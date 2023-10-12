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ProBeam WUXGA (1920 × 1200) بسطوع يبلغ 5,000 ANSI لومن، مع تقنية HDR10، وعمر افتراضي يبلغ 20,000 ساعة، ومنصة webOS 4.5، واتصال لاسلكي وبتقنية البلوتوث
جهاز عرض ليزر<br>ProBeam WUXGA (1920 × 1200) بسطوع يبلغ 5,000 ANSI لومن، مع تقنية HDR10، وعمر افتراضي يبلغ 20,000 ساعة، ومنصة webOS 4.5، واتصال لاسلكي وبتقنية البلوتوث
جهاز عرض ليزر
ProBeam WUXGA (1920 × 1200) بسطوع يبلغ 5,000 ANSI لومن، مع تقنية HDR10، وعمر افتراضي يبلغ 20,000 ساعة، ومنصة webOS 4.5، واتصال لاسلكي وبتقنية البلوتوث
المواصفات الرئيسية
-
القرار الاصلي
-
WUXGA (1920 x 1200)
-
الاضائة (ANSI Lumen)
-
5000
-
نوع
-
Laser (LD + P/W)
-
السطوع
-
3,000,000:1 ↑
-
تصحيح الانحراف الرقمي
-
4 coner Keystone (H/V)
-
مخرج
-
10W (5W+5W)
-
مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )
-
نعم
-
مقرب
-
1.6x
-
تبديل العدسة
-
YES ( Horiz ± 20% / Vert ± 50% )
كل المواصفات
-
تبديل
-
نعم
-
بروز النظام
-
DLP
-
القرار الاصلي
-
WUXGA (1920 x 1200)
-
الاضائة (ANSI Lumen)
-
5000
-
السطوع
-
3,000,000:1 ↑
-
توفير الطاقة (الاقصى)
-
26dB(A)
-
توفير الطافقة (متوسط)
-
27dB(A)
-
توفير الطافة ( الاقل)
-
29dB(A)
-
توفير الطاقة
-
29dB(A)
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
85%
-
تركيز (تلقائي / يدوي)
-
يدوي
-
مقرب
-
1.6x
-
حجم الشاشة
-
40" ~ 300"
-
الاساسي
-
Wide 2880 /Tele 4630 (@ 100")
-
Throw Ratio
-
1.30 - 2.08
-
تبديل العدسة
-
YES ( Horiz ± 20% / Vert ± 50% )
-
موازنة البروز
-
100%
-
ساعات الحياة
-
20,000 Hrs
-
نوع
-
Laser (LD + P/W)
-
التحكم بالابعاد
-
16:9/16:10/طبيعي/4:3/تقريب افقي/تقريب كل الاتجاهات
-
صوت صافي
-
YES (صوت صافي lll)
-
صوت دولبي محيطي
-
نعم
-
DTS-HD
-
نعم
-
مخرج
-
10W (5W+5W)
-
حجم الوحدة(mm) (W x D x H)
-
370 x 290 x 155.7 370 x 290 x 143.7 (Without Leg)
-
اجمالي الحجم
-
580 x 441 x 273
-
حجم الوحدة
-
9.2
-
وزن الوحدة (kg or g)
-
11
-
استهلاك الطاقة
-
380W
-
مورد الطاقة
-
100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Built-in)
-
سكون الطاقة
-
0.5W↓
-
حرارة المشغل
-
0 ~ 40℃
-
Digital(HDMI)
-
Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
-
لون الخزنة
-
فوق / اسفل - ابيض الامام / الخلف اسود
-
فتحة التركيب السقف
-
نعم
-
Kensington Lock
-
نعم
-
مسند ارجل
-
YES (4 Leg)
-
المفتاح المحلي
-
عصى التحكم
-
المتوافق
-
FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS
-
يدوي (كامل او كتاب مبسط)
-
نعم
-
ارشادات سريعة للمستخدم
-
نعم
-
تحكم عن بعد - عادي
-
نعم
-
بطاقة الضمان
-
نعم
-
الصوت الخارج
-
نعم
-
HDBaseT
-
1
-
HDMI
-
2
-
IP control
-
نعم
-
RJ45
-
1
-
RS-232C
-
نعم
-
USB Type-A
-
2 (USB2.0)
-
صورة الخلفية
-
نعم
-
التحمك بدرجة الاسود
-
نعم
-
فراغ
-
نعم
-
Bluetooth AV Sync Control
-
نعم
-
مخرج الصوت بلوتوث
-
نعم
-
الالوان الذكية
-
نعم
-
موازنة درجة اللون
-
نعم
-
مشاركة المحتوى
-
نعم
-
اقتراح المحتوى
-
الصفحة الرئيسية
-
DICOM
-
نعم
-
تصحيح الانحراف الرقمي
-
4 coner Keystone (H/V)
-
خصائص التوفير - تلقائي الوضع الثابت/ اغلاق تلقائي
-
نعم
-
خصائص التوفير - تلقائي مغلق / السكون التلقائي
-
نعم
-
خصائص التوفير -نمط توفير الطاقة
-
YES (الاقل/المتوسط/الاعلى)
-
خصائص التوفير -نمط توفير القرص الصلب
-
نعم
-
خصائص التوفير -وضع السكون
-
نعم
-
خصائص التوفير -وقت الطاقة مشغل/مغلق
-
YES (مشغل / مغلق)
-
تحكم المتقدم
-
نعم
-
عرض ملف المكتب
-
نعم
-
تصحيح اشعة (التحكم المتقدم)
-
نعم
-
HDCP
-
HDCP2.2
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
نعم
-
HDMI simplink(CEC)
-
نعم
-
HDR
-
HDR10
-
تاثير HDR
-
نعم
-
HID (لوحة المفاتيح/الفأرة/GamePad Connection Thru USB)
-
نعم
-
Home Dashboard (مدخل, IoT with OFC device)
-
نعم
-
قلب الصورة
-
افقي عمودي
-
تصفح الانترنت
-
نعم
-
توصيل صوت LG مع Sound Bar
-
نعم
-
تقليل الازعاج
-
نعم
-
نمط (OS, UI)
-
webOS 4.5 (Smart)
-
اشبك والعب(RGB/DVI/HDMI تحديد المصدر التلقائي)
-
نعم
-
Quick(Instant) Power on/off
-
YES (on 12 Sec off 2 Sec)
-
مشاركة الشاشة ( مراة الشاشة تدعم اجهزة MiraCast )
-
نعم
-
التشخيص
-
نعم
-
ارشادات الاعدادات
-
YES (Bean Bird)
-
نمط المتجر
-
نعم
-
USB Host (افلام, موسيقى, صور)
-
نعم
-
مشاركة المحتوى لاسلكي مع Android, iOS
-
YES (Thru TV Plus App)
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