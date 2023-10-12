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اعتناء بعينيك، اعتناء بكوكبنا.
تلفزيون مريح للعين
تجربة مشاهدة مريحة لفترة أطول.
إذا كان القلق يساورك بشأن عينيك وعيون أفراد أسرتك، فإن تلفزيونات OLED من إل جي توفر تجربة مشاهدة أكثر راحة لفترة أطول. قد تم اعتماد تلفزيونات OLED من إل جي كشاشات ذات إضاءة زرقاء منخفضة وخالية من الوميض والانزعاج من قبل وكالات دولية مثل توفالو راينلاند (TUV) ومختبرات أندررايتر (UL). تعد تلفزيونات OLED من إل جي الأولى في فئتها التي تحصل على شهادة Eyesafe® التي طورتها TUV-Eyesafe®.
شعار شهادة Eyesafe® و TÜV Rheinland حول انخفاض مستوى الضوء الأزرق. شعار شهادة مختبرات أندررايتر للشاشة الخالية من الوميض. شعار شهادة مختبرات أندررايتر للشاشة الخالية من الوميض.
*حصلت أجهزة تلفزيون OLED من إل جي باستثناء جهاز OLED R من إل جي على اعتماد TUV-Eyesafe® كشاشات ذات إضاءة زرقاء منخفضة.
*تم اعتماد لوحات تلفزيون OLED من إل جي على أنها خالية من الوميض وخالية من الانزعاج من قبل مختبرات أندررايتر (UL).
انخفاض مستوى الضوء الأزرق
قلل من تعرضك للضوء الأزرق.
يأتي الضوء الأزرق من عدة مصادر مثل أضواء الشوارع والأضواء الداخلية والشمس وحتى التلفزيون. وفقًا لشركة Eyesafe®، إذا تعرضت العينين لكميات كبيرة من الضوء الأزرق الضار لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك لإيقاف عمل الميلاتونين، مما يؤدي إلى مشكلات مثل اضطراب النوم. يعد الأطفال والمراهقون المصابون بعدم اكتمال نمو العين أكثر عرضة لتلف الشبكية. لذلك، فمن المهم اختيار نوع التلفزيون الذي تشاهده. ثبت عبر الاختبارات أن شاشات OLED من إل جي تصدر ضوءًا أزرق أقل من شاشات LED.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
*معلومات من موقع eyesafe.com
*مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
خالية من الوميض
خالية من الوميض وتوفر مزيد من الراحة.
قد تلاحظ وميض الشاشة قبل عبارة - هذا هو الوميض. تشير وكالة UL لإجراء الاختبارات إلى أنه إذا تعرضت عيناك لهذا الوميض لفترة مطولة، فسوف تشعر بعدها بالتعب. قد يكون تأثير الوميض مرئيًا وغير مرئي، لكن الوميض غير المرئي له تأثير مجهد على عينيك أيضا. يحدث الوميض بأجهزة تلفزيون LED عندما يكون لديها نظام تشغيل يجعل المصابيح الخلفية تومض من أجل التحكم في السطوع، وبسبب بطء وقت استجابة لوحات LED نسبيًا عند مقارنته بتلفزيونات OLED. يشير وقت الاستجابة الأسرع وغياب الإضاءة الخلفية إلى خلو تلفزيونات OLED من إل جي وسلامتها من الوميض.
*ترتبط نتائج شهادة الخلو من الوميض باختبارات لوحة OLED. * مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
*شروط التصوير: شاشة بمعدل 120 هرتز لكل من OLED وLED، الإعداد الافتراضي للصورة/سرعة الغالق: 50FPS 120°.
*قد تختلف النتائج حسب بيئة التصوير والتشغيل.
*صور الشاشات خاضعة للمحاكاة بقصد التوضيح.
هل تعتقد أنك عثرت على تلفزيونك المثالي؟
خلو من الوهج لمزيد من الراحة
تحسن الوهج.
تعد لوحات OLED من إل جي هي الأولى من نوعها التي تخضع للتحقق من خلوها من الوهج من قبل UL. يحدث الوهج المزعج عندما يكون هناك فارق كبير بين إضاءة البيئة المحيطة وإضاءة الشاشة. أجرت UL الاختبارات باستخدام طريقة تقييم الوهج المعترف بها رسميًا من قبل اللجنة الدولية للإضاءة - حيث تحققوا من أن لوحات OLED توفر إضاءة معقولة في جميع ظروف الإضاءة.
*تستند النتائج إلى التصنيف الموحد للتوهج (UGR).
*تصدر الشهادة عندما يكون التصنيف الموحد للتوهج أقل من 22 عند مشاهدة التلفزيون بين 70 لوكس و300 لوكس.
*حصلت لوحات تلفزيون OLED من إل جي على شهادة الخلو من الوميض والانزعاج من قبل UL.
