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فرن كهربائي حجم 6.3 قدم مكعبة، سعة 178 لتر، 5 شعلات كهربائية، نظام ®EasyClean، لون الفولاذ المقاوم للصدأ، 2 رف، لوحة لمس، خاصية WiFi وتقنية ThinQ، خاصية الطبخ والتسخين والخبز.
فرن كهربائي حجم 6.3 قدم مكعبة، سعة 178 لتر، 5 شعلات كهربائية، نظام ®EasyClean، لون الفولاذ المقاوم للصدأ، 2 رف، لوحة لمس، خاصية WiFi وتقنية ThinQ، خاصية الطبخ والتسخين والخبز.
قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
-
نوع الفرن
-
فرن فردي
-
العلامة التجارية
-
LG
-
نوع الوقود
-
كهربائي
-
اللون الخارجي
-
فولاذ مقاوم للصدأ
-
نظام الطهي بالفرن
-
تقليدي
-
نوع تنظيف الفرن
-
التنظيف السهل ®EasyClean
-
قفل التحكم
-
نعم
-
مؤقت المطبخ
-
نعم
-
وضع الراحة
-
نعم
-
طباخ مؤقت
-
نعم
-
مادة الأكرة
-
مظهر فولاذ مقاوم للصدأ
-
اللون الخارجي
-
فولاذ مقاوم للصدأ
-
نوع التحكم بالفرن
-
لوحة اللمس
-
خاصية باب الفرن
-
نافذة ™WideView
-
رعاية العملاء الاستباقية
-
نعم
-
SmartDiagnosis
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
طاقة عنصر الخبز (واط)
-
3400
-
طاقة عنصر الشواء (واط)
-
4200
-
نوع الوقود
-
كهربائي
-
عدد أوضاع الرف
-
7
-
وضع الطهي بالفرن
-
خبز، تحمير، سهولة التنظيف، تدفئة
-
نوع ضوء الفرن
-
الهالوجين
-
طاقة عنصر الخبز (واط)
-
3400
-
طاقة عنصر الشواء (واط)
-
4200
-
نوع الوقود
-
كهربائي
-
عدد أوضاع الرف
-
7
-
وضع الطهي بالفرن
-
خبز، تحمير، سهولة التنظيف، تدفئة
-
نوع ضوء الفرن
-
الهالوجين
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LREL6321S
فرن كهربائي حجم 6.3 قدم مكعبة، سعة 178 لتر، 5 شعلات كهربائية، نظام ®EasyClean، لون الفولاذ المقاوم للصدأ، 2 رف، لوحة لمس، خاصية WiFi وتقنية ThinQ، خاصية الطبخ والتسخين والخبز.