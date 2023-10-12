جهاز عرض ليزر

ProBeam WUXGA (1920 × 1200) بسطوع يبلغ 5,000 ANSI لومن، مع تقنية HDR10، وعمر افتراضي يبلغ 20,000 ساعة، ومنصة webOS 4.5، واتصال لاسلكي وبتقنية البلوتوث