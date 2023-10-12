معايير القبول: يجب على العملاء التسجيل أو تسجيل الدخول (LG.com/Sa_en) بالتفاصيل الصحيحة مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.



سيتم إرسال قسائم هدايا تذاكر السينما إلى عنوان البريد الإلكتروني للعميل المسجل على LG.com بمجرد تأكيد التسليم.

فترة العرض: يبدأ العرض الترويجي في 21 فبراير 2022 وينتهي حتى نفاذ الكمية (* يمكن أن تنفد الهدايا دون إشعار مسبق). شرط هدية مجانية لكل طلب

- تذكرة سينما واحدة لـ Muvi للطلبات بين 1000 ريال سعودي - 4999 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة

- تذكرتان من سينما Muvi للطلب 5000 ريال وما فوق شاملة ضريبة القيمة المضافة

سياسة الإسترجاع:

يمكن للعميل إرجاع الطلب في غضون 7 أيام من تاريخ التسليم في نفس الحالة التي تم تسليمها ، بما في ذلك هدية مجانية تذاكر Muvi إذا فشل العميل في تلبية أي من الشروط لن تتم معالجة طلب إسترجاعة.

كيف أسترد القسائم؟

إليك خطوات سهلة حول كيفية الاستمتاع بالقسيمة واستردادها:

من خلال موقع Muvi انتقل إلى (https://www.muvicinemas.com)

• اختر الفيلم الخاص بك

• حدد وقت العرض

• احجز مقعدك / مقاعدك المرغوبة

• عند الخروج من الدفع ، ستلاحظ وجود مربع نصي لحاملي القسائم

• أدخل رمز القسيمة

• سيتم تطبيق التذاكر المتوفرة في القسيمة على المقاعد المختارة مباشرةً

• هناك خيار لإضافة رمز قسيمة آخر إذا كان متاحًا

• في حالة زيادة عدد التذاكر المشتراه عما هو متاح في القسيمة ، ستتمكن من سداد الرصيد من خلال طريقة الدفع المتاحة.

• يتعين على العملاء دفع 5 ريالات سعودية كرسوم معالجة أثناء تسجيل المغادرة

• اكتمال الصفقة استمتع بالفيلم الذي اخترته

مواقع سينما Muvi

مواقع سينما Muvi في المدن التالية على النحو التالي:

• الرياض

• القصيم

• الدمام

• الظهران

• الجبيل

• الأحساء

• جدة

• الطائف

• خميس مشط