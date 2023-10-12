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معالج تقنية الذكاء الاصطناعي تعرف حقيقة التلفزيون الاستثنائي.
تعرف حقيقة التلفزيون الاستثنائي.
صورة احترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة تصل إلى مستويات احترافية.
تتعرف خوارزمية التعلم العميق المطورة باستخدام قاعدة بيانات ضخمة تضم أكثر من مليون نقطة بيانات مرئية، على جودة المحتوى، بينما يزيل معالج α9 من الجيل الرابع بتقنية الذكاء الاصطناعي الضوضاء ويحسن من التباين والتشبع. تتمثل النتيجة في تقديم صور واضحة وعالية الجودة.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وC1 وQNED99 وQNED95 وNANO99 وNANO95 فقط الصور الاحترافية بتقنية الذكاء الاصطناعي.
تحليل المشهد
تحسينات مشهد تلو آخر.
تعمل ميزة تحليل المشاهد على تصنيف ما يتم عرضه على الشاشة إلى أحد أنواع المشاهد الأربعة - مشهد طبيعي، ومشهد ليلي ومدينة وأخرى. ثم تقوم بمعالجة الصورة وفقًا لذلك، مع تطبيق التحسينات والترقيات المختلفة لتقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة. تعزز "المشاهد الطبيعية" الحواف والأنسجة وتؤكد اللون والوضوح. "تعمل المشاهد الليلية" على جعل الاختلافات في الظل أكثر وضوحًا. كما تعزز "مشاهد المدينة" حدة ووضوح المباني.
مقارنة جودة الصورة حسب أنواع المشاهد وهي المشاهد الطبيعية ومشاهد المدينة والمشاهد الليلية وغيرها.
تحسين الوجه وترقية النص
وجوه ونصوص واضحة وضوح الشمس
تجعل تقنية التعلم العميق المطورة الوجوه تبدو أكثر حيوية والنصوص أكثر وضوحًا للقراءة على الشاشة.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
ترقية 8K بتقنية الذكاء الاصطناعي
شاهد كل شيء بتقنية 8K الرائعة.
يستخدم معالج α9 AI 8K خوارزمية التعلم العميق لتحويل محتوى 2K أو 4K إلى صور 8K الأكثر واقعية من خلال تحسين الدقة والتفاصيل. يمكنك الاستمتاع بنصوص وصور أكثر وضوحًا مع حدة محسّنة للصورة، حتى على أكبر شاشات إل جي من حيث الحجم إضافة إلى التمتع بمعدل التشويش المنخفض.
مقارنة توضح جودة صورة إحدى القلاع العتيقة في وسط غابة مع لقطة مقرّبة لأحد الأسقف لإبراز زيادة الحدة والتفاصيل بعد الترقية.
*قد تختلف جودة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.
*متوفر فقط بطرازات Z1 وQNED99 وQNED95 وNANO99 وNANO95.
*الصور خاضعة للمحاكاة لتعزيز فهم الميزات.
تحسين الوجه والجسم والهدف
تحسين جميع أجزاء الصورة.
لا تحدد خوارزمية صورة الذكاء الاصطناعي الوجوه فحسب، بل تكتشف أيضًا الأجسام والأشياء. غالبًا ما تكون الأشياء باهتة للغاية أثناء معالجة الصور. تعمل خوارزمية الصورة بتقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين الخلفيات والأشياء الرئيسية بشكل مستقل لتجنب هذا التأثير الجانبي. تتمثل النتيجة في الحصول على صور طبيعية وأكثر وضوحًا.
فتاة تلتقط صورة سيلفي إلى جوار كلبها في الحقل، مع تحديد الوجه والجسم ومنطقة الهدف.
*يتم تطبيق تحسين هدف الجسم على Z1 فقط.
مزيل شفرات الفيديو المدمج
مزيد من مقاطع فيديو 8K بدقة REAL 8K.
يتيح لك دعم برامج الترميز AV1 وHEVC وVP9 إمكانية مشاهدة بدقة 8K لمقاطع الفيديو على اليوتيوب أو خدمات البث الأخرى أو حتى من جهاز تخزين USB.
مشهد طويل عمودي من فيلم وثائقي يظهر به رجلاً على قمة الجبل، وخدمات البث التي تظهر طفلاً ينظر إلى ضوء أحمر دائري في الغابة، وأفلام تظهر بها امرأة تحمل سيفاً.
*يتيح برنامج الترميز AV1 إمكانية مشاهدة مقاطع فيديو اليوتيوب بدقة 8K. يغطي برنامجا HEVC وVP9 تشغيل الوسائط المحلية وغيرها من خدمات البث.
*قد يتطلب البث تحديث البرمجيات بعد الشراء. قد يختلف مدى توفر محتوى 8K حسب مقدم الخدمة.
*يتطلب تشغيل 8K وجود اتصال عالي السرعة بشبكة الإنترنت.
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خرائط درجات الألوان بتقنية الذكاء الاصطناعي
تمتع بمشاهدة التفاصيل الدقيقة لكل شيء.
