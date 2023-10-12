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وضوح عالي يناسب الأعداد الكبيرة من الجمهور
يدعم WUXGA 1920 X 1200 و4K UHD 3840 X 2160
للمشروعات والشركات الصغيرة
المستشفيات والمكاتب الطبية
التعليم: فصول دراسية سمعية بصرية فعالة
كابل واحد، خمس إشارات مع ™HDBaseT
يعد ™HDBaseT معياراً عالميا لنقل الفيديو والصوت فائق الوضوح وشبكة الإيثرنت وأدوات التحكم وUSB وما يصل إلى 100 واط من الطاقة عبر كابل واحد طويل. بفضل اعتماد تقنية ™HDBaseT الحديثة، يمكن لجهاز Probeam من إل جي تقديم تجربة ذات جودة عالية، والقضاء على فوضى الكابلات ودون المساس بالأداء والجودة العالية بغض النظر عن موقع التثبيت.
*يشير اختصار (DICOM ) للتصوير الرقمي والاتصالات في المجال الطبي: يتوافق جهاز BU60 مع معايير الاتصالات والتصوير الرقمي في المجال الطبي ويوفر أداءً مناسبًا للتمثيل المرئي المستخدم في الممارسات الطبية.
تركيب سهل يتسم بالمرونة
حجم مدمج وملائم
أصغر جهاز عرض 4K 6,000 ANSI: حجم مدمج وملائم
اتصال لاسلكي ذكي
بث تلفزيوني مباشر على جهاز العرض المتصل بالأجهزة الأخرى من خلال تقنية النسخ المتطابق وميراكاست والاقتران بالبلوتوث.
20,000 ساعة ليزر يدوم لفترة أطول
وضوح كبير وفاعلية التكلفة
يوفر مصدر ضوء الليزر القوي صورًا أكثر إشراقًا ويدوم حتى 20000 ساعة.
6000 فيلم بدون تغيير مصدر الضوء
يستمر مصدر ضوء الليزر لمدة 7 سنوات في حالة تشغيل مقاطع الفيديو على جهاز العرض لمدة 8 ساعات يوميًا.
يستمر السطوع الأساسي لفترة أطول
يحافظ جهاز BU60 من إل جي على السطوع الأساسي لفترة طويلة مع الحفاظ على معدل التخفيض بنسبة %99 دون تكبد تكاليف عالية في استبدال المصباح. (* يستبدل المصباح التقليدي كل 5000 ساعة.)
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