We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG فرن كهربائي 5 شعلات، مقلاة هوائية مدمجة + مروحة حرارية، سعة 6.3 قدم مكعب، التنظيف السهل ®EasyClean + التنظيف الذاتي، لون أسود من الفولاذ المقاوم للصدأ ™PrintProof، سعة كبيرة، شعلة مزدوجة، توزيع حراري بالمروحة، لوحة اللمس، ThinQ، Wi-Fi
LG فرن كهربائي 5 شعلات، مقلاة هوائية مدمجة + مروحة حرارية، سعة 6.3 قدم مكعب، التنظيف السهل ®EasyClean + التنظيف الذاتي، لون أسود من الفولاذ المقاوم للصدأ ™PrintProof، سعة كبيرة، شعلة مزدوجة، توزيع حراري بالمروحة، لوحة اللمس، ThinQ، Wi-Fi
Alt text
Alt text
Headline can be up to 200 characters.
Alt text
الملخص
الأبعاد
كل المواصفات
-
نوع الفرن
-
فرن فردي
-
العلامة التجارية
-
LG
-
نوع الوقود
-
كهربائي
-
اللون الخارجي
-
فولاذ مقاوم للصدأ
-
نظام الطهي بالفرن
-
توزيع حراري بالمروحة
-
نوع تنظيف الفرن
-
التنظيف السهل ®EasyClean + التنظيف الذاتي
-
قفل التحكم
-
نعم
-
مؤقت المطبخ
-
نعم
-
وضع الراحة
-
نعم
-
قفل باب الفرن ذاتي التنظيف
-
تلقائي
-
طباخ مؤقت
-
نعم
-
مادة الأكرة
-
مظهر فولاذ مقاوم للصدأ
-
اللون الخارجي
-
فولاذ مقاوم للصدأ
-
نوع التحكم بالفرن
-
لوحة اللمس
-
خاصية باب الفرن
-
نافذة ™WideView
-
رعاية العملاء الاستباقية
-
نعم
-
SmartDiagnosis
-
نعم
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
نعم
-
طاقة عنصر الخبز (واط)
-
3400
-
طاقة عنصر الشواء (واط)
-
4200
-
نوع الوقود
-
كهربائي
-
عدد أوضاع الرف
-
7
-
وضع الطهي بالفرن
-
الخبز، التحمير، القلي بالهواء، التنظيف الذاتي السهل، الخبز مع التوزيع الحراري، التحميص مع التوزيع الحراري، التدفئة
-
نوع ضوء الفرن
-
الهالوجين
-
طاقة عنصر الخبز (واط)
-
3400
-
طاقة عنصر الشواء (واط)
-
4200
-
نوع الوقود
-
كهربائي
-
عدد أوضاع الرف
-
7
-
وضع الطهي بالفرن
-
الخبز، التحمير، القلي بالهواء، التنظيف الذاتي السهل، الخبز مع التوزيع الحراري، التحميص مع التوزيع الحراري، التدفئة
-
نوع ضوء الفرن
-
الهالوجين
ما يقوله الناس
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
قطع الغيار والملحقات
شراء قطع غيار منتجات LG وملحقاتها.
-
دردش معنا
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
-
احصل على إجاباتك من مساعدينا الافتراضيين.
نحن على الواتساب. أرسل رسالة نصية مع خبرائنا.
-
راسلنا عبر البريد الإلكتروني
لمزيد من الأسئلة المباشرة ، أرسل لنا بريدا إلكترونيا.
-
اتصل بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.
اشترِ مباشرةً
LREL6323S
LG فرن كهربائي 5 شعلات، مقلاة هوائية مدمجة + مروحة حرارية، سعة 6.3 قدم مكعب، التنظيف السهل ®EasyClean + التنظيف الذاتي، لون أسود من الفولاذ المقاوم للصدأ ™PrintProof، سعة كبيرة، شعلة مزدوجة، توزيع حراري بالمروحة، لوحة اللمس، ThinQ، Wi-Fi