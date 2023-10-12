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مميزات

المعرض

المواصفات

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جهاز ProBeam من إل جي
جهاز ProBeam من إل جي

الشاشة

3840x2160 4K UHD

سطوع يبلغ 6,000 لومن وفق المعهد القومي الأمريكي للمعايير

الذكاء

اتصال لاسلكي

webOS

الاستخدام

تغيير اتجاه العدسة أفقي ± %20، رأسي ± %50

قدرة تكبير × 1.6

حاسبة الإسقاط من LG

يمكنك محاكاة جهاز عرض LG في مساحتك باستخدام حاسبة الإسقاط من LG.

احسب الآن!
ليزر 4K حقيقي

وضوح عالي يناسب الأعداد الكبيرة من الجمهور

يوفر جهاز العرض ProBeam من إل جي جودة بصرية مذهلة حتى على الشاشات الكبيرة تصل إلى 300 بوصة مع 8.3 مليون بكسل بفضل تقنية ليزر 4K UHD.

يدعم WUXGA 1920 X 1200 و4K UHD 3840 X 2160

سطوع يبلغ نحو 6,000 لومن وفق المعهد القومي الأمريكي للمعايير: قوة عرض معززة:
سطوع يبلغ 6,000 لومن وفق المعهد القومي الأمريكي للمعايير

قوة عرض معززة:

يوفر السطوع 6,000 لومن دقة ووضوح، حتى في غرف المؤتمرات ذات الإضاءة الساطعة دون التأثير على جودة الصورة، مما يزيد من إنتاجية اجتماعات العمل.
الشركات: الكفاءة والإنتاجية
المستشفيات: التشخيص الدقيق
التعليم: فئة سمعية بصرية تتميز بالفاعلية

للمشروعات والشركات الصغيرة

تم تصميم جهاز عرض ProBeam Laser لاجتماعات العمل والمؤتمرات ومن أجل تعزيز التعاون.

المستشفيات والمكاتب الطبية

يوفر جهاز العرض ProBeam 4K Laser Projector المزود بقدرة 6,000 لومن ANSI وHDR10 وDICOM* وتكبير 1.6x صوراً واضحة ونقية.

التعليم: فصول دراسية سمعية بصرية فعالة

يتيح الاتصال اللاسلكي والبلوتوث والميراكاست وعكس الشاشة (Miracast & Mirroring) للطلاب والمدرسين المشاركة في المحاضرات والعروض التقديمية.

كابل واحد، خمس إشارات مع ™HDBaseT

يعد ™HDBaseT معياراً عالميا لنقل الفيديو والصوت فائق الوضوح وشبكة الإيثرنت وأدوات التحكم وUSB وما يصل إلى 100 واط من الطاقة عبر كابل واحد طويل. بفضل اعتماد تقنية ™HDBaseT الحديثة، يمكن لجهاز Probeam من إل جي تقديم تجربة ذات جودة عالية، والقضاء على فوضى الكابلات ودون المساس بالأداء والجودة العالية بغض النظر عن موقع التثبيت.

*يشير اختصار (DICOM ) للتصوير الرقمي والاتصالات في المجال الطبي: يتوافق جهاز BU60 مع معايير الاتصالات والتصوير الرقمي في المجال الطبي ويوفر أداءً مناسبًا للتمثيل المرئي المستخدم في الممارسات الطبية.

تركيب سهل يتسم بالمرونة

بفضل وظيفة تغيير اتجاه العدسات والتكبير البصري (أفقي ± ، رأسي ±P)، يمكن للمستخدمين تثبيت الجهاز في أي مكان وضبط الشاشة على الحجم والموقع المناسبين.

جهاز عرض يدعم تغيير اتجاه العدسة رأسياً وأفقياً

جهاز عرض يدعم تغيير اتجاه العدسة رأسياً وأفقياً

الالتفاف 12 نقطة: أكثر بساطة وتفصيلاً

الالتفاف 12 نقطة

أكثر بساطة وتفصيلا

يمكنك ضبط تشوه الشاشة وإعداد شاشة أكثر دقة باستخدام وظيفة الانعطاف الأساسية 12 نقطة على الشاشة.
أصغر جهاز عرض 4K 6,000 ANSI

حجم مدمج وملائم

لا يتميز جهاز BU60 من إل جي فقط بهيكل مضغوط سعة 16.7 لترًا ولكن أيضًا بدقة 4K عالية وسطوع 6000 لومن وفق المعهد القومي الأمريكي للمعايير، وهو ما يجعله مناسب تماما لجميع مساحات العمل.

أصغر جهاز عرض 4K 6,000 ANSI: حجم مدمج وملائم

منصة webOS + نسخ متطابق + بلوتوث

اتصال لاسلكي ذكي

يمكنك مشاركة الشاشة والصوت بكل سهولة من خلال النسخ اللاسلكي المتطابق (®Miracast) وإقران البلوتوث من أجل اتصال ذكي. يمكنك الاتصال بالإنترنت واستكشاف المعلومات عبر شبكة الواي فاي بفضل منصة webOS.

بث تلفزيوني مباشر على جهاز العرض المتصل بالأجهزة الأخرى من خلال تقنية النسخ المتطابق وميراكاست والاقتران بالبلوتوث.

20,000 ساعة ليزر يدوم لفترة أطول

وضوح كبير وفاعلية التكلفة

يوفر مصدر ضوء الليزر القوي صورًا أكثر إشراقًا ويدوم حتى 20000 ساعة.

6000 فيلم بدون تغيير مصدر الضوء

يستمر مصدر ضوء الليزر لمدة 7 سنوات في حالة تشغيل مقاطع الفيديو على جهاز العرض لمدة 8 ساعات يوميًا.

يستمر السطوع الأساسي لفترة أطول

يحافظ جهاز BU60 من إل جي على السطوع الأساسي لفترة طويلة مع الحفاظ على معدل التخفيض بنسبة %99 دون تكبد تكاليف عالية في استبدال المصباح. (* يستبدل المصباح التقليدي كل 5000 ساعة.)

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