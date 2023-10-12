قد تلاحظ وميض الشاشة قبل عبارة - هذا هو الوميض. تشير وكالة UL لإجراء الاختبارات إلى أنه إذا تعرضت عيناك لهذا الوميض لفترة مطولة، فسوف تشعر بعدها بالتعب. قد يكون تأثير الوميض مرئيًا وغير مرئي، لكن الوميض غير المرئي له تأثير مجهد على عينيك أيضا. يحدث الوميض بأجهزة تلفزيون LED عندما يكون لديها نظام تشغيل يجعل المصابيح الخلفية تومض من أجل التحكم في السطوع، وبسبب بطء وقت استجابة لوحات LED نسبيًا عند مقارنته بتلفزيونات OLED. يشير وقت الاستجابة الأسرع وغياب الإضاءة الخلفية إلى خلو تلفزيونات OLED من إل جي وسلامتها من الوميض.

