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فرن مصمّم يعرض ميزة المقلاة الهوائية

مقلاة هوائية مدمجة لنكهة مقرمشة لإطعام الحشد

قم بإعداد البطاطس المقلية والأجنحة الساخنة والمزيد دون الحاجة إلى التسخين المسبق أو الحاجة إلى أداة أخرى تشغل مساحة على المنضدة. *
مساحة تسع أكبر ديك رومي (وجوانبك)

مساحة تسع أكبر ديك رومي (وجوانبك)

اطبخ لفرد واحد، أو اطبخ للجميع فهذا الفرن بحجم 6.3 أقدام مكعبة يتمتع بأكبر سعة فرن في فئته.*
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حافظ على مظهر فرنك وكأنه جديد

حافظ على مظهر فرنك وكأنه جديد

احصل على فرن نظيف في 10 دقائق فقط مع أسرع ميزة متاحة لتنظيف الفرن.*
المزيد من خيارات أواني الطهو

المزيد من خيارات أواني الطهو

مع عنصرين متعددي الاستخدامات في سطح الطهو العلوي، يمكنك استخدام أواني الطهو المناسبة لطعامك.
المظهر الذي تحبه (بدون ضجيج)

المظهر الذي تحبه (بدون ضجيج)

™PrintProof المقاوم للتلطخ وبصمات الأصابع يُمسح بسهولة للتنظيف للحفاظ على مظهر الحياة الواقعية.
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التصميم والميزات والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. صور المنتج قد تتغير من بلد الى اخر. قد لا تتوفر بعض الميزات في مقاطع الفيديو في جميع المنتجات.قد تختلف التفاصيل المعروضة على صور المنتج حسب المنطقة أو البلد أو الطراز
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*تُباع صينية المقلاة الهوائية بشكل منفصل.
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*من بين العلامات التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية حسب الاستطلاع الذي أجري في مارس 2020. قد يتطلب التراكم الكثيف جهدًا يدويًا إضافيًا أو استخدام ميزة التنظيف الذاتي الكاملة.
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*استنادًا إلى الاستطلاع الداخلي لشركة LG (أكتوبر 2018) للأفران الفردية التقليدية بحجم 6.3 التي تعمل بالغاز والكهرباء ذاتية التنظيف، والأفران المزدوجة بحجم 6.9 التي تعمل بالغاز والأفران المزدوجة بحجم 7.3 التي تعمل بالكهرباء.

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