم
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync Premium Pro
-
السطوع التلقائي
-
نعم
-
معايرة اللون بالمصنع
-
نعم
-
ضعف الالوان
-
نعم
-
Crosshair
-
نعم
-
Dynamic Action Sync
-
نعم
-
امان من الرمش
-
نعم
-
HDR 10
-
نعم
-
HDR Effect
-
نعم
-
تكنولوجيا Nano IPS
-
نعم
-
NVIDIA G-Sync™
-
G-SYNC توافق
-
اخرى (خصائص)
-
Built-in KVM, Live Color Low Blue Light
-
PBP
-
2PBP
-
PIP
-
نعم
-
نمط القراءة
-
نعم
-
وضع توفير الطاقة
-
نعم
-
الوضوح الخارق+
-
نعم
-
مفتاح تعريف المستخدم
-
نعم
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
VRR
-
نعم
-
Rich Bass
-
نعم
-
السماعات
-
10W x 2
-
مدخل الديسبلاي
-
نعم
-
HDMI
-
نعم
-
اكسسوارات اخرى
-
حامل الكيابل
-
USB-C
-
نعم
-
KVM داخلي
-
نعم
-
DisplayPort
-
نعم(1ea)
-
DP اصدار
-
1.4
-
HDMI
-
نعم(2ea)
-
مخرج سماعات الرأس
-
3-pole صوت فقط
-
USB-C
-
نعم(1ea)
-
USB-C (نقل البيانات)
-
نعم
-
USB-C (اقصى وضوح at Hz)
-
5120 X 1440 @ 144Hz
-
USB-C (توصيل الطاقة)
-
90W
-
USB مخارج
-
YES(2ea/ver3.0)
-
USB Upstream Port
-
YES(1ea/ver2.0)
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49WQ95C-W
شاشة LG UltraWide بتقنية عرض Dual QHD