يعد ™HDBaseT معياراً عالميا لنقل الفيديو والصوت فائق الوضوح وشبكة الإيثرنت وأدوات التحكم وUSB وما يصل إلى 100 واط من الطاقة عبر كابل واحد طويل. بفضل اعتماد تقنية ™HDBaseT الحديثة، يمكن لجهاز Probeam من إل جي تقديم تجربة ذات جودة عالية، والقضاء على فوضى الكابلات ودون المساس بالأداء والجودة العالية بغض النظر عن موقع التثبيت.