تشغيل صديقة للبيئة ويعتني بها
أكثر مراعاة للبيئة، في جميع المراحل.
ترتقي في إل جي لمستوى التحدي المتمثل في المزيد من العمليات التي تراعي البيئة طوال دورة حياة لوحات OLED الخاصة بنا. تتميز تلفزيونات OLED من إل جي بوحدات بكسل ذاتية الإضاءة، مما يلغي الحاجة إلى الإضاءة الخلفية. يوفر ذلك من الموارد حيث يقلل من عدد المكونات المطلوبة. يقلل ذلك من المواد السامة وتلوث الهواء الداخلي عند المشاهدة في المنزل. يقلل ذلك من النفايات ويحسن من معدل إعادة التدوير في نهاية دورة حياة المنتج. تعد أجهزة تلفزيون OLED من إل جي أكثر مراعاة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج والاستخدام والتخلص من المنتج.
*مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
نضع البيئة في اعتبارنا.
قد تفاجئك بنية لوحات LED وOLED من إل جي. تعتمد أجهزة تلفزيون LED على تقنية الإضاءة الخلفية وطبقات أخرى متعددة مثل ورقة الفلورسنت واللوحة الضوئية المدمجة لتكوين الصورة. لكن لوحات OLED من إل جي تبعث الضوء من تلقاء نفسها. نتيجة لذلك، ليس هناك حاجة إلى استخدام تقنية الإضاءة الخلفية أو غيرها من الطبقات الإضافية أو الأجزاء الأخرى لربط تلك الطبقات معًا. لذلك، فإننا نساعد في حماية البيئة من خلال اختيار استخدام لوحات OLED.
*مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
تصميم مدروس بعناية.
هناك أيضًا اختلافات خارجية إضافة للاختلافات الداخلية بين تلفزيونات LED وOLED من إل جي. ندرس جميع جوانب تصميمات التلفزيون، ولهذا السبب نستخدم الأغطية الخلفية المصنوعة في الغالب من المعدن، بدلاً من الأغطية البلاستيكية. يساعد استخدام المعدن في تقليل انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة، وهي مواد قد تتسبب في تلوث الهواء الداخلي والإصابة بالسرطان.
لقطة مقربة للجزء الخلفي من تلفزيونات OLED C1 وB1 وA1 توضح وجود مادة معدنية على الجانب.
*مقارنة بين تلفزيونات LED وتلفزيونات OLED من إل جي.
تعد تلفزيونات OLED من إل جي منتجات معتمدة رسمياً على أنها صديقة للبيئة.
تم الاعتراف رسميًا بجهود إل جي لتحسين تلفزيونات OLED وجعلها مناسبة لك وللبيئة. اعتمدت شركة Société Générale de Surveillance (SGS)، وهي وكالة اختبار سويسرية متعددة الجنسيات، أجهزة تلفزيون OLED ولوحات OLED من إل جي كمنتجات صديقة للبيئة لعدة أسباب. جميع أجهزة التلفزيون واللوحات خالية من الكادميوم، حيث يتم إنتاجها بكفاءة أكبر باستخدام أجزاء أقل ومعدل إعادة تدوير أعلى مقارنة بتلفزيونات LED. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد اللوحات على أنها خالية من فوسفيد الإنديوم. كما لا يتم استخدام البلاستيك أو مثبطات اللهب في إنتاجها، لذا فهي تتميز بانخفاض معدل انبعاثات المواد الكيميائية.
شعار شهادة SGS على لوحات وأجهزة تلفزيون OLED.
*حصلت لوحات وأجهزة تلفزيون OLED من إل جي على شهادات SGS للمنتجات الصديقة للبيئة عدا جهاز OLED R من إل جي.
الريادة في مجال الاستدامة.
تواصل إل جي إثبات أنها شركة رائدة في سوق الإلكترونيات على الصعيد العالمي من خلال الارتقاء إلى مستوى التحديات البيئية والمجتمعية المرتبطة بدورات حياة المنتجات وظروف العمل وعمليات التصنيع وإعادة التدوير. تعتبر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) عاملا رئيسيا في قياس استدامة الشركة وأثرها على المجتمع. تحصل الشركة على تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على أساس التقييمات السنوية الشاملة للأداء وممارسات الاستدامة. استنادًا للعديد من التصنيفات الرائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تعد إل جي شركة رائدة وفق مؤشرات داو جونز للاستدامة (DJSI) للعام التاسع على التوالي، وهي أحد مكونات سلسلة مؤشرات FTSE4Good، كما حصلت الشركة أيضًا على أعلى تصنيفات Ecovadis وMSCI.
شعار مؤشرات استدامة داو جونز شعار FTSE4Good. شعار تصنيف إيكوفاديس للاستدامة. شعار تصنيف MSCI ESG.