تقوم خرائط درجات الألوان بتقنية الذكاء الاصطناعي بتحليل الصورة وضبط مستويات السطوع للحد من المناطق المشبعة أو الملطخة. عند قيام هذه الميزة بتحليل مقاطع الفيديو، فإنه يتم تقسيمها إلى كتل صغيرة وتجميع بيانات كل كتلة بشكل منفصل. وبهذه الطريقة، يمكن لهذه الميزة إبراز المناطق الفردية من التفاصيل في المشاهد وتحسين منحنيات درجة اللون على أساس كل صورة.
الاختيار التقائي للنوع
كل نوع في أفضل حالاته
يحلل المعالج نوع المحتوى - من حيث كونه فيلماً أو رياضةً أو رسوماً متحركةً أو محتوى قياسياً - ويضبط الصورة والصوت تلقائيًا لتناسب النوع على نحو مثالي.
يتم محاذاة مشاهد الأفلام ولعبة الجولف والرسوم المتحركة رأسيًا وعلى نحو مائل.
التحكم في السطوع بتقنية الذكاء الاصطناعي
تجربة مشاهدة رائعة في جميع ظروف الإضاءة.
يقيس مستشعر الإضاءة الضوء في البيئة المحيطة، ثم يقوم المعالج بضبط خرائط درجات الألوان بدقة للحصول على سطوع مثالي للشاشة. تم تحسين محتوى HDR من خلال تعديلات السطوع التي تحول المشاهد الداكنة إلى مشاهد ذات تباين وتفاصيل وعمق لوني مذهل.
امرأتان تنظران نفس المشهد على شاشة التلفزيون في غرف عاكسة بظروف سطوع مختلفة
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
هل تعتقد أنك عثرت على تلفزيونك المثالي؟
صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي
صوت احترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي
يحدد المعالج الأصوات والتأثيرات والترددات عبر الاستفادة من أكثر من 17 مليون من نقاط البيانات الصوتية لتحسين الصوت حسب النوع للحصول على تجربة استماع ومشاهدة غامرة. تحافظ ميزة الضبط التلقائي الجديدة لمستوى الصوت على مستويات صوت متسقة بما يتوافق مع مختلف أنواع المحتويات.
رجل يرتدي نظارة يعزف على الطبول مع ظهور رسومات لوحة التحكم الموسيقية على كلا الجانبين.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
*تدعم طرازات Z1 وG1 وC1 وQNED99 وQNED95 وNANO99 وNANO95 فقط ميزة الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي.
صوت 5.1.2 Up-mix الافتراضي
دع الصوت يطوقك.
تعمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي على مزج الصوت ثنائي القناة لتقليد الصوت المحيطي 5.1.2 بشكل مقنع، مما يعزز الجودة للحصول على تجربة استماع مثالية.
شاشة تلفزيون تعرض أربعة خيول بيضاء تجري في الماء مع ظهور صورة الصوت المحيطي.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
تحكم تلاؤمي في الصوت
الصوت كما ينبغي أن يكون.
يتعرف المعالج على كل ما تشاهده، سواء كان دراما أو رياضة أو أفلامًا أو أخبارًا أو موسيقى، ثم يقوم بتحسين الصوت حسب نوع المحتوى المحدد. تمتع بنشرات أخبار ذات صوت واضح ومؤثرات صوتية أكثر وضوحًا للأفلام.
صورة يظهر بها خمس بطاقات عناوين رأسية للأفلام والموسيقى والرياضة والدراما والأخبار.
الضبط التلقائي لمستوى الصوت
لا داعي لتغيير مستوى الصوت بعد الآن.
تعمل ميزة الضبط التلقائي لمستوى الصوت على تقليل استخدام جهاز التحكم عن بُعد عن طريق ضبط مستويات الصوت والحفاظ على مستوى الصوت واضحًا ومتسقًا بما يتوافق مع الأنواع المختلفة من المحتوى، حتى عند التبديل بين القنوات وتطبيقات البث.
*يتم تنشيط وظيفة الضبط التلقائي لمستوى صوت التلفزيون بشكل ذاتي إذا كانت وظيفة الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي قيد التشغيل.
*تعمل وظيفة الضبط التلقائي لمستوى الصوت مع الأجهزة الخارجية فقط في حالة تشغيل وظيفة الصوت الاحترافي بتقنية الذكاء الاصطناعي ومشاركة وضع صوت التلفزيون.
*تدعم هذه الوظيفة مكبرات صوت إل جي فقط كأجهزة خارجية.
الضبط الصوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي
صوت يتناغم مع مساحتك الخاصة.
يقوم جهاز التحكم السحري عن بعد بتحديد حجم الغرفة وموضع التلفزيون ومكان جلوسك. يقوم المعالج بعد ذلك بضبط الصوت وموازنته ليناسب حجم مساحتك.
صورة تظهر بها امرأة تشاهد أناساً يرقصون على شاشة التلفزيون في غرفة جلوس كبيرة وبسيطة.