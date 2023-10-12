تعمل ميزة تحليل المشاهد على تصنيف ما يتم عرضه على الشاشة إلى أحد أنواع المشاهد الأربعة - مشهد طبيعي، ومشهد ليلي ومدينة وأخرى. ثم تقوم بمعالجة الصورة وفقًا لذلك، مع تطبيق التحسينات والترقيات المختلفة لتقنية الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة. تعزز "المشاهد الطبيعية" الحواف والأنسجة وتؤكد اللون والوضوح. "تعمل المشاهد الليلية" على جعل الاختلافات في الظل أكثر وضوحًا. كما تعزز "مشاهد المدينة" حدة ووضوح المباني.